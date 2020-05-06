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Статті з тегами

Performance-маркетинг

9810
18 хв читання
Рекламодавці
Пояснюємо перфоманс-маркетинг

Компанії, які працюють на конкурентному, насиченому ринку електронної комерції, мусять доклада...

11 жовт. 2023 р. • 18 хв читання
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8 хв читання
Рекламодавці
Нативна реклама vs. реклама у Facebook: що краще підходить д...

У 2023 більшості рекламодавців вже відомо про рекламний потенціал Facebook. А от нативну рекла...

15 трав. 2023 р. • 8 хв читання
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12 хв читання
Рекламодавці
Повний посібник з проміжної сторінки: топ-5 прикладів із вис...

Мета будь-якої маркетингової воронки — направити потенційних клієнтів від джерела трафіку до с...

4 квіт. 2023 р. • 12 хв читання
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11 хв читання
Рекламодавці
Що таке Rich Media: Вичерпний посібник-2023

Одне з найпоширеніших запитань, які ставлять маркетологи брендів: «Що мені робити з банерною с...

11 січ. 2023 р. • 11 хв читання
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5 хв читання
Рекламодавці
Маркетплейс маркетинг: що зміниться у 2022 році?

Інтернет ринки повністю змінили загальне уявлення про роздрібну торгівлю і те, як ми купуємо н...

31 трав. 2022 р. • 5 хв читання
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5 хв читання
Рекламодавці
Контекстний таргетинг vs. таргетинг на інтереси: оцінка ефек...

Незважаючи на заплановане припинення використання сторонніх файлів cookie, цифрові маркетологи...

27 трав. 2022 р. • 5 хв читання
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5 хв читання
Рекламодавці
Топ-5 ворогів конверсії, які переслідують ваші нативні кампа...

Незалежно від того, чи вам не вдалось досягти конверсії від самого початку, чи пропозиція прос...

4 жовт. 2021 р. • 5 хв читання

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