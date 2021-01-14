Автор

Алекс Чабан

Керівник відділу продажів

Алекс Чабан є керівником відділу продажів у MGID і відповідає за залучення клієнтів зі всіх регіонів. До приходу в MGID Алекс здобув ступінь доктора філософії в галузі технічних наук і зараз використовує свої аналітичні навички для розробки бізнес-стратегій та відточування операційних моделей. Він із захопленням використовує переваги нових цифрових рішень для створення ділових відносин; він вважає, що в бізнесі все починається з людей.