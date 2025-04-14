Сьогодні створення контенту очікується практично від кожного бренду. Але не всі можуть пояснити, навіщо на це витрачати бюджет. Контент-маркетинг будує довгострокові відносини, а перфоманс-маркетинг — приносить миттєвий прибуток. З обмеженими ресурсами здається логічнішим інвестувати в те, що «дає тут і зараз». Але жертвувати одним заради іншого — короткозора стратегія.
Рішення — контент-перфоманс маркетинг, який об'єднує обидва підходи: емоційну силу контенту з вимірюваною ефективністю перфомансу.
Що таке контент-перфоманс маркетинг?
Це гібридний підхід, який поєднує:
- цінність і глибину контент-маркетингу — щоб залучити та утримати увагу;
- результативність перфоманс-маркетингу — щоб отримати конверсії, ліди, продажі.
Ключова мета — не просто створити цікавий матеріал, а зробити його інструментом для досягнення бізнес-результатів. Такий контент повинен одночасно формувати впізнаваність бренду й стимулювати дію.
Основні складові контент-перфоманс маркетингу
Щоб кампанія була успішною, вона має включати три ключові елементи:
Якісний контент
Тобто релевантний, корисний і водночас — з потенціалом до конверсії. Наприклад: гайд, що вирішує реальну проблему, із вбудованим закликом до дії.
Правильні канали
Контент повинен з’являтися там, де ваша аудиторія проводить час: соціальні мережі, тематичні медіа, блог, платформи з нативною рекламою.
Інструменти для аналітики
Вам потрібні трекінг, A/B тестування, UTM-мітки, системи аналітики — щоб вимірювати ефективність, знаходити слабкі місця та оперативно реагувати.
І памʼятайте: ваша команда — головний ресурс, який з'єднує всі ці частини у стратегічну систему.
Які метрики враховує контент-перфоманс?
Оскільки такий підхід поєднує елементи контенту й перфомансу, йому відповідають як «мʼякі», так і «жорсткі» показники ефективності.
Метрики взаємодії: перегляди, поширення, коментарі
Це індикатори залученості аудиторії. Вони показують, як контент працює на верхніх етапах воронки:
- Перегляди: кількість людей, які бачили матеріал;
- Поширення: скільки користувачів поділилися ним у соцмережах;
- Коментарі: наскільки контент «відгукнувся» цільовій аудиторії.
Ці показники ближчі до контент-маркетингу, але є фундаментом для наступних етапів.
Метрики конверсій: ліди, продажі, ROI
Тут починається перфоманс-аналітика. Основні питання:
- Скільки лідів згенерував контент?
- Яка кількість покупок прийшла саме з нього?
- Який ROI (окупність інвестицій)?
Також можна додати другорядні метрики: вартість за лід (CPL), вартість за продаж (CPA), коефіцієнт конверсії (CVR).
Ліди
Ліди — це показник зацікавленості аудиторії, яка потенційно може стати клієнтом.
Основні метрики:
- Кількість лідів: скільки контактів зібрано через контент;
- Коефіцієнт конверсії в лід: який відсоток переглядів або кліків перетворюється на ліди;
- Вартість за лід (CPL): рекламний бюджет ÷ кількість лідів;
- Оцінка якості ліда: числовий бал, що відображає ймовірність конверсії (чим вищий, тим краще).
Ці метрики особливо важливі для верхньої та середньої частини воронки.
Продажі
Головна мета перфоманс-кампаній — продажі. Тут важливо відстежувати:
- Середній чек (AOV): середній дохід з однієї транзакції;
- *Конверсія в продаж: відсоток лідів, які здійснили покупку;
- Джерело доходу за типом контенту: які матеріали дають більше прибутку.
Ці дані допоможуть оптимізувати стратегію під найбільш ефективні формати.
ROI
ROI (окупність інвестицій) — один з головних бізнес-показників.
Ключові метрики:
- ROI: [(дохід – витрати) / витрати] × 100%;
- CLV (довічна цінність клієнта): скільки клієнт принесе вам протягом усього часу взаємодії;
- CPA (вартість залучення клієнта): витрати на маркетинг і продажі ÷ кількість нових клієнтів.
Ці метрики дозволяють оцінити ефективність кампанії з фінансової точки зору.
Трафік: поведінка користувачів
Якщо ви залучаєте аудиторію на сайт — важливо не просто зібрати перегляди, а зрозуміти, що користувач робив далі.
Важливі показники:
- Показник відмов (bounce rate): скільки людей залишили сторінку, не зробивши жодної дії;
- Час на сторінці: наскільки контент затримує користувача;
- Поведінка: які сторінки відвідали, де зупинилися, що клікали.
Без аналітики трафіку навіть ідеально оптимізована сторінка може не приносити результатів — просто тому, що на неї ніхто не заходить.
Як покращити показники: оптимізація контенту
Памʼятайте: у вас є лише один шанс справити враження. Тому кожен матеріал має бути не тільки якісним, а й ретельно оптимізованим.
Заголовок і заклик до дії — найважливіші елементи
Не потрібно переписувати весь контент, щоб протестувати ефективність. Почніть з двох речей, які мають найбільший вплив:
- Заголовок: це перше, що бачить користувач. Він має бути чесним, чітким і таким, що привертає увагу.
- CTA (Call-to-Action): чітко скажіть, що має зробити читач: натиснути, зареєструватися, завантажити тощо.
Інші елементи — текст, зображення, структура — теж важливі, але без хорошого заголовка й CTA ваша стратегія не зрушить з місця.
Персоналізація та таргетинг у контент-перфоманс маркетингу
Сегментований та персоналізований підхід — один із ключів до високої ефективності. Чим краще ви адаптуєте контент до потреб аудиторії, тим вище конверсія.
Як можна персоналізувати стратегію:
- сегментуйте аудиторію за поведінкою на сайті чи воронці;
- використовуйте демографічні дані (вік, регіон, стать тощо);
- впроваджуйте предиктивну аналітику — показуйте контент на основі минулих дій користувача.
Важливо: не думайте про аудиторію як про єдину масу. Сучасні інструменти дозволяють досягати потрібних людей у потрібний момент — скористайтесь цим.
Як підсилити контент за допомогою платного просування
Контент-перфоманс маркетинг — це не лише блог чи соцмережі. Щоб отримати максимум охоплення та конверсій, варто використовувати платні інструменти — зокрема, нативну рекламу.
Що таке нативна реклама?
Це формат, який органічно вписується в середовище платформи, де вона розміщена. Завдяки цьому контент сприймається не як реклама, а як частина користувацького досвіду. Найефективніший підхід — спонсорований контент, який поєднує охоплення та довіру до видавця.
Як MGID допомагає масштабувати контент
MGID — це платформа нативної реклами, яка дозволяє досягати потрібної аудиторії та отримувати якісний трафік через спонсорований контент.
Що ви отримуєте:
- розміщення на релевантних сайтах із перевіреною репутацією;
- інтелектуальний таргетинг і рекомендації на базі поведінки користувачів;
- різні формати реклами — під різні типи кампаній.
MGID дозволяє не залежати лише від власних каналів — і отримувати результат уже на етапі першого контакту з контентом.
Інструменти та методи вимірювання ефективності
Вам не потрібно вручну відстежувати кожен показник. Використовуйте автоматизовані інструменти та перевірені методики, щоб отримати точну аналітику й приймати рішення на основі даних.
Найкращі інструменти для аналізу контент-перфомансу
- MGID — нативна реклама з аналітикою взаємодії, lookalike-аудиторіями, оптимізацією ефективності.
- Google Analytics — джерела трафіку, глибина перегляду, час на сторінці, відмови.
- Ahrefs — SEO-аналітика, позиції за ключовими словами, потенціал органічного охоплення.
Якщо ваш фокус — соцмережі, використовуйте внутрішні аналітичні інструменти платформ (Meta Business Suite, TikTok Analytics тощо).
Техніки, які варто впровадити
- A/B-тестування — порівнюйте дві версії контенту та залишайте ефективнішу.
- SEO-аналіз — чи працює ваш контент на органічне охоплення і які позиції займає.
- Аналіз поведінки — теплові карти, трекінг кліків і скролінгу для розуміння, як взаємодіють із контентом.
Ці інструменти дають змогу виявляти слабкі місця, підсилювати ефективне й масштабувати результат.
Best practices: як зробити контент-перфоманс стратегію ефективною
Зростання вартості реклами змушує шукати більш вигідні шляхи залучення клієнтів. Контент-перфоманс маркетинг — один із таких. Але успіх не приходить автоматично. Щоб ваші зусилля дали результат, дотримуйтесь цих принципів.
Знайте свою аудиторію
Так, звучить очевидно — але багато брендів і досі створюють контент "для всіх", без конкретики. Водночас:
- Чіткий портрет клієнта (customer persona) допоможе писати саме те, що потрібно;
- Аналітика — виявити сегменти, які дійсно зацікавлені;
- Нові гіпотези — знайти нішеву аудиторію, яка ще не знайома з брендом, але вже потенційно лояльна.
Чим точніше ви «потрапляєте в болі» ЦА — тим вище конверсія.
Цінність залучення — не менша за конверсії
Не варто зосереджуватись лише на лідах і продажах. Залучення — це фундамент, який готує аудиторію до дії:
- Дозволяє краще сегментувати користувачів;
- Сприяє природному зростанню кількості лідів;
- Формує довіру й лояльність до бренду.
Створюйте контент, який хочеться читати, обговорювати та поширювати — і конверсії не змусять себе чекати.
Поширюйте контент через кілька каналів
Не створюйте унікальний матеріал для кожної платформи — адаптуйте один і той самий під різні формати.
- Один блог → короткий допис у соцмережі
- Відео → серія коротких рілсів
- Гайд → email-розсилка
Так ви підсилюєте ефект повторення, і охоплюєте користувача там, де йому зручно.
Дотримуйтесь графіка публікацій
План — запорука системної роботи. Контент-календар дозволяє уникнути хаосу та зберігати стабільність.
Рекомендації:
- Враховуйте активність аудиторії у різних часових поясах;
- Визначте реалістичну частоту публікацій;
- Автоматизуйте публікації через платформи (наприклад, Buffer або Later).
Регулярність формує очікування та довіру.
Створюйте контент з високим наміром (high intent)
Замість загальних тем — фокус на тих, хто вже готовий до дії. Наприклад:
- Не пишіть «Чому бізнесу потрібен CRM»
- Краще — «ТОП-5 CRM для малого бізнесу у 2024» або «Порівняння Hubspot і Salesforce»
Це особливо важливо для SaaS і affiliate-маркетингу — де має значення кожен клік.
Використовуйте AI у процесі
ШІ — не конкурент, а помічник. Навіть для органічних кампаній:
- Генерація ідей і контент-плану;
- Чернетки текстів;
- Динамічна персоналізація в платних кампаніях.
Але не покладайтесь повністю на алгоритми — редагуйте, адаптуйте, вдосконалюйте.
Виклики та як їх подолати
Контент-перфоманс — ефективна, але не завжди проста стратегія. Щоб уникнути типових помилок, варто заздалегідь розуміти, з чим доведеться зіткнутись.
У наступному розділі — розбір основних перешкод та рішень, які допоможуть вам їх подолати.
Виклик №1: підтримувати якість контенту
Створити один хороший матеріал — легко. А ось зберігати якість постійно набагато складніше.
Причини:
- відсутність ідей;
- виснаження через контент-план;
- змінні тренди та очікування аудиторії.
Якщо ви сильні у текстах — можуть страждати візуали, структура або технічне оформлення.
Рішення:
- Аналізуйте конкурентів: дивіться, що вони роблять, і робіть краще.
- Фокусуйтесь на ефективних платформах: не розпорошуйтесь.
- Делегуйте: залучайте копірайтерів, дизайнерів, редакторів — зосередьтеся на своїй сильній стороні.
- Вбудовуйте тренди розумно: слідкуйте за актуальним — адаптуйте, а не копіюйте сліпо.
Виклик №2: зміни алгоритмів
Платформи оновлюються постійно. Іноді це — до повного обвалу охоплень або трафіку. Це ускладнює аналіз ефективності та потребує перезапуску стратегії.
Рішення:
- Дотримуйтесь принципів EEAT: експертність, авторитетність, надійність.
- Оновлюйте старий контент: адаптуйте до нових вимог SEO/платформи.
- Диверсифікуйте канали: не покладайтесь на одну соцмережу.
- Залучайте нативну рекламу: особливо коли органічні канали просідають — спонсорований контент допомагає залишатися видимими.
Виклик №3: конкуренція й перенасичення контентом
16 000 відео за хвилину — лише на TikTok. А скільки публікується в блогах, Reels, Shorts, соцмережах щодня? Конкуренція за увагу — шалена.
Рішення:
- Нішуйтесь: працюйте з вузькими сегментами, створюйте персоналізовані меседжі.
- Використовуйте інтерактив: тести, опитування, слайдери, квізи — це збільшує залучення.
- Застосовуйте дані аудиторії: платформи на кшталт MGID допоможуть точно визначити, де ваш контент принесе найбільший ефект.
І найголовніше: не піддавайтеся спокусі використовувати клікбейт або сумнівні техніки. Репутація — це ваш капітал.
Підсумок: як поєднати охоплення та прибутковість
Хто сказав, що не можна поєднати бренд і перфоманс? Контент-перфоманс маркетинг — це не просто просування. Це спосіб:
- привернути увагу;
- побудувати довіру;
- отримати ліди та продажі одночасно.
Нативна реклама — один із найкращих інструментів для цього, адже поєднує природне залучення з чіткими бізнес-метриками.
Працюючи з експертами MGID, ви отримаєте:
- креативну підтримку;
- інструменти для масштабування;
- персонального менеджера, який допоможе досягти результату.
Зареєструйтесь на MGID і почніть масштабувати бренд і прибутковість уже сьогодні!