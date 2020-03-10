Digital Marketing Expo & Conference – DMEXCO 2026

DMEXCO – це про креативне використання нових технологій. Девіз DMEXCO цього року, який відбудеться в Кельні 23 та 24 вересня, – «Prompting the Future». Під цією темою провідна європейська виставка у сфері цифрового маркетингу та технологій демонструє величезний потенціал цифрових технологій у маркетингу та комунікаціях.

Офіційний сайт: https://dmexco.com/