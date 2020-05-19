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Статті з тегами

Поради щодо оптимізації

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4 хв читання
CTR Guard cover main
Новини продуктів
Як ШІ перемагає втому від реклами: представляємо CTR Guard в...

Втома від реклами — поширена проблема в галузі цифрової реклами. Оскільки користувачі регулярн...

11 бер. 2025 р. • 4 хв читання
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Посібник
1 хв читання
Sources Optimization Use Cases
Посібники
Оптимізація джерел у MGID. Контроль і прозорість для рекламо...

Щоб ефективно керувати рекламними кампаніями, потрібні не просто хоч якісь дані — це мають бут...

11 лют. 2025 р. • 1 хв читання
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13 хв читання
Рекламодавці
Чому ваша реклама в Google Ads не приносить конверсій? 10 п...

Нам всім знайоме це відчуття: ви вклали час, гроші й зусилля в налаштування кампанії Google Ad...

7 серп. 2024 р. • 13 хв читання
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7 хв читання
Новини продуктів
Що нового? Корисні новини про наші продукти

Ласкаво просимо до нашої підбірки новин про продукти MGID. Раді представити вам нашу регулярну...

15 лип. 2024 р. • 7 хв читання
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13 хв читання
Рекламодавці
Посібник із партнерського маркетингу для нативних рекламодав...

Скільки фінансування ви виділяєте на нативну рекламу? Ми розуміємо, що в партнерському маркети...

9 лют. 2023 р. • 13 хв читання
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5 хв читання
Паблішери
Найкращі та найгірші приклади персоналізації UX

За останні кілька років ми неодноразово переконувалися в тому, що персоналізація взаємодії з к...

17 черв. 2022 р. • 5 хв читання
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5 хв читання
Рекламодавці
Контекстний таргетинг vs. таргетинг на інтереси: оцінка ефек...

Незважаючи на заплановане припинення використання сторонніх файлів cookie, цифрові маркетологи...

27 трав. 2022 р. • 5 хв читання

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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