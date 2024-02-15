Генеративний ШІ для перетворення тексту на зображення — інноваційна технологія, в якій алгоритми штучного інтелекту використовуються для генерування зображень на основі текстових описів чи запитів користувача. Фактично цей інструмент перетворює текстові описи на їхнє візуальне відображення, дозволяючи користувачам створювати зображення без навичок графічного дизайну чи користування відповідним ПЗ.

Одна з ключових особливостей інструменту від MGID для перетворення тексту на зображення — його гнучкість у створенні зображень. Користувачі можуть або вводити власні підказки або досліджувати різноманітні приклади запитів, надані на платформі. Такі приклади подано для натхнення, щоб користувачі могли ефективніше сформулювати своє бачення в запиті.

Крім того, в цій функції доступна низка параметрів налаштування, щоб покращити вже згенеровані зображення. Користувачі можуть вибрати потрібні емоції, ракурси, умови освітлення та стилі зі спадного списку, щоб надати своїм зображенням унікальні перспективи й естетичні форми:

Емоція: мирна, спокійна, безтурботна, заспокійлива, розслаблена, яскрава, барвиста, динамічна, приглушена, безбарвна, зловісна, загрозлива;

мирна, спокійна, безтурботна, заспокійлива, розслаблена, яскрава, барвиста, динамічна, приглушена, безбарвна, зловісна, загрозлива; Світло: слабке освітлення, ніжно-рожевий відтінок, ніжно-блакитний відтінок, яскраво-рожевий відтінок, сині тіні, сонячні промені, сутінки, яскраве світло, червоне світло;

слабке освітлення, ніжно-рожевий відтінок, ніжно-блакитний відтінок, яскраво-рожевий відтінок, сині тіні, сонячні промені, сутінки, яскраве світло, червоне світло; Ракурс: максимально широкий план, середній план, крупний план, вид згори, низький ракурс, знімок через плече, панорамний вид;

максимально широкий план, середній план, крупний план, вид згори, низький ракурс, знімок через плече, панорамний вид; Стиль: 3D-модель, аналогова плівка, аніме, кінематографічний, коміксовий, цифровий малюнок, зробити виразнішим, фентезійний малюнок, ізометричне зображення, лінійний малюнок, низькополігональний, пластилін, неоновий панк, оригамі, фотографія, піксельний малюнок, текстура плитки.

Запит: Темноволоса жінка з довгим волоссям в зеленій сукні їсть гранолу, сидить за столом на кухні в стилі Прованс, її волосся зібране в хвіст, навколо неї фрукти та чашки. Якість HD

Пишучи запити для Генеративного ШІ для перетворення тексту на зображення, пам'ятайте про такі три моменти:

Текстовий опис. Надайте чіткий опис бажаного зображення (зображень) у межах 1000 символів.

Надайте чіткий опис бажаного зображення (зображень) у межах 1000 символів. Конкретно чи розпливчасто. Знайдіть правильний баланс між конкретикою і розпливчастістю в запитах. Більш розмите формулювання може збільшити різноманітність результатів, а чіткіший запит забезпечить точне відображення вашого бачення.

Знайдіть правильний баланс між конкретикою і розпливчастістю в запитах. Більш розмите формулювання може збільшити різноманітність результатів, а чіткіший запит забезпечить точне відображення вашого бачення. Контекст і деталі. Чітко окресліть будь-який контекст або важливі деталі, щоб спрямувати ШІ до потрібного вам результату.

Запит: Реалістичне якісне фото склянки з огірковою водою, склянка фіолетового кольору. Склянка прозора, навколо склянки ягоди та яблука

Реалістичні зображення — чудовий вибір, але не для кожної кампанії. Тому не бійтеся експериментувати з різними стилями та епохами: футуристика, акварель, постапокаліпсис, кіберпанк, пін-ап, середньовіччя, ренесанс, модерн, постмодерн тощо.

Наприклад, ось так виглядають різні стилі.

Запит: Жіночі руки тримають гілку красивих абрикосів над дерев’яним столом, стиль фентезі

Запит: Жінка сидить у сріблястому літаку, готуючись до польоту в ангарі, футуристичний стиль

Запит: Приємний темношкірий чоловік їсть млинці у придорожному кафе в Техасі, день сонячний, чоловік усміхається, стиль пін-ап

Запит: Багатий чоловік стоїть у своєму кабінеті, дивиться у вікно, чоловік одягнений у костюм, постмодерністський стиль

Запит: Розкішна яхта, що дрейфує в Тихому океані, прикрашена підсвічуванням, ніч, зірки яскраво сяють, місто на тлі, у стилі модернізм

Запит: Втомлена лаборантка тримає скляну колбу з помаранчевою рідиною, сидить за столом у центрі лабораторії, реалістичний стиль

Запит: Портрет літньої тайської жінки, що стоїть на кухні, довкола неї трави та спеції, жінка в національному вбранні, в стилі обкладинки Vogue

Певну історію може розповісти саме лише розташування об'єкта на зображенні. Подумайте, яку частину вашого ключового об'єкта ви хотіли б побачити на зображенні й підкресліть її за допомогою ракурсу: максимально крупний план, крупний план, середньо-крупний план, середній план, у половину зросту, широкий кадр, середньозагальний план, загальний план тощо.

Запит: Інтимне зображення жіночого обличчя, сфотографоване у приглушеному освітленні з м’яким фокусом. Зображення просякнуте ніжним рожевим відтінком, а риси жінки трішки розмиті, що додає відчуття чарівності

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