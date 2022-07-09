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Статті з тегами

Контекстуальний таргетинг

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20 хв читання
What is Weather Targeting
Рекламодавці
Таргетинг за погодою: як він покращує результати нативної ре...

Коли змінюється погода, змінюються й наміри аудиторії. Люди залишаються тими самими, але їхні ...

14 вер. 2026 р. • 20 хв читання
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7 хв читання
Новини продуктів
Стратегія MGID у post-cookie ландшафті

У 2024 році цифровий ландшафт готовий до значних змін, оскільки основні браузери готуються від...

9 січ. 2024 р. • 7 хв читання
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13 хв читання
Рекламодавці
Опануйте контекстний таргетинг: поради для ефективних кампан...

Ваша мета як рекламодавця чітка й зрозуміла: щоб ваші маркетингові зусилля відгукувались у ціл...

31 жовт. 2023 р. • 13 хв читання
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2 хв читання
Преса
MGID i Playmaker починають співпрацю, щоб показувати доречн...

Глобальна рекламна платформа MGID оголосила про партнерство з Playmaker — цифровою медіакомпан...

24 трав. 2023 р. • 2 хв читання
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Посібник
1 хв читання
Посібники
Економіка уваги: як утримувати увагу людей за допомогою рекл...

З такою великою кількістю реклами, яка промоутиться онлайн та офлайн, втома від реклами просто...

29 черв. 2022 р. • 1 хв читання

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