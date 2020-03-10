Зареєструватись

Digital Marketing Expo & Conference – DMEXCO 2026

Дата початку: 23 вересня 2026 р. о 06:00 CET • Дата завершення: 24 вересня 2026 р. о 15:00 CET
Місце зустрічі: Koelnemesse, Кельн, Німеччина  •  Зустрітись з нами: На заході
DMEXCO – це про креативне використання нових технологій. Девіз DMEXCO цього року, який відбудеться в Кельні 23 та 24 вересня, – «Prompting the Future». Під цією темою провідна європейська виставка у сфері цифрового маркетингу та технологій демонструє величезний потенціал цифрових технологій у маркетингу та комунікаціях.

Офіційний сайт: https://dmexco.com/

