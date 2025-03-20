Перш ніж рухатися далі, слід дати відповідь на важливе запитання: що таке KPI у маркетингу?

KPI — це абревіатура від англійського «key performance indicator», що означає «ключовий показник ефективності».

KPI забезпечують корисні вимірювання, які дозволяють маркетологам і керівникам визначати, чи досягають вони основних бізнес-цілей. Наприклад, маркетингові KPI допомагають відстежувати ефективність рекламних кампаній, рівень залучення нових клієнтів, обсяги продажів і доходів тощо. Дані, отримані за допомогою KPI, надають важливі інсайти щодо поточного стану бізнесу, а отже, є ключовими для стабільного зростання та успіху. Завдяки KPI керівники можуть виявляти слабкі місця й ефективніше формувати стратегії реагування.

Можливо, ви стикалися з терміном «метрики» у контексті KPI в маркетингу. Хоча метрики й KPI пов’язані між собою, вони не є синонімами. Метрики — це одиниці вимірювання, що використовуються в рамках KPI. Наприклад, якщо ви хочете оцінити коефіцієнт конверсії, то можете звернути увагу на такі метрики, як кількість відвідувачів сайту, рівень відмов (bounce rate) чи кількість завершених реєстрацій. Деякі з цих метрик можуть стати KPI — якщо вони напряму пов’язані з вашими маркетинговими цілями.

Однак важливо розуміти: хоча всі KPI базуються на метриках, не кожна метрика є KPI.