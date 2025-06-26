Глобальна рекламна платформа MGID оголосила про запуск CPA Tune — автоматизованої системи оптимізації біддингу, створеної для підвищення ефективності нативних кампаній. Це рішення побудоване на базі машинного навчання та дозволяє performance-маркетологам досягати цільових CPA, знижуючи вартість залучення та підвищуючи кількість конверсій — без ручного мікроменеджменту.

Це наступний крок після запуску CTR Guard, який відслідковує втому від креативів. Тепер фокус зміщено далі по воронці: CPA Tune оптимізує те, що відбувається після кліку, роблячи ставку на реальні результати, а не на «порожні» кліки.

Що показали перші кампанії з CPA Tune:

Середній коефіцієнт конверсії (CVR) на 155% вищий

Зростання коефіцієнта конверсії до 300% у певних вертикалях та на певних ринках

Найбільше зростання CVR спостерігається в США

Зниження CPA завдяки AI-біддингу та розумнішому таргетингу

Завдяки автономному механізму коригування ставок (бідів) у режимі реального часу на базі штучного інтелекту, CPA Tune дозволяє performance-маркетологам досягати своїх CPA-таргетів з мінімальними ручними зусиллями — найефективніші креативи автоматично потрапляють до найцінніших користувачів. CPA Tune знаменує новий етап розвитку нативної реклами, яка раніше орієнтувалась переважно на трафік. Тепер маркетологи можуть ставити на перше місце бізнес-результати, а не просто кількість кліків.

Аудиторії, які конвертуються — знайдені автоматично

CPA Tune розроблено для рекламодавців, які орієнтовані на ефективність і хочуть перейти від масового охоплення до роботи з релевантними користувачами, які впливають на фінальний результат. Алгоритм використовує історичні дані по вертикалі, сигнали поведінки користувачів і наміри — і в реальному часі коригує біди, щоб направляти рекламу у трафік з високим потенціалом до конверсії.

Рекламодавцям потрібно лише:

Встановити реалістичну CPA-мету Налаштувати трекінг конверсій Виділити щоденний бюджет на рівні 5–7× CPA

Усе інше робить алгоритм: він навчається в процесі, поступово знижує CPA і усуває потребу в щоденному мікроменеджменті ставок та розміщень. Уже сьогодні система демонструє високу ефективність — і з часом стає ще точнішою.

Гнучкість і повна прозорість

З CPA Tune кожен клік оптимізується з урахуванням потенціалу до конверсії. Алгоритм потребує короткого періоду навчання — приблизно 10 конверсій і до 7 днів — після чого забезпечує стабільні результати.

CPA Tune також надзвичайно гнучкий: кампанії можна призупинити чи змінити у будь-який момент. Ви зберігаєте повний контроль над креативами, бюджетом і таргетингом, тоді як оптимізація відбувається автоматично у фоновому режимі.

«Завдяки нашому інструменту CTR Guard і новому алгоритму CPA Tune, MGID не просто говорить про потенціал ШІ — ми показуємо, як технологія допомагає вирішувати складні завдання через прості й зрозумілі інтерфейси»,

коментує Олексій Борисов, VP of Product у MGID.

«CPA Tune переносить підхід до CPA-біддингу, знайомий з Google чи Meta, в екосистему нативної реклами в open web. Це дає можливість performance-маркетологам досягати суттєвих результатів без втрати контролю чи прозорості».

CPA Tune тепер доступний для рекламодавців MGID по всьому світу.