Зареєструватись
Автор

Микола Рекеда

Директор з маркетингу

Коля Рекеда - директор з маркетингу в MGID з 12-річним досвідом у галузі стратегічного маркетингу. Починав свою кар'єру він у креативних і медійних агентствах, і крім цього працював у видавничому відділі та в управлінні брендом FMCG, після чого перейшов у рекламну індустрію, де займав посаду віце-президента з маркетингу в VertaMedia і Adtelligent Inc. Коля захоплений цифровим маркетингом, аналізом даних, а також інноваційними рекламними підходами. В даний час запустив вже більше десяти брендів в Україні, США, ЄС та Ізраїлі; проекти, над якими він працював, отримали численні нагороди.

Ви можете знайти Микола Рекеда на linkedin або twitter

Статті від Микола Рекеда

2293
6 хв читання
Паблішери
Топові тренди для паблішерів у 2022 році

Останні кілька років були досить складними для цифрового світу. Нові правила конфіденційності,...

11 лют. 2022 р. • 6 хв читання
2528
3 хв читання
Паблішери
Великий танець: рекламодавці, паблішери ...

Останнім часом ми помітили ознаки того, що модель придбання підписки набула великої популярнос...

17 груд. 2021 р. • 3 хв читання
2016
5 хв читання
Наша експертиза
Впровадження та обслуговування ads.txt —...

Ads.txt слугує стандартом кілька років та встиг стати тим, що учасники ринку сприймають за нал...

18 бер. 2021 р. • 5 хв читання
4029
6 хв читання
Рекламодавці
БРЕНД ЧИ PERFORMANCE-МАРКЕТИНГ: все ще д...

Будь-яка компанія, яка прагне до успіху, усвідомлює важливість побудови свого бренду - це її г...

16 квіт. 2019 р. • 6 хв читання

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

Стати рекламодавцем
Стати паблішером