Скільки фінансування ви виділяєте на нативну рекламу? Ми розуміємо, що в партнерському маркетингу найстрашніше — витратити бюджет на рекламні кампанії, які не продають. Враховуючи, наскільки висока конкуренція зараз у цій галузі, може здаватися, що індустрія зайшла в глухий кут.

Ця стаття — найповніший посібник з нативної реклами в партнерському маркетингу, що зосереджується на конверсії. Ми опитали наших найкращих акаунт-менеджерів, щоб визначити найбільш типові помилки.

Але перш ніж ми заглибимося в тему, поговорімо про головного героя цієї історії про партнерський маркетинг: про рекламодавця нативної партнерської реклами.

P.S. Якщо хочете відразу почати користуватися партнерським маркетингом, можна створити особистий акаунт на панелі інструментів MGID, і ваш акаунт-менеджер відразу ж з вами сконтактує та запропонує план потенційних перших кроків.

Рекламодавець у нативній партнерській рекламі — це хто?

Якщо коротко — це людина, яка хоче неймовірної конвертації своїх рекламних кампаній.

Довший варіант: фахівець з цифрового маркетингу, який запускає кампанії перфоманс-маркетингу, щоб спрямовувати трафік до попередньо відібраних партнерських продуктів та отримувати комісію за кожен продаж товарів чи послуг кінцевого споживача.

Враховуючи велику кількість змінних, розгубитися досить легко — потрібно правильно вибрати партнерську пропозицію, рекламні креативи тощо, тому ніколи не можна бути на 100% впевненим, що саме принесе величезний прибуток, а що може «злити» ваш бюджет намарне.

Саме тому так важливо користуватися допомогою вашого особистого акаунт-менеджера: вони вже просували десятки партнерських пропозицій з високою конверсією, тому як ніхто знають, як досягти успіху під час ваших перших кроків у сферу нативної реклами.

Висновок №1: скористайтеся знаннями своїх акаунт-менеджерів і застосуйте їхній досвід для налаштування нативних рекламних кампаній.

Партнерський маркетинг нативної реклами: найбільша проблема

Працюючи у сфері партнерського маркетингу вже 12 років, акаунт-менеджери MGID зрозуміли, що більшість помилок зводяться до базового рівня. Основи — це важливо, оскільки саме помилки з ними можуть заважати успішно застосовувати нативну рекламу. Якщо тут зробити хибний крок, наслідки можуть дуже швидко дати про себе знати у формі низької конверсії та прикрої рентабельності.

Важко й уявити, наскільки більше рекламодавці могли б заробляти на партнерському маркетингу, якби вони могли уникати таких помилок (на нашу думку, вони могли б збільшити прибуток більш ніж вдвічі). Але насамперед ми мусимо наголосити на одній проблемі, яка найчастіше виникає в цій галузі.

Яка ж найбільша проблема? Найбільша проблема для рекламодавців у партнерському маркетингу (особливо початківців) — зосередженість на швидких результатах, в той час як успіху в нативній рекламі можна досягти лише в довгостроковій перспективі. Пам’ятайте: це марафон, а не спринт.

«Це марафон, а не спринт».

На початку ви ще не знаєте, чи конкретна партнерська пропозиція або певний набір рекламних креативів спрацюють для вашої цільової аудиторії. Ось чому вкрай важливо виділити бюджет на проведення експериментів: спліт-тестування та перевірка різного геотаргетингу — необхідні умови для досягнення успіху з нативною рекламою.

Провівши таке дослідження, ви побачите, що добре працює (а що погано), а тоді вже можна буде спрямувати більше бюджету на офери, які генерують найбільший прибуток. Якщо маркетер не розуміє цього чіткого принципу, а отже, не виділяє коштів на експерименти з рекламою, його кампанія з нативною рекламою з бізнес-заходу перетворюється на рулетку.

Висновок №2: Не відмовляйтеся від кампанії з нативною рекламою тільки через те, що вона не приносить негайних результатів. Натомість варто виділити бюджет на експерименти, а далі збільшувати фінансування стратегій, які приносять найбільше прибутку!

Нативна партнерська реклама: Гарні приклади

Ви колись замислювалися, наскільки успішнішими могли б бути ваші нативні рекламні кампанії, якби ви обрали правильну стратегію? Працюючи в партнерському маркетингу, можливо, ви ось-ось могли б заробляти суми з двома, трьома, чотирма, а то й п'ятьма нулями за допомогою кампаній з нативною рекламою.

Вам варто просто дослухатися до досвіду інших фахівців з партнерського маркетингу. Погляньмо на Тома Тові: він типовий маркетер зі Сполучених Штатів, який приєднався до нашої глобальної рекламної платформи, взагалі не маючи досвіду запуску нативної реклами.

У нього була цілком типова історія: спрямовуючи трафік на офери харчових добавок, він покладався тільки на рекламу Google i Facebook. Але він не знав, що те ж саме можна зробити за допомогою нативної реклами! Том втомився від того, що його акаунти в соцмережах постійно блокували, вирішив розширити арсенал маркетингових інструментів і спробувати нативну рекламу.

Після першого тижня спілкування з особистим акаунт-менеджером у MGID він навчився користуватися можливостями різних інструментів дослідження реклами. Використавши їх, він надихнувся численними прелендінгами та зібрав власний «білий список» успішних оферів на ринку США. Фактично він вирішив «скопіювати» найкращі кампанії оферів про біодобавки у США та запустити подібні у Бразилії.

За 14 днів йому вдалося отримати прибуток у розмірі 1920 доларів:

Нативна партнерська рекламна кампанія

Висновок №3: Придбайте spy-сервіс для нативної реклами та проаналізуйте найкращі партнерські пропозиції для конкретної локації. Потім просто «скопіюйте» ці креативи та локалізуйте їх, щоб вони підходили для нових і раніше неосвоєних ринків. Якщо у вас ще немає spy-інструменту, можна створити обліковий запис тут і отримати ексклюзивну знижку в розмірі 40% від нашого партнера.

Як розпочати: хороші партнерські пропозиції для нативної реклами

Отже, ви займаєтеся партнерським маркетингом і тільки починаєте працювати з нативною рекламою.

Певно, ви думаєте: «Ну добре, а що далі?»

Перше, що вам потрібно зробити, — знайти хороший продукт для просування. Критично важливо вибрати продукт з авторитетної партнерської програми.

Ось чотири основні способи знайти хороші партнерські пропозиції:

№1: Знайдіть, що підходить саме вам

Партнерські мережі (на яких можна знаходити пропозиції продуктів) і нативні платформи (де ви запускаєте рекламні кампанії), як правило, надають безкоштовного менеджера підтримки.

Найкращий варіант — поговорити з обома сторонами й порівняти їхні рекомендації. Скажімо, менеджер партнерської мережі рекомендує 3 партнерські продукти та 3 варіанти геотаргетингу, і акаунт-менеджер MGID також пропонує 3 партнерські продукти та 3 варіанти геотаргетингу. Найчастіше їхні рекомендації будуть суперечити одна одній.

Але якщо ви помітите, що ці рекомендації «перетинаються», це чудовий знак, що цією пропозицією варто скористатися.

#2 Збалансуйте виплати проти CPC

Остерігайтеся партнерських пропозицій, у яких дуже низький CPC чи занадто висока ставка виплат. Скажімо, багато рекламодавців вважають, що якщо виплати високі, у них буде вища маржа прибутку. І навпаки, у випадку з CPC рекламодавцям не подобається висока ставка, оскільки це зазвичай означає вищі витрати для них.

Однак низька ставка CPC може просто означати, що інші партнерські компанії вже рекламували цей продукт, і потенційно — що певна аудиторія вичерпана, отже, немає сенсу використовувати таку партнерську пропозицію.

Висновок: будьте обережні, коли ви бачите низьку ціну за клік (CPC) або надзвичайно високі виплати — це може бути сигналом, що щось тут не так. Як кажуть, якщо щось звучить занадто добре, щоб бути правдою, навряд чи це правда.

№3: Спілкуйтеся з іншими фахівцями, які займаються партнерським маркетингом

Галузь партнерського маркетингу досить конкурентна і вже багато років розвивається семимильними кроками. Якщо ви самотній вовк (хіба що окрім випадків, коли ви самотній «Вовк з Волл-стріт»), вам буде важче конкурувати з маркетерами, які працюють у командах.

Ми наполегливо рекомендуємо спілкуватися з іншими учасниками ринку партнерського маркетингу на очних заходах на зразок Саміту партнерського маркетингу, який регулярно проводиться в різних країнах.

Якщо вийшло так, що ви працюєте «соло» (що також цілком нормально!), варто приєднатися до онлайн-спільнот на зразок AffiliateFix чи закритих груп у Facebook або LinkedIn — і відстежувати там свіженькі партнерські пропозиції, які тільки починають набирати обертів.

№4: Придбайте звичайний spy-сервіс для нативної реклами

За допомогою spy-сервісу ви зможете відстежувати, які партнерські продукти, проміжні («мостові») сторінки та креативи найкраще працюють в певний час. Таким чином можна буде дізнатися, що найбільш вигідно.

Уявімо, що ви хочете рекламувати продукти для здорового харчування у Бразилії. Для цього ви можете зрозуміти, які типи партнерських пропозицій щодо харчових продуктів найкраще працюють у США. Тоді ви можете взяти ті самі партнерські продукти та продавати їх у Бразилії.

Не треба винаходити велосипед — користуйтеся доступними інструментами.

Висновок №4: Через високу конкуренцію у сфері партнерського маркетингу помилок краще не припускатися. Ретельно з'ясуйте, які офери продуктів найкраще використовувати, інакше є ризик просувати щось таке, що просувати фактично не вийде.

Як продавати партнерські продукти за допомогою нативної реклами

Скажімо, ви знайшли партнерський продукт чи надійну партнерську мережу та готові спробувати просувати їх на платформі нативної реклами на зразок MGID. Нижче наведено п’ять наступних кроків, які вам слід виконати, щоб дійсно продати свій партнерський продукт за допомогою нативної реклами:

№1: Сплануйте партнерську стратегію з використанням нативної реклами

Розберімо найкращий підхід і стратегію рекламної кампанії для нативної реклами в партнерському маркетингу. Коли ви обрали партнерську пропозицію, ми рекомендуємо розробити воронку контент-маркетингу, не використовуючи прямий, нав'язливий підхід до продажу. Не так багато людей, які натиснуть на креатив нативної реклами, будуть готові відразу ж зробити покупку.

Мостові сторінки, або прелендінги, — чудовий спосіб ознайомити споживача з пропозицією та якнайкраще продемонструвати продукт чи сервіс. Один з наших акаунт-менеджерів чудово це сформулював: «Мостові сторінки усувають розрив між тим, чого люди хочуть і що вони отримують за допомогою продукту чи послуги, що ви рекламуєте».

«Мостові сторінки усувають розрив між тим, чого люди хочуть і що вони отримують за допомогою продукту чи послуги, що ви рекламуєте».

Нарешті, можна спрямувати трафік з прелендінгу до сторінки партнерського продукту — це і є те місце, де відбувається продаж. Часом ви можете спрямувати людей на свій власний сайт, а тоді таргетувати на них рекламну кампанію. Обидва способи працюють залежно від ситуації.

№2: Збирайте рекламні креативи

Загальне правило — створювати нативні рекламні тизери, на які хочеться клікнути (але не клікбейт). Ми завжди намагаємося використовувати маркетинговий підхід прямої реакції: не показуйте сам продукт, демонструйте цінність, яку він створює.

Що стосується цільових сторінок попереднього продажу, ваша робота полягає в тому, щоб допомогти людям побачити цінність вашого продукту чи послуги, розробляючи цікаві формати, такі як тести, рекламні статті та інтерактивні прелендери. Ви можете створити їх самостійно або звернутися за допомогою до креативного відділу MGID, який щоденно допомагає рекламодавцям.

Маркетери часто вирішують створити сторінку продажу у форматі відео замість написання статті попереднього продажу, оскільки вважають, що відеоконтент — чудовий спосіб привернути увагу та збільшити продажі. Однак, виходячи з нашого досвіду, ці сторінки не працюють так, як хотілося б, і ми зазвичай радимо не використовувати їх.

Найкраще завжди працює формат сторітелінгу! Пам’ятайте, що головним героєм цієї історії є клієнт, а не ваш продукт чи послуга. Продукт або послуга лише спрямовує клієнта або допомагає йому та дозволяє подолати певні перешкоди чи труднощі. Надзвичайно важливо адаптувати ваш прелендінг до цільової території або країни: велику роль відіграють валюти, фотографії та культурні нюанси.

Знову ж таки, у вашому розпорядженні завжди є spy-інструменти, щоб побачити, які типи рекламних матеріалів забезпечують найкращу конверсію для будь-якої тематичної сфери. Інший наш акаунт-менеджер каже: «Не виправляйте те, що працює й так».

«Не виправляйте те, що працює й так».

№3: Налаштуйте трекінгове ПЗ

Серед тих, хто займається партнерським маркетингом, побутує уявлення, що софт для трекінгу реклами — це якась вища математика. Але якщо його налаштувати, все цілком просто.

Якщо ви вирішите розміщувати рекламу за допомогою MGID, ваш акаунт-менеджер допоможе вам все налаштувати.

Налаштування та конфігурація необхідні перед запуском будь-якої рекламної кампанії, оскільки лише тоді ви зможете отримати всі дані про те, що працює найкраще: які рекламні оголошення, геотаргетинг і партнерські продукти.

№4: Запускайте, експериментуйте й оптимізуйте

На цьому етапі важливо пам'ятати, що потрібно починати з малого: поекспериментуйте з різними варіантами таргетингу (геотаргетинг, розміщення, браузери, пристрої тощо), перш ніж розширювати охоплення рекламної кампанії на великий обсяг трафіку. Розпочніть свою нативну рекламну кампанію з середніх і низьких ставок CPC, змінивши лише два показники: розміщення та рекламні креативи.

Запустіть кампанію на сім днів, щоб зібрати дані, і ви побачите, що деякі креативи працюють краще за інші. Ваше завдання полягатиме в тому, щоб відключити кампанії, які працюють зі збитками, і подвоїти бюджети тих, які приносять найбільше конверсій.

Глобальна рекламна платформа MGID полегшує роботу завдяки функціям вибіркового призначення ставок і рекомендацій щодо ціни. Перша автоматично вимикає активи, які не дають конверсії, а друга надає вам статистичні дані на основі штучного інтелекту про те, з яких ставок варто починати рекламні кампанії.

Корисна порада: Voluum — це трекінгове ПЗ номер 1 для нативної реклами в партнерському маркетингу. Якщо хочете скористатися цим інструментом, натисніть тут, щоб отримати ексклюзивну знижку до 30% на будь-який з їхніх планів підписки.

Чому нативна партнерська реклама на MGID ефективна?

У таблиці вище показано, скільки за рік в середньому можна заробляти на партнерському маркетингу на нашій глобальній рекламній платформі. Нативна реклама на MGID — це надійний спосіб правильно розпочати вашу нативну партнерську маркетингову кампанію! Наша ексклюзивна мережа паблішерів гарантує, що ви точно знайдете тут свою цільову аудиторію, якою б вона не була.

А завдяки розширеним можливостям таргетингу та продуманим опціям оптимізації ви можете бути впевнені, що ваші кампанії будуть адаптовані до потреб цієї ЦА. Мусимо також нагадати вам, що за допомогою вашого досвідченого акаунт-менеджера ви можете бути впевнені, що ваші кампанії в надійних руках.

Ось п’ять причин, чому рекламодавці у партнерській рекламі працюють із MGID:

Служба підтримки 24/7 . Ми дуже пишаємося послугами підтримки рекламодавців, які пропонує MGID: ви завжди можете проконсультуватися зі спеціальним представником служби підтримки, якщо вам потрібна допомога чи порада. На нашій глобальній рекламній платформі чекати на допомогу не доведеться. Наприклад, якщо акаунт-менеджер недоступний через різницю в часових поясах, ви завжди можете зв’язатися з нами в чаті, щоб відразу ж отримати допомогу. Насправді ми вважаємо це нашою унікальною торговою пропозицією (УТП), якою навряд чи можуть похвалитися інші рекламні платформи.

. Ми дуже пишаємося послугами підтримки рекламодавців, які пропонує MGID: ви завжди можете проконсультуватися зі спеціальним представником служби підтримки, якщо вам потрібна допомога чи порада. На нашій глобальній рекламній платформі чекати на допомогу не доведеться. Наприклад, якщо акаунт-менеджер недоступний через різницю в часових поясах, ви завжди можете зв’язатися з нами в чаті, щоб відразу ж отримати допомогу. Насправді ми вважаємо це нашою унікальною торговою пропозицією (УТП), якою навряд чи можуть похвалитися інші рекламні платформи. Ексклюзивна мережа паблішерів . Наша глобальна рекламна платформа обслуговує понад 25 тисяч паблішерів преміумкласу, тому ви отримуєте доступ до унікальної місцевої аудиторії по всьому світу. Загальне охоплення MGID становить 900 мільйонів унікальних відвідувачів на місяць, тому ви зможете досягти будь-якої цільової аудиторії на свій вибір.

. Наша глобальна рекламна платформа обслуговує понад 25 тисяч паблішерів преміумкласу, тому ви отримуєте доступ до унікальної місцевої аудиторії по всьому світу. Загальне охоплення MGID становить 900 мільйонів унікальних відвідувачів на місяць, тому ви зможете досягти будь-якої цільової аудиторії на свій вибір. Розширені можливості таргетингу . Алгоритм поєднання MGID на основі штучного інтелекту пов'язує користувачів з продуктами, показуючи лише рекламу та релевантний вміст. Потім це споживає зацікавлена аудиторія з великим наміром взаємодіяти з вашою ціннісною пропозицією.

. Алгоритм поєднання MGID на основі штучного інтелекту пов'язує користувачів з продуктами, показуючи лише рекламу та релевантний вміст. Потім це споживає зацікавлена аудиторія з великим наміром взаємодіяти з вашою ціннісною пропозицією. Безкоштовні рекламні креативи . Креативний відділ MGID складається з копірайтерів і дизайнерів, які можуть безкоштовно допомогти вам із рекламними креативами. Наші експерти підготують для вас креативи залежно від цільової аудиторії та вимог конкретного ринку.

. Креативний відділ MGID складається з копірайтерів і дизайнерів, які можуть безкоштовно допомогти вам із рекламними креативами. Наші експерти підготують для вас креативи залежно від цільової аудиторії та вимог конкретного ринку. Продумані варіанти оптимізації. Ваша панель адміністратора або особистий акаунт-менеджер надасть вам статистику, тож вам не доведеться самостійно вгадувати, як оптимізувати рекламну кампанію. Наші менеджери з радістю допоможуть налаштувати будь-які кампанії.

Нативна реклама в партнерському маркетингу: висновок

Не хочемо забагато вам обіцяти: коли ви вперше починаєте використовувати в партнерському маркетингу нативну рекламу, вчитися доведеться багато, і може бути непросто. Однак постійна праця та відданість справі окупляться стабільним доходом. Крім того, наша команда фахівців супроводжуватиме кожен крок, щоб переконатися, що ви на правильному шляху.

Завдяки нашій ексклюзивній мережі вебмайстрів, розширеним можливостям таргетингу та досвідченому персоналу ми надаємо вам усі інструменти та ресурси, необхідні для максимізації результатів вашої кампанії та збільшення конверсій.

Тим, хто хоче досягти успіху в партнерській нативній рекламі, багато так званих консультантів з партнерського маркетингу рекомендують «продавати клік». Однак ми дотримуємося інакшого принципу: «Ви продаєте продукт, а ми продамо клік».