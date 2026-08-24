Те, що працювало кілька місяців тому, сьогодні вже може не приносити конверсій. Інтереси користувачів змінюються, ефективність трафіку коливається, а нові можливості можуть з’являтися дуже швидко. Тому для оптимізації кампаній здатність вчасно реагувати на ці зміни може мати вирішальне значення.

CPA Tune тепер справляється з цим ще краще. Оновлена технологія прогнозування точніше аналізує поточні показники та контекст, допомагаючи визначати цінний трафік і спрямовувати бюджет туди, де ймовірність конверсії вища.

Точніше визначення потенціалу конверсії

Ефективність оптимізації значною мірою залежить від того, наскільки швидко вона реагує на останні зміни в поведінці користувачів. Оновлений CPA Tune краще враховує ці зміни завдяки трьом удосконаленням:

Більше уваги до нещодавньої поведінки користувачів. Замість надмірної опори на історичні дані за кілька місяців модель тепер надає більшої ваги актуальній активності користувачів під час прийняття рішень щодо ставок. Це допомагає їй швидше адаптуватися до змін. Детальніший аналіз ефективності. Оцінюючи конкретні комбінації трафіку замість широких середніх показників, модель може виявляти перспективні сегменти, які могли б залишитися непоміченими при більш узагальненому аналізі. Точніше визначення інтересів користувачів. Сигнали інтересу тепер враховують фактичний контент оголошення, яке бачив користувач. Це дає точніше розуміння того, що справді його цікавить.

У результаті рекламодавці отримують більш релевантний трафік, точніші рішення щодо ставок та ефективніше використання рекламного бюджету без додаткових налаштувань.

Точніші прогнози, кращі результати

Порівняно з попередньою версією моделі прогнозування, нова модель демонструє помітне покращення результатів для обох стратегій CPA Tune.

Для кампаній MaxConversions:

+15% CVR

+20% доходу рекламодавців

MaxConversions знаходить більше можливостей для конверсій, що забезпечує вищу загальну рентабельність інвестицій.

Для кампаній Target CPA:

+13% CVR

+25% доходу рекламодавців

І тут зростання доходу суттєво випереджає зростання кількості конверсій, покращуючи загальну рентабельність інвестицій.

Оновлення, яке працює автоматично

З 6 серпня 2026 року оновлена технологія прогнозування автоматично працює в продуктових кампаніях із підключеним CPA Tune. Жодних змін із боку рекламодавця не потрібно.

Не потрібно перезапускати кампанії, коригувати Target CPA або вмикати новий режим оптимізації. Незалежно від того, чи використовуєте ви Target CPA для контролю витрат або MaxConversions для зростання, CPA Tune тепер приймає точніші рішення щодо оптимізації у фоновому режимі з тими самими налаштуваннями кампанії, які ви вже використовуєте.

Розвиток CPA Tune

CPA Tune створювався з простою метою: допомогти рекламодавцям оптимізувати кампанії для конверсій, а не кліків. Із появою Target CPA та MaxConversions він розвинувся, щоб підтримувати різні цілі ефективності — від утримання вартості залучення на заданому рівні до масштабування кількості конверсій.

Тепер технологія, на якій працюють обидві стратегії, стала точнішою та швидше реагує на зміни інтересів користувачів, характеристик трафіку й ефективності кампаній. Завдяки цьому рекламодавці можуть масштабувати кампанії з більшою впевненістю.

CPA Tune розвивається разом із ринком, допомагаючи рекламодавцям швидше реагувати на зміни, знаходити більше можливостей для конверсій і покращувати результати кампаній.