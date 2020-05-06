Зареєструватись
Партнерський маркетинг

8152
12 хв читання
Рекламодавці
Що таке RevShare в партнерському маркетингу? Повний посібник...

Запитайте в будь-якого фахівця, який давно займається партнерським маркетингом, що його мотиву...

19 лист. 2025 р. • 12 хв читання
8167
9 хв читання
Рекламодавці
Майбутнє нативної реклами в партнерському маркетингу: за яки...

Партнерський маркетинг оновлюється, і ми вже давно на це чекали. Люди навчились ігнорувати бан...

22 жовт. 2025 р. • 9 хв читання
9922
15 хв читання
Рекламодавці
Як збільшити партнерські продажі: перевірені стратегії підви...

Залучити трафік на сайт нескладно. А ось перетворення цього трафіку на партнерські продажі — ...

16 вер. 2025 р. • 15 хв читання
10007
12 хв читання
Affiliate Challenges and the Trends
Рекламодавці
Тренди партнерського маркетингу 2025: як вирішувати завтрашн...

Ще один рік добігає кінця, і настав час замислитися над тим, що спрацювало, що ні, і що чекає ...

4 груд. 2024 р. • 12 хв читання
9948
17 хв читання
Рекламодавці
Поза GAFA: Топ канали партнерського маркетингу, які варто ро...

Будьмо відверті — займатися партнерським маркетингом на платформах GAFA (Google, Apple, Facebo...

18 вер. 2024 р. • 17 хв читання
4643
9 хв читання
Рекламодавці
Як споживачі сприймають партнерський маркетинг у 2024 році

Партнерський маркетинг — галузь, побудована на адаптивності. Попри просту природу ця сфера пос...

5 вер. 2024 р. • 9 хв читання
9024
13 хв читання
Рекламодавці
Ефективні стратегії партнерського маркетингу

Вас цікавить сила партнерського маркетингу? Для багатьох партнерський маркетинг є ключем до па...

25 черв. 2024 р. • 13 хв читання

