Вікторія Мозолевська
Керуючи блогом MGID, Вікторія майстерно поєднує ролі письменника з широким творчим діапазоном, аналітичного дослідника і стратегa, що мислить на кілька кроків уперед. Десять років досвіду перетворили її підхід до контенту на інструмент точного влучання: креативний, змістовний, цільовий. І він працює — у B2B, B2C та B2G.
Статті від Вікторія Мозолевська
Тренди приходять і йдуть, а контент-маркетинг залишається.
Навіть сьогодні контент-маркетинг ...
У минулому пошукові системи вважалися революційними в пошуку контенту — однак завдяки генерати...
Сьогодні створення контенту очікується практично від кожного бренду. Але не всі можуть пояснит...
Чи ефективно використовується бюджет вашої рекламної кампанії? Найшвидший спосіб це з’ясувати ...
Маркетингова стратегія визначає курс успіху вашої кампанії; фактично, коли її правильно реаліз...
Партнерський маркетинг — галузь, побудована на адаптивності. Попри просту природу ця сфера пос...
Нам всім знайоме це відчуття: ви вклали час, гроші й зусилля в налаштування кампанії Google Ad...
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