Статті від MGID
Глобальна рекламна платформа MGID оголошує про запуск CTR Guard, інноваційного інструменту на ...
Втома від реклами — поширена проблема в галузі цифрової реклами. Оскільки користувачі регулярн...
А ви знаєте, що майже половина представників покоління Z святкують День Валентина з друзями чи...
Що за рік був, чи не так, колеги паблішери? Постійні зміни Google щодо cookie, бум контенту зі...
MGID із гордістю повідомляє, що тепер є учасником нової рамкової угоди про захист даних (Data ...
Повертаємося до вас зі свіжими новинами про серію оновлень наших продуктів, у якій ми покращує...
Щоб випереджати конкурентів у стрімкому світі цифрового паблішингу, потрібно ухвалювати осмисл...
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