Останнім часом, коли заходить мова про цифрову рекламу, неодмінно почуєш термін «curation» — курація...
З початком 2025 року настав час розглянути меседжі та наративи, які визначатимуть рекламні кам...
Оскільки 2024 рік добігає кінця, настав час підбити підсумки. Сподіваємося, цей рік був для ва...
Штучний інтелект значно покращився з того часу, як він вперше був представлений в маркетингові...
Статті бувають різних смаків. Вибираючи правильний формат прелендера, у нас є кілька варіантів...
Нативна реклама значно зросла завдяки феномену банерної сліпоти. Користувачі, змучені безкінеч...
У галасливому ландшафті майбутнього, де танцюють пікселі й гудуть алгоритми, нам вдалось орган...
Header bidding (попередній аукціон, або торги за заголовком) вже довів, що є успішним варіанто...
У динамічному світі цифрової аналітики варто на крок відступити від того, що добре знаєш і вмі...