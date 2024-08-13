Глобальна рекламна платформа MGID вже побачила, наскільки корисно було вкладати зусилля в персонал, технології та партнерства — бізнес вже показав хороші результати в першій половині 2024 року, а міжнародне розширення продовжується й надалі. Відкриваючи нові ринки й можливості прибутку в Північній і Південній Америці, Європі та Азії, компанія продовжила свою п’ятирічну тенденцію до двозначного зростання з року в рік, допомагаючи клієнтам досягати успіху в непростому рекламному середовищі сьогодення.

Чисельність персоналу зросла на 18% у першому півріччі — до 800 осіб, що покращило поточну роботу команди в усьому світі. Компанія також відкрила вже 18-й офіс — цього разу в Барселоні, Іспанія. Зростання керівної команди також зміцнює бізнес і забезпечує наявність якісного лідерства, відповідального за майбутній розвиток — у цей період до нас приєднався Ґійом Кріб’є на посаді керівника з питань міжнародного успіху паблішерів.

MGID неухильно зосереджувалася на розвитку своїх продуктів, щоб клієнти мали доступ до найкращих інструментів й аудиторії в 1 мільярд унікальних відвідувачів щомісяця. Стратегічні інвестиції та партнерства дозволили MGID розробити комплексне середовище штучного інтелекту, яке автоматизує й оптимізує весь рекламний процес від розробки матеріалів до розміщення реклами, використовуючи деталізовану аналітику даних для забезпечення більшого охоплення, залучення та ефективності кампанії для клієнтів.

Ці вдосконалення допомогли підвищити рівень CTR у всіх країнах, де працює MGID. Окрім ринків, що розвиваються, зокрема Таїланду й Індії, де ми побачили зростання CTR на 139% і 133% відповідно, помітні покращення відбулися й на сформованих ринках — у Німеччині показник виріс на 67%, а у США — на 74%.

Сергій Денисенко, генеральний директор MGID, прокоментував: