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Автор

Алекс Чабан

Керівник відділу продажів

Алекс Чабан є керівником відділу продажів у MGID і відповідає за залучення клієнтів зі всіх регіонів. До приходу в MGID Алекс здобув ступінь доктора філософії в галузі технічних наук і зараз використовує свої аналітичні навички для розробки бізнес-стратегій та відточування операційних моделей. Він із захопленням використовує переваги нових цифрових рішень для створення ділових відносин; він вважає, що в бізнесі все починається з людей.

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Статті від Алекс Чабан

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20 хв читання
Рекламодавці
ШІ для партнерського маркетингу: повний посібник від MGID з ...

За останні кілька років люди почали зовсім інакше знаходити продукти онлайн. Замість натискати...

19 черв. 2025 р. • 20 хв читання
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9 хв читання
Brand vs Performance Marketing
Рекламодавці
Бренд чи перформанс? Досить обирати — ча...

Хочете, щоб ваша рекламна стратегія була успішною? Успіх зазвичай залежить від двох ключових ч...

31 бер. 2025 р. • 9 хв читання
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14 хв читання
Рекламодавці
Повний посібник з нативної відеореклами

У сфері реклами годі переоцінити привабливість відеоконтенту. Завдяки своїй динамічній природі...

2 лют. 2024 р. • 14 хв читання
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11 хв читання
Рекламодавці
Святковий маркетинг 2023: готуємося до у...

Прийшла пора радощів і свят! З наближенням Нового року покупці починають придивлятися сезонні ...

6 лист. 2023 р. • 11 хв читання
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18 хв читання
Рекламодавці
Пояснюємо перфоманс-маркетинг

Компанії, які працюють на конкурентному, насиченому ринку електронної комерції, мусять доклада...

11 жовт. 2023 р. • 18 хв читання
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8 хв читання
Рекламодавці
Нативна реклама vs. реклама у Facebook: ...

У 2023 більшості рекламодавців вже відомо про рекламний потенціал Facebook. А от нативну рекла...

15 трав. 2023 р. • 8 хв читання
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5 хв читання
Рекламодавці
Топ-5 ворогів конверсії, які переслідуют...

Незалежно від того, чи вам не вдалось досягти конверсії від самого початку, чи пропозиція прос...

4 жовт. 2021 р. • 5 хв читання

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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