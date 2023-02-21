Глобальна рекламна платформа MGID сьогодні оголосила розвиток та інтеграцію генеративного штучного інтелекту (ШІ) у наявні розумні рішення, що пропонуються на платформі. Ця функція, яку відділ рекламних креативів MGID наразі тестує для генерування рекламних зображень для клієнтів, покликана змінити спосіб створення та оптимізації зображень і заголовків рекламодавцями. Повноцінний запуск заплановано до кінця першого кварталу 2023 року.

Використовуючи DALL·E 2 від Open AI, рекламодавці можуть створювати комп’ютерні цифрові зображення за допомогою текстових підказок і коригувати заголовки на основі історичних даних та геотаргетингу. Цей рівень автоматизації, водночас швидший і менш ресурсомісткий, радикально змінює загальну ефективність і результативність кампанії. У поєднанні з алгоритмами інтелектуальних рекомендацій MGID і Contextual Intelligence ці технології штучного інтелекту покращують ефективність реклами та залучення користувачів до реклами MGID.

Додаткові особливі переваги для рекламодавців включають розширення наборів візуальних інструментів за межі традиційних зображень зі стоків за допомогою більш ефектних й унікальних картинок з вищим на 20% CTR. Як наслідок, рекламодавці мають більше контролю над ключовими деталями, зокрема ракурсом, відтінком, стилем, характером та емоціями. Крім того, кілька варіантів одного зображення полегшують і прискорюють спліт-тестування, щоб визначити, що найкраще резонує з аудиторією.

Ось як це прокоментував Сергій Денисенко, генеральний директор MGID: «Очевидно, що штучний інтелект відіграватиме ключову роль у створенні наступного етапу справді оптимізованих рекламних кампаній. Його поєднання з нашими інтелектуальними алгоритмами рекомендацій і наявною технологією контекстного аналізу — природна еволюція для створення покращеного досвіду для рекламодавців, вебмайстрів і аудиторії. Нас вразили можливості ШІ під час тестування, і ми з нетерпінням очікуємо на повний запуск функції, щоб побачити, як протягом року його використовуватимуть рекламодавці».