Енергія зростання: ключові моменти 2025 року

2025 рік являв собою ланцюгову реакцію змін, і кожна з них ставала серйознішою й гучнішою за попередню.

Нове керівництво зарядило компанію новим імпульсом, розвиток ШІ додав точності в роботі, а досягнення у продуктах допомогли MGID вийти на перше місце. У сукупності ці моменти склалися в рік зростання і трансформації для MGID.

Погляньмо детальніше, які енергії керували нами протягом року.