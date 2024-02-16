Ми й незчулися, як закінчився 2023 рік і настала нова епоха у сфері реклами — епоха, яка, як ви й самі мали помітити, наближалася вже кілька років. Зараз, у 2024 році, на нас чекає майбутнє реклами — з використанням штучного інтелекту, доповненої й віртуальної реальності та рекламою, орієнтованою на взаємодію зі споживачами. Це змінить наше уявлення про те, якою має бути успішна кампанія.
І що ж це означає для вас як рекламодавця? Це означає, що для того, аби залишатися конкурентоспроможними й цікавими в цьому майбутньому, вам просто необхідно вдосконалити свій підхід до реклами. Те, що працювало раніше, вже не працюватиме.
Пропонуємо разом з нами розглянути, яким може бути успішний підхід до створення рекламних матеріалів на ландшафті цифрової реклами у 2024 році.
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Зміст
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Розділ 1
В якому напрямку рухатися?
Переходити від знайомого до чогось невідомого може бути страшно. Хоча з кожним кроком ви наближаєтеся до чогось захопливого, новаторського і — головне — ефективного. Підходи до створення реклами, які працювали в минулому, мають і залишитися в минулому.
Щоб досягти мети, необхідно створювати нові рекламні матеріали й формувати альтернативне бачення. Ми це вже не раз бачили — якщо не адаптуватися до природних змін, ви наражаєтесь на ризик відстати від інших.
Скористайтеся технологічним прогресом, який змінює ландшафт цифрової реклами. Не бійтеся підходити до завдання творчо з використанням ШІ, Photoshop тощо. Оволодівши цими інструментами, ви зробите кроки на шляху до успіху та зможете виділитися на фоні конкурентів. Почати користуватися ними треба було ще вчора!
Розділ 2
Ваше нове творче бачення та MGID
Тепер ви розумієте, наскільки велике значення альтернативне бачення рекламних матеріалів матиме для вашого успіху в рекламі, тож виникає питання — що робити далі?
Насамперед радимо вивчати технології штучного інтелекту. Технологія ШІ з перетворення тексту на зображення зробила революцію в дизайні, а в міру подальшого розвитку технології та її все більшого поширення в інтернеті, ШІ відіграватиме все більшу роль у формуванні майбутнього візуальних матеріалів. Те, що раніше робила ціла команда, тепер ви можете зробити самостійно лише за допомогою комп'ютера та запитів. Завдяки функції Generative AI (Генеративний ШІ) від MGID та нашим відеопосібникам, ви зможете легко опанувати ці нові кроки.
Крім того, наш відділ креативу може допомогти вам дослідити нові сфери творчості та дизайну й виділятися серед купи одноманітних зображень.
- Залучіть відділ креативу MGID з фаховими дизайнерами.
- Скористайтеся моделлю перетворення тексту на зображення від MGID, яка тепер безкоштовно доступна всім нашим клієнтам.
- І просто спостерігайте, як наша команда розробить нові, успішні підходи до розробки ваших рекламних матеріалів.
Насправді користувачі вже стомилися від традиційної партнерської реклами. Завдяки нашим знанням ми вже допомогли сотням клієнтів почати шлях до якіснішої реклами. Читайте далі, щоб дізнатися про наші рекомендації щодо рекламних матеріалів, а також кілька зразків оголошень з наших найуспішніших кампаній!
Розділ 3
Загальні рекомендації щодо рекламних матеріалів
- Уникайте узагальнених підходів Через тестування ефективних підходів у рекламних матеріалах користувачі вже не можуть зрозуміти, який продукт рекламується. Уніфікованість заголовків, розміщення об’єктів і колірних схем за алгоритмом «ефективних матеріалів» зрештою призвела до «рекламної сліпоти» — тобто це вже не працює. Рекламні матеріали, адаптовані до конкретних характеристик продукту та кольорів бренду з персоналізованими заголовками привертають значно більше уваги.
- Візуальна навігація та основні функції на мініатюрах Відчутні результати принесуть кнопки з доречним текстом, який вказує, що отримає користувач, а також опис ключових функцій чи компонентів у візуальній зоні.
- Аналіз регіональних соціальних інтересів Деталізуємо перший пункт — важливо не використовувати популярні глобальні тенденції, а натомість локалізувати рекламні матеріали відповідно до інтересів, культури й тенденцій регіону. Аналіз краще проводити принаймні за 7 днів до початку роботи над кампанією, щоб визначити, до чого конкретно люди повертаються, що репостять і над чим сміються. Google Trends і TikTok підійдуть для аналізу найкраще.
Розділ 4
Quality India: приклади концепцій рекламних матеріалів
Для однієї з наших індійських кампаній ми випробували новий творчий підхід. Подивіться на порівняння креативів зі схожими креативними концепціями, але різною візуальною реалізацією. Категорія — Здоров'я та краса.
Як бачите, свіжий підхід до рекламних матеріалів може значно вплинути на рівень конверсії. Експериментуючи з різними візуальними елементами, ви можете оптимізувати свої кампанії, щоб вони більше відгукнулися цільовій аудиторії, а отже — підвищити рівень конверсії та покращити рентабельність реклами.
Середнє підвищення CTR — 38%.
Розділ 5
Приєднуйтеся до революції в дизайні
Сподіваємося, ми переконали вас у тому, наскільки важливі нові, альтернативні бачення в рекламі. Як то кажуть, новий рік — ідеальний час для особистого та професійного зростання. Почніть з нової сторінки й опануйте нові навички, які допоможуть вам покращити рекламні кампанії. Це ваш шанс проявити себе.
Як і раніше, MGID буде поруч з вами на шляху до революції в дизайні. За допомогою нашого відділу креативу та нової функції MGID перетворення тексту на зображення за допомогою ШІ ви неодмінно досягнете успіху та зможете втілити своє бачення в унікальній, захопливій рекламі. Тож напишіть нам — ми готові допомогти!
Тож на що ви чекаєте? Починайте вже зараз!