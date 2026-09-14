Коли змінюється погода, змінюються й наміри аудиторії. Люди залишаються тими самими, але їхні бажання та потреби можуть помітно змінюватися разом із прогнозом погоди на найближчий тиждень. Саме такі зміни й допомагає враховувати таргетинг за погодою.

Погода може бути напрочуд хорошим продавцем. Один спекотний день здатен підвищити попит на морозиво, прохолодні напої та сонцезахисні засоби, а дощовий вечір робить доставку їжі та стримінгові сервіси особливо привабливими.

Тому погода — це актуальний сигнал про те, що може знадобитися людям найближчим часом. Для рекламодавців у нативній рекламі влучити в такий момент означає показати оголошення тоді, коли воно справді доречне, а не виглядає випадковим.

Що таке таргетинг за погодою?

💡 Таргетинг за погодою — це спосіб коригувати показ реклами залежно від поточних або прогнозованих погодних умов у конкретному місці. Це може бути температура, дощ, сніг, вітер, вологість, рівень УФ-випромінювання чи будь-які інші погодні фактори.

Основна логіка проста:

Змінюється погода → змінюються потреби або поведінка людей → змінюється реклама

Наприклад, збільшити покази реклами холодної кави в регіонах України, де температура перевищує 30 °C, — це таргетинг за погодою. А просто активніше просувати холодну каву по всій країні в липні — вже сезонний таргетинг.

Але таргетинг за погодою може бути набагато ширшим, ніж просто підбір продуктів під певні погодні умови. Дощовий вечір може стати сигналом для запуску кампанії сервісу доставки їжі. Перші теплі весняні вихідні — активувати рекламу товарів для саду або вуличних меблів. А прогноз хвилі спеки може спонукати ритейлера змістити фокус нативної кампанії на вентилятори, літній одяг або товари для охолодження ще до того, як температура досягне піку.

Головне — охопити саме ті моменти, які створює погода.

Таргетинг за погодою — це не лише спека, холод і дощ

Температура та опади привертають найбільше уваги, але погода — це значно більше. Висока вологість може зіпсувати зачіску, високий УФ-індекс — зробити сонцезахисний крем нагальною потребою, а прогноз сухої суботи нарешті перетворити «треба б зайнятися садом» на реальний похід за покупками.

Для рекламодавців будь-яка з цих умов може стати корисним сигналом, якщо існує логічний зв’язок між погодою і тим, що люди, ймовірно, робитимуть далі.

Погодний сигнал На що він може вплинути Рекламні можливості Температура Що люди носять, їдять, п’ють і як проводять час надворі Одяг, напої, кліматична техніка, подорожі Дощ Плани на поїздки, активності надворі, бажання залишитися вдома Доставка їжі, стримінгові сервіси, сервіси замовлення поїздок Сніг і ожеледиця Мобільність, безпека, поїздки Шини, автомобільні послуги, зимове спорядження УФ-індекс Час, проведений надворі, та потреба в захисті Сонцезахисні засоби, догляд за шкірою, окуляри Вологість Комфорт і потреби в догляді за собою Догляд за волоссям, догляд за шкірою, товари для охолодження Вітер Плани та активності надворі Подорожі, заходи, товари для дому та саду Рівень пилку Комфорт перебування надворі для людей з алергією Товари та послуги, пов’язані з алергією Прогноз погоди Що люди планують робити або купувати пізніше Подорожі, одяг, продукти, товари для відпочинку на природі

Останній погодний сигнал особливо цікавий. Таргетингу за погодою не обов’язково чекати, поки прогнозовані умови стануть реальністю. Наприклад, якщо на вихідних очікується незвично тепла погода, люди можуть заздалегідь почати шукати все для барбекю, садові меблі або варіанти для короткої подорожі — ще до того, як хтось встигне розкласти перший шезлонг.

Іноді завтрашня погода — кращий рекламний сигнал, ніж сьогоднішня.

📚 Знати, що станеться далі, може бути не менш цінно, ніж розуміти, що відбувається зараз. Дізнайтеся, як предиктивна аналітика допомагає маркетологам прогнозувати поведінку клієнтів і використовувати дані для прийняття ефективніших рішень щодо кампаній.

Як насправді працює таргетинг за погодою?

На щастя, нікому не потрібно сидіти біля вікна, помічати дощову хмару й вручну вмикати рекламну кампанію.

Таргетинг за погодою поєднує погодні дані з правилами кампанії: певний показник (наприклад, дощ) прив’язується до місця, активує заданий тригер, а той, своєю чергою, визначає, яку рекламну дію виконати.

Наприклад, рекламодавець сервісу доставки їжі може встановити таке правило:

ЯКЩО прогнозується сильний дощ

І зараз між 17:00 та 21:00

І користувач перебуває в зоні доставки

ТОДІ активувати кампанію для дощового вечора

Погодні дані можуть охоплювати поточні умови, прогнози або історичні закономірності. На основі заданого тригера можна визначати, чи показувати рекламу, наскільки активно робити ставки, який продукт просувати або який креатив демонструвати.

Крім того, погодні дані допомагають краще розуміти аудиторію. Наприклад, The Weather Company зазначає, що її рішення для таргетингу використовують історичні та прогнозні погодні дані разом з іншими наборами даних, щоб визначати, як конкретні погодні умови впливають на поведінку споживачів.

Чому таргетинг за погодою може підвищити ефективність нативної реклами?

Таргетинг за погодою не перетворить посереднє оголошення на блискуче. Але він може зробити рекламу більш доречною саме в той момент, коли людина її бачить.

А для нативної реклами, завдання якої часто полягає в тому, щоб привернути увагу, а не переривати взаємодію з контентом, правильний момент і контекст можуть суттєво вплинути на результат.

Він враховує зміни намірів разом зі змінами погоди

Більшість сигналів таргетингу повідомляють рекламодавцям щось відносно стабільне: де живе людина, який контент читає або чим цікавилася раніше.

З погодою все інакше. Вона може змінитися за кілька годин, а разом із нею можуть змінитися й наміри.

Людина, яка о 16:00 зовсім не думала замовляти вечерю, може змінити свою думку, коли о 19:00 почнеться сильна злива. Ба більше, польовий експеримент, опублікований у Frontiers in Psychology, показав, що за несприятливих погодних умов реклама ефективніше стимулювала витрати споживачів на замовлення доставки їжі.

Він робить нативну рекламу більш доречною

Нативна реклама вже виграє від контексту, адже з’являється в середовищі, створеному для пошуку та споживання контенту. Погода додає до цього ще один рівень контексту — реальні умови навколо людини.

Уявіть, що в четвер ви бачите два такі заголовки:

Сплануйте свою наступну подорож на вихідні

Та

Дощ усі вихідні? 6 сонячних напрямків лише за кілька годин польоту

Друге оголошення не обов’язково орієнтоване на іншу аудиторію, але воно краще відповідає на запитання: «Чому це має бути цікаво мені саме зараз?»

У переповненій стрічці така додаткова причина звернути увагу може мати велике значення.

Він допомагає використовувати покази саме тоді, коли вони мають найбільше значення

Якщо попит на продукт зростає за певних погодних умов, запускати кампанію з однаковою інтенсивністю всюди й постійно — не завжди найкращий спосіб використовувати бюджет.

Натомість погодні сигнали дають змогу активувати кампанії або коригувати їх показ, коли виникають відповідні умови. Ідея проста: «показувати рекламу тоді, коли вона може дати кращий результат».

Цю ідею підтверджують і деякі експериментальні дані. Одне польове дослідження онлайн-реклами показало, що CTR був на 40% вищим у дощову погоду та на 34% вищим у холодну порівняно з групою з гарною погодою, хоча учасникам показували той самий банер. Автори зазначили, що ці висновки можуть стосуватися не лише продуктів, попит на які очевидно залежить від погоди.

Ідеї таргетингу за погодою для різних галузей

Деякі товари наче створені для певного прогнозу погоди: сонцезахисні засоби люблять сонце, суп — холодні вечори, а парасольки, що цілком очікувано, — дощ. Але найцікавіші можливості з’являються тоді, коли цей зв’язок не настільки очевидний.

Галузь Погодна ситуація Що змінюється Ідея для нативної реклами Доставка їжі Холодний дощовий вечір Виходити з дому хочеться менше Дощ за вікном? Нехай вечеря сама приїде до вас Мода Різке зниження температури Люди розуміють, що їхній гардероб був надто оптимістичним Попереду холодний тиждень? 7 теплих речей, які варто додати до гардероба Подорожі Невтішний прогноз на вихідні Поїздка туди, де сонячно, стає привабливішою Вдома сіре небо? Вирушайте туди, де світить сонце Автомобільна галузь Сніг або морози Безпека й технічне обслуговування стають актуальнішими Зимове водіння: 5 речей, які варто перевірити до першого снігу Дім і сад Попереду теплі сухі вихідні Роботи надворі піднімаються вище у списку справ Нарешті гарна погода: 6 справ у дворі на ці вихідні Розваги Дощові вихідні Люди проводять більше часу вдома Залишаєтеся вдома? 8 серіалів, яким не шкода присвятити вихідні Краса та догляд за шкірою Високий УФ-індекс або вологість Захист і комфорт стають актуальнішими Сьогодні високий УФ-індекс? Ось що насправді потрібно вашій шкірі Ритейл Наближається хвиля спеки Попит зміщується в бік актуальних для такої погоди товарів Що знадобиться під час спеки: речі, які краще купити заздалегідь

Іноді найкращий погодний тригер спрацьовує зовсім в іншому місці

Подорожі — хороший приклад. Туристичному напрямку не обов’язково таргетувати людей лише тому, що в місці призначення гарна погода. Він може звернутися до них тому, що вдома погода зіпсувалася. Прогноз дощових вихідних у Києві в поєднанні із сонячною погодою в іншому туристичному напрямку створює зовсім іншу рекламну пропозицію, ніж просто «Квитки на вихідні».

Ця логіка працює і навпаки. Для сервісу доставки їжі важливий дощ там, де перебуває клієнт, а для ритейлера може мати значення завтрашня температура там, де розташовані його магазини.

Тому перед вибором погодного тригера варто запитати: чия саме погода впливає на рішення — клієнта, магазину чи місця призначення?

Продукт не обов’язково має залежати від погоди

Стримінг, ігри та онлайн-шопінг не мають жодних метеорологічних вимог. Netflix чудово працює й під безхмарним небом.

Однак поведінка людей, пов’язана з цими продуктами, все одно може залежати від погоди. The Weather Company використовує сигнали, пов’язані з такими активностями, як онлайн-шопінг, відвідування ресторанів, дозвілля на свіжому повітрі та домашні розваги, а не обмежує погодний таргетинг лише буквальними умовами на кшталт дощу чи температури.

AccuWeather дотримується схожого підходу у своєму продукті AccuWeatherIQ, який поєднує власні прогнози з даними про аудиторію для створення сегментів, які можна використовувати як на платформах AccuWeather, так і за їх межами. Тригери охоплюють кілька категорій, зокрема спосіб життя, вплив погоди, показники RealFeel та стандартні погодні умови. Тобто погода тут розглядається як поведінковий сигнал, а не просто цифра на термометрі. Це значно розширює коло брендів, яким варто стежити за прогнозом.

Як адаптувати нативну рекламу до погоди

Погодний тригер може допомогти показати рекламу в ідеальний момент без необхідності постійно стежити за небом. Але завдання рекламодавця залишається незмінним — створювати динамічні та релевантні креативи.

Хороша новина: креатив, адаптований до погоди, зовсім не обов’язково має повідомляти людям температуру за вікном.

Починайте із ситуації, а не з прогнозу

Розглянемо кампанію для товарів для дому. Універсальний варіант може звучати так:

Оновіть свій дім цими вихідними

Цілком нормальний заголовок, але так само легко забути його за кілька секунд.

А тепер уявімо, що попереду сонячні вихідні. Заголовок можна змінити:

Попереду сонячні вихідні? 7 ідей для оновлення подвір’я, які варто реалізувати зараз

А якщо на суботу прогнозують сильні зливи та підтоплення, заголовок можна адаптувати до зовсім іншої ситуації:

Вихідні зіпсує дощ? 7 домашніх справ, до яких нарешті можна взятися

Категорія продукту не змінилася. Аудиторія, можливо, теж. Змінилася лише причина звернути увагу саме зараз.

Формула реклами, адаптованої до погоди, проста: почніть із того, чого люди хочуть через певні погодні умови.

Наприклад:

Погодні умови Потреба споживача Ідея для нативної реклами Хвиля спеки Пошук способів охолодитися 7 простих способів зберегти прохолоду вдома цього тижня Дощ Плани переміщуються в приміщення Дощові вихідні — чудовий привід спробувати ці… Перше різке похолодання Зима раптом стає цілком реальною Вже холодно? Ось що варто перевірити до справжнього початку зими Сонячні вихідні Більше часу надворі Скористайтеся сонячною погодою: 6 ідей на ці вихідні Прогнозують сніг Підготовка стає нагальною Наближається сніг: 5 речей, які варто зробити заздалегідь

Використовуйте погоду лише тоді, коли вона додає релевантності

Під час роботи з таргетингом за погодою легко піддатися спокусі згадувати погоду в кожному заголовку просто тому, що така можливість є. Але це зовсім не обов’язково.

«У вашому регіоні 31 °C!» доводить, що таргетинг працює. Але це ще не робить рекламу корисною. Часто краще, коли креатив реагує на наслідки погоди:

Надто спекотно готувати? Спробуйте ці швидкі літні страви

замість:

Сьогодні спекотно! Купуйте продукти!

Перший варіант виглядає доречним у цей момент. Другий — наче ваш холодильник навчився надсилати push-сповіщення.

Найкраща реклама, адаптована до погоди, не повідомляє прогноз. Вона реагує на те, що погода змінює.

Дивіться ширше за очевидні рішення

Заголовок — очевидне місце для початку, але далеко не єдиний елемент, який можна адаптувати.

Погодний сигнал може впливати на:

Зображення: адаптуйте віжуал до ситуації — від затишної вечері вдома в дощовий вечір до сонячної тераси в теплий день.

адаптуйте віжуал до ситуації — від затишної вечері вдома в дощовий вечір до сонячної тераси в теплий день. Продукт: виводьте на перший план те, що найбільш актуальне саме зараз, — дощовики, сандалі чи сонцезахисні засоби.

виводьте на перший план те, що найбільш актуальне саме зараз, — дощовики, сандалі чи сонцезахисні засоби. Перевагу: змінюйте головний аргумент залежно від погоди: зручність під час сильної зливи, прохолода в період спеки або безпека перед снігопадом.

змінюйте головний аргумент залежно від погоди: зручність під час сильної зливи, прохолода в період спеки або безпека перед снігопадом. CTA: адаптуйте заклик до дії до конкретного моменту. Замовте на сьогоднішній вечір може спрацювати краще за універсальне Купуйте зараз під час вечірньої зливи.

адаптуйте заклик до дії до конкретного моменту. Замовте на сьогоднішній вечір може спрацювати краще за універсальне Купуйте зараз під час вечірньої зливи. Лендінг: продовжуйте ту саму логіку після кліку. Якщо оголошення обіцяє товари для дощової погоди, одразу ведіть користувачів на сторінку з ними.

Таргетинг за погодою на практиці: чи справді він працює?

Поки що таргетинг за погодою звучить цілком логічно. Спекотний день — холодний напій. Дощовий вечір — доставка їжі. Сніг — зимове взуття. У маркетингу рідко трапляються настільки очевидні причинно-наслідкові зв’язки. Але сама по собі логіка ще не гарантує кращих результатів.

Тож питання в тому, чи справді показники кампаній покращуються, коли до таргетингу додається погода. Кілька реальних прикладів свідчать, що таке цілком можливо.

Lipton посилив рекламу разом зі зростанням температури

У кампанії Lipton Ice Tea у В’єтнамі дані про погоду в реальному часі від OpenWeatherMap використовувалися для запуску реклами на YouTube тоді, коли погодні умови робили холодний напій особливо актуальним.

Кампанія охопила 3,8 мільйона потенційних клієнтів і принесла 13 мільйонів повних переглядів. Що важливіше, Lipton reported про зростання CTR на 153% і збільшення обсягу продажів на 18%. Непоганий результат як для рішення дозволити термометру трохи впливати на закупівлю реклами.

Dulux зробив погоду частиною креативу

Бренд фарб Dulux застосував інший підхід в Австралії. У кампанії місцеві погодні умови використовувалися для перемикання між креативами, присвяченими сонцю, вітру та штормам, із відповідними повідомленнями про стійкість Dulux Weathershield. Кампанія також охоплювала рекламні екрани поблизу магазинів, де продавався продукт. За даними Vistar Media, кампанія забезпечила зростання відвідуваності магазинів на 130%.

Цей приклад особливо цікавий тим, що погода змінювала сам рекламний аргумент. Багато сонця? Варто говорити про захист від УФ-випромінювання. Наближається шторм? Час наголосити на стійкості. Та сама фарба, але інша причина звернути на неї увагу.

America Today дозволив дощу обирати продукт

Нідерландський ритейлер America Today протестував динамічну рекламу, яка автоматично змінювалася залежно від місцевих погодних умов. Коли в певному регіоні починався дощ, користувачі могли побачити креатив із дощовиками замість стандартної версії.

Реклама дощовиків, активована погодними умовами, показала CTR 1,3% проти 1,1% у нейтрального креативу, водночас CPA знизився на 35%, а ROAS був на 58% вищим. У порівнянні рік до року компанія також повідомила про зростання ROAS на 52% завдяки підходу з урахуванням погоди.

Мабуть, це один із найнаочніших прикладів того, як має працювати таргетинг за погодою. Не потрібно переконувати всіх, що їм потрібен продукт. Краще знайти момент, коли потреба в ньому стає значно очевиднішою.

Важливе застереження

Ці приклади виглядають переконливо, але їх не варто сприймати за принципом «додайте таргетинг за погодою — отримайте +58% ROAS». Результати кампанії залежать від продукту, креативу, аудиторії, каналу, географії та дизайну самого експерименту. Крім того, багато опублікованих кейсів із таргетингом за погодою походять від компаній, які брали участь у проведенні цих кампаній, тому наведені показники краще розглядати як окремі приклади, а не як універсальні бенчмарки. Та й погода не завжди є найсильнішим сигналом.

В іншому експерименті Lipton PepsiCo порівнювала креативи для сонячної та дощової погоди зі звичайною рекламою без прив’язки до погоди у Facebook та Instagram. Погодно-релевантні оголошення покращили CTR, але команда також виявила, що географічне розташування, схоже, впливало на ефективність сильніше, ніж різниця між креативами для сонячної та дощової погоди.

І це підводить до наступного запитання: якщо продажі змінюються разом із погодою, яку частину результату справді можна приписати рекламі?

Як вимірювати ефективність таргетингу за погодою, не приписуючи погоді всі результати

Складність у тому, що погода може підвищити продажі навіть тоді, коли реклама взагалі не має на них впливу. Якщо під час хвилі спеки продажі морозива різко зросли, чи справді це результат кампанії з таргетингом за погодою? А можливо, людям просто було спекотно й вони все одно купили б морозиво?

Саме тому порівняти результати кампанії до та після зміни погоди недостатньо.

Почніть із показників, які вже відстежуєте

У рекламному кабінеті немає окремого «KPI таргетингу за погодою». Залежно від цілі кампанії можна відстежувати звичні показники:

CTR і CPC

коефіцієнт конверсії

CPA

ROAS

дохід

відвідування магазинів або фізичний трафік

взаємодію з лендінгом

Але важливо: ці показники набувають сенсу лише тоді, коли є правильна база для порівняння.

Дайте своїй кампанії гідного суперника

Один із простих підходів — розділити схожу аудиторію, яка перебуває в однакових погодних умовах, на дві групи:

Якщо ви хочете протестувати… Змініть Залиште без змін Показ реклами залежно від погоди Час показу реклами Креатив Адаптований до погоди креатив Заголовок/зображення/повідомлення Умови показу Повну стратегію таргетингу за погодою Показ + креатив Порівнювану контрольну кампанію

✔️ За можливості змінюйте лише одну змінну. Інакше можна отримати кращий результат, але так і не зрозуміти, що саме його забезпечило.

Такий підхід уже використовувався в реальних кампаніях. В одному експерименті у категорії «Дім і сад» у Великій Британії та Німеччині MTA Digital запускала кампанії, активовані погодними умовами, паралельно зі стандартними кампаніями, які працювали постійно. Важливо, що креативи залишалися однаковими, тому можна було перевірити саме вплив показу реклами залежно від погоди, а не іншого заголовка чи зображення.

Кампанії з таргетингом за погодою показали на 76,17% вищий коефіцієнт конверсії у Великій Британії та на 28,37% вищий у Німеччині порівняно зі стандартними кампаніями. У Великій Британії CPA також знизився на 39,32%.

Якщо ж потрібно протестувати сам креатив, експеримент можна побудувати інакше. Наприклад, коли починається дощ, одна група продовжує бачити звичайне оголошення «Замовте вечерю онлайн», а інша — «Дощовий вечір? Нехай вечеря сама приїде до вас».

Мета — визначити інкрементальний приріст. Тобто додатковий результат, який принесла саме реклама, з урахуванням попиту, який і без неї могла створити погода.

Аналізуйте результати за окремими тригерами

Не варто об’єднувати кожен сонячний день, снігопад і підозрілу хмару в одну категорію звіту. Окремо порівнюйте активації за дощем, спекою, холодом і прогнозом погоди. А якщо даних достатньо, додатково розділяйте результати за ринками, креативами або продуктами.

Може виявитися, що дощ — сильний сигнал, а температура майже ні на що не впливає. Або один тригер підвищує CTR, але не впливає на конверсії. Усі ці висновки корисні. Погодний сигнал не обов’язково має перемагати в кожному тесті, щоб допомогти краще зрозуміти аудиторію.

Не зупиняйтеся на кліку

Адаптований до погоди заголовок може бути чудовим клікбейтом у буквальному сенсі. Але, як і у випадку зі звичайним клікбейтом, це ще не означає, що він створює прибутковий попит.

Якщо CTR зростає, а коефіцієнт конверсії падає, можливо, реклама викликала цікавість, а не реальний намір купити. Якщо ROAS покращився, але продажі й без реклами зросли б через погоду, можливо, ви вимірюєте вплив погоди більше, ніж вплив реклами.

Тому відстежуйте результати якомога далі по воронці — настільки, наскільки дозволяють дані. Адже «під час дощу люди клікали частіше» — це цікаво, але «під час дощу реклама принесла додатковий дохід» — уже переконливий бізнес-аргумент.

Як створити нативну кампанію з таргетингом за погодою

Готові застосувати таргетинг за погодою на практиці? Побудуйте кампанію навколо п’яти рішень.

1. Визначте поведінку, яку хочете врахувати

Почніть із того, що саме дощ, спека або холод змінюють у поведінці ваших клієнтів.

Доповніть речення:

Коли відбувається ___, наша аудиторія з більшою ймовірністю ___, а це створює можливість ___.

Якщо заповнити всі три пропуски без натягнутої логіки не виходить, імовірно, погодний сигнал недостатньо сильний.

2. Перетворіть це на точний тригер

Перетворіть гіпотезу на правило, яке кампанія справді зможе використовувати. Визначте порогове значення, місце, часовий проміжок і те, чи має тригер спиратися на поточні або прогнозовані погодні умови.

Наприклад:

Прогноз опадів ≥ X мм + 17:00–21:00 + зона доставки → активувати кампанію для дощового вечора

Порогові значення теж варто адаптувати до конкретного ринку. Навіть у межах України однакова температура може мати різне значення залежно від сезону та регіону. +15 °C після зими може сприйматися як початок теплого сезону, тоді як така сама температура наприкінці літа вже сигналізує про похолодання. Тому одна й та сама температура не повинна автоматично запускати однакову кампанію.

Зберігайте правило настільки простим, наскільки дозволяє бізнес-завдання.

3. Визначте, що саме змінюватиме тригер

Погодний сигнал не обов’язково має працювати як звичайний перемикач: увімкнути кампанію для одних і вимкнути для всіх інших. Визначте конкретну дію, яка відбуватиметься після спрацювання тригера:

Що можна змінити Приклад Показ реклами Активувати кампанію Бюджет Збільшити витрати за умов високого наміру Ставка Підвищити ставки Продукт Переключити рекламу з кросівок на дощовики Креатив Показати заголовок і зображення для дощової погоди Лендінг Спрямувати трафік на добірку товарів, актуальних за такої погоди

Можна поєднувати кілька таких елементів, але важливо чітко розуміти, які саме з них ви тестуєте.

4. Підготуйте резервний сценарій

Погода змінюється, тому кампанія має знати, що робити, коли змінюються умови. Для кожного тригера визначте:

Умови тригера виконано → запускається стратегія з таргетингом за погодою

→ запускається стратегія з таргетингом за погодою Умови тригера більше не виконуються → відновлюється базова кампанія

І ще одне нагадування: перевірте нудні речі, які миттєво стають дуже цікавими, щойно з ними виникають проблеми. Наприклад, наявність товару, можливості доставки, бюджет кампанії та географічну доступність. Мало користі від того, щоб ідеально спрогнозувати хвилю спеки й привести всіх на сторінку вентилятора, якого вже немає в наявності.

5. Визначте умови тесту до запуску

Вирішіть, що вважатиметься успіхом, ще до того, як побачите результати. Потім зведіть усю схему в короткий бриф кампанії:

Поведінка: через дощ люди частіше хочуть залишитися вдома Тригер: прогноз дощу у вечірні години Аудиторія: користувачі в межах зон доставки Дія: активувати кампанію під час дощового вечора Резервний сценарій: повернутися до базової кампанії після завершення дії тригера Контроль: стандартна кампанія з постійним показом і тим самим креативом Показник успіху: додаткові конверсії за такого самого або нижчого CPA

Якщо ці сім пунктів сформульовані чітко — у вас є кампанія. Якщо ні, більше погодних даних навряд чи покращить прогноз її результатів.

Чи варто використовувати таргетинг за погодою у вашій кампанії?

Деякі кампанії мають природний зв’язок із погодою. Інші — значно менший.

Ймовірно, варто протестувати Ймовірно, не варто Попит помітно змінюється залежно від погоди Погода майже не пов’язана з наміром здійснити покупку Для покупки важливий правильний момент Цикл покупки довгий і майже не залежить від короткострокових погодних умов За різних погодних умов актуальними стають різні продукти Ви все одно показуватимете той самий продукт із тим самим повідомленням Після спрацювання тригера можна змінити показ, ставки або креатив У кампанії фактично нічого не змінюється Обсягу даних достатньо для порівняння результатів Через тригери аудиторія стане надто малою, щоб отримати корисні висновки Результати можна порівняти з релевантною базою Немає можливості відокремити вплив реклами від природного попиту, спричиненого погодою

Змусьте прогноз погоди заслужити своє місце в медіаплані

Погода — один із небагатьох сигналів таргетингу, який може змінитися ще до сніданку, зіпсувати плани до обіду й створити попит до вечері. Не дивно, що рекламодавці постійно перевіряють прогноз.

А найцікавіше починається тоді, коли його починає перевіряти й медіаплан.