Статті з тегами
Performance-маркетинг
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18 хв читання
Пояснюємо перфоманс-маркетинг
Компанії, які працюють на конкурентному, насиченому ринку електронної комерції, мусять доклада...
11 жовт. 2023 р. • 18 хв читання
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8 хв читання
Нативна реклама vs. реклама у Facebook: що краще підходить д...
У 2023 більшості рекламодавців вже відомо про рекламний потенціал Facebook. А от нативну рекла...
15 трав. 2023 р. • 8 хв читання
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12 хв читання
Повний посібник з проміжної сторінки: топ-5 прикладів із вис...
Мета будь-якої маркетингової воронки — направити потенційних клієнтів від джерела трафіку до с...
4 квіт. 2023 р. • 12 хв читання
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11 хв читання
Що таке Rich Media: Вичерпний посібник-2023
Одне з найпоширеніших запитань, які ставлять маркетологи брендів: «Що мені робити з банерною с...
11 січ. 2023 р. • 11 хв читання
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5 хв читання
Маркетплейс маркетинг: що зміниться у 2022 році?
Інтернет ринки повністю змінили загальне уявлення про роздрібну торгівлю і те, як ми купуємо н...
31 трав. 2022 р. • 5 хв читання
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5 хв читання
Контекстний таргетинг vs. таргетинг на інтереси: оцінка ефек...
Незважаючи на заплановане припинення використання сторонніх файлів cookie, цифрові маркетологи...
27 трав. 2022 р. • 5 хв читання
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5 хв читання
Топ-5 ворогів конверсії, які переслідують ваші нативні кампа...
Незалежно від того, чи вам не вдалось досягти конверсії від самого початку, чи пропозиція прос...
4 жовт. 2021 р. • 5 хв читання