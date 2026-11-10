Ваші ШІ-інструменти можуть аналізувати продуктивність, вивчати досліджувати проблеми і допомагати з плануванням наступних кроків. MGID вже надає ШІ-підтримку на дешборді за допомогою MIA, розумного помічника для роботи з кампаніями. Але тепер ми йдемо на крок далі й даємо можливість надати доступ до даних про кампанії та інструментів MGID ШІ-середовищу, яким ви вже користуєтеся.

Уявіть, що ви можете включити свої кампанії у MGID у робочий процес з використанням ШІ, який у вас вже склався? За допомогою MGID Advertiser API MCP ви можете підключати підтримувані дані та дії щодо кампаній до сумісних інструментів штучного інтелекту, таких як Claude Code та Cursor — і таким чином зробити MGID частиною вашого поточного робочого процесу.

Що таке MGID Advertiser API MCP?

💡 MGID Advertiser API MCP — це інструмент, який підключає ваш рекламний акаунт до сумісних ШІ-асистентів, що дає вам змогу отримувати доступ до даних кампанії та виконувати підтримувані дії за допомогою природної мови.

Інструмент працює через протокол контексту моделі (Model Context Protocol — MCP) – стандарт, який дозволяє ШІ-асистентам взаємодіяти із зовнішніми платформами. Після підключення ваш ШІ-асистент зможе отримувати інформацію з акаунта MGID і допомагати з різними завданнями: перевіряти статистику, переглядати ефективність реклами та керувати кампаніями.

MGID MCP створено для рекламодавців, агенцій та команд медіабаїнгу, які вже працюють з ШІ-інструментами. Якщо ви керуєте кількома платформами з одного робочого середовища на основі ШІ, MGID може бути однією з таких платформ.

Що можна робити з MGID MCP?

За допомогою MGID MCP ви можете не лише ставити своєму ШІ-асистенту загальні запитання про рекламу. Ви можете працювати з інформацією зі свого реального акаунту MGID та використовувати її для ухвалення рішень щодо кампанії.

Розгляньмо кілька прикладів того, що ви можете запитати:

Перевірити ефективність кампанії: «Покажи мені ефективність моїх активних кампаній за останні сім днів».

«Покажи мені ефективність моїх активних кампаній за останні сім днів». Дослідити зміни ефективності : «У яких кампаній цього тижня знизилась ефективність?»

: «У яких кампаній цього тижня знизилась ефективність?» Переглянути джерела трафіку: «З яких джерел приходять кліки, але мало конверсій?»

«З яких джерел приходять кліки, але мало конверсій?» Коригувати налаштування кампанії: «Встанови щоденний бюджет для кампанії A в розмірі 100 доларів США».

«Встанови щоденний бюджет для кампанії A в розмірі 100 доларів США». Аналізувати креативи: «Покажи мої активні оголошення (тизери) та визнач, які з них мають найнижчий CTR».

Ваш ШІ-асистент може взяти необхідні дані, допомогти вам зрозуміти, що відбувається, та скористатися сумісними інструментами MGID, щоб підготувати чи виконати необхідні зміни, залежно від дозволів, налаштованих у вашому акаунті, та налаштувань з'єднання.

Як досягти більшого з MGID Skills

Для деяких рекламних завдань недостатньо одного кроку. Щоб визначити, чому знизилася ефективність, перерозподілити бюджети чи підготувати запуск кампанії, часто потрібно кілька етапів.

Саме тут може допомогти MGID Skills. Це готові інструкції для реальних рекламних завдань. Вони навчать вашого ШІ-асистента всім крокам з використанням даних та інструментів, доступних через MGID MCP. Наприклад, MGID Skills можна використовувати, щоб:

Оптимізувати кампанії за допомогою ШІ : аналізуйте ефективність, виявляйте можливості та отримуйте практичні рекомендації для покращення результатів.

: аналізуйте ефективність, виявляйте можливості та отримуйте практичні рекомендації для покращення результатів. Розподіляти бюджет туди, де він буде найефективнішим : визначайте сильніші кампанії та досліджуйте раціональніші варіанти розподілу витрат.

: визначайте сильніші кампанії та досліджуйте раціональніші варіанти розподілу витрат. Виявляти втому від креативів на ранніх етапах : помічайте, коли реклама втрачає ефективність, і вчасно її оновлюйте.

: помічайте, коли реклама втрачає ефективність, і вчасно її оновлюйте. Знаходити найефективніші джерела трафіку : дізнайтеся, які джерела приносять результати, а на які ви потенційно марнуєте бюджет.

: дізнайтеся, які джерела приносять результати, а на які ви потенційно марнуєте бюджет. Клонувати кампанії за лічені секунди : швидко відтворюйте успішні кампанії з перевіреними параметрами.

: швидко відтворюйте успішні кампанії з перевіреними параметрами. Швидше розв’язувати проблеми з модерацією : визначайте потенційні проблеми зі схваленням та отримуйте інструкції щодо їх розв'язання.

: визначайте потенційні проблеми зі схваленням та отримуйте інструкції щодо їх розв'язання. Контролювати відстеження конверсій: виявляйте можливі проблеми з відстеженням, перш ніж вони спотворять ваш аналіз ефективності.

Скажімо, ефективність вашої кампанії раптово падає. Замість вручну перебирати звіти, ви можете попросити свого ШІ-асистента розібратися. Використовуючи MGID Skill, він може проаналізувати дані кампанії та джерел трафіку, виявити потенційні причини та рекомендувати подальші дії.

Як почати користуватися MGID MCP

Для початку потрібно зробити лише кілька кроків:

Підключіть свій ШІ-інструмент: відкрийте сторінку MGID MCP та дотримуйтесь інструкцій з налаштування вашого улюбленого ШІ-чатбота. Авторизуйтеся в акаунті MGID: залогіньтеся через доступний процес авторизації, використовуючи свої дані MGID API. Спробуйте перший запит: почніть з чогось простішого, як-от «Покажи статистику моїх активних кампаній за цей тиждень». Ознайомтеся з MGID Skills: після підключення спробуйте керований процес для діагностики кампаній, оптимізації або іншого доступного завдання.

Ми рекомендуємо почати з доступу лише для читання, який дає змогу досліджувати дані про кампанії та переглядати ефективність, але не дозволяє ШІ-асистенту вносити зміни в акаунт.

Додайте MGID у свій робочий процес з ШІ

Завдяки MGID MCP вам тепер значно легше включити ваші рекламні кампанії в той ШІ-інструмент, яким ви вже користуєтеся. Хай що ви робите — перевіряєте ефективність, розв'язуєте проблеми чи плануєте наступні кроки — ви можете працювати з сумісними даними та діями MGID і не мусити постійно перемикатися між платформами.

Оскільки MGID тепер стає частиною вашого робочого простору з підтримкою ШІ, вже не потрібно адаптувати процес роботи. Користуйтеся тими інструментами, які вже є частиною цього процесу.

Не змінюйте свій робочий процес. Розширюйте його.

Почніть користуватися MGID MCP.