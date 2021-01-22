Зареєструватись
Автор

Ольга Сухініна

Директор по роботі з клієнтами

Ольга керує командою account-менеджерів, які супроводжують наших клієнтів від А до Я. Одне з головних завдань цього підрозділу — допомогти клієнтам вирости та досягти цільових KPI.

Ви можете знайти Ольга Сухініна на linkedin або twitter

Статті від Ольга Сухініна

9011
13 хв читання
Рекламодавці
Ефективні стратегії партнерського маркетингу

Вас цікавить сила партнерського маркетингу? Для багатьох партнерський маркетинг є ключем до па...

25 черв. 2024 р. • 13 хв читання
5930
15 хв читання
Ad Tech тренди
Інструменти ШІ для маркетингу: трансформ...

Штучний інтелект значно покращився з того часу, як він вперше був представлений в маркетингові...

1 бер. 2024 р. • 15 хв читання
9676
12 хв читання
Ad Tech тренди
Тенденції нативної реклами на 2024 рік: ...

Нативна реклама значно зросла завдяки феномену банерної сліпоти. Користувачі, змучені безкінеч...

12 січ. 2024 р. • 12 хв читання
10358
13 хв читання
Рекламодавці
Як виміряти впізнаваність бренду: від ох...

Важливість іміджу компанії в наш час неможливо переоцінити. І справді — якщо подумати про найб...

31 серп. 2023 р. • 13 хв читання
7625
16 хв читання
Рекламодавці
Найкращі інструменти рекламного шпигунст...

У наш час світ реклами стикається з парадоксом, який є одночасно суперечливим і правдивим в св...

11 серп. 2023 р. • 16 хв читання
8990
14 хв читання
Рекламодавці
Як почати працювати в партнерському марк...

А ви знали, що у США та Канаді на партнерський маркетинг припадає 16% усіх замовлень у галузі ...

19 лип. 2023 р. • 14 хв читання
7747
11 хв читання
Рекламодавці
Поради та стратегії партнерського маркет...

Партнерський маркетинг має заслужену репутацію досить конкурентоспроможної галузі. Цієї миті в...

12 лип. 2023 р. • 11 хв читання

