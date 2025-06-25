Цифрова реклама швидко розвивається, і старі показники за нею не встигають. Кліки вже не гарантують результату. В кампаніях з оплатою за клік бюджет часто зливається на неякісний трафік чи користувачів, з яких зрештою так і не вийде конверсії. Рекламодавці змушені постійно щось налаштовувати вручну: коригувати ставки, фільтрувати джерела, гнатися за ефективністю. Зусиль вкладається багато, а прибутки часто їм не відповідають.

Тому MGID створили **CPA Tune — рішення на базі штучного інтелекту, яке зосереджується не на кліках, а на конверсіях, не змінюючи вашої моделі купівлі.

Перш ніж ми пояснимо, як це працює, подаємо огляд труднощів, з якими стикаються маркетологи — через які ми й запустили CPA Tune.

Чому лише CPC більше недостатньо

Оптимізація на основі CPC довго вважалася стандартом у нативній та дисплейній рекламі. Однак у сучасному середовищі, де все орієнтоване на продуктивність, ця модель містить явні обмеження.

Низькоякісні кліки та банерна сліпота. Згідно з метааналізом First Page Sage за 2025 рік, середній CTR для дисплейної реклами становить лише 0,089%, тоді як стандартні рівні PPC від Promodo за 2025 рік показують середнє значення нижче 0,5%. Більшість показів ігноруються, тому значна частина бюджету витрачається ще до того, як користувачі хоч трохи взаємодіють з рекламою. Неефективність призначення ставок вручну. Коригування ставок для кількох кампаній та джерел трафіку вручну вимагає багато часу та постійного моніторингу. З таким трудомістким підходом зростає ризик людських помилок і невчасного реагування на зміну поведінки користувачів чи динаміки ринку — що часто призводить до втрачених конверсій чи переплати за недостатньо ефективний трафік. Ручна оптимізація не масштабується. Керування ставками, місцями розміщення та ефективністю джерел вручну неможливо підтримувати у великих масштабах. Команди витрачають цінний час на повторювані завдання замість того, щоб зосереджуватися на стратегії та розвитку.

Ці виклики не просто теоретичні. Вони — неодмінний елемент функціонування самої галузі, через який рекламодавці щодня втрачають гроші, час і можливості.

Розумніший шлях: CPA Tune

Знаючи про ці проблемні моменти, у MGID розробили CPA Tune — стратегію призначення ставок, орієнтовану на ефективність, яка створена для зміщення фокусу з отримання кліків на досягнення реальних результатів.

Ви все одно платите за клік, але це все, що залишається від старих моделей.

CPA Tune використовує машинне навчання для оптимізації ваших ставок на основі того, що дійсно важливо: конверсій. Замість рівномірного розподілу бюджету цей інструмент надає пріоритет трафіку з більшою ймовірністю конверсії, обмежуючи витрати на безрезультатний трафік.

На відміну від стандартних CPC-кампаній, де всі кліки вважаються рівнозначними, CPA Tune динамічно коригує ставки на основі низки сигналів за історичними даними чи в режимі реального часу. До таких сигналів належать:

Ефективність джерела, пристрою, вертикалі та розміщення;

Наміри та моделі взаємодії користувачів з контентом;

Ймовірність конверсії на основі минулих результатів;

Конкуренція і темп.

Коротшими словами, це раціональніше медіапридбання, що ґрунтується не на здогадках, а на результатах.

Чи підходить вам CPA Tune?

CPA Tune створений для фахівців з performance-маркетингу, яким важливіші реальні результати, а не просто залучення трафіку. Цей інструмент вам чудово підійде, якщо:

Ваша головна мета — генерувати конверсії, а не просто кліки чи покази;

Ви хочете автоматизувати призначення ставок та скоротити час на оптимізацію вручну;

Ви вже використовуєте стратегії CPA на інших платформах і хочете налаштувати щось подібне у MGID;

Ви прагнете ефективно масштабувати кампанії, контролюючи витрати на залучення клієнтів.

Як працює CPA Tune

Ви запускаєте кампанію, як завжди, але як мету для коригування ставок виставляєте CPA. Визначаєте цільовий CPA (наприклад, 5 доларів за конверсію). CPA Tune автоматично оптимізує ставки, щоб залишатися в межах цільової вартості, одночасно максимізуючи кількість конверсій. Система продовжує щодня навчатися та вдосконалюватися, покращуючи продуктивність у міру надходження нових даних.

Ви все ще контролюєте свій бюджет, таргетування і креативи, але вам вже не потрібно буде витрачати час на мікроменеджмент призначення ставок.

Перші результати: чого вже вдалося досягти CPA Tune

У багатьох регіонах та вертикалях CPA Tune стабільно перевершує результати традиційних кампаній з CPC, забезпечуючи кращі результати і зменшуючи необхідність докладати зусилля вручну.

Перші користувачі заявили про:

На 155% вищий середній CVR у різних кампаніях

у різних кампаніях Зростання коефіцієнта конверсії до 300% у певних вертикалях та на певних ринках

у певних вертикалях та на певних ринках Зниження CPA шляхом раціональнішого таргетингу в режимі реального часу

шляхом раціональнішого таргетингу в режимі реального часу Швидкі цикли навчання — більшість кампаній стабілізуються протягом 7–10 днів

— більшість кампаній стабілізуються протягом 7–10 днів США як регіон з найкращими показниками, де зростання CVR було найбільшим

Нижче наведено кілька яскравих прикладів покращення коефіцієнта конверсії після переходу на CPA Tune.

Країна Вертикаль Підвищення коефіцієнта конверсії Сполучені Штати Догляд за шкірою +350% Бразилія Альтернативна медицина +158% Німеччина Схуднення +136% Італія Здоров'я ніг +136% В'єтнам Побутова електроніка +74% Франція Страхування +42%

У багатьох випадках рекламодавці також спостерігали зниження вартості залучення клієнта на 30–50%, водночас витрачаючи менше часу на щоденну оптимізацію. Щойно кампанії отримують близько 10 конверсій, алгоритм починає швидко оптимізуватися й давати ще кращі результати.

CPA Tune в дії: приклади результатів

MGID вже допоміг рекламодавцям у різних вертикалях досягти кращих результатів за допомогою CPA Tune. Ці реальні кампанії показують, як раціональніше призначення ставок і алгоритмічна оптимізація дають кращі результати й вимагають менше роботи вручну.

Caviargan (косметика, США)

Масштабування пропозиції прямого продажу косметики проти старіння на насиченому ринку краси США — нелегке завдання, але CPA Tune це уможливив. У партнерстві з GuruMedia кампанія зосередилася на високоефективному сторітелінгу, а все решту алгоритм зробив самостійно.

CPA знизився більш ніж на 60% , що значно знизило показники витрат на залучення клієнтів порівняно з цільовими

, що значно знизило показники витрат на залучення клієнтів порівняно з цільовими Коефіцієнт конверсії зріс на 80% , що свідчить про покращення ефективності після кліку

, що свідчить про покращення ефективності після кліку Автоматизація замінила ручне призначення ставок, що вивільнило час команди, яка тепер могла зосередитися на креативній стратегії

Висновок: завдяки CPA Tune навіть високоризикові вертикалі, такі як сфера краси, можна прибутково масштабувати — без необхідності налаштування вручну.

Magic Slim (Схуднення, В'єтнам)

Ця партнерська кампанія, орієнтована на користувачів з мобільних пристроїв із суворим обмеженням CPA нижче $7, скористалася CPA Tune для тестування ефективності у швидкозмінній вертикалі. Результати перевершили очікування:

3880 згенерованих лідів через мобільний інвентар

через мобільний інвентар Середня ціна за конверсію $6,31 , що ідеально відповідає діапазону $6–$7

, що ідеально відповідає діапазону $6–$7 Вища якість лідів та покращена стабільність вартості за результат

Висновок: CPA Tune виявився ідеальним для партнерських моделей з низькою маржею, забезпечуючи стабільний обсяг та ефективність.

OlavitaBotox (догляд за шкірою, США)

Після перерви та попереднього неоднорідного досвіду цей бренд засобів догляду за обличчям повернувся зі свіжою стратегією: широким початковим таргетуванням (RON), перевіреними найефективнішими креативами та CPA Tune в основі оптимізації.

Запущено 3 кампанії , які досягли понад 29 мільйонів показів

, які досягли понад 2000+ конверсій із середньою ціною за конверсію ~€67 , що майже відповідало цільовому показнику в $65

із середньою , що майже відповідало цільовому показнику в $65 Стабільна продуктивність у великих масштабах , навіть без ранньої контрфільтрації

, навіть без ранньої контрфільтрації Оптимізований показ без щоденного коригування ставок

Висновок: завдяки кращому підбору креативів та контролю кампанії за допомогою CPA Tune клієнт досяг прибуткового масштабування в одній з найконкурентніших вертикалей, довівши, що друга спроба з правильним налаштуванням може принести чудові результати.

Як почати роботу з CPA Tune

Запустити кампанію за допомогою CPA Tune легко. Налаштуйте її за 3 прості кроки — й отримайте раціональнішу оптимізацію, спрямовану на конверсії.

Виберіть CPA як стратегію призначення ставок: це активує алгоритм CPA Tune, який динамічно коригує ставки, щоб допомогти вам досягти цільової цифри CPA. Встановіть цільову ціну за конверсію (CPA): визначте реалістичну вартість на основі даних попередніх кампаній. Алгоритм прагнутиме забезпечити конверсії на рівні цього порогу або нижче, а вам не доведеться змінювати ставки вручну. Визначте щоденний бюджет: оберіть тип бюджету і встановіть ліміт на день. Щоб допомогти алгоритму ефективно навчатися, MGID рекомендує встановити щоденний бюджет, який у 5–7 разів перевищує вашу цільову CPA.

Бонус: ваш [контрольний список перед запуском] (https://help.mgid.com/target-cpa-with-cpa-tune#bestpractices)

Перш ніж запускати кампанію, переконайтеся, що вона готова до ефективної роботи CPA Tune:

Креативи:

Орієнтир CTR > 0,8%

Без оманливого/забороненого контенту

Якщо це можливо, динамічні чи анімовані формати

Налаштування та бюджет:

Мета CPA є реалістичною й обрана на основі даних

Щоденний бюджет - у 5-7 разів вищий, ніж цільова CPA

Очікується понад 1000 кліків для навчання

CPC відповідає вашому ринку

Відстеження:

Встановлено та протестовано піксель

Перевірено параметри UTM

Резервна URL-адреса (за потреби)

Контроль джерел:

Заблоковано неефективні джерела на основі минулих даних

Увімкнено автоматичну оптимізацію (наприклад, RBO)

Виключені ризикові розміщення (наприклад, Outlook, не MSN)

Ці прості кроки дозволять вам запустити кампанію з легкістю, забезпечити швидше машинне навчання й отримати кращі результати, докладаючи менше зусиль вручну.

Використайте CPA Tune на максимум: прості поради, щоб досягти успіху

Ви вже запустили свою кампанію? Чудово! Ось як допомогти CPA Tune досягати кращих результатів швидше й розумніше.

Почніть із гнучкої цільової ціни за конверсію (CPA)

Не починайте з низької CPA. Насправді варто поставити мету, яка десь на 20% перевищує вашу «ідеальну» CPA — це дає системі можливість навчатися. Зверніть увагу, що система розроблена для забезпечення максимальної кількості конверсій у межах встановленої ціни за конверсію (CPA) і може перевершити її за сприятливих умов трафіку.

Встановіть щоденний бюджет, який дасть кампанії можливості для роботи

В ідеалі ваш бюджет має бути в 5–7 разів більшим за вашу цільову ціну за конверсію (CPA). Більший бюджет допомагає алгоритму перевірити більше трафіку та швидше виявити, що працює.

Відстежте принаймні одну подію конверсії

Системі потрібен зворотний зв'язок для навчання. Відстеження кількох кроків лійки продажів (верхній/середній/нижній) робить навчання ще розумнішим.

Дайте системі попрацювати без суттєвих змін (7–14 днів)

Не вносьте зміни зарано. Дайте системі час повчитися: вона швидше покращується, маючи стабільні дані.

Масштабуйтеся повільно

Щойно ваша кампанія почне працювати ефективно, поступово збільшуйте бюджет, щоб підтримувати стабільність результатів.

Переконайтеся, що у вас готові креативи

Використовуйте схвалені оголошення, які відповідають усім правилам. Це допомагає охопити більше місць розташування, особливо в алгоритмічному трафіку.

Не обмежуйся занадто сильно

Уникайте надмірно вузького таргетингу, використання лише однієї версії реклами або блокування занадто великої кількості джерел. Дайте алгоритму можливість досліджувати, і він знайде, що працює

Хочете відкрити ще більше можливостей з CPA Tune? Перегляньте [базу знань MGID] (https://help.mgid.com/target-cpa-with-cpa-tune) або ознайомтеся з іншими корисними порадами та підказками.

Поширені запитання

Це нова модель оплати? Ви все ще платите за клік (CPC). CPA Tune — це алгоритм оптимізації, а не нова модель ціноутворення.

Чи можу я вручну налаштовувати ставки CPC? Ні. CPA Tune потребує повного контролю над ставками CPC для належної оптимізації. Налаштувавши їх вручну, ви можете порушити процес навчання.

Чи можу я змінити цільову CPA під час кампанії? Так. Цільовий показник CPA — це ваш головний важіль контролю. Починайте з вищої цифри на етапі навчання, а тоді коригуйте, коли результати стабілізуються або якщо ви захочете масштабуватися.

Скільки часу потрібно, щоб побачити результати? Більшість кампаній стабілізуються протягом 7–14 днів, якщо вони отримують щонайменше 10 конверсій. Дайте алгоритму навчитися, перш ніж вносити серйозні зміни.

Чи потрібно мені відстежувати повну лійку конверсії? Це необов'язково, але рекомендовано. Більше відстежуваних подій (таких як додавання до кошика, реєстрація тощо) надають алгоритму більше даних для розумнішої оптимізації.

Чи підвищить це ціну за клік? Не завжди. CPA Tune може призначати вищу ставку для трафіку вищої якості, але лише тоді, коли це допомагає досягти вашої цільової CPA. Деякі преміум-розміщення можуть вимагати вищої ціни за клік, але зазвичай їх компенсують кращі рівні конверсії.

Чи можу я все одно контролювати таргетинг і креативи? Так. Ви керуєте аудиторіями, креативами та налаштуваннями таргетингу. CPA Tune контролює лише логіку призначення ставок.

Чи можу я протестувати CPA Tune, не змінюючи основну кампанію? Так. Просто скопіюйте кампанію, увімкніть ставки CPA та порівняйте ефективність.

Чи можу я призупинити встановлення ставок або повернутися до встановлення ставок вручну? Звичайно! Ви можете призупинити CPA Tune у будь-який момент або повернутися до налаштування CPC вручну.

Чи працює це у всіх вертикалях та регіонах? CPA Tune найкраще працює на ринках зі стабільним обсягом конверсій. Ваш менеджер MGID може допомогти вам оцінити, наскільки цей інструмент підходить для вашої ніші.

Чи буде алгоритм блокувати низькопродуктивні джерела або креативи? Не за замовчуванням. CPA Tune зменшує демонстрацію неефективних оголошень чи трафік з недостатньо ефективних джерел, але не блокує їх повністю. Ви можете заблокувати конкретні джерела вручну або використовувати «Оптимізацію на основі правил» (Rule-Based Optimization) для автоматизації.

Чому CPA Tune — раціональний варіант

У середовищі, де продуктивність важлива як ніколи, CPA Tune надає значно кращі можливості в порівнянні з ручною оптимізацією CPC. Він створений для рекламодавців, які готові ефективно масштабуватися, скорочувати марні витрати та зосереджуватися на стратегії, а не на електронних таблицях.

Якщо ви запускаєте нативні кампанії з акцентом на конверсіях, CPA Tune може допомогти вам збільшити цінність, отриману з кожного кліку.

Щоб дізнатися більше чи почати тестування, напишіть своєму акаунт-менеджеру MGID або скопіюйте поточну кампанію — і встановіть цільову вартість конверсії вже сьогодні.