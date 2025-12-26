Енергія зростання: ключові моменти 2025 року
2025 рік являв собою ланцюгову реакцію змін, і кожна з них ставала серйознішою й гучнішою за попередню.
Нове керівництво зарядило компанію новим імпульсом, розвиток ШІ додав точності в роботі, а досягнення у продуктах допомогли MGID вийти на перше місце. У сукупності ці моменти склалися в рік зростання і трансформації для MGID.
Погляньмо детальніше, які енергії керували нами протягом року.
Енергія інновацій: ключові досягнення 2025 року
Нудним 2025 рік точно не був. Ми пробували нове, вдосконалювали інструменти й відзначали досягнення, якими щиро пишаємося. Ось кілька моментів, які показують, що цей шлях був того вартий.
Лютий. Створюємо фурор в Індії
Pixalate назвав MGID найкращим постачальником послуг з боку пропозиції (SSP) в Індії, що допомогло нам почуватися значно впевненіше. У MGID India ми розвиваємося разом із перевіреними партнерами, підтримуємо паблішерів за допомогою прозорої монетизації та будуємо успіх на одному з наших найсильніших ринків.
Березень. Подолання втоми від реклами за допомогою ШІ
У березні MGID запустили CTR Guard — інструмент на основі штучного інтелекту, який завчасно виявляє втому від реклами та підтримує новизну креативів. Це ваш особистий дизайнер рекламних матеріалів, завжди готовий подати нові ідеї, щоб кампанії залишалися на стабільно успішному рівні й не страждали від просідань у результатах.
Квітень. Розумний підхід у Німеччині
Ми почали ексклюзивне партнерство з finanzen.net, найбільшим фінансовим порталом Німеччини, пропонуючи розумнішу нативну рекламу мільйонам користувачів та підтримуючи зростання паблішерів. Це партнерство зміцнює нашу присутність у Німеччині та відкриває нові можливості на всьому європейському ринку.
Травень. Бронза із золотим сяйвом
CTR Guard отримала нагороду Bronze Stevie Award за інновації — це нагадування про те, що розумні та приємні креативні технології помічають. Ця перемога підкреслює, як наші інструменти ШІ підтримуть новизну кампаній і допомагають нам бути готовими до того, що буде далі.
Червень. Розумніші кліки, реальні результати
У червні представили CPA Tune – інструмент на базі ШІ, який автоматично коригує ставки CPC для залучення більшої кількості реальних конверсій. Використовуючи сигнали ефективності в режимі реального часу та з історичних даних, інструмент пріоритизує високоякісний трафік і допомагає рекламодавцям швидше досягати своїх цілей CPA.
Жовтень. Нові обличчя, потужніші двигуни
У жовтні Іван Доруда став генеральним директором MGID, а Сергій Денисенко — головою ради директорів. Ці зміни в керівництві чітко визначили напрямок розвитку компанії на майбутнє. Наші інструменти також розвивалися: в CPA Tune з'явилася функція Search Feed, а CTR Guard почав гнучкіше працювати з креативами.
Листопад. Шлях до справжньої залученості
Ми запустили функцію Engagement Metrics, «Показники залученості», щоб краще відстежувати, що відбувається після кліку. Тепер ви можете побачити, як користувачі переглядають ваш сайт, скільки часу на ньому перебувають, і яке значення має кожен візит, щоб ухвалювати кращі рішення.
Енергія продуктивності: задаємо тон в галузі
Продуктивність — наш улюблений вид енергії, завдяки якому ідеї отримують втілення, а результати покращуються. Цього року ми вдосконалили свої інструменти, відшліфували свій ШІ та зробили оптимізацію більш інтуїтивною.
Енергія людей: лідерство та культура
Коли потрібні люди приносять потрібну енергію, відбуваються прекрасні зміни. Цього року ми привітали в компанії нових лідерів зі свіжими ідеями та продовжували будувати культуру, де всі працюють на успіх усієї команди.
Енергія знань: найкращі матеріали 2025 року
Ми щиро віримо в освіту. Цьогоріч ми публікували нові посібники, інноваційні огляди та глибинні матеріали, які допомагали нашим читачам дізнаватися нове й надихатися. Ось які статті виявилися вашими улюбленими.
Креативні наративи, які визначатимуть рекламу 2025 року
|Про що
|Для кого
|Значення
|Історії, формати та ідеї, що стали популярними у 2025 році
|Бренди та кріейтори, які вдосконалюють свої методи роботи
|Чіткі висновки, щоб розвивати справді успішні стратегії
Що таке психографічна сегментація? Повний посібник для маркетологів
|Про що
|Для кого
|Значення
|Психографічні спостереження, що посприяли розумнішому таргетингу у 2025 році
|Маркетологи, які прагнуть зрозуміти аудиторію поза межами демографічних показників
|Новий погляд на створення повідомлень, що відгукуються та стимулюють реальну поведінку
Що таке AdTech? Всеосяжний посібник з рекламних технологій
|Про що
|Для кого
|Значення
|Чітке роз'яснення основ AdTech, які визначили цифрову рекламу у 2025 році
|Маркетологи та команди, які прагнуть поглибити розуміння екосистеми
|Базові знання, які дозволяють командам зрозуміти екосистему цифрової реклами й ухвалювати швидші, якісніші рішення
Прогнозна аналітика в маркетингу. Техніки, застосування та стратегії успіху
|Про що
|Для кого
|Значення
|Роз'яснення прогнозної аналітики та її впливу на ухвалення розумніших маркетингових рішень
|Маркетологи, які бажають покращити передбачення поведінки, ефективності та майбутніх можливостей кампаній
|Дорожня карта для раннього прогнозування результатів та розробки виграшних стратегій наперед
Brandformance маркетинг: новий погляд на питання «Брендинг або Performance»
|Про що
|Для кого
|Значення
|Гібридний підхід, що поєднує брендинг та ефективність у вимірюваний сторітелінг
|Маркетологи, які прагнуть створювати емоційні кампанії, які водночас стимулюють конверсії
|Креативна основа для створення історій, які створюють відчуття єднання та забезпечують вимірювану віддачу
Curation в рекламних технологіях: змінюємо алгоритмічну рекламу у 2025 році
|Про що
|Для кого
|Значення
|Як курація змінила програматик-рекламу, надаючи пріоритет якості, доречності та прозорості
|Маркетологи, які намагаються обирати кращий інвентар і середовища для реклами, які відповідають вимогам конфіденційності та підходять для бренду
|Набір інструментів для вибору шляхів постачання з вищою цінністю та скорочення витрат, які не приносять вам користі
Як виявити шкідливу рекламу і захистити свою репутацію: можливості MGID для паблішерів
|Про що
|Для кого
|Значення
|Як зростала шахрайська реклама у 2025 році та чому паблішерам варто з нею боротися
|Паблішери, які прагнуть безпечнішої монетизації та кращого захисту від нових шахрайських тактик
|Стратегія захисту аудиторії, підтримки довіри та сталого доходу
Довго і щасливо — чи угода з дияволом? Чому десятирічні контракти у сфері AdTech створюють небезпечний прецедент
|Про що
|Для кого
|Значення
|Чому десятирічні контракти у сфері AdTech обмежують свободу паблішерів і створюють серйозні ризики
|Паблішери, які побоюються ексклюзивних угод, що обмежують адаптацію на мінливому ринку
|Зміна перспективи, яка може допомогти паблішерам залишатися гнучкими, розумніше вести переговори та уникати довгострокових обмежень
Завдяки ШІ кожен канал може бути каналом з високими результатами (Так, навіть CTV)
|Про що
|Для кого
|Значення
|Як штучний інтелект перетворює кожен канал, навіть CTV, на вимірювану можливість підвищення ефективності
|Маркетологи, які досліджують атрибуцію, оптимізацію та аналітику ефективності між різними каналами на основі ШІ
|План виявлення сигналів продуктивності на різних каналах, які колись вважалися непрозорими
У міру сповільнення реферального трафіку паблішерам потрібно самим краще опанувати рекламу
|Про що
|Для кого
|Значення
|Чому зменшення реферального трафіку спонукає паблішерів до стратегічної реклами
|Паблішери, які відновлюють лояльність завдяки розумнішому просуванню, диверсифікованому доходу та власній аудиторії
|Набір доказових, перевірених тактик для перетворення коротких відвідувань на лояльну читацьку аудиторію
Енергія майбутнього: тенденції 2026 року та надалі
Зміни, які принесе 2026 рік, вже відчуваються й починаються ШІ стає розумнішим, творчість вільнішою, а прозорість нарешті посідає чільне місце. Ось що чекає нас у найближчому майбутньому.
Рекламодавцям: доба вимірюваного інтелекту
Паблішерам: переосмислення в алгоритмічну добу
Сили на перетині екосистем, на які варто звернути увагу у 2026 році
Прикінцевий імпульс: висновки
У 2025 році ми оновили бачення, посилили партнерства й підготувалися до наступних кроків. Дякуємо нашим клієнтам, паблішерам і команді за те, що були частиною цього шляху. Енергія, яку ми вже створили разом, — це лише початок.
Дякуємо, що провели з нами такий потужний 2025 рік. Найкраще попереду.