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Статті з тегами

Audience Reach

15564
20 хв читання
What is Weather Targeting
Рекламодавці
Таргетинг за погодою: як він покращує результати нативної ре...

Коли змінюється погода, змінюються й наміри аудиторії. Люди залишаються тими самими, але їхні ...

14 вер. 2026 р. • 20 хв читання
12608
18 хв читання
What Are Brand Health Metrics
Рекламодавці
Що таке показники здоров’я бренду та як нативна реклама може...

Чи знали ви, що рекламна кампанія може не отримати жодного кліка, але водночас змінити ставлен...

7 вер. 2026 р. • 18 хв читання
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Посібник
1 хв читання
The AI Shift in Publisher Workflows
Посібники
ШІ змінює робочі процеси паблішерів: як MGID організовує цей...

Штучний інтелект зараз скрізь. Він пише, відповідає на запитання, пише резюме текстів і навіть...

29 серп. 2025 р. • 1 хв читання
9458
16 хв читання
Predictive Analytics in Marketing
Рекламодавці
Прогнозна аналітика в маркетингу. Техніки, застосування та с...

У світі, що керується даними, прогнозна аналітика стала проривом для маркетологів, які хочуть ...

21 лют. 2025 р. • 16 хв читання
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12 хв читання
What is Psychographic Segmentation
Рекламодавці
Що таке психографічна сегментація? Повний посібник для марке...

Навіть після перегляду численних прикладів психографічної сегментації вам усе ще важко повніст...

14 лют. 2025 р. • 12 хв читання
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10 хв читання
Паблішери
Підтримайте свій сайт у літні місяці: стратегії від експерті...

Попри всі чарівні принади, якими вабить літо, для багатьох цифрових маркетологів та власників ...

2 серп. 2023 р. • 10 хв читання
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17 хв читання
Паблішери
Найефективніші стратегії залучення трафіку

Щоб контент сайту можна було знайти в інтернеті, недостатньо наполегливо працювати. Навіть най...

7 бер. 2022 р. • 17 хв читання

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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