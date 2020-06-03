Статті з тегами
Ad Creation
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14 хв читання
Курація в рекламних технологіях: змінюємо алгоритмічну рекла...
Останнім часом, коли заходить мова про цифрову рекламу, неодмінно почуєш термін «curation» — к...
31 січ. 2025 р. • 14 хв читання
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Як MGID поєднує високоякісні креативи та успіх у CTR
Якість реклами — ключ до успішних онлайн-кампаній. Для рекламодавців добре продуманий креатив ...
6 груд. 2024 р. • 6 хв читання
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4 хв читання
MGID оновлює свою модель створення зображень
Ми раді повідомити, що MGID запускає нову та вдосконалену модель створення зображень, призначе...
13 лист. 2024 р. • 4 хв читання
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6 хв читання
Новини про наші продукти, які не можна пропустити
Повертаємося до вас зі свіжими новинами про серію оновлень наших продуктів, у якій ми покращує...
1 лист. 2024 р. • 6 хв читання
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5 хв читання
Зрозумілі джерела трафіку — ефективніша оптимізація кампаній...
Ми раді поділитися важливим оновленням до нашого інтерфейсу вибіркового призначення ставок (на...
10 жовт. 2024 р. • 5 хв читання
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9 хв читання
Granular Reporting: розширені функції для аналізу кампаній
Ми раді оголосити про запуск Версії 1 нашої функції Granular Reporting — це інструмент нового ...
8 жовт. 2024 р. • 9 хв читання
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MGID запускає новий метод відстеження конверсій — нативну ін...
MGID радий вам представити наш новий метод відстеження, покликаний збільшити точність управлін...
3 жовт. 2024 р. • 3 хв читання