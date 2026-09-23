Статті з тегами
Audience Reach
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20 хв читання
Таргетинг за погодою: як він покращує результати нативної ре...
Коли змінюється погода, змінюються й наміри аудиторії. Люди залишаються тими самими, але їхні ...
14 вер. 2026 р. • 20 хв читання
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18 хв читання
Що таке показники здоров’я бренду та як нативна реклама може...
Чи знали ви, що рекламна кампанія може не отримати жодного кліка, але водночас змінити ставлен...
7 вер. 2026 р. • 18 хв читання
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Посібник
1 хв читання
ШІ змінює робочі процеси паблішерів: як MGID організовує цей...
Штучний інтелект зараз скрізь. Він пише, відповідає на запитання, пише резюме текстів і навіть...
29 серп. 2025 р. • 1 хв читання
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16 хв читання
Прогнозна аналітика в маркетингу. Техніки, застосування та с...
У світі, що керується даними, прогнозна аналітика стала проривом для маркетологів, які хочуть ...
21 лют. 2025 р. • 16 хв читання
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12 хв читання
Що таке психографічна сегментація? Повний посібник для марке...
Навіть після перегляду численних прикладів психографічної сегментації вам усе ще важко повніст...
14 лют. 2025 р. • 12 хв читання
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10 хв читання
Підтримайте свій сайт у літні місяці: стратегії від експерті...
Попри всі чарівні принади, якими вабить літо, для багатьох цифрових маркетологів та власників ...
2 серп. 2023 р. • 10 хв читання
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17 хв читання
Найефективніші стратегії залучення трафіку
Щоб контент сайту можна було знайти в інтернеті, недостатньо наполегливо працювати. Навіть най...
7 бер. 2022 р. • 17 хв читання