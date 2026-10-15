Звіт може вражати мільйонами показів, але за цими цифрами не завжди стоять реальні результати.

Охоплення — один із найпривабливіших показників у звіті про рекламну кампанію. Велика, зрозуміла цифра, яка одразу демонструє масштаб. Вона показує, до скількох людей вдалося достукатися, але не говорить про те, чи хтось відгукнувся.

Саме тому охоплення — доволі узагальнений показник. За ним може стояти людина, яка на мить помітила бренд, прочитала статтю повністю, додивилася відео до кінця або через три дні повернулася, щоб знайти продукт. Чотири абсолютно різні сценарії, але у звіті кожен із них враховується однаково.

Ситуацію ускладнює й те, як сьогодні люди відкривають для себе бренди. Вони натрапляють на них у пошукових системах, соціальних мережах, статтях онлайн-видань, відео блогерів, обговореннях у спільнотах і відповідях ШІ. Часто людина взаємодіє з брендом через кілька таких каналів, перш ніж зробити бодай якусь дію. Значна частина цього впливу так і не потрапляє до аналітичних звітів, тому загальні цифри відображають лише частину картини.

Розрив між тим, що людина побачила рекламу, і тим, що вона справді на неї відреагувала, називають розривом залученості (engagement gap). У цій статті розглянемо, як його виявити та що робити, щоб скоротити.

Що охоплення може розповісти про кампанію, а що — ні

Охоплення залишається важливим показником, адже відповідає на просте запитання: наскільки широку аудиторію вдалося охопити рекламною кампанією? Воно допомагає оцінити масштаб, поширення реклами та те, чи забезпечує рекламний бюджет достатню кількість контактів із брендом.

Проблеми починаються тоді, коли охоплення сприймають як показник ефективності. Порівняймо дві кампанії:

Кампанія A: охопила 2 мільйони людей, але майже не викликала подальшої взаємодії.

охопила 2 мільйони людей, але майже не викликала подальшої взаємодії. Кампанія B: охопила 700 тисяч людей, проте значно більша частка аудиторії читала матеріали, переглядала відео або переходила за посиланнями, щоб дізнатися більше про бренд.

За охопленням кампанія A впевнено перемагає. Але чи означає це, що вона була ефективнішою? Зовсім не обов'язково. Охоплення фіксує контакт із рекламою, але не враховує різницю в рівні уваги. Наприклад, людина, яка побачила оголошення й пізніше самостійно знайшла продукт, і людина, яка просто прогорнула рекламу, навіть не звернувши на неї уваги, однаково враховуються в показнику охоплення.

✅ Охоплення показує масштаб можливостей, які створила рекламна кампанія. Залученість допомагає зрозуміти, яка частина цих можливостей перетворилася на увагу, зацікавленість або конкретні дії.

Чому шлях користувача до бренду стало складніше відстежувати

Перш ніж людина вирішить щось придбати, вона може неодноразово зіткнутися з брендом у різних каналах. Уявімо, що хтось обирає кросівки для бігу. Спочатку він бачить згадку про бренд у відповіді ШІ, потім натрапляє на його назву в обговоренні на Reddit, переглядає огляд кросівок від блогера в TikTok, а згодом читає порівняння кількох моделей на сайті онлайн-видання. Через два дні ця людина вводить назву бренду в Google і купує кросівки безпосередньо на сайті виробника.

У звіті конверсію буде легко пов'язати з останнім пошуковим запитом. А от чотири попередні контакти можуть залишитися поза увагою, хоча, найімовірніше, саме вони поступово підштовхнули людину до покупки. Часто пошук за назвою бренду стає лише завершальним етапом рішення, на яке вплинули одразу кілька каналів.

Такі сценарії показують, чому залученість складно звести до одного кількісного показника, наприклад кліків або трафіку. Одні контакти з брендом пробуджують цікавість, інші допомагають переконатися в правильності вибору, а ще інші просто роблять бренд достатньо впізнаваним, щоб людина згадала про нього, коли порівнюватиме варіанти.

Пошук за допомогою ШІ та взаємодії без переходу на сайт (zero-click discovery) додають ще один рівень складності. Користувачі дедалі частіше отримують потрібну інформацію безпосередньо на сторінці пошукової видачі або в інтерфейсі ШІ. У результаті в аналітиці залишається дедалі менше слідів, за якими можна визначити, які саме джерела вплинули на рішення людини.

Цифри показують, як швидко змінюється поведінка користувачів в інтернеті. Згідно з аналізом SparkToro на основі даних Similarweb, 68,01% пошукових запитів у Google у США із січня до квітня 2026 року завершувалися без переходу на інші сайти. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 60,45%.

Відповіді, згенеровані ШІ безпосередньо в Google, ще більше посилюють цю тенденцію. Компанія Ahrefs проаналізувала 300 000 ключових слів і встановила, що поява AI Overviews пов'язана зі зниженням органічного CTR сторінки на першій позиції на 58% порівняно з очікуваним показником без ШІ-огляду.

Для брендів це створює непросту проблему з оцінюванням ефективності. Відсутність кліку може означати як те, що користувач проігнорував результат, так і те, що він отримав потрібну інформацію та продовжив пошук в іншому місці. Аналітичні звіти рідко дозволяють розрізнити ці сценарії.

Точка контакту Що може робити користувач Які сигнали залишаються Відповідь ШІ Знайомиться з доступними варіантами Згадка бренду або використання джерела у відповіді, часто без переходу на сайт Стаття онлайн-видання Вивчає та порівнює пропозиції Час читання, глибина прокручування, перехід за посиланням Блогер або онлайн-спільнота Шукає підтвердження правильності вибору Перегляди, коментарі, збереження, поширення Сайт бренду Детально вивчає пропозицію Перегляди сторінок товарів, повторні відвідування Пошук або прямий перехід Діє на основі вже сформованого наміру Пошук за назвою бренду, конверсія

На практиці це означає, що залученість потрібно аналізувати протягом усього шляху користувача, звертаючи увагу на сигнали впливу різних каналів, а не лише того, у якому відбувся останній клік.

Як зрозуміти, що аудиторія справді залучена?

Трисекундний перегляд відео, збереження статті та завершена покупка — усе це можна вважати проявами залученості. Проте за цими діями стоять абсолютно різні сценарії поведінки, тому визначити, який вигляд має справді залучена аудиторія, не так просто.

Щоб краще зрозуміти реакцію аудиторії, корисно розглядати її як послідовність етапів:

Контакт → Увага → Взаємодія → Намір → Дія

Контакт (Exposure) — момент, коли користувач отримує можливість побачити бренд. Рекламне оголошення з'являється на екрані, показується спонсорована рекомендація або бренд згадується в матеріалі. Увага (Attention) — перша ознака того, що контакт не залишився непоміченим. Людина переглянула достатню частину відео, щоб сприйняти повідомлення, приділила час контенту або бачила рекламний блок достатньо довго, щоб звернути на нього увагу. Взаємодія (Interaction) — більш помітний прояв зацікавленості: клік, свайп, прокручування, поширення, збереження або інша свідома дія. Намір (Intent) — етап, коли інтерес зберігається після першого контакту. Про нього можуть свідчити перегляд сторінок товарів, пошук за назвою бренду, повторні відвідування сайту або повернення до пропозиції, з якою користувач раніше ознайомився в іншому каналі. Дія (Action) — результат, заради якого запускалася кампанія: реєстрація, заявка, завантаження або покупка.

Найбільша користь цієї моделі в тому, що вона допомагає визначити етап, на якому аудиторія перестає рухатися далі. Велике охоплення за низької видимості реклами може вказувати на проблему з розміщенням. Висока увага, яка майже не перетворюється на взаємодію, змушує переглянути креатив і рекламне повідомлення. А велика кількість кліків, після яких користувачі одразу залишають сайт, привертає увагу до посадкової сторінки.

Мета кампанії визначає, якому етапу варто приділяти найбільше уваги та, відповідно, які KPI справді потрібно відстежувати. Наприклад, для кампанії, спрямованої на підвищення впізнаваності бренду, хорошим результатом може бути високий рівень уваги або подальше зростання кількості пошукових запитів за назвою бренду.

Коли показники залученості вводять в оману

Клік може свідчити про справжню зацікавленість, але далеко не завжди. За однаковими показниками залученості можуть стояти зовсім різні сценарії поведінки.

Якщо люди клікнули на рекламу, чи почали вони вивчати пропозицію? Якщо переглянули відео, чи затрималися достатньо довго, щоб зрозуміти повідомлення? Якщо прочитали матеріал, чи повернулися пізніше, шукали бренд, підписалися або зробили інший важливий крок? Щоб зрозуміти справжню цінність показника залученості, потрібно подивитися, що відбулося після зафіксованої взаємодії.

Високий CTR + миттєві виходи: креатив привернув увагу й забезпечив клік, але посадкова сторінка втратила відвідувача за лічені секунди.

креатив привернув увагу й забезпечив клік, але посадкова сторінка втратила відвідувача за лічені секунди. Тисячі переглядів відео + низький відсоток завершених переглядів: основну кількість переглядів забезпечило автоматичне відтворення, а не реальна зацікавленість.

основну кількість переглядів забезпечило автоматичне відтворення, а не реальна зацікавленість. Багато вподобань + відсутність подальших дій: людям сподобалася публікація, але вони просто перейшли до наступного допису.

людям сподобалася публікація, але вони просто перейшли до наступного допису. Тривалий час перебування на сторінці + відсутність подальших дій: однаковий час можуть пояснювати справжній інтерес, нерозуміння інформації або надто повільна робота сторінки.

За багатьма такими показниками стоїть одна закономірність: щойно певна метрика стає головною ціллю, з'являються способи досягти її з мінімальними зусиллями. Автоматичне відтворення збільшує кількість переглядів, клікбейт приносить кліки, а нав'язливі рекламні розміщення можуть штучно стимулювати взаємодії.

Показник заслуговує на місце в основному звіті лише тоді, коли поведінка, яку він відображає, пов'язана з метою кампанії. Інакше йому, найімовірніше, місце серед додаткових даних.

📚 CTR виглядає чудово, а конверсії говорять про інше. Причину розбіжності може пояснити якість трафіку.

Чому контекст розміщення реклами має значення

Одна й та сама реклама може сприйматися зовсім по-різному залежно від того, який контент її оточує. Уявімо рекламу домашньої кавомашини. Одна людина бачить її під час читання статті про вибір кавових зерен. Інша — між двома не пов'язаними з темою дописами, коли сонно гортає стрічку перед сном. Обидва покази потраплять до одного звіту, хоча контекст і обставини контакту суттєво впливають на ймовірність того, що реклама приверне увагу.

Крім того, під час вибору товару люди часто покладаються на джерела, яким довіряють. Онлайн-видання пояснюють, огляди допомагають порівнювати, блогери демонструють продукти в дії, а спільноти особливо добре вміють знаходити недоліки, про які виробник чомусь забув згадати на сторінці товару.

Штучний інтелект не витіснив партнерські сайти та ресурси з оглядами товарів із процесу пошуку інформації. Дослідження, представлене на Awin’s ThinkTank Americas, показало, що 52 зі 100 доменів, до яких великі мовні моделі зверталися найчастіше, належали партнерським сайтам. Водночас сайти з оглядами товарів і партнерські ресурси становили 38% зі 100 найпопулярніших доменів для запитів на кшталт «найкращий продукт».

Це підвищує роль контентного середовища. Корисна стаття, релевантна рекомендація або вдало розміщена нативна реклама можуть охопити людину, яка вже цікавиться відповідною темою. У такому контексті рекламному повідомленню значно легше привернути увагу.

Перш ніж прагнути ще одного мільйона показів, варто перевірити три речі:

Контекст: що робить аудиторія в момент появи рекламного повідомлення?

що робить аудиторія в момент появи рекламного повідомлення? Релевантність: чи доречний креатив саме в цій ситуації?

чи доречний креатив саме в цій ситуації? Наступний крок: чи має користувач можливість продовжити взаємодію, якщо пропозиція його зацікавила?

Контекст не гарантує уваги, але значно полегшує завдання її привернути.

Як виявити розрив залученості

Розрив залученості залишає підказки. Перший сигнал з'являється тоді, коли після хороших показників на одному етапі результати наступного раптово розчаровують. Визначивши місце такого падіння, ви вже зробите половину діагностичної роботи.

Що ви бачите У чому може бути проблема Що перевірити Високе охоплення → низька видимість Покази зараховуються, хоча користувачі фактично не мають можливості помітити рекламу Розміщення, формат, позицію на сторінці, час завантаження Висока видимість → слабка взаємодія Реклама з'являється на екрані, але повідомлення не викликає реакції Креатив, заголовок, відповідність аудиторії, контекст Хороший CTR → високий показник відмов або швидкі виходи Оголошення спонукало до кліку, але посадкова сторінка не втримала відвідувача Відповідність реклами та посадкової сторінки, її зміст, швидкість завантаження Хороша залученість → низька конверсія Інтерес є, але щось заважає користувачеві виконати цільову дію Пропозицію, UX, довжину форми, ціну, елементи довіри Є конверсії → низька бізнес-цінність Кампанія залучає користувачів, які виконують цільові дії, але не приносять очікуваної цінності Якість лідів, повторні покупки, LTV, таргетинг

✔️ Практичне правило: знайдіть перший етап, на якому хороший показник змінюється слабким, і починайте оптимізацію саме звідти.

CTR на рівні 4% звучить чудово, доки не з'ясовується, що 90% відвідувачів залишають сайт за лічені секунди. Величезне охоплення теж втрачає привабливість, якщо більшість показів так і не стали видимими для користувачів. Розрив між двома показниками часто розповідає більше, ніж кожен із них окремо.

У багатоканальних кампаніях такий аналіз допомагає зрозуміти реальний внесок кожного каналу. Один знайомить аудиторію з брендом, інший стимулює детальніше вивчення пропозиції, а третій перетворює вже сформований попит на конверсії.

Важливо простежити шлях аудиторії достатньо далеко, щоб побачити, де інтерес зростає, де згасає, а де перетворюється на результат, цінний для бізнесу.

Як перетворити залученість на показник, який можна оптимізувати

Виявити слабке місце корисно лише тоді, коли є можливість зрозуміти, що відбувається на цьому етапі. Саме тому дані про поведінку користувачів після кліку мають особливу цінність. Без них клік залишається просто кліком.

Наприклад, метрики залученості MGID допомагають рекламодавцям побачити, що відбувається після переходу користувача на посадкову сторінку, зокрема кількість відвідувань і час перебування на сайті. Завдяки цьому клік, після якого людина почала активно вивчати пропозицію, і клік із миттєвим виходом більше не виглядають як однакові події.

Контекст дає рекламодавцям ще один інструмент впливу на більш ранніх етапах взаємодії. Контекстуальний таргетинг MGID використовує вміст сторінок і контекстуальні сигнали, щоб розміщувати рекламу у відповідному контентному середовищі.

Починайте з етапу, на якому втрачаєте аудиторію. Усуньте причину відтоку, перш ніж спрямовувати ще більше трафіку тим самим шляхом.

Чого не вистачає у звітах про охоплення

Високе охоплення цілком заслуговує на помітне місце у звіті. Проте значно важливіше те, що відбулося після контакту з рекламою. Чи залишилися користувачі на сайті? Чи почали вивчати пропозицію? Чи повернулися пізніше, шукали бренд або виконали цільову дію?

Саме ці сигнали допомагають визначити подальші кроки: масштабувати те, що працює, усунути причини втрати інтересу або переглянути користувацький досвід, перш ніж залучати нову аудиторію. Адже збільшення охоплення не виправить проблем на шляху до конверсії, а лише зробить їх масштабнішими.