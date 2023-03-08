Примітка редактора: Ця стаття містить приклади рекламних креативів, які рекламодавці запускали через мережу MGID. Всі права захищено.

Як ви пишете заголовки рекламних матеріалів для своїх кампаній? Якщо ви з тих рекламодавців, які схильні забагато обіцяти, експерти MGID з креативу та модерації допоможуть вам знайти альтернативні підходи до створення доречного заголовка, на який користувачі захочуть натиснути.

За допомогою цієї статті ви:

Зрозумієте, чому не варто перебільшувати в заголовках реклами;

По-новому подивитеся на створення заголовків;

Побачите реальні приклади та заголовки з високою конверсією.

Таким чином, у цій статті ми розглянемо творчі рішення, які значно підвищать CTR і конверсії.

Чому брендам краще уникати гучних заяв

Рекламодавець. У реклами високий CTR. А конверсій немає

Можливо, ви помічали, що часом створюєте «клікбейтні», гучні заголовки для своїх маркетингових кампаній. Звісно ж, вам хочеться, щоб люди перейшли на вашу рекламу. Проблема полягає в тому, що користі з цього мало.

Насправді ж вам потрібні не кліки, а продажі та конверсії. Перебільшуючи в заголовку, ви самі заважаєте розвитку свого бізнесу, а от відповідаючи очікуванням клієнтів, ви отримуєте позитивну рентабельність і відчутні результати.

Таким чином, насамперед з цієї статті ви маєте запам'ятати, що реклама завжди має бути доречною.

Це підвищує довіру до вашого бренду. Якщо реклама недоречна, на неї хтось може поскаржитися, навіть самі паблішери. Крім того, користувачі можуть поставити під сумнів чесність рекламодавця і вирішити взагалі не переглядати рекламу.

Ось що ми маємо на увазі під перебільшенням:

це приклади з реального життя

Спробуйте цей диво-засіб, і зморшки зникнуть вже за ніч! Олія № 1 в Індії яка допомагає волоссю відрости всього за 1 тиждень!

Наслідки перебільшення в заголовках

Ми вже зазначали, що перебільшені рекламні заголовки можуть мати чимало негативних наслідків для бренду.

Розгляньмо їх детальніше.

Підірвана довіра з боку споживачів . Якщо бренд часто обіцяє забагато та перебільшує, споживачі це помічають. Зазвичай в такому випадку вони не надто хочуть у майбутньому взаємодіяти з брендом.

. Якщо бренд часто обіцяє забагато та перебільшує, споживачі це помічають. Зазвичай в такому випадку вони не надто хочуть у майбутньому взаємодіяти з брендом. Погана взаємодія з користувачем . Коли споживач дізнається, що продукт чи послуга не відповідають тому, що заявлено в оголошенні, це розчаровує. Користувач може відчути, що його ввели в оману, та ще й поділиться цим враженням з іншими, що зіпсує репутацію бренду.

. Коли споживач дізнається, що продукт чи послуга не відповідають тому, що заявлено в оголошенні, це розчаровує. Користувач може відчути, що його ввели в оману, та ще й поділиться цим враженням з іншими, що зіпсує репутацію бренду. Блокування реклами . Перебільшені заголовки оголошень часто призводять до негативних наслідків для рекламних кампаній, оскільки їх можна заблокувати або позначити як спам. Це може потягнути за собою навіть юридичні наслідки, тож неодмінно дотримуйтеся правил гарного тону в заголовках. Наш Департамент креативу і модерації має солідну експертизу в цій сфері й допомагає рекламодавцям зробити рекламні кампанії максимально доречними й ефективними.

. Перебільшені заголовки оголошень часто призводять до негативних наслідків для рекламних кампаній, оскільки їх можна заблокувати або позначити як спам. Це може потягнути за собою навіть юридичні наслідки, тож неодмінно дотримуйтеся правил гарного тону в заголовках. Наш Департамент креативу і модерації має солідну експертизу в цій сфері й допомагає рекламодавцям зробити рекламні кампанії максимально доречними й ефективними. Заувага щодо втоми від реклами. Якщо зловживати перебільшеннями, у користувачів виникає втома від реклами, тож зважайте на формулювання заголовків. Раніше реклама вводила людей в оману, але зараз споживачі усвідомлюють, коли переглядають рекламу.

То як уникнути цих негативних наслідків? Потрібно знайти правильний баланс між написанням помітних заголовків і відповідності очікувань користувачів. Про це ми й поговоримо в наступному розділі цієї статті.

Що зробити, щоб реклама привертала увагу і водночас була доречною?

Щоб поєднати доречність і ефективність, можна скористатися різними творчими підходами. Головне — відмовитися від поганої звички забагато на себе брати.

Ось кілька способів мотивувати користувачів натиснути на ваш контент і водночас забезпечити для них позитивну взаємодію з рекламою:

Створіть відчуття терміновості

Жінки в Делі поспішають на цей розпродаж весільного одягу (закінчується)

Ми всі знаємо про FOMO — страх щось пропустити — і він дуже ефективно привертає увагу потенційних клієнтів. Ця перевірена маркетингова тактика врятувала не один бізнес — не дивно, що ми просто мусили розмістити її на першому місці в переліку рекомендованих творчих підходів.

Такі слова й вирази як «поспішайте», «останній шанс» чи «пропозиція діє обмежений час» можуть звучати банально, але вони дійсно працюють. Найефективніші стратегії маркетингу ґрунтуються на базовій психології.

Використовуйте допитливість

Не шукайте інших методів схуднення, поки не спробуєте цей

Наведене вище оголошення — чудовий приклад методу допитливості. Як бачите, текст зрозумілий і при цьому створює трохи таємничості. Люди від природи допитливі, тож якщо їм лише натякнути на те, про що ваш контент, вони захочуть побачити й дізнатися більше.

Поставте запитання

Чому важливо зважати на недоліки шкіри?

Користувачі добре реагують на запитання. Цієї техніки точно варто навчитися, бо коли ви ставите правильне запитання, користувач захоче знати відповідь. Крім того, людям подобається, коли їх помічають і визнають, тож коли ви ставите їм запитання, вони почуваються важливими. Ми також можемо використовувати запитання для того, щоб створити відчуття доречності, а також щоб контент відгукнувся в читача — адже це сприймається як розуміння й турбота.

Подумайте над цікавим запитанням — як у креативі, показаному вище.

Поділіться історією

Він думав, у нього вже ніколи не нормалізується рівень цукру. А потім побачив ось це

Історії здавна залишаються ефективним способом налагодити емоційний зв'язок зі слухачем або читачем. Розкажіть історію свого клієнта, а не бренду. Зробіть вашу цільову аудиторію головним героєм історії, а бренд залиште за кадром. Зобразіть свій продукт як інструмент, який допомагає клієнту розв'язати реальні проблеми.

Як приклад — подивіться на наведене вище оголошення. Одного речення справді достатньо, щоб зацікавити людей чи розповісти історію.

Використовуйте актуальні теми та тенденції

7 найбільш інстаграмних рецептів детоксу, які варто спробувати

У мінливому сучасному світі необхідно, щоб маркетинг залишався актуальним. Тенденції швидко змінюються, і щоб привернути увагу користувачів, потрібно зацікавити їх свіжими тенденціями.

Таким чином вони відчувають, що ви розмовляєте з ними однією мовою. Ця стратегія також стосується сезонного маркетингу та реклами, орієнтованої на певне свято. Це теми, на яких у певні моменти розку зосереджується більшість людей, що дає рекламодавцям змогу залишатися конкурентоспроможними.

Не забувайте про цифри

Ця аюрведична олія за 299 рупій змінює правила догляду за волоссям

Числа зазвичай виділяються в потоці тексту і привертають увагу користувачів. Статистика, ціни, факти та цифри (на відміну від прописаних чисел) ефективно привертають увагу користувачів і закликають їх до взаємодії.

Подивіться на приклад вище. Він настільки ефективний, бо показує розуміння інтересів користувача. Більшість споживачів, коли їх цікавить якийсь продукт, насамперед запитують: «Скільки це коштує?» А тут відповідь вже в заголовку оголошення.

5 Що робити і чого не робити в рекламних заголовках

Не забувайте про найкращі практики реалізації цих стратегій.

№ 1: Використовуйте умовні слова

Запишися на йогу онлайн і здобудеш тіло своєї мрії Заняття йогою онлайн можуть допомогти тобі здобути тіло твоєї мрії

Такі слова, як «може», «можливо», «ймовірно» роблять заголовок значно більш реалістичним, ніж якби це була фальшива обіцянка в майбутньому часі. Таким чином ви не даєте жодних гарантій, які не можете виконати.

№ 2: Про час пишіть узагальнено

Продукт, який знижує високий цукор на клітинному рівні лише за 3 дні Природний продукт, який швидко долає високий цукор на клітинному рівні

Якщо в заголовку прописати конкретний період, користувач очікуватиме результати саме в межах цього періоду. Замість того, щоб заявляти про результати за певну кількість днів, пишіть «швидше» чи «швидко».

№ 3: Не обіцяйте див

Відновіть на 100% ідеальну шкіру за 5 днів з цією диво-маскою Навіть глибокі зморшки легше подолати з цією маскою

Не обіцяйте того, на що ваш продукт об'єктивно не може бути здатен. Наприклад, не використовуйте слів на зразок «магічний» чи «диво», натомість обираючи більш реалістичні формулювання. Чудові альтернативи — слова на зразок «метод» і «стратегія».

№ 4: Пишіть від третьої особи

Доведений спосіб відновити ідеальний зір (гарантія 100%) Стверджується, що цей природний продукт покращує зір

Непряма мова і текст, написаний від третьої особи, створюють враження, що цей вміст ще хтось перевірив і схвалив. Це створює відчуття причетності й цікавості, спонукаючи користувача хотіти дізнатися більше.

№ 5: З цифрами не переборщуйте

Шок! Скиньте 26 кг за 2 тижні без дієт і вправ За допомогою цього методу я скинула 4 кілограми швидше, ніж очікувала

Використовуючи в заголовках цифри, пишіть реалістично. Обіцяти, що людина зможе скинути неймовірну кількість ваги, не змінюючи стилю життя, — застаріла й давно неефективна стратегія.

Висновок

Зображення в рекламі дійсно привертає увагу користувача першим, але клікнути на рекламу спонукає саме заголовок. Користувач дивиться на рекламу приблизно три секунди, і від заголовка залежить, чи буде він далі з нею взаємодіяти.

Якісні заголовки відіграють вирішальну роль в успіху нативної рекламної кампанії та допомагають рекламодавцям досягати маркетингових цілей. Тож спробуйте скористатися цими творчими підходами, і нехай у вас буде не лише високий CTR, а й великі продажі та конверсії.