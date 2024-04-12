Каріна Клименко
Каріна Клименко - керівниця департаменту креативу і модерації MGID з восьмирічним досвідом створення успішних рекламних матеріалів. Каріна відповідає за представництва MGID у Європі, США і APAC, вона працює з іноземними командами і забезпечує локалізацію всіх креативних оголошень для різних регіонів. Каріна завжди в курсі останніх тенденцій у поведінці і звичках споживачів і успішно застосовує психологічні прийоми і методи в рекламі.
Статті від Каріна Клименко
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Ми раді повідомити, що MGID запускає нову та вдосконалену модель створення зображень, призначе...
Тестування креативів завжди було виснажливим і кропітким завданням, яке вимагало значних часу ...
На конференції IAB HowTo у Варшаві (Польща) Каріна Клименко, керівниця Відділу креативу і моде...
Нативна кампанія вже за кілька хвилин
Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.