Оновлено: серпень 2026 року

Примітка редактора: Цю статтю написав Метью Вілла, керівник відділу продажів MGID у США, який особисто спостерігає, що сприяє масштабуванню партнерських кампаній і де їхня прибутковість просідає.

Скажімо, ви вже знаєте про всі переваги нативної реклами. Тоді виникає практичне запитання: скільки насправді коштує нативна реклама у 2026 році?

Відповідь буде з таких, які ніхто не любить: залежить від ситуації. Знаю, це не те, що хотілося б почути, але в нативній рекламі справді немає якогось універсального цінника. Вартість нативної реклами залежить від вашої галузі, гео, таргетингу, конкуренції та цілей кампанії, а CPC та CPM можуть суттєво відрізнятися на різних ринках.

Оскільки я часто чую це запитання від рекламодавців, розгляньмо справді важливі цифри: як утворюються ціни на нативну рекламу, що впливає на її вартість, скільки бюджету може бути потрібно на початку, і де можна уникнути марних витрат.

Скільки коштує нативна реклама?

Ціноутворення нативної реклами зазвичай визначається за однією з двох моделей: ціна за клік (CPC) або ціна за тисячу показів (CPM).

У випадку CPC ви платите щоразу, коли хтось клікає на вашу рекламу. У випадку CPM ви платите за кожні 1000 показів оголошення. Вибір моделі залежить переважно від того, чого ви хочете досягти кампанією: кліків і конверсій, охоплення та впізнання, чи й того й іншого.

Як це розрахувати в доларах?

Орієнтири по галузі можуть дати корисну відправну точку — головне не плутати їх з прейскурантом. Вартість та ефективність нативної реклами значно відрізняються залежно від платформи, ринку та кампанії, але широкі діапазони можуть принаймні дати вам уявлення про те, чого очікувати.

Орієнтири витрат на нативну рекламу

Ось який вигляд зараз мають ширші галузеві орієнтири.

Показник Типовий діапазон CPC $0,20–$0,50 CPM $5–$15 CTR 0.30–0.60%

Для контексту — EMARKETER вважає клікабельність понад 0,4% показником високої ефективності нативної реклами у 2026 році.

До цих цифр варто ставитися як до орієнтирів, а не до точних значень. Це скоріше загальні галузеві діапазони, а не конкретні ставки MGID, і вони не відображають середніх рекламних витрат по Україні. Фактичні CPC, CPM та CTR залежатимуть від платформи, гео, вертикалі, таргетування та конкуренції.

Тепер давайте трохи конкретизуємо.

Скільки коштує реклама з MGID?

MGID Ads переважно використовує модель CPC на основі аукціону, що означає відсутність єдиної фіксованої ціни за клік. Ціни за клік (CPC) залежать від таких чинників, як гео, конкуренція та налаштування кампанії. Для окремих форматів реклами також доступне ціноутворення за моделлю CPM.

Перед запуском пам’ятайте про ці ключові цифри:

Показник Початкова точка MGID Мінімальний бюджет кампанії $50 щодня або загалом Мінімальний депозит на рахунок $100 Рекомендований початковий внесок $650+ Рекомендований обсяг для тестування 5000–10 000 кліків

Одна важлива заувага: рекомендований внесок в 650 доларів США не є фіксованою ціною кампанії чи платою за доступ до MGID. Сприймайте його як рекомендований початковий депозит, якого має бути достатньо, щоб зібрати дані, перевірити трафік та оптимізувати результативність.

Під час встановлення бюджету кампанії ви можете вибрати між Щоденним та Загальним лімітом. «Щоденний» обмежує витрати кампанії щодня, тоді як «Загальний» встановлює загальний бюджет на певний період кампанії та автоматично розподіляє витрати на решту днів.

Тестовий бюджет також можна розрахувати на основі ціни за клік (CPC), доступної для вашої кампанії:

Приблизний тестовий бюджет = CPC × цільова кількість кліків

Наприклад, у рекомендаціях MGID для ілюстрації розрахунків використовується оптимальний CPC на рівні 0,12 доларів — з таким CPC вартість 5000 кліків становила б приблизно 600 доларів. Подивіться, як ця сама формула працює з різними варіантами CPC:

CPC 5000 кліків 10 000 кліків $0.05 $250 $500 $0.10 $500 $1,000 $0.12 $600 $1,200 $0.20 $1,000 $2,000

Це ілюстративні розрахунки, а не орієнтири MGID щодо CPC. Значення CPC показують, як різні тарифи впливають на тестовий бюджет, а ваші фактичні CPC залежатимуть від кампанії та ринку.

Тому, так, технічно починати з відносно невеликого бюджету можна. Але імовірно, найкраще не підходити до справи з перспективи «як витратити якомога менше?» Корисніше запитати: «Скільки мені потрібно, щоб якісно протестувати кампанію?» А це залежить не лише від власне CPC.

Порада професіонала №1: Якщо ви вирішите спробувати MGID, вам безкоштовно нададуть акаунт-менеджера. Коли ви поділитеся цілями, які прагнете досягти, і деталями щодо кампанії, менеджер допоможе вам оцінити витрати й озвучить реалістичний бюджет, з якого можна почати випробовувати нативну рекламу.

Які чинники впливають на вартість нативної реклами?

Ми вже встановили, що єдиної ціни на нативну рекламу немає. На щастя, це не означає, що весь бюджет вашої кампанії доведеться вгадувати. На те, які ставки потрібно буде призначати і які результати може принести різний бюджет, безпосередньо впливає кілька чинників.

Розгляньмо найважливіші з них.

Галузь і конкуренція

Важливо, що саме ви рекламуєте. У різних вертикалях різні рівні конкуренції, розмір аудиторії й економіка конверсій, а це своєю чергою все впливає на те, як рекламодавці підходять до призначення ставок і визначення бюджетів.

Наприклад, масовий продукт електронної комерції, ймовірно, матиме набагато більшу потенційну аудиторію, ніж вузькоспеціалізована фінансова пропозиція чи предмет розкоші. Разом з тим, популярна вертикаль, де за той самий трафік змагається багато рекламодавців, може потребувати вищих ставок.

У деяких вертикалях конкуренція вища, ніж в інших. Такі категорії, як харчування, фінанси та знайомства, часто користуються великим попитом від рекламодавців, що може вимагати більш конкурентних ставок. Тим часом ширші категорії, такі як масова електронна комерція та контент/медіа, можуть запропонувати ширшу аудиторію та більше можливостей для масштабування, хоча фактичні витрати все ще залежать від ринку та налаштування кампанії.

Іншими словами, немає універсально «дешевої» чи «дорогої» вертикалі. Важливо враховувати розмір аудиторії, конкуренцію з іншими рекламодавцями й розрахунки щодо вашої конкретної пропозиції.

Геотаргетинг

Географічне охоплення вашої реклами може суттєво вплинути на витрати на нативну рекламу.

Конкуренція, доступний трафік та попит рекламодавців відрізняються залежно від країни. Тому навіть кампанії в межах однієї вертикалі можуть потребувати різних цін за клік (CPC) при таргетуванні на різні географічні регіони. Та сама пропозиція, той самий креатив, інша країна — потенційно дуже різні розрахунки.

Тому зокрема може бути корисно ділити кампанії за географічним охопленням замість застосовувати ту саму ставку і стратегію розрахунків бюджету на різних ринках. Регіональні розбіжності можуть мати значення і для рекламодавців з таргетингом на Україну. Доступний трафік, розмір аудиторії та конкуренція можуть відрізнятися в різних частинах країни, тож варто розглянути приблизні розрахунки охоплення для обраних локацій, а вже тоді призначати ставки й рахувати бюджети.

Порада професіонала №2: Вимоги до CPC можуть суттєво відрізнятися залежно від географічного регіону. Використовуйте оцінки трафіку та охоплення від MGID під час планування кампаній і не припускайте, що CPC, яка працює на одному ринку, працюватиме так само добре на іншому.

Таргетинг на аудиторію

Таргетинг дає вам змогу контролювати, хто бачить ваші оголошення, але кожне додаткове обмеження також обмежує пул трафіку, доступний вашій кампанії.

Широке таргетування дає системі більше трафіку, з яким можна працювати, а дуже конкретне поєднання локації, пристрою, браузера, інтересів чи інших параметрів може дуже суттєво звузити потенційне охоплення.

Чи означає це, що вам слід виставити таргетинг на всіх і сподіватися на краще? Авжеж ні. Мета полягає в тому, щоб знайти баланс — мати достатньо трафіку, щоб зібрати цінні дані, але при цьому щоб трафік залишався релевантним для вашої пропозиції.

Рекламний формат

Обраний формат також може вплинути на те, скільки ви платите за нативну рекламу. CPC — основна модель ціноутворення у MGID Ads, але для окремих форматів доступна модель CPM.

Саме тому важливо оцінювати витрати в контексті цілі кампанії. Кампанію, орієнтовану на кліки та конверсії, не слід вимірювати точно так само, як кампанію, розроблену переважно для охоплення та показів.

Сезонність

Конкуренція та попит на трафік змінюються протягом року. Свята, періоди великих покупок та піки для конкретних галузей можуть означати зростання кількості рекламодавців-конкурентів, що потенційно впливає на ставки та витрати на кампанію.

Сезонність також залежить від місцевого ринку. В Україні додатковий попит в електронній комерції можуть створити початок навчального року, Чорна п'ятниця і зимові свята. В інших категоріях свої піки, від літніх поїздок до сезонного попиту на обігрівачі для дому та резервні джерела живлення. Ці зміни варто враховувати під час планування бюджетів кампаній, хоча їхній вплив на CPC залежатиме від конкуренції та доступного трафіку.

Порада професіонала №3: Інструмент Reachmeter від MGID оцінює потенційну кількість щоденних показів у видимій області екрана на основі налаштувань вашої кампанії та історичних даних. Скористайтеся ним перед запуском та під час оптимізації таргетингу, щоб побачити, як ваші рішення можуть вплинути на трафік, доступний для вашої кампанії.

Нативна реклама vs. Google Ads vs. Meta Ads: як відрізняються витрати?

У певний момент зазвичай виникає запитання: «Ну гаразд, але чи дешевша нативна реклама за рекламу в Google чи Meta Ads?»

Я б радо чітко відповів, так чи ні. На жаль, порівнювати рекламні канали лише за ставками CPC недостатньо.

Дешевший клік не обов'язково є кращим, а дорожчий не завжди невигідний. Важливо те, як цей трафік відповідає меті вашої кампанії та, зрештою, скільки ви платите за результат, який вас насправді цікавить.

Ось більш корисний спосіб розглянути відмінності:

Критерії Нативна реклама Реклама в пошуку Google Meta Ads Загальне ціноутворення CPC / CPM Переважно CPC CPM / CPC Як люди знаходять рекламу Під час споживання контенту Під час активного пошуку Під час перегляду соціального контенту Ключові чинники витрат Гео, конкуренція, таргетинг, формат Ключові слова, конкуренція, якість реклами Аудиторія, конкуренція, розміщення Де це доречно Знайомство з новою аудиторією, залучення лідів на основі контенту та конверсії Використання наявного пошукового попиту Знайомство в соціальних мережах, пошук потенційних клієнтів та ретаргетинг

Що стосується ціни, орієнтири WordStream за 2026 рік показують, що ціна за клік на пошукову рекламу Google становить близько $5,42, а d Meta Ads — близько $0,78, порівняно з ширшим діапазоном $0,20–$0,50 CPC, який часто цитують для нативної реклами. Ці орієнтири не стосуються конкретно України, де фактична ціна за клік може серйозно відрізнятися. Різниця між каналами також полягає не лише в ціні: реклама в пошуку зазвичай досягає споживача з активним наміром, а нативна реклама потрапляє на очі людям раніше.

Тому я сам не обирав би між цими каналами виключно на основі CPC. Порівняйте, що відбувається після кліку: коефіцієнти конверсії, CPA, дохід та окупність реклами. Клік вартістю 0,20 долара, який так і не конвертується, зрештою може коштувати вам дорожче, ніж клік вартістю 1 долар, який конвертується.

І ніяке правило вам не скаже, що треба неодмінно обирати одне чи інше. Нативна реклама, реклама в пошуку і реклама в соцмережах можуть відігравати дуже різні ролі в одній кампанії.

Як заощадити на нативній рекламі?

Можливо, не варто про це говорити прямо, але ціни на нативну рекламу іноді кусаються. І в таких випадках здається, що очевидне рішення — знизити CPC.

Я б із цим не поспішав.

Дешевий клік, який нікуди не веде — все одно марнування грошей. Якщо ви справді хочете менше витрачати на нативну рекламу, не варто гнатися за найнижчим з можливих CPC. Натомість варто намагатися отримати якнайкращий результат з того бюджету, який у вас вже є.

Якби ви запитали мене, з чого почати, я б зосередився на наступному.

Не дозвольте високому CTR вас обманути

Я бачив не одного рекламодавця, який створював клікбейтну рекламу, думаючи лише про одне: як отримати якомога більше кліків. І такий підхід дійсно може дати високу клікабельність.

Але яка користь від цієї клікабельності, якщо потім ніхто нічого не купить?

Не дивіться лише на самі кліки. Поряд з клікабельністю спостерігайте, що трапляється потім: конверсії, CPA, дохід, окупність реклами. Якщо люди клікають але зникають десь між рекламою і конверсією, звідти і треба починати пошуки змарнованого бюджету.

Я поставив би просте запитання: «По цій рекламі клікає моя ЦА чи просто люди загалом?»

Дайте тестам шанс

Нікому не подобається спостерігати, як кампанія витрачає гроші, поки вона «навчається». Виникає дуже реальна спокуса після першого невдалого дня-двох поставити її на паузу.

Проблема полягає в тому, що оптимізація на основі занадто малої кількості даних може завести вас у неправильному напрямку.

Дайте своїм кампаніям можливість показати, які креативи, аудиторії та джерела трафіку ефективні. Тестовий бюджет — не змарновані гроші. Це бюджет на те, щоб зібрати достатньо інформації, яка дозволить впевнено ухвалювати наступні рішення.

Замість рахувати дні перегляньте, які дані ви зібрали. MGID рекомендує зібрати 5,000–10,000 кліків, щоб отримати достатньо трафіку для виявлення закономірностей, а вже тоді думати над оптимізацією.

Відстежуйте, що відбувається після кліку

Цей пункт звучить очевидно. Але наголошу — я б не запускав кампанію, орієнтовану на ефективність, не налаштувавши якісного відстеження конверсій.

MGID Ads наразі підтримує кілька опцій, включаючи MGID Pixel, Google Tag Manager, Postback, Webhook та Native Integration. Також можна налаштувати головну ціль конверсії та дві додаткові, щоб побачити, що відбувається на різних етапах лійки продажів.

Наприклад, головною ціллю може бути купівля, а реєстрації та додавання товарів до кошика кажуть, що сталося перед нею.

Що більше шляху споживача ви бачите, то легше помітити, де ваш бюджет реально працює, а де — безрезультатно зникає.

Порада професіонала №4: Налаштуйте відстеження конверсій до запуску, а не після того, як почнете розмірковувати, куди поділися гроші. Потім самі собі подякуєте.

Дозвольте автоматичне призначення частини ставок

Не обов'язково коригувати всі ціни за клік вручну.

CPA Tune від MGID використовує прогнозовану ймовірність конверсії для автоматичного коригування ставок за клік у кампаніях, орієнтованих на конверсії. Можна оптимізувати ціну відповідно до цільового CPA або ж використовувати режим MaxConversions, у якому пріоритет — здобути якомога більше конверсій у межах вашого бюджету на день.

Чи означає це, що можна ввімкнути таку функцію й забути про кампанію? Якби ж то.

Вам все ще потрібні якісні креативи, достатньо даних про конверсії та реалістичний бюджет. Але завдяки автоматичному призначенню ставок можна не вгадувати, яку ставку призначити для кожної окремої можливості.

Не забувайте про людей, які вас вже знають

Не всі здійснюють конверсію після першого перегляду або натискання реклами. Це не обов'язково означає, що можливість втрачена.

Ретаргетинг дозволяє побудувати аудиторію людей, які вже взаємодіяли з вашим сайтом чи рекламою у MGID і розповісти їм те, що буде для них актуальніше. У MGID Ads аудиторії можна створювати за допомогою таких сигналів, як активність на вебсайті, кліки по рекламі, перегляди реклами чи мета конверсії.

І це дає вам дещо цінне: замість щоразу починати з нуля ви можете використати те, що вже знаєте про свою аудиторію, щоб вирішити, кому показати рекламу ще раз і на кого витратити ще один фрагмент бюджету.

Поширені запитання про вартість нативної реклами

Яка вартість нативної реклами за клік?

Єдиної ціни за клік у нативній рекламі немає. Вартість залежить від географічного охоплення, таргетингу і налаштувань кампанії. У MGID ціна за клік (CPC) формується на аукціоні, а запропоновані ставки адаптовані до конкретних умов вашої кампанії.

Який бюджет вважається достатнім для нативної реклами?

Достатній бюджет — той, завдяки якому ви отримаєте достатньо трафіку, щоб протестувати й оптимізувати свою кампанію. На MGID можна почати з бюджету 50 доларів на день чи загальним бюджетом на кампанію від депозиту в 100 доларів, а рекомендований стартовий депозит для якіснішого тесту — 650 доларів.

Скільки часу варто витратити на тестування нативної рекламної кампанії?

Фіксованої кількості днів тут немає, оскільки обсяг трафіку і покази залежать від кампанії. Кращим орієнтиром є обсяг зібраних вами даних. MGID рекомендує зібрати 5000–10 000 кліків, щоб забезпечити вашій кампанії достатньо трафіку для прийняття змістовних рішень щодо оптимізації.

Що впливає на вартість нативної реклами?

Найбільшими чинниками є географічне охоплення, конкуренція, таргетування, формат оголошення та сезонність. Вертикаль також має значення, оскільки розмір аудиторії та конкуренція можуть дуже відрізнятися залежно від категорії.

Чи дешевша нативна реклама за Google Ads?

Вона може бути дешевшою, але нижча ціна за клік не завжди означає, що так реклама вигідніша. Корисніше порівнювати, що відбувається після кліку, зокрема коефіцієнти конверсії, CPA, дохід та окупність реклами.

Звідки беруться ці цифри

Орієнтири в цій статті базуються на сторонніх галузевих джерелах, включаючи орієнтири галузі та звіти EMARKETER за 2026 рік, тоді як показники, що стосуються конкретно MGID, взяті з наших рекомендацій щодо кампаній та документації щодо ціноутворення. Показники Google та Meta взято з орієнтирів WordStream за 2026 рік. Ми оновлюватимемо цю сторінку в міру появи свіжіших даних.

Отже, який бюджет слід виділити на нативну рекламу?

Якщо ви прийшли це читати в надії побачити якусь чарівну цифру, на жаль, нативна реклама все ще не готова аж настільки полегшити нам життя.

Але є і приємні новини — вам це і не потрібно. Реалістичний бюджет починається з розуміння, чого ви хочете досягти, скільки трафіку вам потрібно для належного тестування, та яка ціна за клік доречна на вашому ринку. А тоді вже потрібно дивитися, що відбувається після кліку, і вкладати більше бюджету в те, що дійсно працює.

Якщо ви розглядаєте співпрацю із MGID, можете подивитися приклади нативної реклами, щоб побачити, як виглядають різні формати, ще до запуску кампанії. А коли ви будете готові до фактичних підрахунків, ваш акаунт-менеджер допоможе оцінити приблизні витрати і стартовий бюджет залежно від цілей і налаштувань кампанії.

Сподіваюся, ця стаття буде для вас корисною і не дасть вам змарнувати гроші на те, що не працює.