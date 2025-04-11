Яка різниця між зростанням і ефективністю? Можливо, ви бачили ці терміни в контексті маркетингу й вирішили, що вони приблизно однакові. Однак насправді ні! Маркетинг зростання і маркетинг ефективності мають різні функції у кампанії, хоч і пов'язані між собою. Більше ви зможете дізнатися в нашому матеріалі.

До кінця статті у вас має бути повне розуміння концепцій маркетингу зростання й маркетингу ефективності. Що ще важливіше, ви зможете впевнено вирішити, коли найкраще зосередитися на тому чи іншому варіанті й будете готові давати раду з труднощами, які можуть виникнути в процесі.

Що таке маркетинг зростання?

Маркетинг зростання — це повноцінний підхід, в якому ми зосереджуємося на (хто б подумав!) зростанні. У той час як маркетинг ефективності націлений переважно на конверсії, маркетинг зростання виходить далеко за ці межі. Щоб з цим працювати, варто зробити крок назад і подивитися на загальну ситуацію з вашим брендом — не лише безпосередньо на продажі.

Хоча і в маркетингу зростання, і в маркетингу ефективності йдеться про досягнення вимірюваних успіхів, зазвичай лише в першому враховуються моменти, що виникають вже після продажу — як-от утримання клієнтів і рекомендації. Більше інформації доступно нижче.

Основні принципи та цілі

У маркетингу зростання використовується широкий підхід, що включає:

Підтримка залученості та лояльності наявних клієнтів до бренду;

Постійне тестування та вдосконалення стратегій;

Створення контенту, який є цінним для всіх сегментів аудиторії;

Заохочення просування бренду наявними клієнтами.

У маркетингу зростання конверсія — не пункт призначення. Оскільки ви зосереджуєтеся на довгостроковому зростанні, то постійно намагаєтеся отримати більше цінності з наявних активів (тобто клієнтів).

Ключові метрики та KPI

Найпоширеніші метрики, пов'язані з маркетингом зростання, такі:

Пожиттєва цінність клієнта (LTV) — число, яке вказує на загальний дохід, отриманий від клієнта;

— число, яке вказує на загальний дохід, отриманий від клієнта; Коефіцієнт відтоку визначається як відсоток клієнтів, які не здійснили повторну покупку або припинили користуватися продуктом чи послугою;

визначається як відсоток клієнтів, які не здійснили повторну покупку або припинили користуватися продуктом чи послугою; Коефіцієнт утримання визначається як відсоток клієнтів, які продовжують користуватися вашими послугами або купувати ваші продукти;

визначається як відсоток клієнтів, які продовжують користуватися вашими послугами або купувати ваші продукти; Чистий показник підтримки клієнтів (NPS) вимірює задоволеність клієнтів і те, з якою ймовірністю вони рекомендуватимуть компанію;

вимірює задоволеність клієнтів і те, з якою ймовірністю вони рекомендуватимуть компанію; Вартість залучення клієнта (CAC) показує, скільки вам потрібно витратити, щоб отримати клієнта;

показує, скільки вам потрібно витратити, щоб отримати клієнта; Коефіцієнт конверсії — відсоток користувачів, які виконали бажану дію, таку як реєстрація або покупка.

Деякі з цих показників можна використовувати як для маркетингу зростання, так і для маркетингу ефективності. Однак у другому випадку наслідки мають не такий широкий масштаб, бо ви зосереджуєтеся тільки на конверсіях.

Реальні приклади маркетингу зростання в дії

Маркетинг зростання може допомогти вам досягти стабільніших результатів. Ось кілька прикладів:

Контент, створений користувачами Airbnb: Airbnb заохочує користувачів ділитися власними фотографіями та відгуками, що підвищує довіру до компанії.

Airbnb заохочує користувачів ділитися власними фотографіями та відгуками, що підвищує довіру до компанії. Персоналізовані списки відтворення Spotify: списки відтворення створюються на основі вашої історії прослуховування, створюючи справді індивідуальний досвід. Це допомагає зменшити рівень відтоку, оскільки знайти музику на ваш смак легко.

Як бачите, йдеться не лише про конверсії, а й про утримання інтересу до компанії та її пропозицій.

Що таке маркетинг ефективності?

Зазвичай про маркетинг ефективності, або performance-маркетинг, говорять як про короткострокові маркетингові заходи, орієнтовані на конверсію; однак він також може використовуватися в рамках ширшої стратегії маркетингу зростання. Якщо це саме ваш випадок, то ви, мабуть, замислилися, навіщо ми досі порівнюємо маркетинг зростання й маркетинг ефективності. Ці два терміни часто використовують як взаємозамінні, і ми вирішили, що час вже розставити всі крапки над і.

Performance-маркетинг орієнтований на досягнення короткострокових результатів. Маркетинг зростання та маркетинг ефективності мають спільні риси, але ми сподіваємося, що наступні розбіжності допоможуть зрозуміти, в чому різниця.

Основні принципи та цілі

Якщо порівнювати маркетинг зростання та маркетинг ефективності, другий більше зосереджується на негайних, вимірюваних діях, таких як кліки, ліди та продажі. У випадку performance-маркетингу ви очікуєте отримати прибуток відповідно до витрат на рекламу. Зокрема ви хочете отримати максимум (кліки, продажі чи будь-який інший вимірюваний результат, якого ви прагнете) від свого бюджету.

Звичайно, як маркетинг зростання, так і маркетинг ефективності спрямовані на підвищення дохідності використаних ресурсів. Але, коли йдеться про маркетинг ефективності, цю дохідність можна відразу ж виміряти, і має бути легко простежити зв'язок між нею та вашими зусиллями.

Ключові метрики та KPI

Нижче наведено найпоширеніші показники для оцінки успіху в маркетингу ефективності:

Клікабельність — відсоток користувачів, які натиснули оголошення, побачивши його;

— відсоток користувачів, які натиснули оголошення, побачивши його; Вартість за клік , яка показує, скільки ви витрачаєте за один клік;

, яка показує, скільки ви витрачаєте за один клік; Коефіцієнт конверсії та Вартість залучення клієнта також стосуються performance-маркетингу.

Як ми вже обговорювали, деякі показники можна використати і для маркетингу зростання, і для маркетингу ефективності. Наприклад, вартість залучення клієнта важливо розуміти як для негайних конверсій, так і для довгострокового зростання.

Реальні приклади маркетингу ефективності в дії

Ми пишаємося тим, що робимо внесок в успіх численних брендів як у маркетингу зростання, так і в performance-маркетингу. Ось кілька наших улюблених кейсів, які демонструють наші досягнення за другим:

Betnacional: Ми створили рекламу Rich Media для пошуку потенційних клієнтів для Betnacional і змогли досягти CTR 0,50%.

Ми створили рекламу Rich Media для пошуку потенційних клієнтів для Betnacional і змогли досягти CTR 0,50%. FCA: Ми пропонували обмежений у часі бонус тим, хто відвідував центр продажу FCA, завдяки якому нам вдалося досягти середньої ціни за клік у розмірі $0,14.

Ми пропонували обмежений у часі бонус тим, хто відвідував центр продажу FCA, завдяки якому нам вдалося досягти середньої ціни за клік у розмірі $0,14. HSBC: Щоб заохотити потенційних користувачів кредитних карток HSBC, ми створили асоціацію між цією пропозицією і бажанням забезпечити комфортне майбутнє. Завдяки нашим зусиллям ми досягли ціни за клік $0,06 та коефіцієнта конверсії 1,5%.

Тут присутні елементи як маркетингу зростання, так і маркетингу ефективності. Відвідайте нашу сторінку практичних прикладів, щоб дізнатися, як ми можемо досягти для вас негайних результатів.

Маркетинг зростання чи маркетинг ефективності: оцінка ключових розбіжностей

Ми вже обговорили ці два види окремо, тож ви, певно, помітили в них багато спільного. Зокрема, вони обидва розглядають вимірювані характеристики. Однак вони також відрізняються в різних аспектах. Щоб краще визначити як маркетинг зростання, так і performance-маркетинг, зосередьмося на тому, де в них розбіжності.

Масштаб

Маркетинг зростання та маркетинг ефективності природно взаємопов'язані, оскільки обидва сприяють досягненню подібних цілей, пов'язаних з успіхом компанії. У той час як маркетинг ефективності веде нас виключно до етапу, коли користувач стає клієнтом, маркетинг зростання охоплює ширшу картину, яка враховує утримання клієнтів і рекомендації.

Маркетинг зростання стосується не лише залучення клієнтів, але й отримання максимуму від вже наявних та оптимізації всього життєвого циклу клієнта.

Спільний підхід

Ще одна суттєва відмінність між маркетингом зростання та маркетингом ефективності полягає в їхньому підході до досягнення результатів. З наших спостережень — ось найбільші відмінності.

Маркетинг зростання сприяє довгостроковим відносинам з клієнтами , поєднуючи органічні та платні стратегії, такі як публікації в соціальних мережах, ведення списку емейл-розсилки або покращення SEO-оптимізації сторінки.

, поєднуючи органічні та платні стратегії, такі як публікації в соціальних мережах, ведення списку емейл-розсилки або покращення SEO-оптимізації сторінки. Performance-маркетинг орієнтований на певну аудиторію з вимірюваними результатами для отримання негайних конверсій (ви фактично платите за рекламу, щоб отримати перегляди та, в ідеалі, негайні дії).

Хоча обидві стратегії сприяють збільшенню доходу, performance-маркетинг безпосередньо пов'язаний з конверсією продажів, тоді як маркетинг зростання сприяє довгостроковій цінності та лояльності клієнтів.

Метрики, що використовуються

Показники, що використовуються цих видах маркетингу, можуть бути різними, як і можна було б очікувати, оскільки ми вже визначили сферу їхнього застосування. Як маркетинг зростання, так і маркетинг ефективності використовують багато видів кількісного вимірювання. Однак у показниках, що використовуються для маркетингу зростання, пріоритизовані довгострокові дані. Потрібно зрозуміти весь життєвий цикл клієнта, від першої взаємодії й до купівлі та рекомендацій.

А от маркетинг ефективності зазвичай зосереджується на одній конкретній кампанії. У цих показниках не обов'язково відстежується довгострокова взаємодія з клієнтами.

Стратегії інтеграції: як поєднати маркетинг зростання та маркетинг ефективності

Хоча маркетинг зростання та маркетинг ефективності працюють у різних часових рамках, інтегрувати їх в одну цілісну стратегію може бути корисно. Можна це сприйняти таким чином: постійно високі показники ефективності ведуть до зростання. Поєднавши їх, можна гарантувати, що всі зусилля сприятимуть вашій меті. Таким чином ви по суті обмежуєте шанси змарнувати свій рекламний бюджет. Отже, як інтегрувати маркетинг зростання та ефективності у стратегію вашої кампанії?

Ухвалюйте рішення на основі даних

Якщо ви використовуєте дані для визначення напрямку своєї стратегії, ви, ймовірно, вже інтегруєте маркетинг зростання та маркетинг ефективності. Ось як це можна зробити.

У маркетингу зростання розглядаються довгострокові дані, щоб визначити, на чому потрібно зосередитися в маркетингу ефективності.

Запуск кампаній з performance-маркетингу створює більше даних.

Отримані дані можна використати для маркетингу зростання, щоб проаналізувати результати і порівняти попередню й поточну ефективність.

Це нескінченний цикл між маркетингом зростання та маркетингом ефективності. В такому разі обидва типи кампаній можуть постійно вдосконалюватися на основі вхідних даних.

Скористайтеся перевагами технологій автоматизації

Зосередитися виключно на маркетингу зростання або маркетингу ефективності може бути складно, враховуючи те, наскільки швидко розвивається онлайн-світ. Щоб краще їх інтегрувати, пропонуємо вам сформувати автоматизований робочий процес, зосереджений на зростанні. Можна використовувати інструменти автоматизації, щоб оптимізувати сегментацію аудиторії й персональні повідомлення.

Коли аудиторія вже обізнана, можна використовувати кампанію з маркетингу ефективності. Оскільки бренд вже знайомий аудиторії, процес переходу до дії (придбання товару чи послуги) має стати простішим.

Використовуйте стратегії на перетині різних платформ

Загальні заходи з маркетингу зростання та маркетингу ефективності мають послідовно реалізуватися на різних платформах. Якщо ви можете це забезпечити, варто врахувати кілька кросплатформних стратегій:

Створення реклами та цільової сторінки, щоб запропонувати користувачам безкоштовний зразок: це наближає аудиторію до придбання, а також створює якісніше враження про бренд.

це наближає аудиторію до придбання, а також створює якісніше враження про бренд. Розробка постів, які не втрачають актуальність і представляють продукти/послуги як рішення : інтегруючи маркетинг зростання та ефективності таким чином, ви підвищите авторитет бренду, а також потенційно спонукатимете користувачів спробувати або придбати те, що ви пропонуєте.

: інтегруючи маркетинг зростання та ефективності таким чином, ви підвищите авторитет бренду, а також потенційно спонукатимете користувачів спробувати або придбати те, що ви пропонуєте. Ретаргетинг наявних клієнтів: Якщо у вас є нова пропозиція, ви можете збільшити цінність життя клієнта за допомогою повторного таргетування клієнтів, щоб вони купували знову.

Інструменти та методи вимірювання успіху маркетингу ефективності та маркетингу зростання

Як рекламодавець у цифровому світі ви знаєте, що для успішного створення, виконання та вдосконалення кампаній власної експертизи замало. Як для маркетингу зростання, так і для маркетингу ефективності вам знадобляться конкретні інструменти.

Маркетингові інструменти допомагають уникнути повторюваних завдань, дозволяють швидше обробляти вхідні дані та дають вам час зосередитися на роботі з вищою ефективністю. Отже, обговорімо найкорисніші інструменти вимірювання для маркетингу зростання і performance-маркетингу. Щоб максимально використати потенціал цих інструментів, розгляньмо також перевірені методи вимірювання їх обох.

Інструменти для маркетингу зростання та маркетингу ефективності

Які платформи ви використовуєте для маркетингу? Це саме по собі звузить коло інструментів вимірювання, які ви можете використовувати. З того, що ми спостерігали, ось найкорисніші інструменти для маркетингу зростання та маркетингу ефективності:

Google Analytics: для відстеження активності користувачів на вебсайті, такої як перегляди сторінок, перегляди сторінок користувачами та конверсії;

для відстеження активності користувачів на вебсайті, такої як перегляди сторінок, перегляди сторінок користувачами та конверсії; Hotjar : для запису теплових карт та сесій користувачів, щоб краще зрозуміти їхню взаємодію з сайтом;

: для запису теплових карт та сесій користувачів, щоб краще зрозуміти їхню взаємодію з сайтом; Ahrefs : для відстеження рейтингу ключових слів та органічного трафіку (здебільшого застосовується до маркетингу зростання);

: для відстеження рейтингу ключових слів та органічного трафіку (здебільшого застосовується до маркетингу зростання); Інструменти відстеження соціальних платформ: такі як Meta Business Suite та TikTok Creator Analytics.

Всі ці інструменти відіграє свою роль як у маркетингу зростання, так і в маркетингу ефективності. Просто оберіть платформи, які найбільш відповідають вашим цілям.

Методи для вимірювання успіху в маркетингу зростання та маркетингу ефективності

Оскільки тут розглядаються зовсім різні часові рамки, використання однакових методів вимірювання для заходів з маркетингу зростання та маркетингу ефективності може бути недоцільно. Отже, поговорімо про заходи, які стосуються окремо маркетингу зростання, і окремо — маркетингу ефективності. Ми також їх пояснимо, щоб ви краще зрозуміли, як включити їх у ваші кампанії. Однак їх варто використовувати лише як відправну точку для аналізу. Способів вимірювання результатів є багато.

Маркетинг зростання

У маркетингу зростання на перше місце потрібно поставити макроперспективу. Ось кілька методів вимірювання, які можуть стати у пригоді.

Аналіз лійки (воронки) продажів: подивіться, де користувачі випадають з лійки продажів, щоб знати, що потрібно оптимізувати.

подивіться, де користувачі випадають з лійки продажів, щоб знати, що потрібно оптимізувати. Аналіз кривої утримання: визначте, чи залишаються клієнти, що здійснили конверсію, зацікавленими, чи швидко йдуть.

визначте, чи залишаються клієнти, що здійснили конверсію, зацікавленими, чи швидко йдуть. Когортний аналіз: відстежуйте різні сегменти аудиторії на основі взаємодії, поведінки та іншої потрібної інформації відносно часу.

У контексті маркетингу зростання всі ці інструменти допоможуть вам визначити будь-які проблеми чи слабкі місця, які можна покращити.

Маркетинг ефективності

Оскільки в цьому випадку ми дивимося на короткострокову перспективу, проведені вимірювання мають давати швидке уявлення.

Рентабельність інвестицій у рекламу (ROAS): порівняйте фінансову віддачу від витрат на рекламу в конкретній кампанії чи на конкретній платформі.

порівняйте фінансову віддачу від витрат на рекламу в конкретній кампанії чи на конкретній платформі. Коефіцієнт конверсії: йдеться про відсоток відвідувачів, які виконали певну дію.

йдеться про відсоток відвідувачів, які виконали певну дію. Коефіцієнт залученості: це відсоток користувачів, які взаємодіяли з рекламою (лайки, коментарі тощо) відносно загальної кількості тих, хто бачив рекламу.

Показники, які ми тут обговорили, зазвичай вимагають подальшої обробки; однак їх можна розглядати і самі по собі й не проводити додаткового аналізу.

Що варто знати і враховувати

Обидві маркетингові стратегії — якісний спосіб генерувати короткострокові та довгострокові позитивні результати для бренду й бізнесу. Однак деякі труднощі залишаються актуальними. Перш ніж розпочинати дії з маркетингу зростання чи маркетингу ефективності, варто дізнатися про потенційні невдачі. Таким чином ви зможете раціональніше ухвалювати рішення для своїх кампаній. І не хвилюйтеся! У наступній частині матеріалу ми поділимося, як долати ці проблеми й давати раду з труднощами у стратегіях маркетингу зростання чи performance-маркетингу.

Високі інвестиції, необхідні для просування

Варто визнати: реклама стає занадто дорогою! В усіх галузях зростає конкуренція, а це означає, що все більше людей претендують на той самий рекламний простір. Що це означає для ваших кампаній чи то з маркетингу зростання, чи то з маркетингу ефективності?

Можливо, доведеться витратити більше коштів, щоб досягти бажаних результатів.

Фінансова віддача буде не такою високою через більший рекламний бюджет.

Можливо, вам доведеться скоротити кампанію, якщо у вас обмежений бюджет (це зазвичай сильніше впливає на performance-маркетинг).

Проблеми з маркетингом зростання та маркетингом ефективності можуть бути особливо поширеними на платформах з високим попитом, таких як Meta i Google.

Зменшення віддачі від маркетингових заходів

Однак навіть якщо мати всі гроші світу, це не означає, що з вашими кампаніями зі зростання чи ефективності все буде добре. Ви можете зіткнутися зі зменшенням прибутковості ваших інвестицій через такі явища:

Втома від реклами : ваша аудиторія втомлюється переглядати один і той самий контент знову і знову;

: ваша аудиторія втомлюється переглядати один і той самий контент знову і знову; Перенасиченість аудиторії : ви вже охопили всю можливу аудиторію;

: ви вже охопили всю можливу аудиторію; Зниження рівня залученості: навіть без жодних змін ви можете помітити зниження рівня залученості у маркетингу зростання та маркетингу ефективності.

Усі ці чинники зводяться до закону спадної граничної прибутковості. По суті він говорить про те, що за кожен додатковий внесок в кампанію ви отримуєте менше прибутку. Однак це трапляється тоді, коли ви надмірно використовуєте ту саму стратегію, не оптимізуючи. Ви можете цьому запобігти, використовуючи A/B-тестування, оновлюючи дизайн креативів і розробляючи нові стратегії таргетування.

Залежність від певних медіа

Заходи з маркетингу зростання і маркетингу ефективності зазвичай асоціюються з найбільшими платформами на ринку. Однак якщо для взаємодії з аудиторією користуватися виключно ними, можна зіткнутися з певними труднощами:

Зміни алгоритмів, що впливають на охоплення аудиторії;

Необхідність стежити за змінами правил для платформи, яку ви використовуєте;

Успіх чи невдача ваших зусиль з маркетингу зростання та маркетингу ефективності значною мірою вирішуються однією службою.

Подумайте про основні джерела потенційних клієнтів та продажів вашої компанії. Уявіть, що вони зникнуть завтра. Як це вплине на ваші кампанії? Якщо вам по суті доведеться починати з нуля, це ваш знак почати розвиток багатоканального підходу і для маркетингу зростання, і для маркетингу ефективності, щоб зменшити залежність від однієї платформи.

Правила та обмеження щодо обробки даних

Може, інтернет і не фізичне місце, але ваші кампанії з маркетингу зростання та маркетингу ефективності все одно залежать від законів різних країн. І ми вже побачили, що дедалі більше людей усвідомлюють наслідки збору даних третіми сторонами для конфіденційності.

Якщо ви покладаєтеся на сторонні файли cookie для своїх маркетингових заходів, суворіші правила можуть не дати вам ефективно провести свою кампанію. У Європейському Союзі діє GDPR, який встановлює суворі правила щодо збору інформації від громадян ЄС. Але на маркетинг зростання чи маркетинг ефективності можуть впливати не лише закони. Навіть браузер Safari від Apple повністю заблокував сторонні файли cookie. Ключовою альтернативою тут є збір даних власними силами (списки електронних адрес, таргетинг на основі CRM, пряма взаємодія з клієнтами тощо).

Питання прозорості

Ми, звісно, не маємо на увазі, що, проводячи маркетингові кампанії для зростання чи ефективності, ви зовсім не будете поінформовані. Однак показники на дешборді, такі як CTR і CPC, — це вже наслідки. Ви замислювалися, що відбувається на проміжному етапі?

У кампаніях з маркетингу зростання та маркетингу ефективності ви не зможете все знати про кожен сайт, де розміщено вашу рекламу. Ви не завжди знаєте повний контекст того, де з'являється ваша реклама чи як користувачі з нею взаємодіють, перш ніж натиснути. Без цих якісних даних для маркетингу зростання та маркетингу ефективності у вас може не вийти ухвалювати найкращі рішення для своїх кампаній. Ви можете використовувати різні рішення для покращення прозорості відстеження реклами. Наприклад, це може бути моделювання атрибуції, постклік-аналіз, а також аналітичні інструменти на основі ШІ.

Найкращі поради для досягнення короткострокового і довгострокового успіху за допомогою маркетингу ефективності та маркетингу зростання

На нашу думку, від викликів нікуди не подінешся. Як ви вже побачили в попередньому розділі, на певні аспекти треба звертати особливу увагу, оскільки вони можуть вплинути на ефективність вашого маркетингу. Однак це не означає, що треба просто з цим змиритися. Ось найкращі поради, як дати раду найбільш поширеним викликам і отримати максимальний результат від своїх зусиль.

Зосередьтеся і на стратегіях з низьким рівнем інвестицій

Як маркетинг зростання, так і маркетинг ефективності, найімовірніше, вимагатимуть певних фінансових вкладень. Однак перший зазвичай дешевший. Хоча в ньому і є платні елементи, він зосереджується більше на органічних й економічно вигідних стратегіях.

Чому це корисно? Органічні стратегії зростання можуть принести довгострокові результати без значного вкладення коштів. Можна спробувати багато різних підходів до досягнення мети, при цьому використовуючи обмежений бюджет. Просто пам’ятайте, що головне — знайти баланс між зростанням та маркетингом ефективності.

Не залишайтеся на одному місці

Зазвичай потенційний клієнт має зустрітися з брендом принаймні сім разів, перш ніж щось придбати (хоча це дуже узагальнений підрахунок). Але враховуйте точку зору клієнта. Коли бачиш одне й те саме раз за разом, може стати нудно. Тому не забувайте оновлювати свій контент! Завдяки цьому ви можете:

Знизити ризик втоми від реклами;

Провести спліт-тестування;

Адаптуватися до ширшого кола уподобань клієнтів.

У MGID один зі способів впровадження цієї тактики в маркетинг зростання та ефективності — це динамічна реклама. У цьому варіанті різні елементи оголошення автоматично змінюються на основі локації та історії переглядів.

Урізноманітнюйте зусилля

Ви колись чули вислів, що не треба класти всі яйця в один кошик? Це також актуально для маркетингу зростання і performance-маркетингу. Забезпечте різноманіття ваших маркетингових зусиль. Що це означає?

Використовуйте різні платформи для реклами.

Експериментуйте з різними форматами реклами.

Враховуйте потреби різних сегментів аудиторії.

Розумно розподіляючи працівників і бюджет між заходами з маркетингу зростання і маркетингу ефективності, ви будете готовими до несподіванок, навіть якщо щось піде не так. Наприклад, якщо реклама не дуже ефективна на одній платформі, вона все ще може спрацювати на інших.

Вкладайтеся у власні дані

Те, що ви можете зробити для маркетингу зростання і performance-маркетингу, дуже залежить від того, в яких правових рамках ви працюєте. Наприклад, інструменти, що ви раніше використовували для збору даних, можуть бути недоступні в майбутньому. Бренди вже переходять до збору власних даних через відмову від файлів cookie і вимоги на зразок GDPR. Тому для вас як рекламодавця цінно мати власні дані для маркетингу. Ви можете спробувати наступне:

Заохочувати своїх читачів чи глядачів підписуватися на розсилки та безкоштовні ресурси;

Створювати інтерактивні опитування та вікторини;

Відстежувати закономірності в покупках;

Пропонувати програми лояльності;

Використовувати відгуки клієнтів.

Збираючи дані для маркетингу зростання і маркетингу ефективності, пам'ятайте, що це необов'язково робити водночас. Під час взаємодій з аудиторією можна запитувати різну інформацію.

Співпрацюйте з авторитетними рекламними платформами

Наскільки ви впевнені, що всі гроші, які ви витрачаєте на маркетинг зростання та ефективності, використовуються за призначенням? Можливо, найдрібніші деталі вам і недоступні, але потрібно бути певними, що рекламна платформа виконує свої завдання. Шукайте платформи з прозорою звітністю, надійними заходами безпеки бренду та розширеними опціями таргетингу.

У контексті нативної реклами використання MGID для маркетингу зростання і performance-маркетингу забезпечує, що вашу рекламу побачить лише аудиторія, яка з високою ймовірністю зацікавлена і готова діяти. Ми працюємо з більш ніж 32 000 сайтів, тож завжди можемо знайти ті, що найкраще відповідають вашому контенту.

Маркетинг зростання чи маркетинг ефективності? Для вимірюваного, сталого успіху потрібні обидва

Часто найкраще розділяти велику мету на менші й більш досяжні. По суті це і є різниця між зростанням і ефективністю в контексті маркетингу. Хоча зростання необхідне для того, щоб задати тон бажаному розвитку бізнесу, маркетинг ефективності забезпечує фінансові засоби для досягнення цієї мети.

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