Автор

Каріна Клименко

Креативний директор

Каріна Клименко - керівниця департаменту креативу і модерації MGID з восьмирічним досвідом створення успішних рекламних матеріалів. Каріна відповідає за представництва MGID у Європі, США і APAC, вона працює з іноземними командами і забезпечує локалізацію всіх креативних оголошень для різних регіонів. Каріна завжди в курсі останніх тенденцій у поведінці і звичках споживачів і успішно застосовує психологічні прийоми і методи в рекламі.