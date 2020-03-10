MGID на Affiliate World Global 2026 Зустрінемось у Дубаї!

Affiliate World — один із провідних заходів індустрії, який Ніл Пател назвав «єдиною подією, яку обов’язково потрібно відвідати». 4 – 5 березня 2026 року в Дубаї зберуться топові експерти та компанії з усього світу, щоб поділитися передовими стратегіями, аналітикою на основі даних і баченням майбутнього affiliate- та eCommerce-маркетингу.

Завітайте на наш стенд, щоб познайомитися з командою MGID, обговорити можливості співпраці та дізнатися, як наші AI-рішення допомагають масштабувати affiliate-кампанії в усьому світі.

Детальніше: https://affiliateworldconferences.com/dubai