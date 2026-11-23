Кампанія рідко відбувається ідеально за планом. Один креатив привертає увагу, а інший майже не помічають, а щойно ефективність ніби стабілізується, оголошення, яке досі було успішним, починає збавляти оберти. А тим часом рекламодавцям все ще потрібно готувати нові креативи та планувати майбутні кампанії.

А що, якби частину цієї роботи міг на себе взяти ШІ? MGID розробив набір рекламних інструментів на основі ШІ, щоб допомогти рекламодавцям давати раду з різними труднощами, що виникають протягом циклу кампанії. Від створення нових концепцій реклами до виявлення вигорання креативів, від оптимізації ставок до тлумачення змін ефективності — кожен інструмент відіграє свою роль у процесі.

У сукупності вони являють собою AI Suite від MGID — набір інструментів, розроблених, щоб допомогти рекламодавцям створювати й оптимізувати рекламні кампанії та краще ухвалювати рішення щодо них. Щоб зрозуміти, як ці можливості поєднуються, корисно розглянути лійку продажів та різні перешкоди, що виникають на різних її рівнях.

Короткий опис ШІ-інструментів від MGID для рекламодавців

Кожен інструмент в AI Suite від MGID спрямований на окрему проблему в управлінні рекламою. Ось короткий огляд їхніх можливостей та проблем, які вони допомагають розв'язати.

ШІ-інструмент MGID Що він робить Проблема рекламодавця Генеративні ШІ-інструменти Створення, редагування та адаптація рекламних креативів за допомогою ШІ. Створення додаткових візуальних варіацій для різних аудиторій, форматів та ринків CTR Guard Відстеження взаємодії з рекламою та створення нових варіантів. Виявлення вигорання креативів і оновлення реклами в міру зниження ефективності. CPA Tune Налаштування ставок CPC за допомогою прогнозів конверсій на основі ШІ. Вигідніше залучення клієнтів або збільшення кількості конверсій. MIA Аналіз контексту кампанії та надання пояснень і рекомендацій. Розуміння змін в ефективності й визначення, де шукати причини.

Одна лійка продажів, кілька ШІ-рішень

Кожна рекламна кампанія включає кілька взаємопов'язаних викликів. Протягом усього процесу рекламодавцям необхідно привертати увагу, підтримувати активність, стимулювати конверсії та розуміти, що впливає на результати.

ШІ-інструменти MGID підтримують ці потреби на різних етапах рекламної лійки. Генеративні ШІ-інструменти розробляють і перевіряють ідеї креативів на етапі підвищення впізнаваності, а CTR Guard відстежує активність і допомагає оновлювати креативи в міру просування кампанії. Ближче до конверсії CPA Tune використовує прогнозне призначення ставок, щоб оптимізувати трафік відповідно до обраної рекламодавцем цілі конверсії. Нарешті, MIA надає підтримку по всій лійці продажів, допомагаючи рекламодавцям інтерпретувати дані про ефективність, досліджувати зміни та ухвалювати обґрунтовані рішення.

Ці інструменти також можуть працювати паралельно. Рекламодавцю може бути потрібно оновити креативи посеред успішної кампанії, змінити ставки під час тестування нових текстів чи порадитися з MIA, перш ніж вирішити, що оптимізувати далі. Поєднання інструментів залежить від поточних викликів і пріоритетів кампанії.

Впізнаваність. Розробка креативів починається ще до першого кліку

У вас є продукт, аудиторія та ідея кампанії. Тепер починається робота над самими оголошеннями. Якщо ви тестуєте кілька аудиторій, форматів або пропозицій, кількість варіацій креативу швидко зростає. Щоб зробити їх всі вручну, потрібен час, а якщо тестувати лише кілька варіантів, можна пропустити гарну можливість.

Перетворіть один задум креативу на безліч можливостей

Генеративні ШІ-інструменти MGID допомагають рекламодавцям створювати та адаптувати креативи без необхідності починати з нуля. ШІ спрощує дослідження різних напрямків креативів.

Завдяки AI Image Generation та AI Image Editor від MGID рекламодавці можуть генерувати нові зображення, заміняти предмети, видаляти фон, розширювати картинки й експериментувати з різними стилями. Це відкриває більше можливостей для тестування креативів, коли не потрібно починати повністю новий процес виробництва креативу для кожної ідеї.

Розгляньмо, наприклад, кампанію про догляд за шкірою, в якій рекламодавець хоче потестувати різні візуальні підходи. Можна почати з зображення продукту на чистому студійному фоні, а тоді скористатися ШІ, щоб створити версію у процесі використання, поекспериментувати з композицією чи адаптувати зображення до іншого ринку. Це дає команді більше можливостей для тестування без необхідності створювати кожне зображення з нуля.

Щойно перспективні креативи будуть готові, наступний виклик — підтримання ефективності протягом усієї тривалості кампанії.

Врахуйте: найефективніше оголошення не буде таким завжди

Кампанія вже запущена, починає приходити трафік, і один креатив видається особливо перспективним. Через кілька днів цифри починають змінюватися. CTR починає падати, і креатив, який спочатку привернув увагу людей, поступово стає не таким цікавим. Можливо, аудиторія бачила його забагато разів, а може, заклик вже не відгукується.

Якою б не була причина, втома від креативів може непомітно знижувати ефективність кампанії, особливо коли перші ознаки зменшення активності залишаються непоміченими.

Представляємо CTR Guard: свіжий креатив, коли він вам потрібен

CTR Guard допомагає рекламодавцям відстежувати ефективність креативів і реагувати, коли активність починає знижуватися. Замість чекати, коли ви перевірите все вручну, інструмент відстежує сигнали про ефективність і може увімкнути ШІ-генерацію нового креатива за виконання певних умов.

Ось як CTR Guard допомагає підтримувати ефективність креативів:

Виявляє ранні ознаки втоми. CTR Guard відстежує продуктивність і виявляє стійке зниження активності, перш ніж воно почне становити реальну проблему.

CTR Guard відстежує продуктивність і виявляє стійке зниження активності, перш ніж воно почне становити реальну проблему. Перероблює вигорілі креативи з нової перспективи. ШІ генерує нові зображення та заголовки, досліджуючи різні візуальні концепції та підходи до повідомлень.

ШІ генерує нові зображення та заголовки, досліджуючи різні візуальні концепції та підходи до повідомлень. Оновлюється щоразу, коли виникає натхнення. Рекламодавці можуть запускати створення креативу безпосередньо зі своїх кампаній, не чекаючи на сповіщення про ефективність.

Рекламодавці можуть запускати створення креативу безпосередньо зі своїх кампаній, не чекаючи на сповіщення про ефективність. Залишає останнє слово за вами. Перевіряйте нові креативи перед запуском або ввімкніть автоматичний запуск, щоб зробити процес оновлення ще простішим.

Це особливо корисно, коли кампанія вже працює деякий час і найкращі креативи починають втрачати ефективність. Розгляньмо кампанію про туризм, в якій рекламується відпочинок на пляжі. CTR Guard може виявити падіння ефективності та допомогти створити нові альтернативи, такі як зображення, що підкреслює враження від готелю, або заголовок, що наголошує на перевагах локації.

Тоді рекламодавець може тестувати нові підходи до креативів, не розробляючи кожен варіант оголошення вручну.

Нові, доречні креативи можуть допомогти з залученням більш зацікавлених користувачів і створити кращі можливості для конверсії. Що буде далі — залежить від того, наскільки ефективно кампанія перетворюватиме цей трафік на результати.

Конверсія: клік — це добре, а продаж — краще

Кампанія може генерувати стабільний трафік за прийнятною ціною (CPC), але все одно не приносити достатньо конверсій. Зрештою, не кожен клік веде до покупки чи якісного ліда, а якщо сплачувати однаково за трафік з різним потенціалом до конверсії, це може обмежити ефективність використання бюджету. Тут виникає важливе питання: як рекламодавцям поставити у пріоритет кліки, які мають вищу ймовірність конверсії, при цьому не редагуючи ставки щоразу вручну?

Нехай ставки рахує CPA Tune

CPA Tune — це система оптимізації від MGID на базі ШІ, яка використовує прогнози конверсій для коригування ставок CPC у режимі реального часу. Рекламодавець все ще платить за клік, однак система оцінює ймовірність конверсії та налаштовує ставки відповідно, спрямовуючи більше бюджету на трафік, який з більшою ймовірністю принесе результати.

CPA Tune пропонує дві стратегії оптимізації:

Target CPA, коли пріоритетом є вартість залучення MaxConversions, коли пріоритетом є кількість конверсій Встановлюється цільова вартість залучення клієнта, і система коригує ставки так, щоб рухатися до цієї мети. Такий підхід корисний, коли рекламодавці чітко розуміють, скільки вони можуть собі дозволити заплатити за ліда, реєстрацію або продаж. Система зосереджена на генеруванні якомога більшої кількості конверсій у межах доступного бюджету. Цей підхід особливо корисний, коли пріоритетом рекламодавця є збільшення кількості конверсій, а не утримання певної вартості залучення клієнта.

В обох підходах використовується ШІ для оцінки можливостей конверсії, але на перше місце ставляться різні цілі.

Як це виглядає у реальній кампанії?

Бразильська охоронна компанія Verisure прагнула збільшити кількість лідів, але щоб це залучення при цьому залишалося вигідним. Рекламодавець протестував CPA Tune на кампанії CPC, використовуючи в іншому ідентичні налаштування. Результати показали, що призначення ставок за допомогою ШІ справді працює.

на +152% більше потенційних клієнтів

більше потенційних клієнтів на +23% вищий рівень конверсій

вищий рівень конверсій на -7% нижчий CPA

Це демонструє, як стратегія призначення ставок, зосереджена на конверсіях, може покращувати ефективність, при цьому не вимагаючи від рекламодавця призначення кожної ставки вручну.

Автоматичне призначення може спростити оптимізацію, але все ще потрібно розуміти, від чого залежить ефективність кампанії. Раптова зміна результатів викликає питання щодо якості трафіку, ефективності креативів та умов показу реклами. Щоб зрозуміти причину, часто потрібно шукати закономірності за межами індивідуальних показників.

Лійка продажів у цілому: коли дані кампанії викликають більше питань, ніж відповідей

Щоб виявити зміни в ефективності, може бути потрібно порівняти звіти, переглянути налаштування кампанії й перевірити історичні дані. Навіть коли вся інформація доступна, щоб зібрати її разом і вирішити, на що звернути увагу, може бути потрібно чимало часу.

Представляємо MIA: вашого ШІ-помічника, щоб ухвалювати рішення про кампанії

MIA, ШІ-помічник від MGID, допомагає рекламодавцям краще розуміти свої акаунти й визначати наступні практичні кроки. Він працює з реальною інформацією з вашого акаунта MGID, включно з налаштуваннями кампанії, даними про результати та статусами, а також використовує знання і досвід оптимізації самої платформи. Замість переглядати численні звіти чи довідкові ресурси, рекламодавці можуть запитати MIA.

Скажімо, рекламодавець, який шукає, чому раптово знизилися конверсії, може запитати MIA, з чого почати. ШІ-асистент може використати доступний контекст з акаунта, щоб визначити серйозні зміни в ефективності й запропонувати, що досліджувати далі.

MIA підтримує чотири типи завдань:

Розуміння. Отримайте чіткіше уявлення про ефективність кампанії, тенденції та зміни. Діагностика. Дослідіть можливі причини проблем із продуктивністю або показом. Оптимізація. Визначте практичні наступні кроки на основі поточних умов кампанії. Навігація. Знаходьте інформацію, не перескакуючи між звітами, налаштуваннями та допоміжними ресурсами.

На відміну від інструментів, зосереджених на конкретних етапах лійки продажів, MIA може допомагати з усім життєвим циклом кампанії, від тлумачення змін в ефективності креативів до виявлення проблем з конверсіями і показом реклами. Поєднуючи дані з вашого акаунта з досвідом MGID в оптимізації кампаній, цей помічник надає чіткі пояснення та практичні рекомендації, які допомагають рекламодавцям ухвалювати більш обґрунтовані рішення.

Як ШІ вписується в реальний робочий процес

Щоб подивитися, як ці інструменти можуть доповнювати одне одного на практиці, розгляньмо гіпотетичну кампанію. Рекламодавець має визначений бюджет, цільову аудиторію та цільову конверсію, а ШІ-інструменти від MGID допомагають команді реагувати на різні потреби в міру розвитку кампанії.

1. Підготовка до запуску: генеративні ШІ-інструменти

Команда створює кілька версій реклами свого продукту, експериментуючи з фоном, композицією та візуальним стилем. Такі варіанти дають рекламодавцю більше підходів для тестування та забезпечують вихідну точку, щоб почати вивчення активності аудиторії.

2. Оновлення залученості: CTR Guard

У міру тривалості кампанії деякі креативи привертають більше уваги за інші. Коли успішне доти оголошення починає втрачати ефективність, CTR Guard допомагає виявити таке зниження і згенерувати свіжі альтернативи, що дає команді змогу продовжувати тестування, не перероблюючи креативи з нуля.

3. Вигідніші конверсії: CPA Tune

Поки триває тестування креативів, CPA Tune оцінює можливості трафіку на основі спрогнозованого потенціалу до конверсії. Автоматичне призначення ставок допомагає рекламодавцю рухатися до визначеної цілі за конверсіями в міру того, як кампанія отримує дедалі більше даних про ефективність.

MIA: Підтримка рішень протягом усієї кампанії

Команда рекламодавця може будь-якої миті звернутися до MIA, щоб краще розібратися, що відбувається. Незалежно від того, чи питання стосується зниження залученості, ефективності конверсій чи несподіваних змін у показі реклами, MIA допомагає дослідити дані акаунту й визначити можливі подальші дії.

Разом ШІ-інструменти MGID дають рекламодавцям більше гнучкості в міру розвитку кампаній. Розробка креативів, моніторинг активності та оптимізація ставок можуть відбуватися паралельно, в той час як MIA допомагає тлумачити результати і визначати, де може бути треба щось налаштувати. Рекламодавці можуть переглянути будь-яку частину процесу, коли змінюється ефективність або з'являються нові можливості.

Поширені запитання про AI Suite від MGID

Що таке AI Suite від MGID?

AI Suite від MGID — набір рекламних інструментів на основі ШІ, розроблених, щоб допомагати рекламодавцям зі створенням і оновленням креативів, оптимізацією призначення ставок у кампанії та ухваленням раціональних рішень на основі даних. У ньому поєднуються ШІ-інструменти, корисні на різних етапах рекламної лійки.

Які інструменти ШІ пропонує MGID?

MGID пропонує інструменти генеративного ШІ для створення та редагування креативів, CTR Guard для відстеження активності й оновлення оголошень, CPA Tune для оптимізації ставок і пріоритетом на конверсіях і MIA для аналізу кампаній і надання рекомендацій. Кожен інструмент застосовується для своїх рекламних викликів.

Як ШІ-інструменти MGID працюють разом?

ШІ-інструменти MGID розроблені для різних потреб у кампанії, від розробки креативів і відстеження ефективності до оптимізації ставок і аналізу продуктивності. Рекламодавці можуть використовувати їх у сукупності протягом усього циклу кампанії, при цьому залучаючи допомогу MIA на різних етапах.

Чи можуть рекламодавці використовувати ШІ-інструменти MGID окремо?

Так. Рекламодавці можуть застосовувати інструменти відповідно до конкретних потреб кампанії, не дотримуючись якоїсь чіткої послідовності. Наприклад, можна використати ШІ для підготовки нових креативів чи оптимізації ставок з CPA Tune, або ж можна застосувати MIA для вивчення змін в ефективності.

Делегування роботи над кампаніями ШІ

Роль ШІ в рекламі вже виходить далеко за межі створення креативів. Він стає частиною відстеження й оптимізації кампаній та управління ними, допомагаючи рекламодавцям швидше реагувати на зміни в ефективності та краще використовувати бюджети.

AI Suite від MGID допомагає використати можливості ШІ на різних етапах рекламного процесу, допомагаючи рекламодавцям адаптуватися до оновлень без необхідності виконувати кожне завдання вручну. Незалежно від того, що в пріоритеті — тестування нових ідей креативів, вигідніші конверсії чи розуміння змін в ефективності, для вас є відповідний інструмент на базі ШІ.

Ознайомтеся з ШІ-інструментами від MGID для реклами й підберіть ті, що відповідають саме вашим цілям.