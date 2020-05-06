Автор

Іван Доруда

Віце-президент з продажів

Іван - віце-президент з продажів у MGID з 11-річним досвідом роботи в цифровій рекламі та 7-річним досвідом з performance-маркетингом. Ще у свої студентські роки він заснував свій перший проект у сфері performance-маркетингу. Він приєднався до MGID у 2012 році й очолив глобальну експансію MGID на ринках APAC, Європи та Латинської Америки. Іван - експерт з результативної реклами для брендів і агентств, аналітики даних і реклами з прямим відгуком. Як визнаний лідер у цій індустрії, Іван також відповідає за представництво MGID у декількох комітетах IAB по соціальних мережах, нативній рекламі та контент-маркетингу.