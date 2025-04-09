Онлайн-реклама має бути вигідною для всіх сторін: у брендів підвищується впізнаваність, паблішери отримують прибуток, а користувачі знаходять цікаві для себе продукти. Але у 2025 році реальність не зовсім така. Шкідлива реклама поширюється, і паблішери відчувають наслідки.

Шахрайська реклама не лише обманює користувачів — вона руйнує репутацію паблішерів і може призвести до значних фінансових втрат. Оманлива чи відверто шахрайська реклама знищує довіру до всієї рекламної екосистеми. І ця проблема лише зростає — до того ж дуже швидко! За даними звіту GeoEdge, з якого взято всі цифри у цій статті (за винятком інформації з платформи MGID):

Рівень шкідливої реклами зріс на 10% у 2024 році, при цьому автоматичні перенаправлення становлять 45% усіх таких атак — це на 25% більше, ніж у 2023;

56% зловмисної реклами націлено на користувачів мобільних пристроїв — такі оголошення часто ведуть на підробні сторінки техпідтримки й фішингові сторінки;

Паблішери часто дізнаються про ці випадки шахрайства запізно й мусять давати раду з роздратованими користувачами і зниженням показника якості реклами.

Тож виникає запитання: як паблішерам захистити свою аудиторію та свій дохід і водночас не зашкодити ефективності реклами на сайті?

У цій статті ми розглянемо, як MGID допомагає паблішерам боротися з шахрайською рекламою, забезпечуючи безпеку бренду, якість реклами і належний досвід користувача — і все це без жодного зниження монетизації.

Найпоширеніші шахрайські тактики в рекламі

Це може бути фальшива рекомендація від зірки, шахрайські продукти для схуднення чи фішинги з подарунковими сертифікатами — шахрайська онлайн-реклама стає все більш оманливою, все більш якісною і, на жаль, все більш поширеною. Шахраї використовують діпфейки, створені ШІ, технології маскування і складні перенаправлення, щоб обійти системи перевірки реклами. Ось які найпоширеніші види шахрайської реклами, що зараз загрожують паблішерам.

1. Автоматичні перенаправлення: найбільша загроза

Автоматичні перенаправлення — головний метод шахраїв, який переспрямовує користувачів з довірених сайтів паблішерів на шахрайські сторінки — переважно з фішинговими схемами чи підробними акціями з безкоштовними подарунками. Статистика за 2024 рік говорить сама за себе:

81% усіх шкідливих оголошень у жовтні 2024 року були перенаправленнями — найвищий рівень за всю історію;

— найвищий рівень за всю історію; Найбільш постраждалими регіонами були США та Канада , де 55% усієї зловмисної реклами включало автоматичні перенаправлення;

, де 55% усієї зловмисної реклами включало автоматичні перенаправлення; У ЄС і Азійсько-Тихоокеанському регіоні спостерігався нижчий рівень (~30%) автоматичних перенаправлень, але загроза все ж зростала.

Ці атаки не просто дратують користувачів — вони руйнують довіру. Відвідувач, який натиснув на статтю з новинами, а його автоматично перекинули на фейкове повідомлення про вірус чи підозрілу пропозицію, може ніколи не повернутися на сайт.

2. Фальшиві рекомендації знаменитостей і оманливі акції

Шахраї опанували мистецтво видавати фейкову рекламу за справжню. Використовуючи діпфейки, згенеровані ШІ, змінені зображення та крадене брендування, вони створюють оманливі новини та рекомендації за участю знаменитостей, інфлюенсерів і навіть політиків.

Наприклад, у шахрайській рекламі про схуднення може бути сказано, що знамениті актори чи політики схудли, використовуючи диво-добавку. Ці оголошення ведуть на фейковий сайт з новинами чи брехливий лендінг, де користувачів спонукають купити шахрайські продукти.

Цей вид шахрайства особливо поширений в категорії нутрицевтичних продуктів (схуднення, БАДи, засоби проти старіння), де підробний елемент довіри збільшує рівень конверсії.

3. Шахрайство з подарунковими сертифікатами. Якщо пропозиція підозріло вигідна — вона просто підозріла

Подарункові сертифікати Amazon, Walmart і Visa заманюють користувачів обіцянками безкоштовних винагород; однак замість надання безкоштовних подарункових сертифікатів шахраї викрадають дані кредитної картки, облікові дані або навіть особисті дані. В такому шахрайстві наслідуються офіційні сайти з майже досконалим брендингом і дизайном. Користувачів просять «підтвердити особу», щоб отримати подарунок, і для цього ввести платіжні дані — які шахраї потім використовують.

Оскільки подарункові сертифікати можна використати миттєво, а відстежити їх складно, шахраї часто їх застосовують у своїх схемах.

Фінансовий клікбейт: регіональні особливості

Хоча фінансове шахрайство не є дуже поширеним у всьому світі, воно все ще становить серйозну проблему в окремих регіонах.

Азійсько-Тихоокеанський регіон: 23% усіх інцидентів зі зловмисною рекламою являли різні форми фінансового шахрайства (фальшиві можливості інвестування, шахрайство на криптовалютах та торгові схеми, де обіцяють низький ризик і високу прибутковість).

23% усіх інцидентів зі зловмисною рекламою являли різні форми фінансового шахрайства (фальшиві можливості інвестування, шахрайство на криптовалютах та торгові схеми, де обіцяють низький ризик і високу прибутковість). США: Лише 4% інцидентів зі зловмисною рекламою являли собою фінансове шахрайство, насамперед через суворіші правила та кращу обізнаність споживачів.

Мобільні чи комп'ютер: де користувачі ризикують найбільше?

Шахрайські оголошення бувають різними залежно від пристрою: користувачі мобільних пристроїв найбільше страждають від автоматичних перенаправлень, а користувачі за комп'ютером бачать більше шахрайства на основі клікбейту.

56% зловмисної реклами націлено на користувачів мобільних пристроїв , причому 68% з неї використовує переспрямування (наприклад, підроблені попередження про віруси або примусове встановлення програм).

, причому (наприклад, підроблені попередження про віруси або примусове встановлення програм). 79% шахрайських оголошень для комп’ютерів працювали на основі клікбейту із використанням оманливих заголовків, щоб заманити користувачів на шахрайські вебсайти.

У міру розвитку шахрайських тактик зловмисники оптимізують свої стратегії для різних пристроїв і платформ, тож паблішерам стає ще складніше з ними боротися.

Статистика від MGID: основні категорії шахрайської реклами у 2024 році

Наша платформа постійно відстежує та виявляє шахрайські кампанії. У 2024 році ми спостерігали три ключові категорії шахрайства, які домінували в рекламному середовищі.

Оманливі сайти (728 719 виявлених випадків — 63,95%): багато шахрайських оголошень маскуються під «нормальні» сторінки, але згодом шахраї змінюють їхній вміст, додаючи підроблені рекомендації знаменитостей, політиків або медиків, щоб ввести користувачів в оману.

багато шахрайських оголошень маскуються під «нормальні» сторінки, але згодом шахраї змінюють їхній вміст, додаючи підроблені рекомендації знаменитостей, політиків або медиків, щоб ввести користувачів в оману. Зміна цільової сторінки (141 928 виявлених випадків — 13,17%): шахраї використовують техніки маскування й замінюють правильні лендінги на оманливі вже після того, як браузер схвалив перехід. Ці зміни часто включають рекламу від інфлюенсерів, не узгоджену з ними, і неправдиві обіцянки щодо медичних ефектів товару.

шахраї використовують техніки маскування й замінюють правильні лендінги на оманливі вже після того, як браузер схвалив перехід. Ці зміни часто включають рекламу від інфлюенсерів, не узгоджену з ними, і неправдиві обіцянки щодо медичних ефектів товару. Шкідлива URL-адреса після кліку (122 637 виявлених випадків — 11,38%): цей вид шахрайства включає спроби фішингу, фальшиві сповіщення про віруси, примусові push-повідомлення та завантаження шкідливого програмного забезпечення, яке може поставити під загрозу дані та безпеку користувачів.

Після виявлення наша система відразу ж блокує ці шахрайські кампанії й гарантує, що вони не потраплять до аудиторії. Трохи далі ми вам розкажемо, як це відбувається.

Як ми вже зазначали, шахрайство в рекламі залежить від регіону, причому в деяких країнах обсяги шахрайства значно більші.

Сполучені Штати та Канада — ці країни Північної Америки належать до найбільш постраждалих, оскільки саме на них припадає значна частка оманливого рекламного трафіку з високою концентрацією шахрайства з автоматичним перенаправленням.

— ці країни Північної Америки належать до найбільш постраждалих, оскільки саме на них припадає значна частка оманливого рекламного трафіку з високою концентрацією шахрайства з автоматичним перенаправленням. Європа (Італія, Німеччина, Велика Британія) — у ЄС зараз зростає кількість випадків шахрайства, пов’язаних із фальшивими фінансовими схемами та оманливими пропозиціями у сфері електронної комерції. Лише в Італії у 2024 році було зафіксовано понад 220 000 повідомлень про оманливі сайти.

— у ЄС зараз зростає кількість випадків шахрайства, пов’язаних із фальшивими фінансовими схемами та оманливими пропозиціями у сфері електронної комерції. Лише в Італії у 2024 році було зафіксовано понад 220 000 повідомлень про оманливі сайти. Азійсько-Тихоокеанський регіон (В’єтнам, Індія, Австралія) – фінансове шахрайство особливо поширене у країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону, де 23% шахрайських оголошень пов’язані з фальшивими інвестиційними можливостями.

– фінансове шахрайство особливо поширене у країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону, де 23% шахрайських оголошень пов’язані з фальшивими інвестиційними можливостями. Латинська Америка та менші ринки – такі країни, як Аргентина, Вірменія та Албанія, зараз переживають сплеск шахрайської реклами, включно з шахрайством з технічною підтримкою або безкоштовними розіграшами.

Постійно аналізуючи, як відбувається шахрайство у різних регіонах, MGID проактивно оновлює алгоритми виявлення і застосування політики платформи, щоб заблокувати зловмисну рекламу, перш ніж вона зможе зашкодити паблішерам.

Як MGID виявляє та блокує шахрайську рекламу

Щоб зупинити шахрайську рекламу потрібно не лише реагувати: ми маємо бути на крок попереду. MGID використовує багаторівневий підхід, який поєднує автоматизацію на основі ШІ, сканування в реальному часі та нагляд людини, щоб гарантувати, що на платформи паблішерів потрапляє тільки високоякісна, надійна реклама.

Ось як ми це робимо.

1. Модерація реклами за допомогою ШІ: ефективніше виявлення шахрайства

Машинне навчання відіграє вирішальну роль у виявленні оманливої реклами ще до її запуску. Наша система модерації на основі ШІ:

Сканує рекламний вміст у режимі реального часу, виявляючи шахрайські схеми, неправдиві заяви та спроби маскування;

у режимі реального часу, виявляючи шахрайські схеми, неправдиві заяви та спроби маскування; Вчиться на попередніх спробах шахрайства , постійно оновлюючи свою модель виявлення, щоб надалі помічати й нові тактики шахрайства;

, постійно оновлюючи свою модель виявлення, щоб надалі помічати й нові тактики шахрайства; Не дає зловмисникам потрапити в ефір, аналізуючи не лише саму рекламу, а й цільову сторінку.

Використовуючи штучний інтелект, ми виявляємо тактику шахрайства швидше, ніж шахраї створюють нові схеми.

2. Інтеграція GeoEdge: захист у реальному часі

MGID вже давно співпрацює з GeoEdge, провідним постачальником засобів захисту реклами, щоб підвищити не лише якість реклами, але й безпеку користувачів. Завдяки цілому ряду функцій безпеки наша інтеграція з GeoEdge допомагає забезпечити захист у реальному часі.

Сканування реклами в режимі реального часу: GeoEdge систематично аналізує рекламу та цільові сторінки, щоб виявити автоматичне перенаправлення, спроби фішингу та замасковані оголошення, перш ніж вони досягнуть користувачів.

GeoEdge систематично аналізує рекламу та цільові сторінки, щоб виявити автоматичне перенаправлення, спроби фішингу та замасковані оголошення, перш ніж вони досягнуть користувачів. Якісне виявлення шахрайства: моделі на базі штучного інтелекту завчасно визначають заборонені рекламні тактики, блокуючи оманливі кампанії ще на етапі створення вмісту.

моделі на базі штучного інтелекту завчасно визначають заборонені рекламні тактики, блокуючи оманливі кампанії ще на етапі створення вмісту. Перевірка рекламодавця на дотримання правил: усі клієнти MGID повинні пройти перевірку «Знай свого клієнта» (KYC) і «Знай свій бізнес» (KYB), щоб запобігти потраплянню рекламодавців-шахраїв у систему.

усі клієнти MGID повинні пройти перевірку «Знай свого клієнта» (KYC) і «Знай свій бізнес» (KYB), щоб запобігти потраплянню рекламодавців-шахраїв у систему. Нульова толерантність до зловмисного програмного забезпечення та контенту: будь-який натяк на шкідливе програмне забезпечення, фішинг або шахрайство негайно блокується або пересилається для подальшої перевірки, перш ніж потрапити в мережу MGID.

3. Нагляд людини: останній етап перевірки

Навіть із штучним інтелектом і автоматизацією людські навички залишаються критично важливими у боротьбі з шахрайством. Завдяки спеціальному відділу дотримання правил MGID забезпечує комплексний захист від шахрайства за допомогою таких заходів:

Перегляд підозрілих оголошень, щоб оманливий контент не обійшов систему перевірки;

Регулярне оновлення рекламної політики, щоб випереджати нові тактики шахрайства;

Рішучі дії щодо сповіщень про шахрайство, блокування зловмисних кампаній до того, як вони вплинуть на користувачів.

Ця гібридна модель забезпечує максимальну безпеку бренду, захищаючи як паблішерів, так і їхню аудиторію від шахрайської реклами.

Еволюція рекламного шахрайства: як іти в ногу з часом

У міру того, як паблішери та рекламні платформи покращують системи виявлення зловмисної реклами, шахраї знаходять способи їх обійти. Через ці тактики шахрайську рекламу важче розпізнати та ще важче заблокувати.

Шахраї більше не просто використовують оманливі твердження про продукт: вони змішують реальну інформацію з неправдивими розповідями, створюючи помилкове відчуття довіри. Ось кілька основних тенденцій шахрайства, що ми спостерігаємо у 2025 році.

Маскування та цикли перенаправлення на базі штучного інтелекту

Шахраї маніпулюють сторінками підтвердження, створюючи оголошення, яке нібито відповідає вимогам. Після схвалення вони перенаправляють користувачів на шахрайські сторінки — з рекомендаціями інфлюенсерів, створеними з допомогою діпфейку, фейковими схемами інвестицій і шахрайськими пропозиціями.

Підроблені елементи довіри та імітація бренду

Шахраї копіюють справжні логотипи брендів, кольори та формати оголошень, щоб створити довіру до своїх оманливих кампаній. Вони використовують власноруч написані відгуки, фальсифіковані позначки «ми у пресі» та підроблені знаки довіри, щоб спонукати користувачів натиснути на рекламу.

Тактика шахрайства на основі географічних даних і вебпереглядачів

Деякі шахраї використовують адаптивне шахрайство, де контент змінюється залежно від місця розташування користувача, пристрою чи типу браузера. Це ускладнює виявлення зловмисної реклами, оскільки служби безпеки бачать не ту саму версію оголошення, що й реальні користувачі.

Шахрайство з фейковими рекомендаціями інфлюенсерів

Використовуючи відео-діпфейки та голоси, згенеровані ШІ, шахраї створюють фейкові рекомендації, де відомі особи нібито підтримують продукти, про які насправді вони нічого й не чули.

Як MGID випереджає загрози

Чимало з цих шахрайських методів розроблені таким чином, що їх майже неможливо відтворити, тому традиційні методи виявлення для них не працюють. Для боротьби з цими мінливими загрозами MGID регулярно покращує стратегії запобігання шахрайству.

Покращені політики та оновлення до правил платформи. Наша команда регулярно переглядає правила рекламних кампаній, щоб заблокувати нові тактики шахрайства, поки вони ще не стали поширеними.

Наша команда регулярно переглядає правила рекламних кампаній, щоб заблокувати нові тактики шахрайства, поки вони ще не стали поширеними. Розширений аналіз поведінки та ідентифікація порушників. Ми використовуємо відстеження поведінки на основі ШІ для виявлення моделей шахрайства, навіть якщо шахраї змінюють тактику.

Ми використовуємо відстеження поведінки на основі ШІ для виявлення моделей шахрайства, навіть якщо шахраї змінюють тактику. Гібридна перевірка. Поєднуючи автоматичне виявлення з безпосереднім контролем людини, ми гарантуємо, що навіть найсучасніші методи шахрайства не зможуть обійти систему.

Можливо, шахраї й розвивають свої методи, але MGID завжди на крок попереду — захищає паблішерів, утримує високу якість реклами і забезпечує довіру з боку користувачів.

Висновок

Проблему шахрайської реклами не вийде просто ігнорувати: вона підриває довіру користувачів, шкодить репутації паблішерів і загрожує довгостроковому доходу. У міру того, як шахраї розробляють все складніші тактики, паблішери мусять вживати проактивних заходів, щоб убезпечити свої платформи.

MGID розуміє, що якістю реклами та рівнем доходу не можна поступатися. Тому ми створили багаторівневу систему запобігання шахрайству, яка поєднує модерацію за допомогою ШІ, виявлення загроз у реальному часі та експертний нагляд наших фахівців. Використовуючи розширені інструменти безпеки GeoEdge, сувору рекламну політику та аналіз поведінки, ми гарантуємо, що на платформах паблішерів відображаються лише правдиві, високоякісні оголошення.

Паблішери, які співпрацюють з MGID, отримують доступ до найкращих сучасних засобів захисту реклами, убезпечують свою аудиторію та бренд і водночас на максимум використовують можливості реклами. Готові захистити свою платформу та збільшити дохід без ризику шахрайської реклами? Зв’яжіться з MGID вже сьогодні, щоб дізнатися, як ми можемо допомогти вам показувати рекламу безпечно.