Автор

Вікторія Мозолевська

Контент-менеджер

Керуючи блогом MGID, Вікторія майстерно поєднує ролі письменника з широким творчим діапазоном, аналітичного дослідника і стратегa, що мислить на кілька кроків уперед. Десять років досвіду перетворили її підхід до контенту на інструмент точного влучання: креативний, змістовний, цільовий. І він працює — у B2B, B2C та B2G.