CLICK 2025
Дата початку: 20 серпня 2025 р. о 07:00 IST • Дата завершення: 21 серпня 2025 р. о 14:00 IST
Місце зустрічі: Andaz Delhi, Нью-Делі, Індія • Зустрітись з нами: Стенд № 07
Події в індустрії
MGID братиме участь у CLICK 2025 – провідному заході у сфері цифрового та перфоманс-маркетингу. Конференція об'єднує програматик-рішення, інфлюенсер-маркетинг, афілійовані програми та стратегії контент-комерції в єдиний простір. Завітайте до нашого стенду, щоб дізнатися, як нативна реклама MGID допоможе вам забезпечити зростання та максимізувати цінність клієнтів.
Детальніше: https://clicksummit.in/