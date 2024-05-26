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Автор

Вікторія Мозолевська

Контент-менеджер

Керуючи блогом MGID, Вікторія майстерно поєднує ролі письменника з широким творчим діапазоном, аналітичного дослідника і стратегa, що мислить на кілька кроків уперед. Десять років досвіду перетворили її підхід до контенту на інструмент точного влучання: креативний, змістовний, цільовий. І він працює — у B2B, B2C та B2G.

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Статті від Вікторія Мозолевська

9954
11 хв читання
Top Content Marketing Trends
Рекламодавці
Тренди контент-маркетингу 2025: злови хвилю або загубись у п...

Тренди приходять і йдуть, а контент-маркетинг залишається.

Навіть сьогодні контент-маркетинг ...

12 черв. 2025 р. • 11 хв читання
9943
12 хв читання
Generative Engine Optimization
Ad Tech тренди
Оптимізація для генеративних систем: май...

У минулому пошукові системи вважалися революційними в пошуку контенту — однак завдяки генерати...

14 трав. 2025 р. • 12 хв читання
9973
9 хв читання
Content Performance Marketing
Рекламодавці
Контент-перфоманс маркетинг: відсутня ла...

Сьогодні створення контенту очікується практично від кожного бренду. Але не всі можуть пояснит...

14 квіт. 2025 р. • 9 хв читання
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10 хв читання
What is Return on Ad Spend
Рекламодавці
Що таке ROAS (Return on Ad Spend)? Повни...

Чи ефективно використовується бюджет вашої рекламної кампанії? Найшвидший спосіб це з’ясувати ...

14 бер. 2025 р. • 10 хв читання
10101
14 хв читання
The 4 P’s of Marketing
Рекламодавці
4P маркетингу: вичерпний гайд зі створен...

Маркетингова стратегія визначає курс успіху вашої кампанії; фактично, коли її правильно реаліз...

4 бер. 2025 р. • 14 хв читання
4614
9 хв читання
Рекламодавці
Як споживачі сприймають партнерський мар...

Партнерський маркетинг — галузь, побудована на адаптивності. Попри просту природу ця сфера пос...

5 вер. 2024 р. • 9 хв читання
9987
13 хв читання
Рекламодавці
Чому ваша реклама в Google Ads не прино...

Нам всім знайоме це відчуття: ви вклали час, гроші й зусилля в налаштування кампанії Google Ad...

7 серп. 2024 р. • 13 хв читання

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