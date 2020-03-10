Зареєструватись

Affiliate World Global 2026

Дата початку: 4 березня 2026 р. о 08:00 GST • Дата завершення: 5 березня 2026 р. о 16:00 GST
Місце зустрічі: Dubai World Trade Center, Об'єднані Арабські Емірати  •  Зустрітись з нами: Стенд C23
Події в індустрії

MGID на Affiliate World Global 2026 Зустрінемось у Дубаї!

Affiliate World — один із провідних заходів індустрії, який Ніл Пател назвав «єдиною подією, яку обов’язково потрібно відвідати». 4 – 5 березня 2026 року в Дубаї зберуться топові експерти та компанії з усього світу, щоб поділитися передовими стратегіями, аналітикою на основі даних і баченням майбутнього affiliate- та eCommerce-маркетингу.

Завітайте на наш стенд, щоб познайомитися з командою MGID, обговорити можливості співпраці та дізнатися, як наші AI-рішення допомагають масштабувати affiliate-кампанії в усьому світі.

Детальніше: https://affiliateworldconferences.com/dubai

Призначити зустріч на

Affiliate World Global 2026

Ім'я
Прізвище — Необов'язкове
Коипанія — Необов'язкове
Email
URL сайту — Необов'язкове
Номет телефону — Необов'язкове
*Всі поля є обов'язковими для заповнення, якщо вони не позначені як "Необов'язкові".

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

Стати рекламодавцем
Стати паблішером
Всі події