За минулий рік тема різноманіття й інклюзивності стала більш суперечливою в окремих регіонах — зокрема у США, де частина компаній відмовилися від своїх попередніх ініціатив з підтримки ЛГБТК+. Ми звернули увагу на цю зміну. Однак для нас це не причина відступати — навпаки, це привід дотримуватися нашого підходу ще послідовніше.

Оскільки наша компанія працює в різних культурах і з людьми з різним походженням і досвідом, ми завжди вважали інклюзивність елементом нашого довгострокового бачення, а не просто сезонною кампанією. MGID гарантує, що наша внутрішня культура ґрунтується на справедливості, доступності та прозорості протягом усього року.

Чому різноманіття, рівність та інклюзивність на робочому місці важливі

Створення інклюзивної робочої культури — це не лише правильно з погляду етики. Це також безпосередньо впливає на те, як люди працюють, чи залишаються на цій роботі й чи прагнуть розвиватися.

Коли працівники відчувають, що вони на своєму місці, вони зазвичай активніші. Згідно з нещодавнім дослідженням, 91% людей, які відчувають, що вони на роботі на своєму місці, водночас є активними учасниками робочого процесу — серед тих, у кого немає такого відчуття приналежності, активно залученими є лише 20%.

І це ще не все:

Опитування Glassdoor показало, що 67% кандидатів вважають повагу до різноманітності вирішальним фактором, коли розглядають вакансії.

Дослідження Accenture визначило, що американські компанії втрачають понад 1 трильйон доларів на рік через корпоративну культуру, яка не інклюзивна щодо їхніх співробітників і де вони не відчувають підтримки.

Згідно зі звітом BCG, компанії з різноманіттям у керівництві отримують на 19% вищий дохід від інновацій.

А ще більшість керівників вважають, що їхні заходи щодо підтримки різноманіття, рівності й інклюзивності, дають їм реальну конкурентну перевагу.

Ці цифри однозначні: люди найкраще працюють, коли відчувають повагу, підтримку, і що вони працюють у команді, якій можуть довіряти. Тому для MGID інклюзивність — це правильне рішення і з погляду етики, і з погляду бізнесу. Різноманітні команди пропонують свіжі ідеї, швидше адаптуються та допомагають нам залишатися конкурентоспроможними на різних ринках.

Ми вважаємо різноманіття, рівність та інклюзивність реальною перевагою, яка допомагає нам співпрацювати з іншими, утримувати в компанії найкращі кадри й давати раду зі складними викликами. Таким чином різноманіття — наша суперсила.

Як DEI проявляється у MGID

Різноманітність, рівність та інклюзивність завжди лежали в основі нашої роботи й були частиною нашої культури, політик і щоденних рішень.

За роки нашої роботи ми розробили внутрішню стратегію, яка поєднує наші бізнес-цілі з по-справжньому ефективними практиками різноманіття, рівності й інклюзії. Це включає регулярні майстер-класи та тренінги, де наші команди вивчають такі теми:

Визначення особистих культурних рис та їхнього впливу на сприйняття та взаємодію;

Розуміння, що люди з різних культур можуть думати, відчувати та діяти по-різному;

Порівняння культурних відмінностей для розвитку культурного інтелекту;

Ключові моделі національної культури та вплив культурних установок на співпрацю та бізнес.

Водночас із цими навчальними ініціативами ми підтримуємо чітку внутрішню комунікацію щодо інклюзивності й постійно зважаємо на міркування доступності — у всіх аспектах, від розробки внутрішніх процедур до підходів до зовнішньої комунікації.

Також ми проводимо регулярні опитування щодо культури у MGID, щоб зрозуміти, як почуваються працівники і як сприймають інклюзивність у компанії — щоб наші заходи у сфері різноманіття, рівності й інклюзивності залишалися практичними й корисними.

Наша політика також це відображає. Ми надаємо пріоритет стандартам доступності в розробці і продуктів, і робочих місць, а також гарантуємо, що наші внутрішні інструменти та матеріали підходять для всіх незалежно від наявності чи відсутності інвалідності й відповідного досвіду. Постійне навчання допомагає підтримувати цю обізнаність на практичному, а не теоретичному рівні.

Ресурсні групи для співробітників — ініціатива MGID, щоб працівники могли поспілкуватися й обговорити ідеї. В усіх командах ми також створили відкриті цикли зворотного зв'язку, щоб працівники могли висловлювати занепокоєння чи пропонувати покращення.

Ці заходи працюють, бо вони не одноразові. Їх підтримує керівництво, вони інтегровані в повсякденні робочі процеси й постійно розвиваються в міру нашого зростання. Ми працюємо з усвідомленням того, що різноманітна, інклюзивна команда допомагає нам ухвалювати раціональніші рішення, ефективніше запобігати ризикам і працювати стійкіше.

Наші ініціативи у сфері різноманіття, рівності й інклюзивності покликані не лише відобразити наші цінності, а й підсилити роботу в усіх аспектах — від розробки продуктів і відносин з партнерами до внутрішніх процесів. Ми сприймаємо інклюзивність як вимірювану величину, за яку можна нести відповідальність, й охоче впроваджуємо її в нашу оцінку керівництва, розробку систем і розвиток політик.

Що далі?

Ми вважаємо, що надійна система підтримки DEI відображається не в тому, як написані політики, а в тому, наскільки послідовно ці цінності застосовуються в повсякденних рішеннях. Тому ми вважаємо довгострокові інвестиції в доступність, інклюзивне лідерство та практики рівності абсолютно необхідними для кожної організації, яка хоче залишатися актуальною й відповідальною у глобальному контексті.

А ще, на нашу думку, міцна основа DEI в компанії означає, що ми ставимося до різноманіття, рівності й інклюзивності як до вимірюваних явищ. Чіткі цілі, чесний зворотний зв'язок та видимий прогрес важливі не лише для внутрішньої культури, а й для наших партнерів та ширших спільнот, на які ми впливаємо. Для нас інклюзивність — не просто слова. Для нас це стандарт.