Більше джерел попиту часто означає більше можливостей для монетизації. А підключення Google Demand у віджетах MGID може посилити конкуренцію, підвищити ефективність монетизації та загальну дохідність сторінки без змін у вже налаштованій системі монетизації паблішера.

Прагнучи максимізувати дохід від монетизації, паблішери часто використовують кілька джерел попиту на одній сторінці. І тут виникає логічне запитання: якщо на сайті вже працює Google Ad Manager (GAM) або інший партнер із монетизації, чи є сенс додатково підключати Google Demand у віджетах MGID?

Коротка відповідь — так. Додавання Google Demand до віджетів MGID створює додаткову конкуренцію за нативний рекламний інвентар, не замінюючи наявні банерні розміщення та не відбираючи в них дохід.

Окремі рекламні розміщення, окремі аукціони

Одне з головних побоювань — канібалізація доходу. Якщо Google Demand уже використовується в інших рекламних розміщеннях на сторінці, паблішери можуть припустити, що його підключення у віджетах MGID просто перерозподілить дохід з одного розміщення на інше.

Однак кожне рекламне розміщення монетизується незалежно. Банер, нативний віджет і відеореклама — це окремі види рекламного інвентарю, для кожного з яких проводиться власний аукціон.

У віджеті MGID Google Demand стає ще одним джерелом попиту, яке конкурує за показ разом з іншими джерелами попиту MGID. Якщо Google Demand перемагає в аукціоні у віджеті MGID, він отримує показ саме в цьому нативному рекламному розміщенні. Це не впливає на аукціони за банерні розміщення в інших частинах сторінки й не замінює їх.

Отже, додавання Google Demand до віджета MGID посилює конкуренцію саме за конкретне нативне рекламне розміщення, а не перетягує попит з інших розміщень на сторінці.

Таким чином, паблішери можуть зберегти наявні налаштування GAM або банерної реклами й водночас розширити пул джерел попиту, які конкурують за інвентар MGID.

Різні рекламні формати залучають різний попит

Є ще одна причина, чому додаткові джерела попиту можуть приносити додатковий дохід. Попит рекламодавців розподіляється між рекламними форматами нерівномірно. Різні формати залучають різні типи кампаній, орієнтовані на різні цілі та рекламні бюджети. Нативні формати зазвичай добре підходять для performance-кампаній і просування контенту, тоді як медійна реклама охоплює ширший спектр брендових кампаній і кампаній, спрямованих на підвищення впізнаваності.

Для паблішерів це означає, що підключення Google Demand у MGID відкриває нативному інвентарю доступ до рекламодавців, які інакше могли б узагалі не брати участі в аукціоні за це рекламне розміщення.

Більше джерел попиту → вища конкуренція за показ → більше можливостей максимізувати його цінність.

А як щодо дублювання реклами?

Ще одне поширене питання — чи не призведе використання Google Demand у різних рекламних розміщеннях до того, що один і той самий користувач побачить однакову рекламу кілька разів на одній сторінці.

Зменшити цей ризик допомагають два фактори:

Контроль рекламних креативів. Google застосовує механізми контролю, які регулюють показ креативів у різному рекламному інвентарі.

Google застосовує механізми контролю, які регулюють показ креативів у різному рекламному інвентарі. Різні формати. Нативні віджети MGID і стандартні медійні банери помітно відрізняються за форматом, розміром і способом подачі.

Відмінності між нативними віджетами та стандартними медійними рекламними розміщеннями допомагають зберігати цілісний користувацький досвід і водночас монетизувати обидва формати на одній сторінці.

Чи збільшує додатковий попит навантаження на сторінку?

Підключення ще одного джерела попиту може здаватися додатковим рівнем у рекламній інфраструктурі паблішера, а отже, викликати побоювання щодо швидкості завантаження сторінки. Однак у цьому випадку Google Demand конкурує в межах уже наявного рекламного розміщення MGID, яке вже монетизується.

Немає потреби створювати додатковий рекламний слот або змінювати наявні налаштування GAM. Оскільки нове рекламне розміщення не додається, не виникає й додаткових рекламних запитів, скриптів або процесів відображення, які могли б уповільнити завантаження сторінки.

У результаті конкуренція за вже наявну можливість монетизації зростає без додавання нового рекламного розміщення чи додаткового навантаження на сторінку.

Чому важливо диверсифікувати джерела попиту

Жоден партнер із монетизації не має доступу до всіх рекламодавців і не може однаково ефективно працювати з усіма рекламними форматами. Саме тому диверсифікація є важливою складовою стратегії монетизації паблішера. Замість того щоб покладатися на одне джерело попиту, паблішери можуть залучати різних партнерів і давати їм змогу конкурувати там, де вони найбільш ефективні.

Наприклад, паблішер може:

продовжувати монетизувати медійні банери через наявні налаштування GAM;

використовувати MGID для нативних рекламних розміщень;

підключати у віджетах MGID додаткові джерела попиту, зокрема Google Demand;

дати кожному рекламному розміщенню змогу незалежно максимізувати свій потенціал монетизації.

Мета — збільшити обсяг релевантного попиту, який конкурує за вже наявний рекламний інвентар паблішера.

Більше конкуренції, ті самі налаштування

Підключення Google Demand у віджетах MGID додає ще одне джерело конкуренції саме за нативний рекламний інвентар, не змінюючи решту налаштувань монетизації.

Переваги такого підходу:

більше конкуренції за нативні рекламні розміщення MGID;

за нативні рекламні розміщення MGID; доступ до додаткового попиту рекламодавців на нативний інвентар;

на нативний інвентар; більша диверсифікація джерел попиту на сторінці;

на сторінці; не потрібно замінювати наявні налаштування GAM або банерні розміщення;

або банерні розміщення; більше можливостей для максимізації загальної дохідності сторінки.

Отже, підключення Google Demand у MGID дає паблішерам змогу отримувати більше цінності від рекламного інвентарю, який у них уже є.

Готові залучити додатковий попит до своїх нативних рекламних розміщень? Зверніться до свого акаунт-менеджера MGID, щоб підключити Google Demand у ваших віджетах. Налаштування займає лише кілька хвилин і не потребує жодних змін у наявній конфігурації GAM або банерної реклами.