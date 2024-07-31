MGID – міжнародна рекламна платформа та світовий лідер на ринку нативної реклами – сертифікувала продукт NexInsight, що використовується для трекінгу рекламних кампаній та майданчиків.

Завдяки цій інтеграції, рекламодавці MGID зможуть досліджувати поведінку, інтереси та якість аудиторії своїх рекламних кампаній на платформі, тестувати гіпотези та шукати інсайти для ефективного планування й оптимізації кампаній, а також будувати довгострокові стратегії розвитку бренду. Крім того, з NexInsight MGID отримає додатковий інструмент для аналізу своєї аудиторії, яка складає понад 90% інтернет-користувачів в Україні, що допоможе підтримувати актуальність власної DMP.

NexInsight – це сучасне MarTech-рішення; вимірювач, який дозволяє рекламодавцям, медіа чи власникам сайтів бачити свою аудиторію та розуміти її особливості. NexInsight є сертифікованим вендором Transparency and Consent Framework v2.2, впровадженого IAB Europe.

Світлана Могилевська, СЕО та засновниця NexInsight, коментує:

“Це партнерство забезпечить додаткову цінність для всіх сторін: продукту NexInsight, платформи MGID та їхніх клієнтів, відкривши доступ до ще більшої кількості якісних даних від телекому та ритейлу. Завдяки BigData від Київстар (а згодом – і інших вендорів) клієнти зможуть дізнатись соціально-демографічні характеристики, інтереси та купівельні наміри своєї аудиторії в режимі реального часу”.

Сергій Ковпак, Head of Brands & Agencies Business Development в MGID, зазначає:

“Завдяки технології NexInsight рекламодавці зможуть отримати інсайти про аудиторію, яка взаємодіє з їхніми рекламними оголошеннями, і відповідно вдосконалювати свої меседжі, подачу та загальну стратегію маркетингових активностей. Крім того, використання великої кількості даних від таких партнерів, як Київстар, надає рекламодавцям унікальну можливість вийти за межі стандартних маркетингових інструментів та отримати доступ до нових інсайтів. Це дозволяє значно покращити якість маркетингових рішень і забезпечити стабільне зростання ефективності кампаній”.

MGID створила екосистему, що має на меті допомогти клієнтам реалізувати весь потенціал їхніх маркетингових стратегій у діджиталі. Партнерство з NexInsight – це ще один крок на цьому шляху. Вдосконалюючи продукт та впроваджуючи технології ШІ на платформі, MGID спрощує роботу рекламодавцям, дозволяючи їм сфокусуватись на якісному контакті з аудиторією, максимізації ефективності кампаній та досягненні вимірюваних результатів.