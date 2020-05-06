А ви знаєте, що майже половина представників покоління Z святкують День Валентина з друзями чи навіт...
Ще один рік добігає кінця, і настав час замислитися над тим, що спрацювало, що ні, і що чекає ...
Будьмо відверті — займатися партнерським маркетингом на платформах GAFA (Google, Apple, Facebo...
Партнерський маркетинг — галузь, побудована на адаптивності. Попри просту природу ця сфера пос...
Нам всім знайоме це відчуття: ви вклали час, гроші й зусилля в налаштування кампанії Google Ad...
Вас цікавить сила партнерського маркетингу? Для багатьох партнерський маркетинг є ключем до па...
Тестування креативів завжди було виснажливим і кропітким завданням, яке вимагало значних часу ...
Хороший рекламний текст — це те, без чого не обійтися: він є ключовим для успіху будь-якої кам...
У 2024 році партнерський маркетинг безсумнівно набирає обертів. Річні витрати лише в США зросл...