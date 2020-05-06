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Статті з тегами

Нативна реклама

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3 хв читання
CTR Guard cover media
Преса
Новий ШІ-інструмент MGID, CTR Guard, покращує видимий CTR в ...

Глобальна рекламна платформа MGID оголошує про запуск CTR Guard, інноваційного інструменту на ...

13 бер. 2025 р. • 3 хв читання
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4 хв читання
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Новини продуктів
Як ШІ перемагає втому від реклами: представляємо CTR Guard в...

Втома від реклами — поширена проблема в галузі цифрової реклами. Оскільки користувачі регулярн...

11 бер. 2025 р. • 4 хв читання
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Посібник
1 хв читання
Sources Optimization Use Cases
Посібники
Оптимізація джерел у MGID. Контроль і прозорість для рекламо...

Щоб ефективно керувати рекламними кампаніями, потрібні не просто хоч якісь дані — це мають бут...

11 лют. 2025 р. • 1 хв читання
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6 хв читання
Why MGID Sets the Standard for High-Quality Creatives
Новини продуктів
Як MGID поєднує високоякісні креативи та успіх у CTR

Якість реклами — ключ до успішних онлайн-кампаній. Для рекламодавців добре продуманий креатив ...

6 груд. 2024 р. • 6 хв читання
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4 хв читання
MGID Upgrades Its Image Generation Model article cover
Новини продуктів
MGID оновлює свою модель створення зображень

Ми раді повідомити, що MGID запускає нову та вдосконалену модель створення зображень, призначе...

13 лист. 2024 р. • 4 хв читання
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5 хв читання
Новини продуктів
Зрозумілі джерела трафіку — ефективніша оптимізація кампаній...

Ми раді поділитися важливим оновленням до нашого інтерфейсу вибіркового призначення ставок (на...

10 жовт. 2024 р. • 5 хв читання
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9 хв читання
Новини продуктів
Granular Reporting: розширені функції для аналізу кампаній

Ми раді оголосити про запуск Версії 1 нашої функції Granular Reporting — це інструмент нового ...

8 жовт. 2024 р. • 9 хв читання

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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