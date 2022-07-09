Статті з тегами
Контекстуальний таргетинг
15564
20 хв читання
Таргетинг за погодою: як він покращує результати нативної ре...
Коли змінюється погода, змінюються й наміри аудиторії. Люди залишаються тими самими, але їхні ...
14 вер. 2026 р. • 20 хв читання
9877
7 хв читання
Стратегія MGID у post-cookie ландшафті
У 2024 році цифровий ландшафт готовий до значних змін, оскільки основні браузери готуються від...
9 січ. 2024 р. • 7 хв читання
10795
13 хв читання
Опануйте контекстний таргетинг: поради для ефективних кампан...
Ваша мета як рекламодавця чітка й зрозуміла: щоб ваші маркетингові зусилля відгукувались у ціл...
31 жовт. 2023 р. • 13 хв читання
4003
2 хв читання
MGID i Playmaker починають співпрацю, щоб показувати доречн...
Глобальна рекламна платформа MGID оголосила про партнерство з Playmaker — цифровою медіакомпан...
24 трав. 2023 р. • 2 хв читання
2514
Посібник
1 хв читання
Економіка уваги: як утримувати увагу людей за допомогою рекл...
З такою великою кількістю реклами, яка промоутиться онлайн та офлайн, втома від реклами просто...
29 черв. 2022 р. • 1 хв читання