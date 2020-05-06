Глобальна рекламна платформа MGID оголошує про запуск CTR Guard, інноваційного інструменту на основі...
Глобальна рекламна платформа MGID вже побачила, наскільки корисно було вкладати зусилля в перс...
MGID – міжнародна рекламна платформа та світовий лідер на ринку нативної реклами – сертифікува...
Глобальна рекламна платформа MGID запустила інноваційне рішення для попередньої оцінки кампані...
Рейтинг містить дані про продуктові та гібридні IT-компанії, у яких понад 50% фахівців залучен...
Глобальна рекламна платформа MGID сьогодні оголосила про стратегічну співпрацю з Pixalate, про...
Глобальна рекламна платформа MGID оголосила про партнерство з Playmaker — цифровою медіакомпан...
Глобальна рекламна платформа MGID сьогодні оголосила розвиток та інтеграцію генеративного штуч...
Глобальна рекламна платформа MGID розширює партнерство з GeoEdge, провідним сервісом рішень дл...