Коли запускаєте нову нативну рекламну кампанію, в ідеалі хочеться дізнатися, скільки це буде коштувати.

Зазвичай нативна рекламна кампанія коштує від $1000 до $1 000 000 доларів. Вартість визначається кількома факторами: інвентарем паблішерів та їх повноваженнями у домені, цільовою аудиторією та рівнем конкуренції за трафік у бажаній цільовій географії.

Нативна реклама оцінюється за CPM або CPC. Якщо ви вибираєте модель "Ціна за тисячу показів" (CPM), ви сплачуєте певну ціну за 1000 показів оголошення. Якщо вибираєте модель "Ціна за клік" (CPC), платите паблішеру щоразу, коли користувач натискає на рекламне оголошення. У такий спосіб, ви можете вибрати спосіб оплати за рекламу — коли користувач бачить ваше оголошення або натискає на нього.

Давайте детальніше розглянемо, як можна спланувати свій бюджет і де знайти надійні оцінки витрат на свою кампанію.

Аналіз трафіку, інструмент на основі штучного інтелекту для оцінки витрат на кампанію

У MGID є два способи легко знайти надійні способи витрат. Ваш акаунт-менеджер у MGID — один із них. Менеджер вашого акаунту розуміє ринок і знає, скільки коштують подібні нативні кампанії. Просто надайте їм інформацію про вашу майбутню кампанію, і вони складуть приблизний бюджет.

Другий метод полягає у використанні інструменту аналізу трафіку на основі штучного інтелекту MGID. Цей інструмент показує, що MGID може зробити для вас: з огляду трафіку, кліків, він покаже скільки це коштуватиме, найефективніші географічні дані, а також рівень конкуренції в кожній країні.

Щоб отримати доступ до цього інструменту, натисніть кнопку «Статистика трафіку» або Traffic Insights на сторінці додавання нової кампанії.

Виберіть цільові пристрої (Усі/ПК/Мобільні та планшети) та тип кампанії (Реклама товару або Реклама контенту).

Потім інструмент аналізу трафіку відображає мінімальну рекомендовану CPC для різних гео та сортує їх за кількістю щоденних показів. Щоб переглянути певну країну, введіть потрібне гео в полі “Знайти країну”.

Натиснувши кнопку “Додати кампанію” у полі Дії, ви можете відразу розпочати кампанію з вибраним націлюванням. Після початку ми рекомендуємо на 10-30% вищу CPC, ніж пропонується, щоб перевірити більше паблішерів та знайти найефективніші джерела трафіку для вашої кампанії.

Перевірте бюджет кампаній та CPC за географічними даними

Кожне гео має своє власне рекомендоване CPC, яке залежить від конкуренції, ринкової пропозиції та попиту.

У разі обмеженого бюджету або прагнення більш швидких результатів, найкращим варіантом буде — вибрати географію з нижчою CPC. Це дозволяє охопити більшу аудиторію за таку ж ціну.

Середній тестовий бюджет приблизно розраховується як 10xCPA — звичайно, залежно від категорії. Однак це не означає, що результат ви побачите не відразу. Цей тестовий бюджет має зібрати достатньо даних для оптимізації та оцінити, чи має пропозиція потенціал зростання.

Хоча CPC є важливим показником, намагайтеся не зосереджуватись на ньому занадто сильно. Для рекламодавців ми рекомендуємо переключити увагу на конверсії та їх вартість. Завжди аналізуйте, які джерела трафіку мають вищий рівень конверсії, використовуйте оптимізацію на основі правил, що зосереджується на найефективніших джерелах та знижує ставки на менш ефективні джерела.

Заключна думка

Оцінити бюджет кампанії можна двома способами. Один з них — за допомогою менеджера вашого акаунту на MGID. Він допоможе розрахувати очікувані витрати на кампанію. Акаунт-менеджери MGID знають ринок, рівень конкуренції для різних гео та очікувані CPC. З акаунт-менеджером ваша кампанія завжди в надійних руках.

Інший спосіб знайти рекомендовану CPC, кількість показів та кліків для вашої майбутньої кампанії — за допомогою інструмента аналізу трафіку MGID. Там ви зможете знайти очікувані цілі для різних гео та оцінити витрати на нативну рекламу.