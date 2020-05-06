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Микола Рекеда

Директор з маркетингу

Коля Рекеда - директор з маркетингу в MGID з 12-річним досвідом у галузі стратегічного маркетингу. Починав свою кар'єру він у креативних і медійних агентствах, і крім цього працював у видавничому відділі та в управлінні брендом FMCG, після чого перейшов у рекламну індустрію, де займав посаду віце-президента з маркетингу в VertaMedia і Adtelligent Inc. Коля захоплений цифровим маркетингом, аналізом даних, а також інноваційними рекламними підходами. В даний час запустив вже більше десяти брендів в Україні, США, ЄС та Ізраїлі; проекти, над якими він працював, отримали численні нагороди.