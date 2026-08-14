Серпень змінює нативний трафік під впливом сезонних змін у поведінці користувачів, попиті та вартості реклами.

Уявіть: серпень, ви відкриваєте дашборд своєї кампанії. Трафік продовжує надходити, але щось змінилося. CPC коливається, конверсії стали менш передбачуваними, один GEO непомітно просів, а інший працює так, ніби нічого не сталося. Це втома від кампанії, проблема з якістю трафіку чи просто звичайна серпнева сезонність?

Влітку змінюється те, як люди проводять час онлайн. Відпустки порушують звичний розпорядок дня, користувачі частіше перемикаються між пристроями, а сезонні інтереси поступово зміщуються в бік підготовки до нового навчального року та початку осені. Ці зміни безпосередньо відображаються на показниках нативних кампаній — часто ще до того, як медіабаєри встигають зрозуміти їхню причину.

Тож чого медіабаєрам насправді очікувати від трафіку в серпні? Ми проаналізували повторювані сезонні закономірності та доступні ринкові дані за 2026 рік, щоб це з’ясувати.

Як серпневі зміни відображаються в цифрах?

Серпень проявляється в низці невеликих змін, які разом впливають на загальну картину кампанії:

Обсяг трафіку знижується через зміни у звичному розпорядку дня — відпустки, подорожі та інший графік.

знижується через зміни у звичному розпорядку дня — відпустки, подорожі та інший графік. Коефіцієнти конверсії стають менш передбачуваними, особливо в категоріях із довшим циклом прийняття рішення про покупку.

стають менш передбачуваними, особливо в категоріях із довшим циклом прийняття рішення про покупку. Поведінка на різних пристроях змінюється: мобільні пристрої залишаються важливою точкою контакту, оскільки люди проводять більше часу далеко від звичних десктопних екранів.

змінюється: мобільні пристрої залишаються важливою точкою контакту, оскільки люди проводять більше часу далеко від звичних десктопних екранів. Динаміка аукціону також змінюється: у деяких категоріях активність знижується, конкуренція послаблюється, а на окремих сегментах з’являється дешевший інвентар.

Жодна з цих змін не відбувається однаково в усіх GEO, вертикалях чи на всіх пристроях. Саме тому узагальнені «серпневі бенчмарки» мають обмежену практичну цінність. Щоб отримати справді корисні висновки, потрібно аналізувати кампанію комплексно — від CPC до конверсії.

Серпень 2024 року: вартість змінювалася по-різному

Дані Skai добре ілюструють, наскільки нерівномірними можуть бути сезонні зміни.

Retail media: витрати ↓ 26%, CPC ↓ 13%

витрати ↓ 26%, CPC ↓ 13% Платна пошукова реклама: витрати ↓ 2%, CPC ↑ 3%

витрати ↓ 2%, CPC ↑ 3% Реклама в соціальних мережах: витрати ↑ 8%, CPM ↑ 3%

Ці три канали демонструють три абсолютно різні сценарії. Ба більше, навіть протягом одного місяця витрати та вартість реклами рухалися в різних напрямках.

Серпень 2025 року: вартість реклами в соціальних мережах знизилася

Рік потому реклама в соціальних мережах продемонструвала іншу динаміку. За даними GeistM CPM у Meta знижувався протягом усього місяця: на 6% у першій половині серпня, а потім ще на 7% у другій. CPC демонстрував схожу динаміку. У другій половині місяця також зріс CTR, тож у міру наближення кінця серпня вартість трафіку знижувалася, а залученість аудиторії зростала.

Meta CPM: ↓ 6% (перша половина місяця) → ↓ 7% (друга половина)

↓ 6% (перша половина місяця) → ↓ 7% (друга половина) Meta CPC: ↓ 5% (перша половина місяця) → ↓ 12% (друга половина)

↓ 5% (перша половина місяця) → ↓ 12% (друга половина) CTR: ↑ 5% (друга половина місяця)

На рівні ринку обсяг цифрової реклами у США в серпні 2025 року зріс на 8% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, тоді як загальні витрати на медіа скоротилися на 3%.

✅ Серпень рідко розвивається за одним сценарієм. Одного року вартість реклами в соціальних мережах зростає, тоді як витрати на retail media скорочуються. Наступного року реклама в соцмережах дешевшає, а залученість аудиторії зростає. Результат залежить від каналу, часу та аудиторії, а отже, CPC або CPM окремо показують лише частину загальної картини.

Куди зміщується увага аудиторії в серпні?

Сезонність рідко однаково впливає на всі вертикалі. У серпні важливіше зрозуміти, куди зміщується увага користувачів і які потреби стають актуальнішими з наближенням кінця літа.

Вертикаль На чому зосередитися в серпні Подорожі та дозвілля Подорожі в останню хвилину, локальні активності, відпочинок на природі Освіта Підготовка до нового навчального року, курси, професійне навчання Краса та здоров’я Догляд за шкірою, відновлення, повернення до звичного режиму Дім і стиль життя Сезонне оновлення, домашні проєкти, підготовка до осені Фінанси Планування бюджету, майбутні витрати, пропозиції, орієнтовані на розв’язання конкретних проблем Електронна комерція Попит наприкінці літа, сезонні товари, перші осінні потреби

Час має не менше значення, ніж вертикаль. На початку серпня все ще переважають літні наміри: подорожі, дозвілля та спонтанні покупки. В останні тижні місяця у фокус знову повертаються навчання, робота та осінні плани, тому креативи з виразним літнім акцентом поступово втрачають актуальність.

Креатив, який спрацював 1 серпня, не обов’язково буде таким самим ефективним 25 серпня.

Цей зсув особливо важливий для кампаній із довшим циклом прийняття рішення, наприклад B2B-пропозицій і дорогих покупок. Користувач може клікнути, зацікавитися пропозицією та продемонструвати реальний інтерес у серпні, але відкласти рішення до вересня, коли повернеться до звичного ритму. Тому конверсії в день кліку можуть давати неповну картину серпневого трафіку в категоріях, де шлях до покупки природно займає більше часу.

Що впливає на серпень 2026 року?

Рекламодавці входять у серпень на тлі значного зростання витрат на цифрову рекламу в попередньому кварталі.

За даними Skai, у другому кварталі 2026 року витрати в усіх трьох основних цифрових каналах зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року: на 26% у retail media, на 26% у рекламі в соціальних мережах і на 17% у платній пошуковій рекламі.

Особливо вирізняються показники реклами в соціальних мережах: витрати зросли на 26%, тоді як CPC знизився на 18%. Таке поєднання — більше коштів у каналі за нижчої вартості кліка — свідчить про підвищення ефективності ринку.

Для баєрів нативної реклами ці показники свідчать про високу активність у performance-рекламі напередодні другого півріччя, причому бюджети, кількість кліків і вартість реклами змінюються по-різному залежно від каналу.

Упродовж серпня особливо варто стежити за трьома факторами:

Тиск на ефективність: CPA, ROAS та вимірювані результати після кліка й надалі впливають на рішення щодо закупівлі реклами.

CPA, ROAS та вимірювані результати після кліка й надалі впливають на рішення щодо закупівлі реклами. Швидші цикли роботи з креативами: інструменти ШІ спрощують створення та оперативне тестування сезонних концепцій.

інструменти ШІ спрощують створення та оперативне тестування сезонних концепцій. Тестування до Q4 починається заздалегідь: ID паблішерів, заголовки, віжуали та прелендинги, протестовані зараз, можуть дати корисні сигнали ще до того, як конкуренція посилиться наприкінці року.

Однак станом на 10 серпня ще зарано говорити про сформований тренд трафіку за серпень 2026 року. Натомість зміни в другій половині місяця можуть дати значно більше інформації.

Ваш серпневий дашборд: на що варто поглянути ще раз?

У серпні звичні метрики може бути складніше правильно інтерпретувати окремо одна від одної. Перш ніж коригувати бюджети або призупиняти кампанії, варто провести кілька перевірок, які допоможуть відрізнити справжній сезонний зсув від реальної проблеми з ефективністю:

Порівнюйте серпень із серпнем. Зміни місяць до місяця можуть перебільшувати вплив сезонності. Якщо доступні історичні дані, порівняйте показники з аналогічним періодом 2025 року, а липень використовуйте як додатковий орієнтир. Аналізуйте показники окремо за пристроями. Розглядайте мобільний і десктопний трафік окремо. Зміни у звичках користувачів можуть по-різному впливати на обсяг трафіку, залученість і конверсійну поведінку на різних пристроях. Не обмежуйте аналіз дешевих кліків лише CPC. Нижчий CPC має цінність лише тоді, коли трафік демонструє хороші результати й на наступних етапах воронки. Перш ніж збільшувати витрати, перевірте залученість, коефіцієнт конверсії та CPA або ROAS. Оновлюйте рекламний меседж відповідно до календаря. Якщо в перший тиждень креативи зосереджені на літньому відпочинку та подорожах, то вже до третього тижня акцент варто змістити на підготовку до навчального року та осені. Продовжуйте тести, які можуть дати корисні інсайти для Q4. Серпень — вдалий період для тестування паблішерів і плейсментів, прелендингів, заголовків та візуалів. Фіксуйте комбінації, які забезпечують якісні конверсії, щоб використати найсильніші сигнали, коли восени почнеться масштабування.

✔️ Головне правило: коли в серпні змінюється певна метрика, спочатку з’ясуйте причину й лише потім коригуйте бюджет. GEO кампанії, тип пристрою, набір паблішерів і затримка конверсії можуть показувати абсолютно різну картину, і реальних дій може потребувати лише один із цих факторів.

Серпень уже вказує на осінні тренди

Наприкінці серпня рекламний календар починає рухатися вперед. Кампанії до нового навчального року уже набирають обертів, користувачі повертаються до звичного ритму, а планування Q4 переходить від теорії до практики.

Для баєрів нативної реклами серпень дає можливість побачити, як креативи, паблішери та офери працюють у міру зміни намірів користувачів і наближення Q4. Кампанії, які правильно зчитують ці сигнали, увійдуть в осінній сезон, спираючись на дані, а не на припущення.

Повна картина серпня 2026 року стане зрозумілою лише після завершення місяця. А поки що, перш ніж реагувати на зміни, поверніться до дашборда й поставте собі ще одне запитання: що насправді стоїть за цією зміною? Сезонність, розподіл трафіку між пристроями, наміри аудиторії, вартість трафіку та затримка конверсії — усе це може впливати на результати в серпні. Стежте за змінами, тестуйте цілеспрямовано та зберігайте дані, які стануть у пригоді в наступному сезоні.