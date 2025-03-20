У маркетингу встановлення досяжних цілей і вимірювання прогресу на шляху до них є надзвичайно важливим для того, щоб спрямувати компанію у правильному напрямку та досягти довгострокового успіху. Вимірювання прогресу дозволяє побачити, що ви робите правильно, визначити зони для покращення та розробити стратегічні, засновані на даних, бізнес-плани. Як скаже вам будь-який досвідчений маркетолог, саме тут у гру вступають KPI (ключові показники ефективності) в маркетингу. Маркетингові KPI допомагають бізнесу ухвалювати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої зусилля.
Цей посібник надасть всебічне ознайомлення з KPI у маркетингу, зокрема пояснення, що означає KPI в контексті маркетингу, які форми вони можуть приймати та як успішно їх впроваджувати. Якщо ви маркетолог або керівник, який прагне вивести компанію на новий рівень — читайте далі, щоб дізнатися, як KPI можуть допомогти вам у цьому.
Готові? Прокрутіть донизу, щоб почати читати!
Зміст
Клацніть на будь-який розділ, щоб перейти до нього.
Розділ 1
Що таке KPI в маркетингу?
Перш ніж рухатися далі, слід дати відповідь на важливе запитання: що таке KPI у маркетингу?
KPI — це абревіатура від англійського «key performance indicator», що означає «ключовий показник ефективності».
KPI забезпечують корисні вимірювання, які дозволяють маркетологам і керівникам визначати, чи досягають вони основних бізнес-цілей. Наприклад, маркетингові KPI допомагають відстежувати ефективність рекламних кампаній, рівень залучення нових клієнтів, обсяги продажів і доходів тощо. Дані, отримані за допомогою KPI, надають важливі інсайти щодо поточного стану бізнесу, а отже, є ключовими для стабільного зростання та успіху. Завдяки KPI керівники можуть виявляти слабкі місця й ефективніше формувати стратегії реагування.
Можливо, ви стикалися з терміном «метрики» у контексті KPI в маркетингу. Хоча метрики й KPI пов’язані між собою, вони не є синонімами. Метрики — це одиниці вимірювання, що використовуються в рамках KPI. Наприклад, якщо ви хочете оцінити коефіцієнт конверсії, то можете звернути увагу на такі метрики, як кількість відвідувачів сайту, рівень відмов (bounce rate) чи кількість завершених реєстрацій. Деякі з цих метрик можуть стати KPI — якщо вони напряму пов’язані з вашими маркетинговими цілями.
Однак важливо розуміти: хоча всі KPI базуються на метриках, не кожна метрика є KPI.
Розділ 2
Які є 5 ключових показників ефективності (KPI) у маркетингу?
Ключові показники ефективності для маркетологів можна умовно розділити на п’ять основних категорій:
- Функціональні
- Операційні
- Стратегічні
- Відстаючі (lagging)
- Прогнозні (leading)
Залежно від того, до якої категорії належить конкретний KPI, можна зрозуміти його призначення, часову перспективу та рівень впливу на бізнес. У цьому розділі ми розглянемо кожну з категорій і наведемо приклади KPI для маркетингу.
Функціональні KPI в маркетингу
Функціональні KPI в digital-маркетингу — це індикатори, які вимірюють ефективність у межах окремих функціональних напрямків бізнесу, наприклад, маркетингу, продажів або HR.
Кожна з цих сфер має власні KPI: маркетинг може зосереджуватись на впізнаваності бренду, а відділ продажів — на залученні нових клієнтів.
Функціональні KPI важливі тим, що:
- Допомагають оцінити ефективність роботи окремих відділів;
- Сприяють постановці реалістичних цілей;
- Забезпечують узгодженість з глобальними цілями компанії.
Рекомендації при впровадженні функціональних KPI:
- KPI мають узгоджуватися не лише з цілями відділу, а й із загальною стратегією компанії;
- Цілі повинні бути конкретними й досяжними;
- KPI слід регулярно переглядати разом із керівниками відділів.
Приклади функціональних KPI у маркетингу:
- Впізнаваність бренду: згадки бренду, NPS, частка голосу (SOV);
- Контент-маркетинг: залучення до контенту, ROI від inbound-маркетингу, ріст органічного трафіку;
- Залучення та утримання клієнтів: вартість залучення клієнта (CAC), рівень відтоку, коефіцієнт утримання;
- Генерація лідів: конверсія лідів у клієнтів, кількість MQL і SQL.
Операційні KPI в маркетингу
Операційні KPI в digital-маркетингу відстежують ефективність конкретних щоденних процесів у компанії.
Вони не охоплюють загальну стратегію, а натомість зосереджуються на щоденних, щотижневих або щомісячних цілях. Завдяки цьому можна швидко виявляти проблеми та оперативно коригувати дії.
Ці KPI також підтримують більш масштабні стратегічні показники — наприклад, CTR рекламної кампанії впливає на загальну конверсію.
Рекомендації для роботи з операційними KPI:
- Встановлюйте короткострокові, реалістичні цілі;
- Порівнюйте з галузевими бенчмарками;
- Використовуйте аналітичні інструменти: Google Analytics, соцмережі, CRM.
Приклади операційних KPI у маркетингу:
- Ефективність реклами: вартість кліка (CPC), конверсія, ROAS;
- Email-маркетинг: відкриття, переходи, відписки;
- Соціальні мережі: лайки, коментарі, поширення;
- Веб-аналітика: показник відмов, час на сайті, трафік.
Стратегічні KPI
Стратегічні KPI відстежуються на рівні керівництва та допомагають оцінити загальне зростання бізнесу.
Це своєрідне зшивання менших операційних цілей у велику картину. Стратегічні KPI дають змогу:
- Забезпечити узгодженість між короткостроковими діями та глобальними цілями компанії;
- Підвищити відповідальність кожного відділу;
- Досягати довгострокового успіху.
Рекомендації:
- Визначати стратегічні KPI слід спільно з керівниками всіх відділів;
- Проводити регулярні зустрічі для узгодження і корекції стратегії;
- Забезпечити розуміння KPI на всіх рівнях команди.
Приклади стратегічних KPI у маркетингу:
- Ріст ринку: індекс впізнаваності бренду, оцінка споживчих настроїв, частка ринку;
- Рентабельність: пожиттєва цінність клієнта (LTV), дохід від маркетингу, ROMI.
Відстаючі (lagging) та прогнозні (leading) KPI в маркетингу
Остання класифікація KPI — відповідно до часової перспективи: KPI можуть бути відстаючими або прогнозними.
- Відстаючі KPI вимірюють минулу ефективність. Вони допомагають проаналізувати, що вже відбулося, які стратегії спрацювали, а які — ні.
Приклади: вартість залучення клієнта, конверсія, частка ринку.
- Прогнозні KPI дозволяють передбачати майбутні результати й орієнтувати дії.
Приклади: відвідуваність сайту, взаємодія в соцмережах — зростання цих показників може свідчити про майбутнє зростання конверсії.
Розділ 3
Види ключових показників ефективності (KPI) в digital-маркетингу
Ви можете запитати себе: «Навіщо потрібні KPI у маркетингу?» Відповідь залежить від того, який саме тип KPI мається на увазі.
Ключові показники ефективності в маркетингу відіграють важливу роль у вимірюванні успішності бізнесу та ухваленні стратегічних рішень, але не всі вони виконують однакову функцію. Різні аспекти діяльності компанії потребують різних KPI, тому комплексний підхід до впровадження KPI допомагає маркетологам і керівникам забезпечити зростання та сталий розвиток бізнесу.
KPI впізнаваності бренду
Кожен маркетолог повинен знати, що таке воронка продажів — процес, у межах якого потенційний споживач перетворюється на покупця.
Перший рівень воронки — це етап впізнаваності (awareness). Саме тут споживач вперше дізнається про бренд і те, як він може вирішити його проблему. Тому видимість компанії на цьому етапі є критично важливою, і саме тут застосовуються KPI для вимірювання впізнаваності бренду. Ці KPI допомагають оцінити, наскільки добре цільова аудиторія впізнає та пам’ятає вашу компанію.
Приклади KPI впізнаваності бренду:
- Кількість згадок бренду;
- Частка голосу (SOV — share of voice);
- Індекс впізнаваності;
- Показник знання бренду (brand recall).
KPI генерації лідів
На наступному етапі воронки потенційні клієнти перетворюються на ліди, тобто демонструють зацікавленість у продукті або послузі.
KPI генерації лідів допомагають вимірювати, наскільки ефективно рекламні зусилля привертають увагу споживачів і перетворюють її на конкретні можливості для продажу.
Приклади KPI генерації лідів:
- Вартість ліда (Cost per lead, CPL);
- Коефіцієнт конверсії лідів;
- Якість лідів;
- Загальна кількість згенерованих лідів.
KPI залучення клієнтів
На цьому етапі ліди стають реальними клієнтами. Це процес, який називається залученням клієнтів. Ці KPI дають змогу оцінити:
- Наскільки ефективно працює стратегія залучення клієнтів;
- Скільки це коштує;
- Яка віддача інвестицій у маркетинг та продажі.
Приклади KPI залучення клієнтів:
- Вартість залучення клієнта (Customer Acquisition Cost, CAC);
- Рівень залучення клієнтів (Customer acquisition rate);
- Конверсія «лід → клієнт».
KPI утримання та лояльності клієнтів
Після того як клієнт здійснив покупку, завдання бізнесу — утримати його та стимулювати повторні покупки. Це важливо, адже лояльні клієнти — джерело стабільного доходу. За даними Smile.io, близько 35% доходу e-commerce-компаній забезпечують лише 5% найвідданіших клієнтів.
KPI лояльності показують:
- Наскільки ефективно ви утримуєте клієнтів;
- Як часто вони повертаються;
- Чи задоволені вони досвідом взаємодії з брендом.
Приклади KPI утримання клієнтів:
- Рівень відтоку (Churn rate);
- Пожиттєва цінність клієнта (Customer Lifetime Value, LTV);
- Індекс задоволеності клієнтів (Customer Satisfaction Score);
- Коефіцієнт повторних покупок.
KPI продажів та доходу
Якщо запитати: «Про що насправді KPI в маркетингу?», то одна з основних відповідей буде: про зростання прибутку.
KPI продажів і доходу дозволяють:
- Вимірювати фінансову успішність компанії;
- Відстежувати ефективність кампаній у розрізі прибутку;
- Прогнозувати сталість і рентабельність бізнесу.
Приклади KPI доходу та продажів:
- Середній чек (Average Order Value);
- CAC (вартість залучення клієнта — важлива і тут);
- Зростання доходу;
- Коефіцієнт конверсії в продаж (Sales conversion rate).
Розділ 4
Як обрати правильні KPI для вашого бізнесу
Вибір правильних ключових показників ефективності (KPI) в digital-маркетингу є ключовим для відстеження прогресу, узгодження команд і ухвалення обґрунтованих бізнес-рішень.
Однак для тих, хто вперше створює бізнес-план або стратегію, початок роботи з KPI може здаватися складним.
Нижче наведено покрокову інструкцію, яка допоможе вам правильно обрати KPI для онлайн-маркетингу.
1. Узгодьте KPI з бізнес-цілями
Перший крок — визначити маркетингові цілі, яких ви прагнете досягти. Чи це зростання бізнесу, підвищення утримання клієнтів або покращення операційної ефективності — ваші KPI мають відображати ці цілі.
Приклад: якщо ваша мета — підвищити впізнаваність бренду, зосередьтеся на таких індикаторах, як:
- Охоплення в соцмережах;
- Кількість показів;
- Трафік на сайт.
2. Розумійте ключові напрями бізнесу
Визначте основні функціональні області компанії (наприклад, продажі, маркетинг, клієнтський сервіс) і призначте релевантні KPI для кожної з них.
Приклад:
- Відділ продажів — KPI на кшталт коефіцієнта конверсії або середнього чека;
- Маркетинговий відділ — генерація лідів, впізнаваність бренду.
3. Формулюйте KPI конкретно, вимірювано та досяжно
Ціль KPI — це конкретний орієнтир, до якого прагне команда.
Тому KPI мають бути:
- Чіткими — зрозумілими кожному;
- Вимірюваними — мати числове значення;
- Досяжними — реалістичними.
Поганий приклад: «Поліпшити результати»
Хороший приклад: «Збільшити продажі на 10% у наступному кварталі»
4. Встановлюйте реалістичні часові рамки
Пам’ятайте:
- Деякі KPI — довгострокові (наприклад, LTV клієнта);
- Інші — короткострокові (наприклад, продажі за місяць).
Тому потрібно розподіляти KPI за часовими періодами, щоб ефективно відстежувати прогрес у різні моменти.
5. Не ускладнюйте
Занадто велика кількість KPI заплутує та розсіює фокус. Краще обрати кілька ключових KPI для кожного напряму, які:
- Безпосередньо пов’язані з цілями;
- Є простими для вимірювання;
- Дають чітке уявлення про успіх чи провал.
6. Регулярно переглядайте та коригуйте KPI
Регулярна перевірка KPI — обов’язкова умова, щоб залишатися в курсі змін і реагувати на них.
- Короткострокові KPI доцільно переглядати щомісяця;
- Довгострокові — щоквартально або піврічно.
Адаптуйте KPI відповідно до змін у ринку, внутрішніх процесах і бізнес-цілях.
Розділ 5
Вимірювання та аналіз ключових показників ефективності (KPI) в digital-маркетингу
Відстеження та вимірювання KPI в digital-маркетингу, а також правильний аналіз отриманих результатів — це критично важливий процес для ухвалення обґрунтованих рішень і досягнення бізнес-цілей. Цей процес починається з визначення чітких і релевантних KPI, які відповідають загальним цілям компанії.
Після цього слід налаштувати системи відстеження, використовуючи аналітичні інструменти — такі як Google Analytics, CRM-системи, email-маркетинг-платформи. Це дозволить вам:
- Встановлювати цілі;
- Регулярно відстежувати прогрес;
- Оцінювати KPI на всіх каналах: вебсайті, у соцмережах, email-розсилках і навіть офлайн-рекламі.
Аналіз зібраних даних
Після того як дані зібрані, настає етап аналізу. Порівняння поточних KPI з історичними результатами та галузевими бенчмарками дозволяє:
- Зрозуміти, наскільки ефективна ваша стратегія;
- Оцінити успіх рекламних кампаній;
- Виявити тренди й закономірності, які підкажуть, що працює добре, а що потребує коригування.
Сегментація аудиторії
Сегментація є потужним інструментом у KPI-маркетингу. Вона дозволяє:
- Визначити цільові групи з найвищою конверсією;
- Налаштовувати кампанії точніше та персоналізовано;
- Оптимізувати маркетингові витрати та підвищити рентабельність.
Контекст має значення
Самі по собі цифри не дають повного розуміння. Важливо інтерпретувати результати в контексті. Наприклад, якщо ви бачите зростання трафіку на сайт:
- Чи збігається це з нещодавньою рекламною кампанією?
- Чи могли вплинути сезонні події або редизайн сайту?
- Чи йде трафік з релевантних джерел?
Тільки в поєднанні з контекстом дані перетворюються на інсайти, які допомагають ухвалювати правильні рішення та підвищувати ефективність маркетингових зусиль.
Розділ 6
Покращення KPI за допомогою маркетингових стратегій, заснованих на даних
Успіх бізнесу значною мірою залежить від постійного покращення ключових показників ефективності (KPI) в продукті та рекламі, а також від застосування стратегій, заснованих на аналітиці.
Це починається з вимірювання й аналізу KPI (про що ми вже говорили у попередньому розділі), після чого можна переходити до оптимізації рекламних зусиль, збільшуючи залученість клієнтів і підвищуючи конверсії.
У цьому розділі ми зібрали кілька ефективних стратегій, які допоможуть вам покращити KPI у маркетингу.
Персоналізація
Персоналізація — один із найпотужніших інструментів у KPI-маркетингу. 80% опитаних компаній повідомляють про зростання витрат споживачів завдяки персоналізованому досвіду.
Окрім цього, компанії відзначають вищий рівень утримання клієнтів і залученості.
Використовуйте дані з:
- CRM-систем;
- аналітики вебсайту;
- соцмереж,
щоб налаштовувати контент, рекомендації та пропозиції під конкретного користувача.
A/B-тестування
A/B-тестування — ще одна ефективна стратегія KPI-маркетингу. Воно дозволяє протестувати дві версії елементів (сторінок, листів, оголошень), щоб визначити, що працює краще.
Можна тестувати:
- Дизайн посадкових сторінок;
- Кнопки заклику до дії (CTA);
- Тексти email-розсилок;
- Варіанти рекламних оголошень.
Це допомагає створити більш ефективні рекламні матеріали, що:
- Підвищують конверсії;
- Знижують показник відмов;
- Збільшують кількість лідів і продажів.
SEO + контент-маркетинг
Дотримання кращих практик SEO і розробка стратегії контенту на основі KPI допомагає:
- Залучати якісні ліди;
- Підвищувати впізнаваність бренду;
- Покращувати органічний трафік.
До тактики можна віднести: Дослідження ключових слів;
Роботу з беклінками;
Технічну оптимізацію сайту;
Створення цінного, релевантного контенту.
- Дослідження ключових слів;
- Роботу з беклінками;
- Технічну оптимізацію сайту;
- Створення цінного, релевантного контенту.
Також важливо застосовувати сегментацію аудиторії — це дозволяє:
- Аналізувати, який контент працює для різних груп клієнтів;
- Оптимізувати майбутні публікації під найвідповідніші сегменти.
Розділ 7
5 поширених помилок під час відстеження KPI в контент-маркетингу
Як ми вже з’ясували, відстеження ключових показників ефективності (KPI) в маркетингу — критично важлива частина будь-якої бізнес-стратегії.
Однак при роботі з KPI існують типові помилки, яких варто уникати. Нижче — 5 найбільш поширених.
1. Відстеження занадто великої кількості KPI одночасно
Хоча важливо вимірювати показники для зростання бізнесу, надлишок KPI може призвести до перевантаження інформацією й розфокусованості.
Рекомендуємо:
- Відстежувати лише 3–5 найважливіших KPI на кожен відділ чи кампанію;
- Обирати лише ті метрики, які справді впливають на результат.
2. Неправильний вибір KPI
Під час вибору KPI слід:
- Чітко сформулювати бізнес-цілі;
- Обирати лише ті показники, які безпосередньо з ними пов’язані;
- KPI мають давати практичну, а не лише описову інформацію.
Приклад: якщо ваша мета — підвищити впізнаваність бренду, вимірювати вартість залучення клієнта чи конверсію ліда в покупця недоцільно, бо ці KPI не відображають впізнаваність.
3. Ігнорування контексту та трендів
Аналіз KPI без урахування контексту (сезонність, ринок, зовнішні події) — одна з найнебезпечніших помилок.
Наприклад:
- У грудні сайти зазвичай отримують більше трафіку;
- У січні — падіння активності.
Це не означає, що ваша кампанія неефективна — це нормальний сезонний тренд.
4. Вимірювання KPI без порівняння з еталоном
KPI сам по собі нічого не означає, якщо:
- Ви не порівнюєте його з минулими результатами;
- Або не орієнтуєтесь на галузеві бенчмарки.
Приклад: середній коефіцієнт конверсії для email-розсилки становить 2–5% (дані MailChimp). Якщо у вас 3% — це нормальний результат, але без еталону він може здаватися низьким.
5. Невміння адаптувати KPI з часом
Компанії, які роками використовують одні й ті ж KPI, втрачають актуальність і ефективність оцінки.
Приклад: стартап може фокусуватись на кількості нових реєстрацій але зріла компанія повинна зміщувати фокус на утримання клієнтів, LTV і лояльність.
Ваші KPI мають розвиватись разом із бізнесом і відображати актуальні цілі.
Розділ 8
Виклики психографічної сегментації у KPI-маркетингу
Раніше ми вже говорили про важливість сегментації аудиторії у KPI-маркетингу. Багато компаній розділяють свою цільову аудиторію за такими критеріями, як вік, стать, місце проживання чи рівень доходу.
Однак психографічна сегментація — ще один популярний і потужний інструмент. Вона базується на психологічних характеристиках аудиторії: переконаннях, стилі життя, цінностях, інтересах, думках і звичках.
Чим корисна психографічна сегментація для KPI-маркетингу? Такий підхід дозволяє рекламодавцям:
- Глибше зрозуміти мотивації клієнтів;
- Визначити не лише, що купує аудиторія, а й чому вона це робить;
- Створювати більш персоналізовані та емоційно релевантні рекламні матеріали, які краще «резонують» із потенційними клієнтами.
Однак, разом з перевагами є і виклики, пов’язані з використанням психографічної сегментації в рамках KPI-маркетингу:
1. Збір даних займає багато часу
На відміну від демографічних показників (вік, стать, місце проживання), які легко отримати з аналітики, психографічні дані вимагають глибшого аналізу.
Щоб отримати інформацію про цінності, погляди чи стиль життя клієнтів, потрібно використовувати більш складні інструменти — і це займає багато часу.
2. Отримання даних потребує багато ресурсів
Для збору таких даних зазвичай використовують:
- Анкетування;
- Інтерв’ю;
- Аналіз поведінкових моделей.
Це ефективні, але затратні методи, особливо для малих бізнесів і стартапів, які не мають доступу до дорогих інструментів KPI-маркетингу. Великі компанії мають аналітичні ресурси, а малі часто змушені обирати між точністю та бюджетом.
3. Інтерпретація даних — складне завдання
Люди — складні та багатогранні, тому аналіз психологічних мотивів — непроста справа. Навіть маючи детальні опитування чи поведінкову аналітику, маркетологам важко зробити однозначні висновки.
Це вимагає:
- Досвіду;
- Контекстного аналізу;
- Уважного розмежування різних сегментів.
Що робити далі
Психографічна сегментація — потужний інструмент, особливо коли йдеться про налаштування KPI у маркетингу. Вона дозволяє створювати краще націлену, персоналізовану рекламу та будувати довготривалі стосунки з аудиторією.
Але для її повноцінного використання маркетологам доведеться подолати низку викликів:
- Витрати часу й ресурсів на збір;
- Складність інтерпретації;
- Потреба в спеціалізованих інструментах і досвіді.
Співпраця з MGID допоможе вам ефективно впоратися з цими труднощами та реалізувати повний потенціал психографічної сегментації у KPI-маркетингу.
Розділ 9
Висновок
KPI-маркетинг — це незамінний інструмент для оцінки успіху бізнесу та впровадження ефективних маркетингових стратегій, що сприяють зростанню. Завдяки правильному вибору та відстеженню KPI маркетологи й керівники отримують цінну аналітику щодо ефективності різних напрямків — від обслуговування клієнтів до відділу продажів.
Регулярний перегляд і коригування KPI дозволяє всім підрозділам компанії рухатися в одному напрямку, працюючи над досягненням спільної мети. Щоб ефективно використовувати KPI-маркетинг, необхідно:
- Вміти відстежувати та аналізувати показники;
- Інтерпретувати їх у контексті історичних результатів компанії та поточних галузевих стандартів.
Таке завдання може здатися складним, особливо без досвіду. Якщо ви хочете отримати експертну підтримку в сфері KPI-маркетингу, а також доступ до просунутих інструментів, вам варто створити обліковий запис на MGID. MGID надає:
- Персонального менеджера, який супроводжуватиме вас на всіх етапах;
- Команду креативних спеціалістів;
- Повний спектр професійної допомоги для досягнення ваших маркетингових цілей.
Ваші KPI — це не просто цифри. Це орієнтири, які ведуть бізнес до успіху. Давайте досягати його разом.