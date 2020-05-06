Статті з тегами
Нативна реклама
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Новий ШІ-інструмент MGID, CTR Guard, покращує видимий CTR в ...
Глобальна рекламна платформа MGID оголошує про запуск CTR Guard, інноваційного інструменту на ...
13 бер. 2025 р. • 3 хв читання
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Як ШІ перемагає втому від реклами: представляємо CTR Guard в...
Втома від реклами — поширена проблема в галузі цифрової реклами. Оскільки користувачі регулярн...
11 бер. 2025 р. • 4 хв читання
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Посібник
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Оптимізація джерел у MGID. Контроль і прозорість для рекламо...
Щоб ефективно керувати рекламними кампаніями, потрібні не просто хоч якісь дані — це мають бут...
11 лют. 2025 р. • 1 хв читання
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Як MGID поєднує високоякісні креативи та успіх у CTR
Якість реклами — ключ до успішних онлайн-кампаній. Для рекламодавців добре продуманий креатив ...
6 груд. 2024 р. • 6 хв читання
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MGID оновлює свою модель створення зображень
Ми раді повідомити, що MGID запускає нову та вдосконалену модель створення зображень, призначе...
13 лист. 2024 р. • 4 хв читання
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Зрозумілі джерела трафіку — ефективніша оптимізація кампаній...
Ми раді поділитися важливим оновленням до нашого інтерфейсу вибіркового призначення ставок (на...
10 жовт. 2024 р. • 5 хв читання
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Granular Reporting: розширені функції для аналізу кампаній
Ми раді оголосити про запуск Версії 1 нашої функції Granular Reporting — це інструмент нового ...
8 жовт. 2024 р. • 9 хв читання