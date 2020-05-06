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How Gen Z Redefines Valentine’s Day
MGID
Не тільки троянди й цукерки. Свіжий погляд покоління Z на День святого Валентина

А ви знаєте, що майже половина представників покоління Z святкують День Валентина з друзями чи навіт...

24 січ. 2025 р. • 11 хв читання
Сотрувати за…
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12 хв читання
Affiliate Challenges and the Trends
Метью Вілла
Тренди партнерського маркетингу 2025: як...

Ще один рік добігає кінця, і настав час замислитися над тим, що спрацювало, що ні, і що чекає ...

4 груд. 2024 р. • 12 хв читання
9911
17 хв читання
Метью Вілла
Поза GAFA: Топ канали партнерського марк...

Будьмо відверті — займатися партнерським маркетингом на платформах GAFA (Google, Apple, Facebo...

18 вер. 2024 р. • 17 хв читання
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9 хв читання
Вікторія Мозолевська
Як споживачі сприймають партнерський мар...

Партнерський маркетинг — галузь, побудована на адаптивності. Попри просту природу ця сфера пос...

5 вер. 2024 р. • 9 хв читання
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13 хв читання
Вікторія Мозолевська
Чому ваша реклама в Google Ads не прино...

Нам всім знайоме це відчуття: ви вклали час, гроші й зусилля в налаштування кампанії Google Ad...

7 серп. 2024 р. • 13 хв читання
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13 хв читання
Ольга Сухініна
Ефективні стратегії партнерського маркет...

Вас цікавить сила партнерського маркетингу? Для багатьох партнерський маркетинг є ключем до па...

25 черв. 2024 р. • 13 хв читання
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4 хв читання
Каріна Клименко
Як освоїти A/B тестування за допомогою ш...

Тестування креативів завжди було виснажливим і кропітким завданням, яке вимагало значних часу ...

7 черв. 2024 р. • 4 хв читання
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13 хв читання
Вікторія Мозолевська
Створення переконливих рекламних текстів...

Хороший рекламний текст — це те, без чого не обійтися: він є ключовим для успіху будь-якої кам...

23 трав. 2024 р. • 13 хв читання
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11 хв читання
Метью Вілла
Подолання викликів партнерського маркети...

У 2024 році партнерський маркетинг безсумнівно набирає обертів. Річні витрати лише в США зросл...

25 квіт. 2024 р. • 11 хв читання

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