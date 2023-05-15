У 2023 більшості рекламодавців вже відомо про рекламний потенціал Facebook. А от нативну рекламу враховують рідко, хоча охоплення в неї приблизно таке саме. Погляньте на статистику MGID: наше охоплення по всьому світу перевищує 900 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця на понад 32 сайтах з контентом.

Щоб зрозуміти, який вид реклами вам більше підходить, спершу розгляньмо, що таке реклама на Facebook, а що таке нативна реклама. Потім ми спробуємо дослідити основні відмінності між ними.

Що таке реклама у Facebook?

Коли ми говоримо про рекламу в Facebook, то маємо на увазі рекламні оголошення, що показуються у стрічці Facebook, а не «підняті» публікації. Просування публікацій більше підходить для реклами вашого контенту, коли ви хочете зібрати більше лайків, коментарів і перепостів. Для більшості перфоманс-кампаній, коли вам потрібно спрямувати трафік на свій сайт, отримати ліди або конверсії, потрібно використовувати саме рекламні оголошення Facebook.

Що таке нативна реклама?

Нативна реклама розроблена таким чином, щоб повністю поєднуватися зі вмістом сайту або застосунку, де вона відображається. Таким чином реклама ненав'язливо виглядає, обходить блокувальники реклами та привертає достатньо уваги користувачів. Цей тип платної реклами підходить як для кампаній з генерування трафіку, так і для конверсій.

Відмінності між нативною рекламою і Facebook-рекламою

А тепер обговорімо детальніше відмінності між цими двома типами.

М'який і жорсткий продаж

З рекламою у Facebook вам доведеться боротися за увагу користувачів і просувати свій продукт досить агресивно. Якщо потрібен вищий CTR, потрібно, щоб рекламні креативи виділялись у стрічці новин і водночас викликали в користувачів позитивні емоції.

А ось нативна реклама використовує більш тонкий, ненав'язливий підхід до продажу. Вона інтегрується у звичайний контент, який споживають користувачі, дозволяючи брендам підтримувати більш невимушений стиль спілкування. Рекламодавці можуть поцікавитися конкретними проблемами користувачів і запропонувати рішення.

Ефективні точки дотику з потрібною аудиторією

Facebook надає широкі можливості налаштування й таргетування, щоб знайти свою аудиторію. На цій платформі ви зможете використовувати стандартні, налаштовані чи схожі аудиторії. Перший тип дозволяє таргетування на користувачів на основі інтересів, демографічних показників і місцерозташування. За допомогою налаштованих аудиторій можна робити повторне таргетування на користувачів, які раніше вже користувалися якимись із ваших цифрових активів. Таргетування на схожу аудиторію допомагає налаштувати рекламу для користувачів, які схожі за характеристиками на вашу поточну аудиторію.

Перейшовши на нативну рекламу, ви зможете налаштовувати таргетування на користувачів за базовими соціодемографічними характеристиками, але, що важливіше, ви зможете поєднувати рекламний контент з контентом на сайті, де він просувається, щоб реклама відображалась у найбільш доречному середовищі. Крім того, платформа MGID керує такими розміщеннями за допомогою власних даних рекламодавців, а також паблішерів, які є безпосередніми партнерами платформи. Таким чином, налаштування таргетингу залишаться навіть у майбутньому цифрової реклами, в якому зникнуть файли cookie.

Іншими словами, реклама у Facebook більше покладається на те, що її побачать конкретні користувачі, а нативна реклама орієнтується і на пошук правильного контексту для демонстрації реклами, і на таргетування рекламного контенту на певну аудиторію.

Використання інтересів користувачів для таргетування не включає тонкі нюанси контексту. Наприклад, якщо людина у групі «Стародавні меми», це зовсім не означає, що користувач дуже цікавиться стародавньою історією, а наявні можливості налаштування не дають вам змоги це врахувати.

З іншого боку, використання контекстуального таргетингу, доступного на платформі MGID, дає рекламодавцям змогу забезпечити, щоб реклама демонструвалася серед найбільш доречного контенту. Контролювати, в оточенні яких публікацій з'явиться реклама на Facebook, неможливо. Для контекстуального таргетингу контент в інтернеті класифікується не лише за ключовими словами, але також і за категоріями високого рівня, які враховують детальніші компоненти й атрибути. Приєднуйтеся, щоб самостійно випробувати всі ці переваги.

Повторний таргетинг на вашу аудиторію на різних платформах

Само собою зрозуміло, що масштабним кампаніям потрібні кілька джерел трафіку, щоб мати можливість взаємодіяти з більшою кількістю користувачів — і налаштовувати повторне таргетування на них. Показувати Facebook-рекламу аудиторіям, які ніколи не взаємодіяли з вашим продуктом, може бути складно, бо ці користувачі вам ще не довіряють або не знають, що вона може потенційно допомогти їм з чимсь актуальним.

Проте можна також почати спілкування з потенційними клієнтами за допомогою авторських нативних матеріалів, а тоді провести повторне таргетування на них на інших платформах, таких як Facebook. Використовуючи пікселі MGID, ви зможете імпортувати свою налаштовану аудиторію MGID у Facebook і ввімкнути для неї рекламу, коли ваш бренд стане для неї більш впізнаваним. Цей метод дуже допомагає покращити ситуацію з довірою, а отже, кампанія на Facebook стане більш ефективною порівняно з кампаніями, в яких ви просто вмикаєте таргетинг за інтересами з нуля.

Таблиця відмінностей між нативною рекламою і Facebook-рекламою

Підсумуймо все вищесказане про характеристики нативної реклами та реклами на Facebook у форматі таблиці.

Аспект Нативна реклама Реклама у Facebook Формат Розроблена, щоб відповідати зовнішньому вигляду платформи та поєднуватися з контентом Різноманітність форматів, включаючи зображення, відео, карусель, слайд-шоу тощо Розміщення Можна розміщувати на вебсайтах, у програмах або на платформах соціальних мереж Виключно на платформі Facebook і дочірніх застосунках Параметри таргетування Гнучкі параметри таргетування, включаючи контекстуальний таргетинг і адаптацію контенту для певної аудиторії Широкі можливості таргетування, включаючи налаштовані аудиторії, схожі аудиторії тощо Контроль розміщення реклами Надає рекламодавцю контроль над розміщенням реклами та контекстом Забезпечує контроль над розміщенням реклами в межах платформи Прозорість реклами Публікації позначаються як «реклама» або «оплачений контент», щоб був зрозумілий їхній рекламний характер Оголошення позначаються як «реклама» або містять назву рекламодавця Взаємодія з рекламою Залежить від якості та доречності контенту на платформі Пропонує різні варіанти взаємодії (лайки, коментарі, поширення тощо) Показники ефективності реклами Показники можуть відрізнятися залежно від платформи і, як правило, включають покази, кліки та рівень залучення користувачів Типові показники ефективності: охоплення, покази, показники кліків, конверсії тощо Ціни на рекламу Моделі ціноутворення можуть відрізнятися залежно від платформи та місця розміщення реклами Визначається через процеси торгів на основі аудиторії, конкуренції та релевантності Охоплення аудиторії Залежить від платформи та конкретних вебсайтів, програм або платформ соціальних мереж Facebook має величезну базу користувачів, що забезпечує доступ до великої глобальної аудиторії Можливості повторного таргетування Широкі можливості повторного таргетування Надійна здатність повторно таргетувати рекламу Контроль над креативами Забезпечує гнучкість у створенні візуально привабливих налаштовуваних оголошень Дає певний творчий контроль, але контент обмежений правилами платформи Керування рекламою Може знадобитися робота з окремими паблішерами або використання нативних рекламних платформ Виконується через Facebook Ads Manager або Business Manager

Переваги реклами у Facebook і нативної реклами

Як бачите, кожне з цих рекламних рішень має свої сильні сторони. Для вашої зручності ми зібрали переваги реклами на Facebook і нативної реклами.

Реклама у Facebook надає рекламодавцям низку унікальних переваг:

Розширене таргетування . Facebook забезпечує широкий вибір варіантів таргетування на основі демографічних показників, інтересів, поведінки тощо. Це дає змогу охопити певні сегменти аудиторії та адаптувати оголошення відповідно до їхніх уподобань.

. Facebook забезпечує широкий вибір варіантів таргетування на основі демографічних показників, інтересів, поведінки тощо. Це дає змогу охопити певні сегменти аудиторії та адаптувати оголошення відповідно до їхніх уподобань. Велика база користувачів . Оскільки у Facebook понад 2,8 мільярда користувачів на місяць, ця платформа дає доступ до величезної глобальної аудиторії, що збільшує потенційне охоплення ваших рекламних оголошень.

. Оскільки у Facebook понад 2,8 мільярда користувачів на місяць, ця платформа дає доступ до величезної глобальної аудиторії, що збільшує потенційне охоплення ваших рекламних оголошень. Різноманітні формати реклами . Facebook пропонує різноманітні рекламні формати: зокрема, зображення, відео, каруселі та слайд-шоу. Завдяки такій гнучкості ви можете демонструвати свої продукти чи послуги творчо та привабливо.

. Facebook пропонує різноманітні рекламні формати: зокрема, зображення, відео, каруселі та слайд-шоу. Завдяки такій гнучкості ви можете демонструвати свої продукти чи послуги творчо та привабливо. Якісна аналітика та оптимізація . Facebook надає детальні показники ефективності, що дозволяє відстежувати ефективність реклами, охоплення, взаємодію з аудиторією та конверсії. Ці дані можна використовувати, щоб оптимізувати кампанії та покращувати ROI.

. Facebook надає детальні показники ефективності, що дозволяє відстежувати ефективність реклами, охоплення, взаємодію з аудиторією та конверсії. Ці дані можна використовувати, щоб оптимізувати кампанії та покращувати ROI. Розширені можливості повторного таргетингу. Параметри повторного таргетування на Facebook дають вам змогу охопити користувачів, які раніше вже були у вас на сайті, в застосунку чи на сторінці Facebook. Це збільшує шанси на конверсію за рахунок таргетингу на користувачів, які вже цікавилися вашим брендом раніше.

Нативна реклама також має низку переваг:

Органічна інтеграція . Нативна реклама розроблена таким чином, щоб відповідати вигляду платформи чи контенту, де з'являється. Завдяки цій інтеграції реклама менш нав'язлива і з більшою ймовірністю буде вписуватися в користування платформою, що означає більшу взаємодію та покращення перебування користувача на сайті чи в застосунку.

. Нативна реклама розроблена таким чином, щоб відповідати вигляду платформи чи контенту, де з'являється. Завдяки цій інтеграції реклама менш нав'язлива і з більшою ймовірністю буде вписуватися в користування платформою, що означає більшу взаємодію та покращення перебування користувача на сайті чи в застосунку. Підвищена доречність . Нативна реклама за контекстом відповідає платформі чи вмісту, а отже, більш ефективна. Завдяки її відповідності контенту, що її оточує, вона здається природнішою та краще сприймається цільовою аудиторією.

. Нативна реклама за контекстом відповідає платформі чи вмісту, а отже, більш ефективна. Завдяки її відповідності контенту, що її оточує, вона здається природнішою та краще сприймається цільовою аудиторією. Покращена здатність обходити блокувальники реклами . Нативна реклама рідше блокується в порівнянні з традиційною дисплейною. Оскільки вона відповідає контенту, блокувальники реклами на неї не реагують, що забезпечує кращу видимість і охоплення реклами.

. Нативна реклама рідше блокується в порівнянні з традиційною дисплейною. Оскільки вона відповідає контенту, блокувальники реклами на неї не реагують, що забезпечує кращу видимість і охоплення реклами. Підвищена довіра з боку користувачів . Коли нативна реклама створена правильно, вона може допомогти налагодити довірливі відносини з аудиторією. Оскільки в ній подається цінний, доречний вміст, вона сприймається як менш нав'язлива і більш інформативна, що сприяє формуванню позитивного ставлення до бренду.

. Коли нативна реклама створена правильно, вона може допомогти налагодити довірливі відносини з аудиторією. Оскільки в ній подається цінний, доречний вміст, вона сприймається як менш нав'язлива і більш інформативна, що сприяє формуванню позитивного ставлення до бренду. Гнучкі варіанти розміщення. Нативну рекламу можна розміщувати на різних платформах: на сайтах, у застосунках і на платформах соцмереж. Така гнучкість дає змогу охопити цільову аудиторію в кількох точках взаємодії та обрати розміщення, що відповідають цілям вашої кампанії.

Висновок

Очевидно, що вибір між рекламою на Facebook і нативною рекламою цілком залежить від ваших конкретних завдань, цільової аудиторії та стратегії кампанії. Щоб охопити найбільше користувачів максимально ефективно, може бути доречно поєднати обидва рекламні рішення.

Але обираючи рекламну платформу для своїх кампаній, завжди ставте собі запитання: яка моя кінцева мета? Якою б вона не була — підвищення ROI, масштабування чи безпека бренду — ваші джерела трафіку мають їй відповідати.