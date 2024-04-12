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Автор

Каріна Клименко

Креативний директор

Каріна Клименко - керівниця департаменту креативу і модерації MGID з восьмирічним досвідом створення успішних рекламних матеріалів. Каріна відповідає за представництва MGID у Європі, США і APAC, вона працює з іноземними командами і забезпечує локалізацію всіх креативних оголошень для різних регіонів. Каріна завжди в курсі останніх тенденцій у поведінці і звичках споживачів і успішно застосовує психологічні прийоми і методи в рекламі.

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Статті від Каріна Клименко

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13 хв читання
MGID GenAI vs Midjourney
Рекламодавці
MGID GenAI vs. Midjourney: генерація зображень, створена для...

Інструменти генеративного штучного інтелекту, такі як Midjourney, змінили спосіб створення кр...

26 лют. 2026 р. • 13 хв читання
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11 хв читання
Рекламодавці
Що таке втома від реклами: як зрозуміти,...

Навіть найкращі рекламні кампанії в якийсь момент перестають працювати. Повідомлення в них те ...

3 черв. 2025 р. • 11 хв читання
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5 хв читання
Creative Trends
Ad Tech тренди
Креативні наративи, які визначатимуть ре...

З початком 2025 року настав час розглянути меседжі та наративи, які визначатимуть рекламні кам...

7 січ. 2025 р. • 5 хв читання
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6 хв читання
Why MGID Sets the Standard for High-Quality Creatives
Новини продуктів
Як MGID поєднує високоякісні креативи та...

Якість реклами — ключ до успішних онлайн-кампаній. Для рекламодавців добре продуманий креатив ...

6 груд. 2024 р. • 6 хв читання
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4 хв читання
MGID Upgrades Its Image Generation Model article cover
Новини продуктів
MGID оновлює свою модель створення зобра...

Ми раді повідомити, що MGID запускає нову та вдосконалену модель створення зображень, призначе...

13 лист. 2024 р. • 4 хв читання
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4 хв читання
Рекламодавці
Як освоїти A/B тестування за допомогою ш...

Тестування креативів завжди було виснажливим і кропітким завданням, яке вимагало значних часу ...

7 черв. 2024 р. • 4 хв читання
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6 хв читання
Наша експертиза
Боремося за якість реклами: на що зверта...

На конференції IAB HowTo у Варшаві (Польща) Каріна Клименко, керівниця Відділу креативу і моде...

12 квіт. 2024 р. • 6 хв читання

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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