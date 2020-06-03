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Статті з тегами

Ad Creation

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14 хв читання
Curation in AdTech
Ad Tech тренди
Курація в рекламних технологіях: змінюємо алгоритмічну рекла...

Останнім часом, коли заходить мова про цифрову рекламу, неодмінно почуєш термін «curation» — к...

31 січ. 2025 р. • 14 хв читання
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6 хв читання
Why MGID Sets the Standard for High-Quality Creatives
Новини продуктів
Як MGID поєднує високоякісні креативи та успіх у CTR

Якість реклами — ключ до успішних онлайн-кампаній. Для рекламодавців добре продуманий креатив ...

6 груд. 2024 р. • 6 хв читання
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4 хв читання
MGID Upgrades Its Image Generation Model article cover
Новини продуктів
MGID оновлює свою модель створення зображень

Ми раді повідомити, що MGID запускає нову та вдосконалену модель створення зображень, призначе...

13 лист. 2024 р. • 4 хв читання
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6 хв читання
Monthly Product Updates article cover
Новини продуктів
Новини про наші продукти, які не можна пропустити

Повертаємося до вас зі свіжими новинами про серію оновлень наших продуктів, у якій ми покращує...

1 лист. 2024 р. • 6 хв читання
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5 хв читання
Новини продуктів
Зрозумілі джерела трафіку — ефективніша оптимізація кампаній...

Ми раді поділитися важливим оновленням до нашого інтерфейсу вибіркового призначення ставок (на...

10 жовт. 2024 р. • 5 хв читання
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9 хв читання
Новини продуктів
Granular Reporting: розширені функції для аналізу кампаній

Ми раді оголосити про запуск Версії 1 нашої функції Granular Reporting — це інструмент нового ...

8 жовт. 2024 р. • 9 хв читання
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3 хв читання
Новини продуктів
MGID запускає новий метод відстеження конверсій — нативну ін...

MGID радий вам представити наш новий метод відстеження, покликаний збільшити точність управлін...

3 жовт. 2024 р. • 3 хв читання

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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