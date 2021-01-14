Алекс Чабан
Алекс Чабан є керівником відділу продажів у MGID і відповідає за залучення клієнтів зі всіх регіонів. До приходу в MGID Алекс здобув ступінь доктора філософії в галузі технічних наук і зараз використовує свої аналітичні навички для розробки бізнес-стратегій та відточування операційних моделей. Він із захопленням використовує переваги нових цифрових рішень для створення ділових відносин; він вважає, що в бізнесі все починається з людей.
Статті від Алекс Чабан
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У 2023 більшості рекламодавців вже відомо про рекламний потенціал Facebook. А от нативну рекла...
Незалежно від того, чи вам не вдалось досягти конверсії від самого початку, чи пропозиція прос...
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Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.