7964
Key Performance Indicators
Микола Рекеда
KPI в маркетингу: вимірюємо ключове

У маркетингу встановлення досяжних цілей і вимірювання прогресу на шляху до них є надзвичайно важлив...

20 бер. 2025 р. • 1 хв читання
9916
1 хв читання
What is AdTech
MGID
Що таке AdTech? Всеосяжний посібник з ре...

Уявляєте собі, якби сьогодні доводилося вручну купувати або продавати рекламні площі? Якщо ні ...

12 бер. 2025 р. • 1 хв читання
7878
1 хв читання
Sources Optimization Use Cases
Олексій Борисов
Оптимізація джерел у MGID. Контроль і пр...

Щоб ефективно керувати рекламними кампаніями, потрібні не просто хоч якісь дані — це мають бут...

11 лют. 2025 р. • 1 хв читання
9941
1 хв читання
MGID
Святковий успіх: переможні стратегії мар...

Наскільки блискуча ваша маркетингова стратегія на свята? Хоча надворі ще досить тепло, маркето...

30 вер. 2024 р. • 1 хв читання
6647
1 хв читання
Каріна Клименко
Як отримати максимум від своїх рекламних...

Ми й незчулися, як закінчився 2023 рік і настала нова епоха у сфері реклами — епоха, яка, як в...

16 лют. 2024 р. • 1 хв читання
7888
2 хв читання
MGID
Творчість на повну: як скористатися функ...

У світі, де на першому місці креативність, використання можливостей ШІ повністю змінило правил...

15 лют. 2024 р. • 2 хв читання
5855
1 хв читання
MGID
Як покращити технічні аспекти сайту: кон...

У мінливому цифровому середовищі паблішерам, які прагнуть збільшити свою онлайн-присутність і ...

29 черв. 2023 р. • 1 хв читання
2251
1 хв читання
MGID
Економіка уваги: як утримувати увагу люд...

З такою великою кількістю реклами, яка промоутиться онлайн та офлайн, втома від реклами просто...

29 черв. 2022 р. • 1 хв читання
2291
1 хв читання
MGID
Маркетинг на свята 2021 [стратегії для e...

Цей святковий сезон поб'є всі рекорди.

Компанія Adobe проаналізувала онлайн-продажі через да...

15 лист. 2021 р. • 1 хв читання

