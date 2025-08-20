Зареєструватись

CLICK 2025

Дата початку: 20 серпня 2025 р. о 07:00 IST • Дата завершення: 21 серпня 2025 р. о 14:00 IST
Місце зустрічі: Andaz Delhi, Нью-Делі, Індія  •  Зустрітись з нами: Стенд № 07
Події в індустрії

MGID братиме участь у CLICK 2025 – провідному заході у сфері цифрового та перфоманс-маркетингу. Конференція об'єднує програматик-рішення, інфлюенсер-маркетинг, афілійовані програми та стратегії контент-комерції в єдиний простір. Завітайте до нашого стенду, щоб дізнатися, як нативна реклама MGID допоможе вам забезпечити зростання та максимізувати цінність клієнтів.

Детальніше: https://clicksummit.in/

Призначити зустріч на

CLICK 2025

Ім'я
Прізвище — Необов'язкове
Коипанія — Необов'язкове
Email
URL сайту — Необов'язкове
Номет телефону — Необов'язкове
*Всі поля є обов'язковими для заповнення, якщо вони не позначені як "Необов'язкові".

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

Стати рекламодавцем
Стати паблішером
Всі події