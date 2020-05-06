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Curation in AdTech
Олексій Борисов
Курація в рекламних технологіях: змінюємо алгоритмічну рекламу у 2025 році

Останнім часом, коли заходить мова про цифрову рекламу, неодмінно почуєш термін «curation» — курація...

31 січ. 2025 р. • 14 хв читання
Сотрувати за…
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5 хв читання
Creative Trends
Каріна Клименко
Креативні наративи, які визначатимуть ре...

З початком 2025 року настав час розглянути меседжі та наративи, які визначатимуть рекламні кам...

7 січ. 2025 р. • 5 хв читання
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9 хв читання
Top Advertising Trends to Watch in 2025
Микола Рекеда
Залишайтеся попереду: найважливіші рекла...

Оскільки 2024 рік добігає кінця, настав час підбити підсумки. Сподіваємося, цей рік був для ва...

2 груд. 2024 р. • 9 хв читання
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15 хв читання
Ольга Сухініна
Інструменти ШІ для маркетингу: трансформ...

Штучний інтелект значно покращився з того часу, як він вперше був представлений в маркетингові...

1 бер. 2024 р. • 15 хв читання
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7 хв читання
MGID
Ключові формати статей, які дозволяють о...

Статті бувають різних смаків. Вибираючи правильний формат прелендера, у нас є кілька варіантів...

27 лют. 2024 р. • 7 хв читання
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12 хв читання
Ольга Сухініна
Тенденції нативної реклами на 2024 рік: ...

Нативна реклама значно зросла завдяки феномену банерної сліпоти. Користувачі, змучені безкінеч...

12 січ. 2024 р. • 12 хв читання
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21 хв читання
MGID
Горизонти партнерського маркетингу: наві...

У галасливому ландшафті майбутнього, де танцюють пікселі й гудуть алгоритми, нам вдалось орган...

20 груд. 2023 р. • 21 хв читання
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14 хв читання
Сергій Тимошенко
Що таке header bidding у мобільних засто...

Header bidding (попередній аукціон, або торги за заголовком) вже довів, що є успішним варіанто...

19 вер. 2023 р. • 14 хв читання
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15 хв читання
Key Differences Between GA3 and GA4
MGID
GA4 vs. GA3. Досліджуємо еволюцію вебана...

У динамічному світі цифрової аналітики варто на крок відступити від того, що добре знаєш і вмі...

8 вер. 2023 р. • 15 хв читання

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