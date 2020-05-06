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MGID
Основний довідник виживання для паблішерів у 2025 році

Що за рік був, чи не так, колеги паблішери? Постійні зміни Google щодо cookie, бум контенту зі штучн...

9 січ. 2025 р. • 20 хв читання
Сотрувати за…
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5 хв читання
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MGID
Розширене звітування: ключ до успішної м...

Щоб випереджати конкурентів у стрімкому світі цифрового паблішингу, потрібно ухвалювати осмисл...

25 жовт. 2024 р. • 5 хв читання
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12 хв читання
Вікторія Мозолевська
Ефективні стратегії продажу реклами онла...

Чи замислюєтесь ви, як продавати рекламу на своєму сайті? Це одна з найкращих стратегій монети...

30 лип. 2024 р. • 12 хв читання
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11 хв читання
Вікторія Мозолевська
Скільки заробляють сайти на рекламі?

Реклама є однією з основних стратегій монетизації для вебсайтів. Якщо ви плануєте створити сай...

19 лип. 2024 р. • 11 хв читання
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13 хв читання
Вікторія Мозолевська
Синдикація контенту: стратегії посилення...

Ви захоплюєтеся переробкою? Ідея максимізації використання стосується не лише фізичних продукт...

27 черв. 2024 р. • 13 хв читання
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10 хв читання
MGID
Шлях до прибутку: як ШІ розширює можливо...

Від кумедних мемів до інформативних блогів і вірусних відео, цифрові публікації — це все про т...

22 квіт. 2024 р. • 10 хв читання
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14 хв читання
Вікторія Мозолевська
Заробляйте на своєму блозі на повну у 20...

Хочете дізнатися, як оптимізувати свій блог для монетизації? На жаль, деякі блогери — до яких,...

17 квіт. 2024 р. • 14 хв читання
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13 хв читання
Вікторія Мозолевська
Максимізація доходу: інноваційні стратег...

Ви відчуваєте тиск через те, що сучасний цифровий ландшафт увесь час змінюється? Багатьом пабл...

10 квіт. 2024 р. • 13 хв читання
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7 хв читання
MGID
Що таке платформа управління згодою і на...

Ви коли-небудь замислювалися, що відбувається з вашими особистими даними, коли ви переглядаєте...

13 лют. 2024 р. • 7 хв читання

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