MGID братиме участь у CLICK 2025 – провідному заході у сфері цифрового та перфоманс-маркетингу. Конференція об'єднує програматик-рішення, інфлюенсер-маркетинг, афілійовані програми та стратегії контент-комерції в єдиний простір. Завітайте до нашого стенду, щоб дізнатися, як нативна реклама MGID допоможе вам забезпечити зростання та максимізувати цінність клієнтів.

Детальніше: https://clicksummit.in/