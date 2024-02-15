У світі, де на першому місці креативність, використання можливостей ШІ повністю змінило правила гри. У MGID ми були готові зустріти це нововведення й бездоганно інтегрували його в нашу платформу. Скористайтеся можливостями ШІ для створення кампанії за допомогою функцій Generative AI (генеративного ШІ) у MGID.
- Генеративний ШІ для перетворення тексту на зображення (Text-to-Image) — цей інноваційний інструмент поєднує текстові підказки із захопливими зображеннями, дозволяючи рекламодавцям легко втілити свої задуми в життя. Завдяки різноманітним варіантам налаштування — включно з емоціями, ракурсами, умовами освітлення та стилями — ця функція дає змогу створювати унікальні, ефективні зображення, які привертають увагу аудиторії та сприяють взаємодії з нею.
- Генеративний ШІ для перетворення зображення на зображення (Image-to-Image) — новаторський інструмент, створений, щоб повністю змінити форми роботи з зображеннями й перетворити ваші ідеї на захопливі зображення, відкриваючи нескінченний доступ до творчих можливостей. За допомогою нових стилів, текстур та елементів можна створити приголомшливу рекламу, яка неодмінно приверне увагу.
- Генеративний ШІ для заголовків і описів рекламних оголошень — найкраще рішення для створення привабливих, ефектних рекламних текстів тепер доступне. Використовуючи найсучасніші алгоритми ШІ, цей інструмент створює цікаві заголовки й описи рекламних оголошень, які відгукнуться цільовій аудиторії, сприяючи вищій залученості та конверсіям.
У цьому посібнику ми детальніше розглянемо революційні можливості інструментів, що працюють на базі ШІ. Читайте далі, щоб дізнатися більше про інноваційні функції MGID та їхній вплив на оптимізацію кампаній.
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Зміст
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Розділ 1
Генеративний ШІ для перетворення тексту на зображення
Генеративний ШІ для перетворення тексту на зображення — інноваційна технологія, в якій алгоритми штучного інтелекту використовуються для генерування зображень на основі текстових описів чи запитів користувача. Фактично цей інструмент перетворює текстові описи на їхнє візуальне відображення, дозволяючи користувачам створювати зображення без навичок графічного дизайну чи користування відповідним ПЗ.
Одна з ключових особливостей інструменту від MGID для перетворення тексту на зображення — його гнучкість у створенні зображень. Користувачі можуть або вводити власні підказки або досліджувати різноманітні приклади запитів, надані на платформі. Такі приклади подано для натхнення, щоб користувачі могли ефективніше сформулювати своє бачення в запиті.
Крім того, в цій функції доступна низка параметрів налаштування, щоб покращити вже згенеровані зображення. Користувачі можуть вибрати потрібні емоції, ракурси, умови освітлення та стилі зі спадного списку, щоб надати своїм зображенням унікальні перспективи й естетичні форми:
- Емоція: мирна, спокійна, безтурботна, заспокійлива, розслаблена, яскрава, барвиста, динамічна, приглушена, безбарвна, зловісна, загрозлива;
- Світло: слабке освітлення, ніжно-рожевий відтінок, ніжно-блакитний відтінок, яскраво-рожевий відтінок, сині тіні, сонячні промені, сутінки, яскраве світло, червоне світло;
- Ракурс: максимально широкий план, середній план, крупний план, вид згори, низький ракурс, знімок через плече, панорамний вид;
- Стиль: 3D-модель, аналогова плівка, аніме, кінематографічний, коміксовий, цифровий малюнок, зробити виразнішим, фентезійний малюнок, ізометричне зображення, лінійний малюнок, низькополігональний, пластилін, неоновий панк, оригамі, фотографія, піксельний малюнок, текстура плитки.
Пишучи запити для Генеративного ШІ для перетворення тексту на зображення, пам'ятайте про такі три моменти:
- Текстовий опис. Надайте чіткий опис бажаного зображення (зображень) у межах 1000 символів.
- Конкретно чи розпливчасто. Знайдіть правильний баланс між конкретикою і розпливчастістю в запитах. Більш розмите формулювання може збільшити різноманітність результатів, а чіткіший запит забезпечить точне відображення вашого бачення.
- Контекст і деталі. Чітко окресліть будь-який контекст або важливі деталі, щоб спрямувати ШІ до потрібного вам результату.
Реалістичні зображення — чудовий вибір, але не для кожної кампанії. Тому не бійтеся експериментувати з різними стилями та епохами: футуристика, акварель, постапокаліпсис, кіберпанк, пін-ап, середньовіччя, ренесанс, модерн, постмодерн тощо.
Наприклад, ось так виглядають різні стилі.
Певну історію може розповісти саме лише розташування об'єкта на зображенні. Подумайте, яку частину вашого ключового об'єкта ви хотіли б побачити на зображенні й підкресліть її за допомогою ракурсу: максимально крупний план, крупний план, середньо-крупний план, середній план, у половину зросту, широкий кадр, середньозагальний план, загальний план тощо.
Хочете дізнатися більше про запити? Ось кілька ідей:
- Ознайомтеся з нашою базою знань. Тут ви знайдете детальні поради й інформацію щодо створення ефективних запитів, адаптованих до ваших потреб.
- Перегляньте наш вебінар. Розкрийте секрети генеративного штучного інтелекту на нашому вебінарі, де наша керівниця відділу креативу і модерації поділилася цінними стратегіями для створення запитів, які відповідають роботі штучного інтелекту, що допомагає створити захопливі зображення.
- Перегляньте наш список відтворення. Подивіться короткі відео з нашого списку, які навчать вас створювати прості та складні запити для різних категорій продуктів.
Розділ 2
Генеративний ШІ для трансформації зображень
Генеративний ШІ для трансформації зображень — інноваційна технологія, в якій алгоритми штучного інтелекту використовуються для трансформації зображень. По суті в ній використовуються вихідні зображення і на їхній основі генеруються нові зображення зі зміненим стилем, текстурами чи елементами відповідно до запитів чи описів користувача. У цій технології переосмислюються вже наявні зображення, щоб створити на їхній основі щось нове й унікальне. Завдяки технології трансформації зображень користувачі мають змогу досліджувати нові можливості візуального самовираження та створювати привабливі зображення, що відгукнуться їхній цільовій аудиторії.
Щоб почати досліджувати потенціал штучного інтелекту для трансформації зображень, перейдіть до форми створення оголошень MGID і далі — до блоку «Медіа». Звідти просто перейдіть на вкладку генерації за допомогою ШІ, щоб скористатися всіма можливостями інструменту.
Щоб почати генерацію зображення, потрібно виконати два обов'язкові параметри.
- Зображення. Завантажте зображення у форматі JPG, JPEG або PNG. Мінімальна роздільна здатність має бути 960x540, а розмір файлу — до 10 Мб. Ідеальне співвідношення сторін — 16:9.
- Запит. Опишіть зміни, які вам хотілося би внести. У функції Magic Stick доступне спадне меню з прикладами для генерації або змін відповідно до ваших конкретних потреб.
Наш ШІ враховує ваші зображення та підказки, переосмислюючи їх за допомогою нових стилів, текстур і елементів, щоб видати справді унікальний результат. В результаті ви отримаєте чотири нові зображення, які можна буде використати в рекламних оголошеннях.
Штучний інтелект для трансформації зображень відкриває можливості для інноваційних підходів для створення креативів й легких експериментів з новими концепціями. Завдяки можливостям трансформації ви зможете повністю переробити наявні зображення й легко змінити будь-який аспект цих зображень, щоб втілити в життя своє бачення.
Розділ 3
Генеративний ШІ для заголовків та описів реклами
Генеративний ШІ для заголовків та описів реклами — ефективний інструмент, створений, щоб полегшити процес створення захопливих рекламних текстів. Використовуючи алгоритми штучного інтелекту, ця функція генерує захопливі заголовки й описи рекламних оголошень. Аналізуючи вхідні дані та запити користувача, штучний інтелект створює переконливий текст, що привертає увагу й ефективно доносить ідею реклами. Генеративний ШІ для заголовків та описів реклами допомагає рекламодавцям швидко створювати ефективний текстовий контент, оптимізуючи їхні рекламні кампанії.
Функція MGID «Генеративний ШІ для заголовків та описів реклами» повністю інтегрована у форму створення рекламного оголошення на дешборді MGID Ads, що дає користувачам зручний доступ до потужних можливостей створення текстів.
Кнопка «Спробувати ШІ-генератор тексту» розташована під полем заголовка та відкриває панель з двома вкладками.
- Генерувати з вебсайту. Просто вставте URL-адресу свого сайту (чи лендінгової сторінки), оберіть цільову аудиторію й мову заголовка. Система проаналізує текст у вас на сайті та згенерує перелік рекламних заголовків і додаткових описів.
- Створити за запитом. Ви можете написати запит самостійно чи скористатися вбудованим шаблоном запиту, щоб отримати найкращі результати. Потім оберіть запропоновану цільову аудиторію та мову заголовка. Система створить заголовок і додаткові варіанти опису на основі ваших запитів.
Коли ви введете URL-адресу сайту чи опис тексту, ШІ-модель проаналізує цей контент і запропонує найбільш відповідний опис цільової аудиторії, яка може бути потенційно зацікавлена в цьому продукті чи послузі. Характеристики включатимуть назву та інформацію про вік і стать.
Використовуючи генеративний ШІ для заголовків та описів реклами, ви зможете як ніколи легко донести свою ідею цільовій аудиторії. Удосконалена технологія штучного інтелекту MGID створює переконливі назви та описи, адаптовані до вашої конкретної демографічної групи, незалежно від того, наскільки глобальна чи нішева у вас категорія.
ШІ дозволяє створювати текст 29 мовами:
- англійська, англійський / американський варіанти
- болгарська
- в’єтнамська
- грецька
- датська
- естонська
- іврит
- індонезійська
- іспанська
- італійська
- китайська
- латиська
- литовська
- нідерландська
- німецька
- польська
- португальська
- португальська (бразильський варіант)
- румунська
- словацька
- словенська
- тайська
- угорська
- українська
- фінська
- французька
- чеська
- шведська
- японська
Параметр мови цільової аудиторії в інтерфейсі дозволяє зазначити мовні вподобання цільової аудиторії, що додатково підвищує доречність і ефективність вашого рекламного контенту.
Розділ 4
Функція прогнозування ефективності
Функція прогнозування ефективності, доступна на дешборді MGID Ads, — це модель штучного інтелекту, яка передбачає результативність рекламних оголошень. Ця модель оцінює, наскільки ефективним може бути оголошення на основі налаштувань кампанії та дизайну реклами.
Прогнозування ефективності реклами змінює все — завдяки йому ви дізнаєтеся, наскільки ефективні ваші рекламні матеріали та як навіть найменші зміни можуть впливати на їхні результати в мережі MGID. Ось короткий перелік переваг.
- Це полегшує прийняття рішень. Завдяки прогнозній аналітиці ви зможете ухвалювати більш раціональні рішення про те, які варіанти реклами використовувати, максимально збільшуючи ефективність ваших кампаній.
- Це економить ваші зусилля. Знаючи, які оголошення, імовірно, досягнуть найкращих результатів, ви зекономите час і сили на тестування різних варіантів.
- Це підвищує рентабельність інвестицій. Оптимізація ефективності реклами веде до вищого заробітку на інвестиціях, бо ефективніша реклама означає вище залучення й більше конверсій.
- Це дозволяє цілеспрямовано вносити зміни. Розуміючи, як зміни тексту й заголовків впливають на результат, ви зможете досить точно коригувати рекламу, що покращить результати.
- Це дасть вам конкурентну перевагу. Використання новаторських інструментів ШІ допоможе вам випередити конкурентів, оскільки ви зможете швидко адаптуватися до тенденцій ринку та вподобань споживачів.
Як уже згадувалося, ми розробили цю модель прогнозування у співпраці з нашим партнером, компанією Memorable AI. Прогнози поділяються на чотири категорії та включають короткі повідомлення, які допомагають клієнтам зрозуміти потенційну результативність їхньої реклами та подальші кроки.
- Погано («Poor») — спробуйте щось інше. Це оголошення не принесе результатів, доки ви не зміните зображення чи заголовок.
- Середньо («Medium») — чому б не спробувати? Ефективність цієї реклами в середньому діапазоні.
- Добре («Good») — можна запускати! Ця реклама принесе чудові результати.
- Відмінно («Excellent») — неодмінно запускайте! Ефективність цієї реклами буде надзвичайною.
Коли ви заповните в формі рекламного матеріалу на дешборді MGID Ads заголовок і зображення, функція прогнозування ефективності ввімкнеться автоматично. Ось що вам треба про неї знати.
- Розташування на дешборді. Функція прогнозування ефективності розташована у правій частині екрана під секцією попереднього перегляду. Крім того, індикатор прогнозу для кожної мініатюри креативу розташований на крайній лівій панелі.
- Автоматичні оновлення. Коли ви редагуєте заголовок і/або зображення, прогноз автоматично оновлюється відповідно до нового контенту.
- Помилки в роботі. Якщо у вас виникли труднощі з функцією прогнозування ефективності, спробуйте наступні поради, перш ніж написати нашій службі підтримки:
- Спробуйте перезавантажити сторінку.
- Видаліть і повторно завантажте зображення.
- Переконайтеся, що у вас стабільне з'єднання з Інтернетом.
Розділ 5
Переваги використання рекламних матеріалів, згенерованих штучним інтелектом
Креативи на основі ШІ — майбутнє маркетингу, оскільки саме вони надають безпрецедентні можливості точного таргетингу та взаємодії з аудиторією. Використовуючи ці інструменти вже сьогодні, ви отримаєте конкурентну перевагу, зробите важливі висновки та виведете свої кампанії на небачений раніше рівень успіху. Ось базовий перелік переваг рекламних матеріалів, створених ШІ.
- Мінімізація зусиль. Інструменти на основі ШІ здатні генерувати рекламні матеріали значно швидше, ніж вручну, що дає змогу швидше створювати та запускати кампанії. Така ефективність особливо корисна для термінових акцій чи кампаній, які потребують частого оновлення.
- Різноманітність. Штучний інтелект може створювати різноманітні оголошення, дозволяючи вам експериментувати з різними стилями, форматами та варіанти повідомлень. Таке розмаїття дає змогу проводити порівняльне тестування, а отже, визначати найефективніші елементи кампанії й відповідно її оптимізувати.
- Персоналізація. Алгоритми на основі ШІ можуть аналізувати величезні обсяги даних, щоб зрозуміти індивідуальні вподобання та поведінку. Використовуючи цю інформацію, ви можете адаптувати оголошення до певних сегментів аудиторії й демонструвати персоналізований контент, який відгукнеться кожному користувачеві.
- Узгодженість. Штучний інтелект забезпечує узгодженість брендингу та формулювань в усіх рекламних матеріалах, щоб зберегти єдину ідентичність бренду й покращити взаємодію з користувачем. Згенеровані ШІ рекламні матеріали, що відповідають принципам і стилю бренду, допомагають підвищити впізнаваність бренду та сприяють довірі аудиторії.
- Статистика. Рекламні матеріали, створені за допомогою ШІ, можуть надати цінну інформацію про взаємодію з аудиторією та результативність кампанії. Аналізуючи такі показники, як клікабельність (CTR), коефіцієнт конверсії та рівень залученості, ви отримуєте корисну інформацію для оптимізації майбутніх кампаній і вдосконалення стратегій таргетингу.
- Здатність до масштабування. Інструменти на основі штучного інтелекту дають змогу з легкістю масштабувати кампанії зі зростанням аудиторії чи зміною рекламного середовища. Незалежно від того, чи ви запускаєте кампанії на різних каналах чи націлюєтеся на різні сегменти аудиторії, ШІ дає змогу ефективно створювати та запускати рекламні матеріали в будь-якому масштабі.
Розділ 6
Висновок
Ми дослідили основні функції інструментів генеративного штучного інтелекту від MGID — MGID Generative AI. Тепер ваша черга використовувати їхню потужність і розкрити повний потенціал своїх рекламних кампаній. Завдяки цим інноваційним інструментам ви зможете вдосконалити свої стратегії створення матеріалів і досягти чудових результатів. Розпочніть вже сьогодні та виведіть свої кампанії на новий рівень!