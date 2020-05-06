Микола Рекеда
Коля Рекеда - директор з маркетингу в MGID з 12-річним досвідом у галузі стратегічного маркетингу. Починав свою кар'єру він у креативних і медійних агентствах, і крім цього працював у видавничому відділі та в управлінні брендом FMCG, після чого перейшов у рекламну індустрію, де займав посаду віце-президента з маркетингу в VertaMedia і Adtelligent Inc. Коля захоплений цифровим маркетингом, аналізом даних, а також інноваційними рекламними підходами. В даний час запустив вже більше десяти брендів в Україні, США, ЄС та Ізраїлі; проекти, над якими він працював, отримали численні нагороди.
Статті від Микола Рекеда
Останні кілька років були досить складними для цифрового світу. Нові правила конфіденційності,...
Останнім часом ми помітили ознаки того, що модель придбання підписки набула великої популярнос...
Ads.txt слугує стандартом кілька років та встиг стати тим, що учасники ринку сприймають за нал...
Будь-яка компанія, яка прагне до успіху, усвідомлює важливість побудови свого бренду - це її г...
Нативна кампанія вже за кілька хвилин
Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.