Сьогодні створення контенту очікується практично від кожного бренду. Але не всі можуть пояснити, навіщо на це витрачати бюджет. Контент-маркетинг будує довгострокові відносини, а перфоманс-маркетинг — приносить миттєвий прибуток. З обмеженими ресурсами здається логічнішим інвестувати в те, що «дає тут і зараз». Але жертвувати одним заради іншого — короткозора стратегія.

Рішення — контент-перфоманс маркетинг, який об'єднує обидва підходи: емоційну силу контенту з вимірюваною ефективністю перфомансу.

Що таке контент-перфоманс маркетинг?

Це гібридний підхід, який поєднує:

цінність і глибину контент-маркетингу — щоб залучити та утримати увагу;

— щоб залучити та утримати увагу; результативність перфоманс-маркетингу — щоб отримати конверсії, ліди, продажі.

Ключова мета — не просто створити цікавий матеріал, а зробити його інструментом для досягнення бізнес-результатів. Такий контент повинен одночасно формувати впізнаваність бренду й стимулювати дію.

Основні складові контент-перфоманс маркетингу

Щоб кампанія була успішною, вона має включати три ключові елементи:

Якісний контент

Тобто релевантний, корисний і водночас — з потенціалом до конверсії. Наприклад: гайд, що вирішує реальну проблему, із вбудованим закликом до дії.

Правильні канали

Контент повинен з’являтися там, де ваша аудиторія проводить час: соціальні мережі, тематичні медіа, блог, платформи з нативною рекламою.

Інструменти для аналітики

Вам потрібні трекінг, A/B тестування, UTM-мітки, системи аналітики — щоб вимірювати ефективність, знаходити слабкі місця та оперативно реагувати.

І памʼятайте: ваша команда — головний ресурс, який з'єднує всі ці частини у стратегічну систему.

Які метрики враховує контент-перфоманс?

Оскільки такий підхід поєднує елементи контенту й перфомансу, йому відповідають як «мʼякі», так і «жорсткі» показники ефективності.

Метрики взаємодії: перегляди, поширення, коментарі

Це індикатори залученості аудиторії. Вони показують, як контент працює на верхніх етапах воронки:

Перегляди: кількість людей, які бачили матеріал;

кількість людей, які бачили матеріал; Поширення: скільки користувачів поділилися ним у соцмережах;

скільки користувачів поділилися ним у соцмережах; Коментарі: наскільки контент «відгукнувся» цільовій аудиторії.

Ці показники ближчі до контент-маркетингу, але є фундаментом для наступних етапів.

Метрики конверсій: ліди, продажі, ROI

Тут починається перфоманс-аналітика. Основні питання:

Скільки лідів згенерував контент?

Яка кількість покупок прийшла саме з нього?

Який ROI (окупність інвестицій)?

Також можна додати другорядні метрики: вартість за лід (CPL), вартість за продаж (CPA), коефіцієнт конверсії (CVR).

Ліди

Ліди — це показник зацікавленості аудиторії, яка потенційно може стати клієнтом.

Основні метрики:

Кількість лідів: скільки контактів зібрано через контент;

скільки контактів зібрано через контент; Коефіцієнт конверсії в лід: який відсоток переглядів або кліків перетворюється на ліди;

який відсоток переглядів або кліків перетворюється на ліди; Вартість за лід (CPL): рекламний бюджет ÷ кількість лідів;

рекламний бюджет ÷ кількість лідів; Оцінка якості ліда: числовий бал, що відображає ймовірність конверсії (чим вищий, тим краще).

Ці метрики особливо важливі для верхньої та середньої частини воронки.

Продажі

Головна мета перфоманс-кампаній — продажі. Тут важливо відстежувати:

Середній чек (AOV): середній дохід з однієї транзакції;

середній дохід з однієї транзакції; *Конверсія в продаж: відсоток лідів, які здійснили покупку;

Джерело доходу за типом контенту: які матеріали дають більше прибутку.

Ці дані допоможуть оптимізувати стратегію під найбільш ефективні формати.

ROI

ROI (окупність інвестицій) — один з головних бізнес-показників.

Ключові метрики:

ROI: [(дохід – витрати) / витрати] × 100%;

[(дохід – витрати) / витрати] × 100%; CLV (довічна цінність клієнта): скільки клієнт принесе вам протягом усього часу взаємодії;

скільки клієнт принесе вам протягом усього часу взаємодії; CPA (вартість залучення клієнта): витрати на маркетинг і продажі ÷ кількість нових клієнтів.

Ці метрики дозволяють оцінити ефективність кампанії з фінансової точки зору.

Трафік: поведінка користувачів

Якщо ви залучаєте аудиторію на сайт — важливо не просто зібрати перегляди, а зрозуміти, що користувач робив далі.

Важливі показники:

Показник відмов (bounce rate): скільки людей залишили сторінку, не зробивши жодної дії;

скільки людей залишили сторінку, не зробивши жодної дії; Час на сторінці: наскільки контент затримує користувача;

наскільки контент затримує користувача; Поведінка: які сторінки відвідали, де зупинилися, що клікали.

Без аналітики трафіку навіть ідеально оптимізована сторінка може не приносити результатів — просто тому, що на неї ніхто не заходить.

Як покращити показники: оптимізація контенту

Памʼятайте: у вас є лише один шанс справити враження. Тому кожен матеріал має бути не тільки якісним, а й ретельно оптимізованим.

Заголовок і заклик до дії — найважливіші елементи

Не потрібно переписувати весь контент, щоб протестувати ефективність. Почніть з двох речей, які мають найбільший вплив:

Заголовок: це перше, що бачить користувач. Він має бути чесним, чітким і таким, що привертає увагу.

це перше, що бачить користувач. Він має бути чесним, чітким і таким, що привертає увагу. CTA (Call-to-Action): чітко скажіть, що має зробити читач: натиснути, зареєструватися, завантажити тощо.

Інші елементи — текст, зображення, структура — теж важливі, але без хорошого заголовка й CTA ваша стратегія не зрушить з місця.

Персоналізація та таргетинг у контент-перфоманс маркетингу

Сегментований та персоналізований підхід — один із ключів до високої ефективності. Чим краще ви адаптуєте контент до потреб аудиторії, тим вище конверсія.

Як можна персоналізувати стратегію:

сегментуйте аудиторію за поведінкою на сайті чи воронці;

використовуйте демографічні дані (вік, регіон, стать тощо);

впроваджуйте предиктивну аналітику — показуйте контент на основі минулих дій користувача.

Важливо: не думайте про аудиторію як про єдину масу. Сучасні інструменти дозволяють досягати потрібних людей у потрібний момент — скористайтесь цим.

Як підсилити контент за допомогою платного просування

Контент-перфоманс маркетинг — це не лише блог чи соцмережі. Щоб отримати максимум охоплення та конверсій, варто використовувати платні інструменти — зокрема, нативну рекламу.

Що таке нативна реклама?

Це формат, який органічно вписується в середовище платформи, де вона розміщена. Завдяки цьому контент сприймається не як реклама, а як частина користувацького досвіду. Найефективніший підхід — спонсорований контент, який поєднує охоплення та довіру до видавця.

Як MGID допомагає масштабувати контент

MGID — це платформа нативної реклами, яка дозволяє досягати потрібної аудиторії та отримувати якісний трафік через спонсорований контент.

Що ви отримуєте:

розміщення на релевантних сайтах із перевіреною репутацією;

інтелектуальний таргетинг і рекомендації на базі поведінки користувачів;

різні формати реклами — під різні типи кампаній.

MGID дозволяє не залежати лише від власних каналів — і отримувати результат уже на етапі першого контакту з контентом.

Інструменти та методи вимірювання ефективності

Вам не потрібно вручну відстежувати кожен показник. Використовуйте автоматизовані інструменти та перевірені методики, щоб отримати точну аналітику й приймати рішення на основі даних.

Найкращі інструменти для аналізу контент-перфомансу

MGID — нативна реклама з аналітикою взаємодії, lookalike-аудиторіями, оптимізацією ефективності.

— нативна реклама з аналітикою взаємодії, lookalike-аудиторіями, оптимізацією ефективності. Google Analytics — джерела трафіку, глибина перегляду, час на сторінці, відмови.

— джерела трафіку, глибина перегляду, час на сторінці, відмови. Ahrefs — SEO-аналітика, позиції за ключовими словами, потенціал органічного охоплення.

Якщо ваш фокус — соцмережі, використовуйте внутрішні аналітичні інструменти платформ (Meta Business Suite, TikTok Analytics тощо).

Техніки, які варто впровадити

A/B-тестування — порівнюйте дві версії контенту та залишайте ефективнішу.

— порівнюйте дві версії контенту та залишайте ефективнішу. SEO-аналіз — чи працює ваш контент на органічне охоплення і які позиції займає.

— чи працює ваш контент на органічне охоплення і які позиції займає. Аналіз поведінки — теплові карти, трекінг кліків і скролінгу для розуміння, як взаємодіють із контентом.

Ці інструменти дають змогу виявляти слабкі місця, підсилювати ефективне й масштабувати результат.

Best practices: як зробити контент-перфоманс стратегію ефективною

Зростання вартості реклами змушує шукати більш вигідні шляхи залучення клієнтів. Контент-перфоманс маркетинг — один із таких. Але успіх не приходить автоматично. Щоб ваші зусилля дали результат, дотримуйтесь цих принципів.

Знайте свою аудиторію

Так, звучить очевидно — але багато брендів і досі створюють контент "для всіх", без конкретики. Водночас:

Чіткий портрет клієнта (customer persona) допоможе писати саме те, що потрібно;

Аналітика — виявити сегменти, які дійсно зацікавлені;

Нові гіпотези — знайти нішеву аудиторію, яка ще не знайома з брендом, але вже потенційно лояльна.

Чим точніше ви «потрапляєте в болі» ЦА — тим вище конверсія.

Цінність залучення — не менша за конверсії

Не варто зосереджуватись лише на лідах і продажах. Залучення — це фундамент, який готує аудиторію до дії:

Дозволяє краще сегментувати користувачів;

Сприяє природному зростанню кількості лідів;

Формує довіру й лояльність до бренду.

Створюйте контент, який хочеться читати, обговорювати та поширювати — і конверсії не змусять себе чекати.

Поширюйте контент через кілька каналів

Не створюйте унікальний матеріал для кожної платформи — адаптуйте один і той самий під різні формати.

Один блог → короткий допис у соцмережі

Відео → серія коротких рілсів

Гайд → email-розсилка

Так ви підсилюєте ефект повторення, і охоплюєте користувача там, де йому зручно.

Дотримуйтесь графіка публікацій

План — запорука системної роботи. Контент-календар дозволяє уникнути хаосу та зберігати стабільність.

Рекомендації:

Враховуйте активність аудиторії у різних часових поясах;

Визначте реалістичну частоту публікацій;

Автоматизуйте публікації через платформи (наприклад, Buffer або Later).

Регулярність формує очікування та довіру.

Створюйте контент з високим наміром (high intent)

Замість загальних тем — фокус на тих, хто вже готовий до дії. Наприклад:

Не пишіть «Чому бізнесу потрібен CRM»

Краще — «ТОП-5 CRM для малого бізнесу у 2024» або «Порівняння Hubspot і Salesforce»

Це особливо важливо для SaaS і affiliate-маркетингу — де має значення кожен клік.

Використовуйте AI у процесі

ШІ — не конкурент, а помічник. Навіть для органічних кампаній:

Генерація ідей і контент-плану;

Чернетки текстів;

Динамічна персоналізація в платних кампаніях.

Але не покладайтесь повністю на алгоритми — редагуйте, адаптуйте, вдосконалюйте.

Виклики та як їх подолати

Контент-перфоманс — ефективна, але не завжди проста стратегія. Щоб уникнути типових помилок, варто заздалегідь розуміти, з чим доведеться зіткнутись.

У наступному розділі — розбір основних перешкод та рішень, які допоможуть вам їх подолати.

Виклик №1: підтримувати якість контенту

Створити один хороший матеріал — легко. А ось зберігати якість постійно набагато складніше.

Причини:

відсутність ідей;

виснаження через контент-план;

змінні тренди та очікування аудиторії.

Якщо ви сильні у текстах — можуть страждати візуали, структура або технічне оформлення.

Рішення:

Аналізуйте конкурентів: дивіться, що вони роблять, і робіть краще.

дивіться, що вони роблять, і робіть краще. Фокусуйтесь на ефективних платформах: не розпорошуйтесь.

не розпорошуйтесь. Делегуйте: залучайте копірайтерів, дизайнерів, редакторів — зосередьтеся на своїй сильній стороні.

залучайте копірайтерів, дизайнерів, редакторів — зосередьтеся на своїй сильній стороні. Вбудовуйте тренди розумно: слідкуйте за актуальним — адаптуйте, а не копіюйте сліпо.

Виклик №2: зміни алгоритмів

Платформи оновлюються постійно. Іноді це — до повного обвалу охоплень або трафіку. Це ускладнює аналіз ефективності та потребує перезапуску стратегії.

Рішення:

Дотримуйтесь принципів EEAT: експертність, авторитетність, надійність.

експертність, авторитетність, надійність. Оновлюйте старий контент: адаптуйте до нових вимог SEO/платформи.

адаптуйте до нових вимог SEO/платформи. Диверсифікуйте канали: не покладайтесь на одну соцмережу.

не покладайтесь на одну соцмережу. Залучайте нативну рекламу: особливо коли органічні канали просідають — спонсорований контент допомагає залишатися видимими.

Виклик №3: конкуренція й перенасичення контентом

16 000 відео за хвилину — лише на TikTok. А скільки публікується в блогах, Reels, Shorts, соцмережах щодня? Конкуренція за увагу — шалена.

Рішення:

Нішуйтесь: працюйте з вузькими сегментами, створюйте персоналізовані меседжі.

працюйте з вузькими сегментами, створюйте персоналізовані меседжі. Використовуйте інтерактив: тести, опитування, слайдери, квізи — це збільшує залучення.

тести, опитування, слайдери, квізи — це збільшує залучення. Застосовуйте дані аудиторії: платформи на кшталт MGID допоможуть точно визначити, де ваш контент принесе найбільший ефект.

І найголовніше: не піддавайтеся спокусі використовувати клікбейт або сумнівні техніки. Репутація — це ваш капітал.

Підсумок: як поєднати охоплення та прибутковість

Хто сказав, що не можна поєднати бренд і перфоманс? Контент-перфоманс маркетинг — це не просто просування. Це спосіб:

привернути увагу;

побудувати довіру;

отримати ліди та продажі одночасно.

Нативна реклама — один із найкращих інструментів для цього, адже поєднує природне залучення з чіткими бізнес-метриками.

Працюючи з експертами MGID, ви отримаєте:

креативну підтримку;

інструменти для масштабування;

персонального менеджера, який допоможе досягти результату.

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