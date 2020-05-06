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MGID

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Статті від MGID

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3 хв читання
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Преса
Новий ШІ-інструмент MGID, CTR Guard, покращує видимий CTR в ...

Глобальна рекламна платформа MGID оголошує про запуск CTR Guard, інноваційного інструменту на ...

13 бер. 2025 р. • 3 хв читання
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4 хв читання
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Новини продуктів
Як ШІ перемагає втому від реклами: предс...

Втома від реклами — поширена проблема в галузі цифрової реклами. Оскільки користувачі регулярн...

11 бер. 2025 р. • 4 хв читання
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11 хв читання
How Gen Z Redefines Valentine’s Day
Рекламодавці
Не тільки троянди й цукерки. Свіжий погл...

А ви знаєте, що майже половина представників покоління Z святкують День Валентина з друзями чи...

24 січ. 2025 р. • 11 хв читання
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20 хв читання
Publisher’s Survival Guide
Паблішери
Основний довідник виживання для паблішер...

Що за рік був, чи не так, колеги паблішери? Постійні зміни Google щодо cookie, бум контенту зі...

9 січ. 2025 р. • 20 хв читання
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3 хв читання
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Новини продуктів
Як MGID дотримується рамкової угоди про ...

MGID із гордістю повідомляє, що тепер є учасником нової рамкової угоди про захист даних (Data ...

18 лист. 2024 р. • 3 хв читання
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6 хв читання
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Новини продуктів
Новини про наші продукти, які не можна п...

Повертаємося до вас зі свіжими новинами про серію оновлень наших продуктів, у якій ми покращує...

1 лист. 2024 р. • 6 хв читання
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5 хв читання
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Паблішери
Розширене звітування: ключ до успішної м...

Щоб випереджати конкурентів у стрімкому світі цифрового паблішингу, потрібно ухвалювати осмисл...

25 жовт. 2024 р. • 5 хв читання

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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