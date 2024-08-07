Нам всім знайоме це відчуття: ви вклали час, гроші й зусилля в налаштування кампанії Google Ads, з нетерпінням чекаючи на потік конверсій. Натомість — тиша. А може, раніше ваша реклама показувала гарні результати, але відтоді конверсій стало значно менше? Засмучує, правда? Повірте, таке траплялось у всіх.

Але є тут і плюс — оскільки ця проблема не унікальна, є багато способів перевірити й оптимізувати свої кампанії, щоб таки досягти бажаного потоку конверсій. Ця стаття допоможе вам визначити, що йде не так, і як це виправити. Ми розповімо про десять основних причин, чому ваша реклама в Google Ads може не приносити конверсій, і надамо практичні рішення, щоб повернути вашу стратегію PPC у правильне русло.

Отже, час ставати до роботи. Потрібно лише кілька змін — і на вас чекає нова історія успіху в Google Ads!

1. Для результатів ще зарано

Ви нещодавно запустили кампанію в Google Ads, а конверсій ще немає? Не панікуйте! Якщо оголошення нові, їм може знадобитися трохи більше часу, щоб зібрати дані, необхідні для ефективної роботи.

Коли ви запускаєте нову кампанію, Google Ads проходить фазу алгоритмічного навчання. За цей час платформа дізнається, яку аудиторію найімовірніше зацікавить ваша реклама, аналізуючи, як користувачі взаємодіють з оголошеннями. Щоб цей процес став ефективним, потрібно зібрати певний обсяг даних, тому нормально, коли спершу конверсії надходять повільно.

Як це виправити:

Проявіть терпіння. Іноді кампанії потрібно трохи часу на збір даних та оптимізацію.

Іноді кампанії потрібно трохи часу на збір даних та оптимізацію. Підвищте бюджет. Якщо збільшити бюджет, це прискорює процес збору даних, що допомагає Google навчатися швидше.

Якщо збільшити бюджет, це прискорює процес збору даних, що допомагає Google навчатися швидше. Розширте таргетинг. Розширте межі аудиторії, щоб оголошення охоплювали більше людей, тим самим прискорюючи етап навчання.

2. Низька впізнаваність бренду

Однією з причин, чому Google Ads може не приносити конверсій, є недостатня впізнаваність бренду. Навіть якщо вашу рекламу видає вгорі результатів пошуку, користувачі з меншою ймовірністю на неї натиснуть, якщо не впізнають ваш бренд. Впізнаваність бренду відчутно впливає на клікабельність і конверсії. Коли користувачі не знайомі з брендом, вони, швидше за все, виберуть конкурента, якого знають і якому довіряють.

Розвивати поінформованість критично важливо, щоб налагодити довіру й спонукати користувачів взаємодіяти з вашою рекламою. Без цього навіть найкраще оптимізовану рекламу може бути складно конвертувати.

Як це виправити:

Використовуйте багатоканальний маркетинг. Познайомте свою аудиторію зі своїм брендом у соціальних мережах, рекламуйтеся в Google Display Network та на інших платформах водночас із рекламою в пошуку, щоб підвищити впізнаваність бренду.

Познайомте свою аудиторію зі своїм брендом у соціальних мережах, рекламуйтеся в Google Display Network та на інших платформах водночас із рекламою в пошуку, щоб підвищити впізнаваність бренду. Вкладайтеся в дисплейну рекламу. Використовуйте візуально привабливу дисплейну рекламу, щоб створити початкову впізнаваність, підвищуючи ефективність пов’язаних пошукових оголошень і збільшуючи ймовірність конверсії.

Використовуйте візуально привабливу дисплейну рекламу, щоб створити початкову впізнаваність, підвищуючи ефективність пов’язаних пошукових оголошень і збільшуючи ймовірність конверсії. *Використовуйте інші маркетингові стратегії. Доповніть PPC емейл-маркетингом та пошуковою оптимізацією, щоб ваш бренд залишався на першому місці та був помітним у звичайних результатах пошуку, посилюючи ідею вашого бренду та зміцнюючи довіру.

3. Недостатній бюджет

Одна з найбільш поширених причин, чому реклама Google Ads може не конвертуватися — занадто обмежений бюджет. Навіть з найкращою рекламою та таргетуванням, якщо вашого бюджету недостатньо для конкуренції, ви можете пропускати цінні можливості.

У конкурентному світі Google Ads ви не єдині берете участь у торгах за ці дорогоцінні рекламні місця. Через низький бюджет, ваша реклама може не вигравати в достатній кількості аукціонів, щоб її побачили потенційні клієнти. Насправді Google може навіть знизити ваші ставки або взагалі припинити показ ваших оголошень, коли ваш бюджет вичерпається, що означає, що ви не отримуєте потрібної видимості.

Як це виправити:

Збільште бюджет.* Поміркуйте над тим, щоб збільшити доступний бюджет на день чи на місяць, щоб забезпечити більше рекламної видимості та кліків.

Перевірте обмеження бюджету. Стежте за сповіщеннями «Обмежений бюджет» у Google Ads, щоб переконатися, що це не обмежує ефективність реклами.

Стежте за сповіщеннями «Обмежений бюджет» у Google Ads, щоб переконатися, що це не обмежує ефективність реклами. Використовуйте показники ставок. Переглядайте приблизні показники ставок у верхній частині сторінки, щоб зрозуміти необхідні коригування бюджету для конкурентоспроможного розміщення оголошень.

4. Завищені очікування

Ваша реклама в Google Ads приносить конверсії, але не так багато, як ви розраховували? Можливо, настав час подумати про свої очікування. Багато рекламодавців починають сподіватися на шалений рівень конверсій нізвідки, але насправді все інакше.

У різних галузях середній рівень конверсії також відрізняється, і чудовий рівень конверсії для однієї сфери може вважатися низьким для іншої. Наприклад, для меблів конверсія 2,53% нормальна, а для категорії «лікарі та хірурги» середній рівень конверсії — 11,08%. Важливо мати реалістичні цілі на основі конкретних галузевих показників, а не середніх показників у цілому.

Як це виправити:

З'ясуйте галузеві стандарти. Зрозумійте, які середні рівні конверсії у вашій галузі, щоб адаптувати до цього свої очікування.

Зрозумійте, які середні рівні конверсії у вашій галузі, щоб адаптувати до цього свої очікування. Порівнюйте те, що можна порівнювати. Пам'ятайте, що деякі дії (наприклад, замовити консультацію) користувачам зробити простіше, ніж інші (наприклад, щось купити). Враховуйте складність бажаної конверсії, коли ставите собі цілі.

Пам'ятайте, що деякі дії (наприклад, замовити консультацію) користувачам зробити простіше, ніж інші (наприклад, щось купити). Враховуйте складність бажаної конверсії, коли ставите собі цілі. Уточніть свої цілі. Не варто відразу прагнути максимальних результатів — ставте проміжні цілі, щоб можна було їх поступово підвищувати в міру збору даних та оптимізації кампаній.

5. Неполадки з відстеженням конверсій

Якщо ви бачите нуль конверсій у своїй кампанії Google Ads, або їхня кількість рідко знижується, проблема може полягати у вашому відстеженні конверсій. Дуже важливо правильно налаштувати відстеження, оскільки навіть незначні помилки можуть призвести до неточних даних і втрачених можливостей.

Відстеження конверсій допомагає вимірювати ефективність ваших оголошень, фіксуючи дії, які виконують користувачі після взаємодії з вашими оголошеннями. Якщо воно не налаштоване, як слід, ви можете отримувати конверсії, про які й не знаєте. Проблеми з відстеженням можуть виникнути через різні причини, наприклад, неправильне встановлення кодів відстеження, зміни у структурі вебсайту чи оновлення ваших налаштувань Google Ads.

Як це виправити:

Перегляньте історію змін. Якщо раніше у вас були конверсії, а тепер немає, перевірте історію змін у своєму профілі Google Ads. Перевірте будь-які свіжі зміни, які могли порушити відстеження.

Якщо раніше у вас були конверсії, а тепер немає, перевірте історію змін у своєму профілі Google Ads. Перевірте будь-які свіжі зміни, які могли порушити відстеження. Перевірте встановлення коду відстеження. Перевірте, чи у вас на сайті правильно встановлені коди відстеження.

Перевірте, чи у вас на сайті правильно встановлені коди відстеження. Скористайтеся Google Tag Assistant. Інструменти, такі як Google Tag Assistant, допоможуть усунути неполадки та перевірити, чи запускаються ваші теги правильно.

6. Неточне таргетування за місцем розташування

Якщо ваші оголошення Google не конвертуються, це може бути через неправильно налаштований таргетинг за локацією. Таргетинг за локацією важливий, щоб охопити необхідну аудиторію. Отже, через неправильно налаштовані параметри ваша реклама може демонструватися людям, які не перебувають у вашій цільовій локації — тобто ви марнуєте бюджет на рекламу й отримуєте менше конверсій.

Коли ви налаштовуєте таргетинг за локацією, у вас є два варіанти:

Присутність або зацікавленість: цей варіант орієнтований на людей, які перебувають у вашому цільовому регіоні, регулярно відвідують його або виявляли інтерес до нього.

цей варіант орієнтований на людей, які перебувають у вашому цільовому регіоні, регулярно відвідують його або виявляли інтерес до нього. Присутність: таргетинг на людей, які перебувають у вашому цільовому регіоні в поточний момент або регулярно.

За замовчуванням Google використовує параметр «Присутність або зацікавленість», який підходить не всім видам бізнесу. Наприклад, людина, яка шукає ваше місто, бо планує туди приїхати, навряд чи буде зацікавлена в місцевих послугах, таких як перукарня чи ветеринарна клініка.

Як це виправити:

Перевірте налаштування локації. Подивіться, чи налаштований таргетинг за локацією на варіант «Присутність», якщо вам потрібні лише люди, які фізично перебувають у вашому цільовому регіоні.

Подивіться, чи налаштований таргетинг за локацією на варіант «Присутність», якщо вам потрібні лише люди, які фізично перебувають у вашому цільовому регіоні. Налаштуйте радіус таргетингу. Перевірте, чи встановлений радіус охоплює фактичну зону обслуговування, і водночас не є занадто широким. *Аналізуйте свою аудиторію. За даними кампанії визначте, звідки надходять кліки на ваші оголошення. Якщо багато з них за межами вашої цільової зони, варто змінити налаштування.

7. Сезонний спад ефективності

Не всі коливання в результатах ваших кампаній на Google Ads залежать від проблем із самими кампаніями. Іноді спад конверсій — лише частина сезонної моделі. Оголошення можуть мати кращі чи гірші результати залежно від пори року, свят чи навіть щомісячних коливань.

Наприклад, якщо ви керуєте онлайн-магазином, ви можете помітити, що під час свят рівень конверсій підвищується, а в період перед святами — знижується. Також у деяких компаніях спостерігаються спади, наприклад, в літні місяці.

Як це виправити:

Визначте закономірності. Відстежуйте дані про конверсії протягом певного періоду, щоб помітити сезонні коливання. Використовуйте попередні дані або відстежуйте кампанії, щоб визначити базову цифру, від якої можна відштовхуватися.

Відстежуйте дані про конверсії протягом певного періоду, щоб помітити сезонні коливання. Використовуйте попередні дані або відстежуйте кампанії, щоб визначити базову цифру, від якої можна відштовхуватися. Змінюйте ставки та бюджет. Використовуйте отриману інформацію, щоб змінювати ставки й бюджети, збільшуючи їх у час найбільшого попиту і трохи зменшуючи в повільніші періоди.

Використовуйте отриману інформацію, щоб змінювати ставки й бюджети, збільшуючи їх у час найбільшого попиту і трохи зменшуючи в повільніші періоди. Плануйте заздалегідь. Підготуйтеся до очікуваних повільних періодів, запустивши акції або змінивши повідомлення в рекламі, щоб вона залишалася доречною.

8. Неоптимізовані лендінги

Якщо по ваших оголошеннях Google Ads клікають, а конверсій немає, проблема може бути з лендінговими сторінками. Ефективний лендінг має ключове значення, щоб перетворити ці кліки на фактичні конверсії. Якщо ваш лендінг недостатньо якісний, він може відчутно впливати на рівень конверсій.

Що означає оптимізована лендінгова сторінка?

Швидке завантаження

Налаштована під мобільні пристрої

Зрозумілий, цілеспрямований дизайн

Лендінгова сторінка має містити:

Заголовок Підзаголовок Кнопку заклику до дії (CTA) Ціннісну пропозицію Головне зображення або відео Переваги чи функції Соціальні докази або відгуки Сигнали про довіру (символи безпеки чи гарантії) Форма фіксації лідів Додаткова інформація чи поширені запитання

Як це виправити:

Перевірте швидкість завантаження. Переконайтеся, щоб ваш лендінг завантажувався швидко на всіх пристроях — визначте й виправте проблеми за допомогою інструментів, таких як Google PageSpeed.

Переконайтеся, щоб ваш лендінг завантажувався швидко на всіх пристроях — визначте й виправте проблеми за допомогою інструментів, таких як Google PageSpeed. Оптимізуйте сторінку для мобільних пристроїв. Протестуйте лендінг на екранах різних розмірів, щоб перевірити, що він гарно виглядає і повністю працює на мобільних пристроях.

Протестуйте лендінг на екранах різних розмірів, щоб перевірити, що він гарно виглядає і повністю працює на мобільних пристроях. Спростіть дизайн. Зосередьтеся на чистому, інтуїтивно зрозумілому дизайні, видаліть непотрібні елементи та переконайтеся, що ваш заклик до дії виділяється та його легко знайти.

9. Неефективний текст оголошень

Одна з поширених причин, чому ваша реклама в Google Ads не працює — бо в ній неякісно написаний текст. Навіть з найкращим таргетуванням кліки й конверсії легко втратити, якщо текст реклами недостатньо захопливий.

Текст рекламного оголошення — це перша взаємодія потенційних клієнтів із вашим брендом. Якщо він занадто загальний чи не відповідає безпосереднім потребам клієнтів, вони можуть без роздумів проскролити повз. Щоб збільшити кількість конверсій, критично важливо написати текст, який привертає увагу й відгукується аудиторії.

Як це виправити:

Відразу приверніть увагу цільової аудиторії. Щоб ваша реклама привертала увагу користувачів, яким справді цікаво, додавайте деталі, такі як портрет клієнта чи ціновий діапазон.

Щоб ваша реклама привертала увагу користувачів, яким справді цікаво, додавайте деталі, такі як портрет клієнта чи ціновий діапазон. Використовуйте доречні ключові слова. Включайте в рекламу ключові слова, які оптимізують пошук і підкреслять вашу унікальну торгову пропозицію, щоб виділятися на фоні конкурентів.

Включайте в рекламу ключові слова, які оптимізують пошук і підкреслять вашу унікальну торгову пропозицію, щоб виділятися на фоні конкурентів. Вигадайте захопливі заголовки. Використовуйте вислови, орієнтовані на дію, і наголошуйте на перевагах продукту чи послуги чи на проблемах, які вони розв'язують — так ви привернете увагу користувачів і заохотите їх натиснути.

Формули заголовків реклами для пошуку

Формула Приклад Ключове слово + Перевага + Заклик до дії на основі почуття «Невагомі кросівки для повного комфорту — придбайте вже зараз!" Перевага + Заклик до дії + повідомлення бренду «Отримайте безкоштовну доставку — купуйте якість, якій довіряєте» Функція + Ціна CTA + Диференціатор «Легкі кросівки за $49,99, найкращий вибір для бігунів» Ключове слово + Пропозиція + Терміновий заклик до дії «Хапайте кросівки зі знижкою 20% — кількість обмежена!» Перевага + Бренд + Заклик до дії «Відчуйте неперевершений комфорт лише з [брендом], купуйте вже зараз!» Функція + Сигнал довіри + Заклик до дії «Надійні кросівки з тисячами відгуків, придбайте вже зараз» Ключове слово + Рішення + Заклик до дії «Найкращі кросівки від болю в ногах — замовте сьогодні» Ціна + Перевага + Заклик до дії «Доступні кросівки з максимальним комфортом — придбайте сьогодні»

10. Неналежний задум ключового слова

Навіть якщо ваша реклама й лендінг повністю відповідають ключовим словам, які ви використовуєте для таргетингу, з конверсіями все одно може бути проблема. Таке трапляється, коли намір, що стоїть за ключовими словами, не відповідає пропозиції вашої реклами. Якщо на ключові слова реагують користувачі, не готові до конверсії, ви фактично марнуєте свій рекламний бюджет.

Розуміти мету ключового слова надзвичайно важливо. Користувачі шукають інформацію чи готові купувати? Якщо оголошення відображаються в інформаційному пошуку, а вам потрібен намір щось придбати чи зробити, рівень конверсії постраждає.

Як це виправити:

Таргетуйте користувачів за комерційними намірами. Робіть ставки на ключові слова, що свідчать про готовність щось придбати — такі як «купити», «недорого» чи «порівняти».

Робіть ставки на ключові слова, що свідчать про готовність щось придбати — такі як «купити», «недорого» чи «порівняти». Використовуйте довші ключові запити. Скористайтеся конкретними пошуковими запитами на 4 і більше слів, щоб залучити більш доречний трафік, готовий до конверсії, та зменшити витрати.

Скористайтеся конкретними пошуковими запитами на 4 і більше слів, щоб залучити більш доречний трафік, готовий до конверсії, та зменшити витрати. Додайте мінус-слова. Відстежуйте звіти про пошукові терміни та додавайте мінус-слова, щоб виключити нецільові запити та підвищити доречність оголошень.

Типи намірів за ключовими словами

Інформаційний

Суть: отримати відповіді

отримати відповіді Мета: надати докладну та корисну інформацію

надати докладну та корисну інформацію Відповідні ключові слова: як, що таке, поради для, найкращий спосіб, інструкція

як, що таке, поради для, найкращий спосіб, інструкція Приклад: як вибрати кросівки

Комерційний

Суть: порівняти варіанти

порівняти варіанти Мета: допомогти користувачам оцінити продукти

допомогти користувачам оцінити продукти Відповідні ключові слова: найкращі, топ, відгуки, порівняння, переваги

найкращі, топ, відгуки, порівняння, переваги Приклад: найкращі кросівки для бігу

Транзакційний

Суть: виконати дію

виконати дію Мета: сприяти покупці або певній дії

сприяти покупці або певній дії Відповідні ключові слова: купити, покупка, знижка, акції, замовити

купити, покупка, знижка, акції, замовити Приклад: купити кросівки

Навігаційний

Суть: перейти на певний сайт

перейти на певний сайт Мета: спрямувати користувачів на певний вебсайт або сторінку

спрямувати користувачів на певний вебсайт або сторінку Відповідні ключові слова: назва бренду, назва компанії, назва вебсайту, назва продукту

назва бренду, назва компанії, назва вебсайту, назва продукту Приклад: https://sneakers.com/

Вийдіть за межі Google Ads за допомогою інноваційних рішень MGID

Здається, що можливостей Google Ads вам не вистачає? Час дослідити цілий новий світ рекламних можливостей за допомогою MGID. Ми не просто показуємо рекламу — ми докорінно змінимо весь ваш підхід до просування. На нашій платформі безліч можливостей покращити ваші кампанії й розширити охоплення.

Ми зосереджуємося на інноваціях. Наші рішення на основі штучного інтелекту виведуть вашу рекламу на новий рівень, автоматизуючи й оптимізуючи кожен аспект ваших кампаній. Про що б не йшлося — про розробку креативів чи дизайн лендінгу — ми готові вам допомогти, адже маємо найкращі технології та підтримку експертів.

Ось як нам це вдається:

Розробка креативів. Наші ШІ-інструменти допоможуть вам створити привабливу рекламу, від зображень і заголовків до захопливих описів. Ми використовуємо A/B-тестування й аналіз даних, щоб вдосконалити ваші оголошення та підвищити ефективність.

Наші ШІ-інструменти допоможуть вам створити привабливу рекламу, від зображень і заголовків до захопливих описів. Ми використовуємо A/B-тестування й аналіз даних, щоб вдосконалити ваші оголошення та підвищити ефективність. Контекстуальний інтелект. Наші розширені алгоритми гарантують, що ваші реклами відображатимуться в найбільш доречних і безпечних середовищах. Таким чином ваші оголошення досягатимуть кращих результатів, адже відповідатимуть довколишньому контенту й інтересам аудиторії.

Наші розширені алгоритми гарантують, що ваші реклами відображатимуться в найбільш доречних і безпечних середовищах. Таким чином ваші оголошення досягатимуть кращих результатів, адже відповідатимуть довколишньому контенту й інтересам аудиторії. Алгоритм поєднання на основі ШІ. Ми використовуємо складні засоби ШІ, щоб поєднати вашу рекламу з користувачами, яким вона буде найбільш цікава. Такий персоналізований підхід збільшує шанси на конверсію, задовольняючи інтереси й потреби користувачів.

Ми використовуємо складні засоби ШІ, щоб поєднати вашу рекламу з користувачами, яким вона буде найбільш цікава. Такий персоналізований підхід збільшує шанси на конверсію, задовольняючи інтереси й потреби користувачів. Оптимізація прибутку. Наш штучний інтелект оптимізує формати рекламних оголошень, щоб максимізувати дохід для паблішерів, одночасно покращуючи взаємодію з таргетованим контентом для користувачів. Це означає, що виграють як рекламодавці, так і паблішери.

Одна з наших найсвіжіших інновацій — функція прогнозування ефективності, яка допомагає вам визначити потенціал майбутньої кампанії. Ця функція використовує розширені моделі для прогнозування ефективності ваших рекламних матеріалів на основі налаштувань та елементів дизайну. Це справжня революція, яка допоможе ухвалювати рішення на основі даних та оптимізувати рекламну стратегію для більшого залучення та конверсій.

Ми постійно оновлюємо та додаємо нові функції, щоб робота з нами завжди була цікавою і водночас ефективною. Завдяки MGID ви не просто йдете в ногу з часом — ви його випереджаєте.

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Якщо ви бачите, що рівень конверсії знижується, не втрачайте надії! Часто це просто тимчасова складність. За допомогою правильних стратегій ви можете змінити ситуацію на краще й отримувати високі результати.

Але є додаткова і найкраща стратегія: не обмежуйтеся виключно Google Ads. Розширивши охоплення за допомогою нативної реклами MGID допоможе вам покращити результати, як ніколи раніше. Нативна реклама ідеально поєднується з контентом сторінки й таким чином привертає увагу, не дратуючи. Такий підхід не тільки підвищує зацікавленість, але й посилює загальний вплив вашої реклами.

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