З настанням нового року незмінно можна очікувати, що в інтернеті з'явиться безліч публікацій на тему «ключові тенденції у сфері рекламних технологій на 2023 рік» та подібні статті. Чи потрібна в інтернеті чергова публікація на цю тему? Ми вирішили, що не потрібна.

Тож цього року ми вирішили змінити традицію та поговорити про наші очікування щодо рекламних технологій у 2022 році порівняно з реальністю тепер, у 2023 році. І хоча наша унікальна позиція в галузі дає нам змогу краще розуміти її розвиток та мати доступ до знань, часом ми теж помиляємося.

Оскільки кришталевої кулі, яка б нам все передбачила, у нас не було (а якщо у вас була — поділіться, де взяли!), ми звернулися до нашого найкращого джерела інформації — віцепрезидентів і керівників MGID, щоб вони поділилися своїм баченням теми.

Дізнаймося, що вони сказали.

№1: Неприємна правда про ChatGPT

Очікування: Паблішерам стане складніше створювати унікальний контент

Реальність: ChatGPT здатний генерувати нескінченні обсяги унікального контенту

Створювати постійний потік унікального, високоякісного контенту, який привертає увагу аудиторії та залучає її до взаємодії, непросто й довго.

І саме тут може допомогти ChatGPT! Ця мовна модель на основі ШІ може легко й миттєво запропонувати широкий перелік тем разом із супровідним змістом статті, що дає вебмайстрам додаткове джерело для розробки унікального контенту.

№2: Як ми шукаємо продукти онлайн

Очікування: Google залишиться де-факто пошуковою платформою, і жодна інша компанія не зможе з ним конкурувати

Реальність: ChatGPT вже змінює статус-кво і надалі впливатиме на процес пошуку інформації

Вже кілька десятиліть Google залишається синонімом терміна «пошук» настільки, ми навіть вживаємо дієслово «гуглити». Частка компанії на ринку — неймовірні 85%. Однак зараз видача пошукових результатів Google включає топ-десять результатів між шістьма рекламними оголошеннями, тобто він частково перетворився на рекламну платформу, радше ніж інструмент пошуку. Оскільки продаж реклами є основним джерелом доходу Google, пріоритетність реклами — цілком раціональне бізнес-рішення, але для користувачів воно навряд чи оптимальне.

А тоді з’явився ChatGPT, і протягом першого тижня облікові записи створили мільйон людей — у 2023 це число зростатиме в геометричній прогресії. ChatGPT працює як розширена версія Google, надаючи повні та (зазвичай) точніші відповіді на пошукові запити, не відволікаючи користувача на платну рекламу. Ключове нововведення в ChatGPT — що він може не лише знаходити відповіді, а й виконувати завдання для користувачів. Він може писати код, пісні, текстові резюме та багато іншого.

На нашу думку, цього року люди перестануть говорити «я зараз погуглю», а натомість почнуть казати «я зараз запитаю в ChatGPT».

№3: TikTok перетворюється на...

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Очікування: TikTok стане провідною соцмережею для відеоконтенту

Реальність: TikTok перетворився на пошукову систему Gen-Z

Бурхливий розвиток TikTok просто вражає. Додаток перетворився з соцмережі на велику платформу, яка успішно конкурує з Google — що сказав безпосередньо один з керівників Google.

Перші користувачі та прогресивні бренди вже зрозуміли, що покоління Z і молоді користувачі сприймають TikTok не просто як розважальний додаток, а як пошукову систему. Зараз усе більше брендів змінюють стратегії та контент, щоб задовольняти потреби цих користувачів і гарантувати, що їхній контент побачить активно залучена, готова до покупки аудиторія.

№4: Google бувало і краще

Очікування: Дуополія Google і Facebook залишиться на перших позиціях

Реальність: Непереможною дуополією стали Amazon і Apple

Google довго панував як один з провідних каналів у будь-якому медіаміксі, збираючи кошти з рекламодавців, але у 2022 році ситуація докорінно змінилася.

Amazon перетворився на систему пошуку продуктів. Понад 60% споживачів у США починають шукати продукти на Amazon, а пошукову платформу на зразок Google використовують 49%. На нашу думку, що ця зміна пов’язана з тим, що відгуки сильно впливають на рішення споживачів про покупку, а Amazon саме відгуки ставить у центр уваги.

Майбутнє рекламного бізнесу Google зараз дуже хистке, оскільки уряд США нещодавно подав п'ятий антимонопольний позов проти цього гіганта. Нам дуже цікаво, як розвиватиметься ситуація!

Крім того, функція прозорості відстеження додатків від Apple завдала нищівного удару Facebook, через який компанія втратила 10 мільярдів доларів США у рекламному доході за 2022 рік. Продажі реклами Apple відразу почали окупатися, і компанія наразі вкладає значні кошти у власні рекламні технології.

Зараз Amazon і Apple — нові беззаперечні чемпіони рекламної екосистеми. Ставлення до Facebook погіршилося як серед рекламодавців, так і серед споживачів.

№5: Світом все ще править відкритий інтернет

Очікування: Закриті екосистеми знищать відкритий інтернет

Реальність: Зрештою відкритий інтернет все ж може перемогти закриті екосистеми

Роками збираючи дані, Google, Amazon і соцмережі, на думку багатьох фахівців сфери рекламних технологій, мали б змогти запропонувати кращі можливості монетизації, ніж відкритий інтернет. Однак, щойно Google оголосив про поступову відмову від сторонніх файлів cookie (зараз це знову відклали до 2024 року), вебмайстри відкритого інтернету швидко зайнялися підготовкою до світу без файлів cookie.

Паблішери у відкритому інтернеті вже почали використовувати нові технології, які дають їм змогу збирати власні дані та використовувати їх зі значно більшою точністю, ніж загальніші дані, які можуть надати закриті екосистеми. Хоча у паблішерів можуть бути менші набори даних, їхні користувачі є нішевими та дуже залученими, що робить їх потенційно більш цінними для рекламодавців і брендів.

№6: Найбільша проблема VR і AR

Очікування: Рекламодавці використовуватимуть віртуальну реальність і доповнену реальність для створення захопливої й інтерактивної реклами

Реальність: Віртуальна і доповнена реальність дозволяють створити привабливу, незабутню рекламу, але вони залишаються непомірно дорогими для більшості брендів.

У минулі роки споживачів зачарували рекламні кампанії від великих брендів на зразок Oreo і Samsung, в яких використовувалася віртуальна чи доповнена реальність. Така яскрава реакція викликала великий інтерес до цих технологій. Ми очікували, що це прискорить їхній розвиток і зробить їх більш доступними, та цього не сталося.

Мегабренди можуть дозволити собі погратись у віртуальному просторі, але витрати на такі кампанії залишаються абсолютно недоступними для середньостатистичної компанії. Враховуючи тенденцію до економії, брендам доводиться проводити переоцінку медіабюджетів, і від кампаній, які ґрунтуються на дорогих технологіях, відмовляються насамперед.

№7: Метавсесвіт перетворився на мем

Очікування: Метавсесвіт змінить те, як ми працюємо, живемо та спілкуємося

Реальність: Наразі це й досі просто мем

У заголовках видань у 2022 році постійно згадувався метавсесвіт. Ентузіасти сфери технологій (або, якщо чесно, насамперед компанії, які зробили величезні інвестиції в розробку метавсесвіту) постійно говорили про те, як це докорінно змінить наш світ.

Хоча ці компанії хотіли б, щоб ми всі налаштувалися й очікували перехід до метавсесвіту, його насправді майже ніхто не розуміє. За результатами одного дослідження, хоча 38% американців заявили, що їм знайома ідея метавсесвіту, лише 16% змогли правильно його визначити, і для розуміння цього явища їм, певно, знадобився весь 2022 рік!

Минуть роки, якщо не десятиліття, перш ніж метавсесвіт стане реальністю. Його найпомітнішим досягненням наразі є величезна кількість мемів на цю тему — а ми й не проти!

Що ще чекає на нас у 2023 році?

Очікування стосуються потенціалу та можливостей, надії та уяви. Деякі очікування справджуються, деякі ні. Але це нормально, оскільки це означає, що у нас залишається простір для генерування нових ідей, які згодом можуть реалізуватися.

Нам дуже цікаво було побачити очікування, які збулися, та реальність, яка виявилася кращою за очікування. Але насамперед ми вдячні за те, що за всіма прогнозами галузь рекламних технологій невпинно розвиватиметься й далі навіть в умовах економічної нестабільності.

Що ще чекає на нас у 2023 році? Ознайомтеся з новорічними обіцянками та передбаченнями MGID на цей рік. Нам не терпиться побачити, які ж із них справдяться!