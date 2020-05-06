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MGID
Новий ШІ-інструмент MGID, CTR Guard, покращує видимий CTR в середньому на 29%

Глобальна рекламна платформа MGID оголошує про запуск CTR Guard, інноваційного інструменту на основі...

13 бер. 2025 р. • 3 хв читання
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MGID
MGID продовжує траєкторію зростання в пе...

Глобальна рекламна платформа MGID вже побачила, наскільки корисно було вкладати зусилля в перс...

13 серп. 2024 р. • 2 хв читання
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MGID
MGID сертифікувала трекери NexInsight дл...

MGID – міжнародна рекламна платформа та світовий лідер на ринку нативної реклами – сертифікува...

31 лип. 2024 р. • 2 хв читання
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MGID
MGID починає співпрацю з Memorable, щоб ...

Глобальна рекламна платформа MGID запустила інноваційне рішення для попередньої оцінки кампані...

26 черв. 2024 р. • 2 хв читання
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MGID
MGID – найбільша продуктова AdTech компа...

Рейтинг містить дані про продуктові та гібридні IT-компанії, у яких понад 50% фахівців залучен...

5 квіт. 2024 р. • 2 хв читання
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MGID
MGID починає співпрацю з Pixalate, щоб з...

Глобальна рекламна платформа MGID сьогодні оголосила про стратегічну співпрацю з Pixalate, про...

27 вер. 2023 р. • 2 хв читання
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MGID
MGID i Playmaker починають співпрацю, щ...

Глобальна рекламна платформа MGID оголосила про партнерство з Playmaker — цифровою медіакомпан...

24 трав. 2023 р. • 2 хв читання
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MGID
MGID робить революцію у створенні зображ...

Глобальна рекламна платформа MGID сьогодні оголосила розвиток та інтеграцію генеративного штуч...

21 лют. 2023 р. • 2 хв читання
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MGID
MGID розширює партнерство з GeoEdge, щоб...

Глобальна рекламна платформа MGID розширює партнерство з GeoEdge, провідним сервісом рішень дл...

19 січ. 2023 р. • 2 хв читання

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Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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