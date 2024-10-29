Сезон святкового шопінгу вже не такий, як колись. Забудьте часи, коли треба було чекати на Чорну п'ятницю чи Кіберпонеділок: покоління Z починає готуватися до зимових свят ще в червні.
Але на перший план тепер виходить новий гравець: штучний інтелект. Від порівняння цін та узагальнення відгуків до створення персоналізованих ідей для подарунків, штучний інтелект змінює процес і купівлі, і продажу.
У 2025 свята перетворилися на цілорічний танець алгоритмів між споживачами й машинами. Покупці використовують інструменти ШІ, щоб швидше й ефективніше знаходити вигідні пропозиції, а бренди покладаються на дані й автоматизацію, щоб персоналізувати кожен клік, кожну рекламу й кожен електронний лист.
Через це святковий сезон стає довшим, гучнішим і цифровим, як ніколи, а щоб досягти успіху, потрібно розуміти не лише, що люди купують, а й як вони мислять, як переглядають контент і як шукають інформацію зараз, коли в усі сфери життя включається ШІ.
У цьому матеріалі ми розглянемо, як ШІ змінює святковий маркетинг, як покоління Z переосмислює сезон шопінгу, і що робити брендам, щоб не втрачати актуальності та прибутку.
Зміст
Розділ 1
Святковий шопінг починається рано, як ніколи
Колись у шопінгу до свят був чіткий ритм: бренди оголошували акції в листопаді, а споживачі кидалися в інтернет (і в офлайн-магазини) протягом кількох шалених днів. Але ці часи давно минули.
Зараз споживачі — особливо покоління Z — вже не чекають на Чорну п'ятницю. Згідно з прогнозом Klaviyo на Чорну п'ятницю та Кіберпонеділок 2025 року:
- понад 20% покупців роблять першу покупку на свята в період з червня по серпень;
- майже кожен третій покупець покоління Z починає святкові покупки до офіційного початку святкових продажів.
Чому це змінилося? Шопінг зараз не відкладають, а організують ефективніше, а завдяки інструментам ШІ стало легко:
- відстежувати ціни в різних магазинах;
- отримувати сповіщення в режимі реального часу, коли на улюблений товар оголошують знижку;
- отримувати персоналізовані рекомендації заздалегідь.
З огляду на економічні труднощі й обмежений бюджет легко зрозуміти, чому покупці розподіляють витрати на кілька місяців замість витрачатися протягом кількох днів у листопаді.
Для брендів ця зміна означає, що святковий сезон — це вже не спринт на два дні, а марафон на пів року. Маркетологи не можуть дозволити собі спізнюватися. Одноразові акції вже не працюють. Переможна стратегія ґрунтується на персоналізації та підтримці видимості задовго до піку сезону.
Коротше кажучи: хто рано встає, той і продає.
Розділ 2
Як ШІ включається в процес шопінгу
Якщо у 2023 році ШІ тільки тестували, у 2025 році він присутній повсюди. У покупців фактично є свій власний алгоритм.
У прогнозі Klaviyo BFCM на 2025 рік зазначено, що 54% споживачів планують використовувати штучний інтелект у сезон зимових свят для порівняння цін, пошуку товарів, узагальнення відгуків та отримання персоналізованих рекомендацій. А ще врахуйте: 62% радше використали б ШІ-помічника, який вже знає їхню історію покупок, ніж пояснювали б свої потреби продавцю-людині.
Для багатьох покупців ШІ став головним порадником щодо подарунків, який знає ваш бюджет, список побажань і що ваша сестра насправді хотіла б отримати не шкарпетки, а доглядову косметику.
Ось як ШІ змінює процес шопінгу:
- Розумний пошук: покупці тепер покладаються на чатботи або інструменти пошуку на основі ШІ, які розуміють природну мову («покажи доступні подарунки для подруги, яка дбає про екологію»).
- Персоналізовані пропозиції: рекомендаційні системи відстежують тенденції перегляду та пропонують знижки на товари, які ви переглядали двічі.
- Підсумки відгуків: замість переглядати сотні коментарів, інструменти штучного інтелекту тепер зводять їх до коротких аргументів «за» та «проти».
- Прогнозування ціни: деякі застосунки навіть прогнозують, коли ціна на товар найімовірніше знизиться, допомагаючи покупцям краще планувати.
Молодші споживачі, особливо покоління Z, вже сприймають ШІ як природний елемент ухвалення рішень. Їм комфортніше скористатися алгоритмами, а не розмовляти з продавцем-консультантом.
Коротше кажучи: штучний інтелект змінює саме визначення того, що таке «шопінг».
Розділ 3
Зміна менталітету на свята: купуємо не речі, а сенси
Ставлення до свят змінюється, особливо серед молодших поколінь. Для покоління Z та міленіалів святковий період насамперед стосується важливих моментів: значущих, особистих і спільних.
За даними eMarketer, покупці покоління Z менше керуються традиціями, а більше — зв’язками. Вони починають робити покупки заздалегідь не лише, щоб зекономити, а й щоб спланувати більш продумані, персоналізовані подарунки. Вони також надають перевагу брендам, які відповідають їхнім цінностям: екологічності, інклюзивності й автентичності.
ШІ допомагає в цьому переході. Розумні системи рекомендацій тепер пропонують етично виготовлені продукти, екологічно чисті варіанти або персоналізовані набори, які видаються більш унікальними за масове виробництво.
Порада: Використовуйте ШІ для сегментації аудиторії за поведінкою та цінностями. Дозвольте йому допомогти вам узгодити ідею вашого бренду з тим, що важливо для ваших клієнтів, хай то екологічність, підтримка малих бізнесів, чи турбота про себе.
Розділ 4
Покоління Z очолює свята: як зробити рекламу, що говоритиме їхньою мовою
Якщо міленіали зробили онлайн-шопінг стандартом, для покоління Z він перетворився на стиль життя. Вони виросли з цифровими технологіями у світі алгоритмів і можуть миттєво розпізнати фальшиву чи занадто відшліфовану рекламу.
Для них ідея свят — не нескінченне споживання, а зв'язок, цінності та самовираження. За даними eMarketer:
- майже 70% покупців покоління Z у США знаходять товари в TikTok;
- понад 40% кажуть, що соцмережі для них — основне джерело натхнення щодо подарунків.
Ось що насправді їм відгукується в цьому сезоні.
1. Автентичність понад естетику
Покоління Z взаємодіє з контентом, який здається щирим і справжнім. Відео, створені користувачами, невимушені закулісні кліпи або аматорські фотографії приносять кращі результати, ніж студійні зйомки.
Порада: використовуйте генеративний ШІ від MGID для створення варіантів реклами, що імітують органічні публікації — прості фони, справжні текстури та природні тони. Пишіть заголовки в розмовному стилі («Мені це так сподобалося», «Встигла купити, поки ще було в наявності»).
2. Цінності важливіші за гасла
Покоління Z робить покупки цілеспрямовано. Вони шукають бреди, яким важлива екологія, інклюзивність чи соціальні питання. Підписи «еко» вже не працюють — ефективна прозорість.
Порада: сегментуйте за цінностями так само, як і за демографічними показниками. Демонструйте позначки про екологічність, створюйте креативи з різноманітними людьми чи говоріть з перспективи малого бізнесу. Навіть невеличкі зауваження («упаковано в перероблений папір») можуть підвищити залученість.
3. Короткий, розумний контент, на якому хочеться затриматися
Концентрація уваги зараз коротка (в середньому 8 секунд), а от рівень допитливості величезний. Споживачів залучають швидкі «гачки», вертикальні відео й тексти в стилі нативної реклами.
Порада: донесіть основну думку за перші дві секунди. Використайте рух або запитання («Це сподобалося б твоєму найкращому другу?»). Дайте CTR Guard від MGID змогу автоматично оновлювати варіанти, коли vCTR почне падати: таким чином контент залишається свіжим і не вигорає.
4. Спільнота важливіша за славу
Покоління Z довіряє кріейторам, які здаються щирими та близькими. Мікроінфлюенсери та люди, які здаються добрими знайомими, викликають більше довіри, ніж відшліфована реклама. Партнерська реклама або авторський контент регулярно показує кращі результати за традиційні рекламні активи.
_Порада: поєднуйте візуальні ефекти, створені штучним інтелектом, зі справжнім контентом від кріейторів. Проведіть A/B-тестування, щоб визначити, який тон (грайливий, пізнавальний, щирий) забезпечує найвищі конверсії, а потім масштабуйте його за допомогою CPA Tune (ще одного інструмента від MGID), коли побачите, який варіант переміг.
5. Орієнтуємося на мобільні пристрої
Майже все знайомство з продуктами й усі купівлі покоління Z відбуваються на телефонах. Якщо ваш лендинг повільно завантажується чи макет не працює на мобільних, ви втрачаєте клієнтів.
Порада: утримуйте час завантаження мобільних пристроїв на рівні до 2,5 секунд, показуйте терміни доставки над розділенням сторінки та використовуйте закріплені заклики до дії.
Коротше кажучи: покоління Z реагує на бренди, які слухають, адаптуються та відображають їхню ідентичність замість тих, що просто зі всіх сил просувають товар.
Розділ 5
Як бренди використовують ШІ у святковому маркетингу
У міру того, як покупці все більше звертаються по допомогу до ШІ, бренди намагаються не відставати. Ті самі алгоритми, що рекомендують подарунки, тепер підтримують персоналізовані кампанії, розумніші бюджети та швидше тестування креативів за лаштунками.
Ось як маркетологи використовують ШІ, щоб забезпечити успішний святковий сезон.
Персоналізація у великих масштабах
Святкові кампанії зараз зосереджуються на створенні персоналізованих моментів, а не зверненнях до широкої аудиторії. За даними Databricks, компанії використовують генеративний ШІ для автоматичного створення персоналізованих описів товарів, електронних листів та рекомендацій для мільйонів користувачів одночасно.
Бренди, які опанують цей підхід, можуть перейти від сегментації до спілкування з кожним клієнтом окремо.
Розумніша автоматизація реклами
У місяці пікового шопінгу швидкість – це все. Наприклад, пакет Advantage+ від Meta використовує ШІ для оптимізації бюджетів і ставок у режимі реального часу, допомагаючи рекламодавцям знизити вартість конверсії до 7%.
У всій галузі близько 80–89% інтернет-магазинів зараз використовують ШІ в тій чи іншій формі, від систем рекомендацій до чатботів та інструментів динамічного ціноутворення. І це вигідно: персоналізація на основі ШІ може збільшити дохід аж на 40%.
Прогнозування попиту до його виникнення
Штучний інтелект перетворює продажі на прогнозування. Аналізуючи історичні дані, сезонні тенденції та навіть погоду, компанії тепер можуть передбачити, на які товари зростатиме попит і коли. Таким чином все рідше виникатимуть моменти, коли товару немає в наявності, а логістика стане простішою — це величезна перевага у святковий сезон, коли активність виходить на максимум.
Аналітика в режимі реального часу та миттєве редагування креативів
Святкові кампанії розвиваються швидко, але ШІ не відстає. Замість тижнями чекати на результати, маркетологи вже можуть провести A/B-тестування сотень версій креативів автоматично. При цьому алгоритми можуть поставити на паузу неефективну рекламу й підсилити ту, в якої найвищий рівень конверсії. У сезон, коли значення має кожен показ, від такої оптимізації в режимі реального часу може залежати успіх кампанії.
Знайомство з продуктами й помічники на базі ШІ
Штучний інтелект також змінює те, як люди знаходять товари. Швидко розвиваються голосовий і візуальний пошук: у звіті DHL про тенденції в електронній комерції за 2025 рік зазначається, що 37% покупців по всьому світу використовують ШІ-помічників чи голосовий пошук під час онлайн-шопінгу. Крім того, 39% споживачів за даними Salesforce тепер використовують ШІ для пошуку нових продуктів, причому найбільше це робить покоління Z.
За допомогою ШІ 47% покупців здійснюють покупки швидше, оскільки отримують менше недоречних варіантів і більш персоналізовані пропозиції.
Розділ 6
Як зробити так, щоб ШІ працював на вас: святкова інструкція від MGID
Штучний інтелект корисний не лише для гігантів торгівлі. Ось швидкий і практичний спосіб активувати інструменти на основі генеративного ШІ від MGID в період святкових продажів.
Масштабна креативність за допомогою генеративного ШІ від MGID
Перетворіть аналітику аудиторії на рекламні матеріали за лічені хвилини.
Формула промпту (можна скопіювати/вставити):
Створи 2 креативи для нативної реклами для [сектор] з таргетуванням на [аудиторія]. Перспектива: [переваги / сезонна напруженість]. Тон: [теплий/грайливий/мінімалістичний]. Включи два заголовки (<40 знаків), 1 опис (<90 знаків) і одну концепцію зображення для кожного креативу. Уникай шаблонних елементів (сніжинки, червоно-зелена палітра). Пропозиція: [Знижка X%/безкоштовна доставка/набір]. Має сприйматися як гідний подарунок.
Готові до використання ідеї (оберіть 2-3):
- «Даруйте атмосферу, а не речі» (подарунки, пов'язані з враженнями)
- «Найкращі подарунки — для тих, хто починає заздалегідь» (для покупців з червня по жовтень)
- «Екологічно та продумано» (набори, що ґрунтуються на цінностях)
- «Міні-подарунки, щоб про себе подбати» (побалуйте себе)
- «Менше 25 $ / 50 $ / 99 $» (пошук подарунків на основі цінової категорії)
Початок заголовків (короткі варіанти, які привертають увагу):
- «Знайшли для тебе затишний подарунок».
- «Не відкладай на останню мить — купи подарунок вже зараз».
- «Маленька ціна. Велика посмішка».
- «Подарунки з історією».
- «Еко-вибір, який служитиме довгі роки».
Вказівки щодо зображень (для дизайнерів або генеративного ШІ):
- Мінімалістична сцена + один головний продукт + розмиті блискітки на фоні
- Подарунковий набір у флетлеї з рукописною етикеткою «Для [тебе]»
- Затишні руки + продукт у кадрі (без облич, з розрахунком на нативну рекламу)
- Яскравий кольоровий блок + крихітна святкова іконка (без зайвих кліше)
Порада щодо креативів: згенеруйте 12–18 матеріалів одразу, потім проведіть A/B-тестування й виберіть 6 найкращих за CTR і додаванням до кошика за перші 72 години.
Далі інструмент прогнозування від MGID на основі ШІ допоможе вам визначити, які креативи з найбільшою ймовірністю принесуть результат, — ще до запуску кампанії.
Він аналізує заголовки та візуальні елементи ваших оголошень у режимі реального часу, оцінюючи їх від «погано» до «відмінно» на основі елементів дизайну та налаштувань таргетингу.
Скористайтеся ним, щоб:
- Швидко відфільтрувати неефективні концепції ще до запуску.
- Вдосконалити найкращі заголовки та зображення для максимального CTR.
- Заощадити бюджет і пришвидшити оптимізацію протягом важливого святкового періоду.
Підказка: поєднуйте прогнозну аналітику з початковими пакетами на основі генеративного ШІ — генеруйте, передбачайте, і лише потім проводьте тестування найкращих активів.
Підтримуйте високий рівень залученості за допомогою CTR Guard
Святкові кампанії швидко виснажуються: в середньому CTR падає приблизно на 15% протягом тижня. CTR Guard використовує генеративний ШІ, щоб швидко виявити цей спад й автоматично створити нові варіанти реклами для відновлення залученості.
Практичне налаштування:
- Увімкніть CTR Guard з першого ж дня для товарних або кампаній або кампаній у пошуковій видачі.
- Система автоматично спрацьовує, коли vCTR креативу падає на ≥15% протягом 3 днів поспіль або ваша кампанія працює з менш ніж 3 активними оголошеннями.
- Після спрацювання CTR Guard генерує 3 нові креативи на основі вашого найефективнішого оголошення.
- Ви отримаєте сповіщення на дешборді та емейлом, а також зможете переглядати, редагувати або автоматично запускати нові версії з панелі CTR Guard.
Що відстежувати:
- відновлення vCTR після оновлення (порівняйте до/після через 3 дні)
- Коефіцієнт додавання до кошика для креативів, створених за допомогою штучного інтелекту, порівняно зі створеними вручну
- Стан ротації оголошень: підтримуйте активність 4–6 оголошень, щоб запобігти втомі від реклами
_Підказка: увімкніть автоматичний запуск під час святкового ажіотажу, щоб уникнути простоїв, але ми рекомендуємо обмежити кожен креатив зі штучним інтелектом приблизно 300 кліками для тестування. CTR Guard автоматично призупиняє генерацію, якщо нові оголошення залишаються незапущеними — інструмент вас не спамить, а лише оновлює креативи відповідно до налаштувань.
Збільшуйте прибутковість за допомогою CPA Tune
Не ганяйтеся за кліками — CPA Tune використовує машинне навчання, щоб досягати цілей конверсії, залишаючись на моделі CPC.
Як почати:
- Виберіть ставки на основі CPA та встановіть цільовий показник CPA на основі попередніх даних.
- Виділіть щоденний бюджет у розмірі 5–7 × цільова ціна за конверсію, щоб алгоритм міг навчатися.
- Фіксуйте події конверсії (покупка, потенційний клієнт, додавання до кошика).
- Залишайте досить широкий таргетинг протягом перших 7–14 днів — CPA Tune швидко навчається, коли досягає приблизно 10 конверсій.
Коли потрібно коригувати:
- Якщо CPA перевищує цільове значення на 15 відсотків або більше протягом 3 днів поспіль, перегляньте найслабші сегменти аудиторії або рекламні креативи та оновіть ротацію. CTR Guard може допомогти виявити елементи, що працюють неефективно.
- Якщо CPA залишається нижчою за цільове значення протягом 3 днів поспіль, а середня вартість замовлення (AOV) залишається стабільною, збільште бюджет для найефективніших кампаній на 20-30 відсотків. Не подвоюйте бюджет за один раз.
_Підказка: почніть із CPA, приблизно на 20% вищого за цільовий показник, під час навчання. Як тільки показники стабілізуються, поступово знижуйте цифру. Поєднайте CPA Tune з допродажем у вигляді подарункового набору, щоб підвищити AOV: вищі суми в кошику підвищують ефективність алгоритму.
Конвертуйте святковий трафік за допомогою оптимізованих лендингів
Більшість проблем з лійкою продажів на свята виникають вже після кліку, коли користувачі потрапляють на сторінку, яка повільно завантажується, здається підозрілою чи ускладнює пошук необхідного подарунка.
Контрольний список (5-хвилинна перевірка якості):
- Швидкість: намагайтеся утримувати LCP на мобільних пристроях на рівні до 2,5 секунд. Навіть одна секунда затримки може вбити концентрацію під час святкової метушні. Стискайте зображення, попередньо завантажуйте ключові візуальні елементи та використовуйте полегшені скрипти, щоб завантаження здавалося миттєвим.
- Перший екран: все, що покупець бачить перед прокручуванням, має одразу чітко доносити, чому варто купити відповідний товар. Покажіть ціну та ціннісну пропозицію, виділіть ключові переваги та зміцніть довіру за допомогою відгуків, рекомендацій або значків «про нас пишуть». Вгорі помітно зазначте інформацію про спосіб і терміни доставки.
- Святкова довіра: люди, які купують подарунки, хочуть впевненості, а не сюрпризів. Додайте чіткі кінцеві терміни доставки, наголосіть на своїй політиці повернення та запевніть покупців, що товар можна подарувати, але й можна повернути. Навіть невеликий рядок на кшталт «Безпроблемне повернення до 15 січня» вселяє в покупців впевненість.
- Подарункові набори: полегшуйте вибір подарунків за допомогою персоналізованих наборів для певної людини чи в певній ціновій категорії, наприклад, «до 50 доларів», «для нього» чи «для домосідів». Так ви скоротите час ухвалення рішень і водночас підвищите середню вартість замовлення.
- Соціальні докази: якщо можете, відображайте інформацію щодо купівлі в режимі реального часу, як-от «142 людини купили це за останню добу» або фрагменти нещодавніх відгуків. Ці сигнали створюють імпульс і допомагають покупцям, які вагаються, відчувати впевненість у тому, що вони обирають правильний продукт.
Підказка: додайте невеликий віджет «Пошук подарунків», який запитає про кілька швидких елементів (бюджет, одержувач, атмосфера), а потім запропонує попередньо заповнений кошик або короткий список товарів. Це значно скорочує час ухвалення рішення та допомагає користувачам залишатися у святковому настрої.
Поєднуйте стрічки знайомства з товарами та нативні розміщення
Нативна реклама від MGID найкраще проявляє себе в середині лійки продажів. Це етап знайомства з товаром, на якому тільки починає формуватися купівельний намір. Покупці поки що не шукають конкретний продукт; вони радше шукають ідеї, натхнення та підтвердження своїх намірів. Мета — викликати цікавість і м’яко спрямувати їх до вашої пропозиції.
Приклади використання:
- Контент, орієнтований на цінність: створюйте статті, які наголошують на раціональних чи продуманих рішеннях («Подарунки до 50 доларів», «Екологічний вибір для свідомих покупців» або «Улюблені міні-подарунки»). Вони приваблюють читачів, які шукають натхнення, але ще не готові купувати.
- Історії про проблеми та рішення: позиціонуйте свій продукт як розв'язання сезонної проблеми, наприклад, «Як вчасно доставити подарунки в останню хвилину» або «Як купити подарунки для всіх у вашому списку й не стресувати». Особливо ефективним буде момент про легкість і зручність у грудні.
- Історії з життя: розповідайте короткі, емоційні історії, які показують, як подарунок вписується в певний момент, наприклад, «Затишний подарунок, який робить зимові ранки кращими» або «Трохи розкоші, яка перетворює подарунок на турботу про себе». Використовуйте зображення й тон, які довершено поєднуються з контентом паблішера довкола реклами.
- Розумний ретаргетинг: робіть ретаргетинг на читачів, які переглянули принаймні половину контенту вашої сторінки або взаємодіяли з нею понад 30 секунд — це сигнали справжнього інтересу. Показуйте їм орієнтовану на продукт нативну або дисплейну рекламу протягом 24–48 годин, поки ця думка ще свіжа.
- Захист бюджету: виключайте користувачів, які вже здійснили покупку, щоб уникнути марних витрат. Натомість звертайтеся до них пізніше для додаткових продажів, наборів товарів або подарункових пропозицій після завершення першої конверсії.
Підказка: Поєднайте нативне знайомство з товарами з легким святковим лід-магнітом, наприклад, «Отримайте на пошту наш Пошуковик подарунків 2025», щоб створити аудиторію для ретаргетингу електронною поштою, яку можна розігріти в пік сезону.
Коротше кажучи: ШІ офіційно став інфраструктурою святкового маркетингу.
Розділ 7
Реальні історії успіху
Для брендів, які використовують його з розумом, ШІ став потужним інструментом зростання.
- Компанія e.l.f. Beauty використала персоналізацію на основі ШІ для розсилки електронних листів, SMS та сповіщень у додатках, щоб надавати «beauty recaps» — персоналізований огляд року для кожного клієнта. Кампанія показала двозначне зростання залученості й рекордний рівень повторних покупок.
- Castlery, магазин меблів, протестував партнерську рекламу Advantage+ від Meta, використовуючи рілзи від кріейторів. Кампанія, оптимізована за допомогою ШІ, досягла 4-кратного збільшення окупності рекламних витрат та зниження витрат на 78% на одну покупку.
- Sephora використовує ШІ-асистента для надання персоналізованих пропозицій щодо подарунків та «профілів краси» на різних каналах. Персоналізація на основі ШІ посприяла збільшенню коефіцієнта конверсії на 15%, задоволеності клієнтів на 20% та середньої вартості замовлення на 25% — це покращило як процес покупок для клієнтів, так і ефективність продажів для компанії.
Підказка: не намагайтеся автоматизувати все відразу. Почніть з однієї сфери, як-от рекомендації чи призначення ставок, і дозвольте ШІ навчатися, проводячи невеликі зосереджені експерименти, перш ніж переходити до масштабування.
Розділ 8
Вимірювання успіху святкового маркетингу з допомогою ШІ
ШІ може зробити кампанії швидшими та розумнішими, але лише якщо відстежувати правильні сигнали. Забудьте про такі показники, як перегляди чи лайки, які лише тішать самолюбство. Зосереджуйтеся на тому, на що насправді впливає ШІ.
Ключові KPI, за якими варто спостерігати:
- Збільшення конверсій: порівняйте продажі з кампаній, оптимізованих за допомогою ШІ, та з кампаній, що створюються вручну.
- Середня вартість замовлення (AOV): персоналізація за допомогою штучного інтелекту часто збільшує розмір кошика.
- Якість залученості: вимірюйте коефіцієнт кліків відносно покупки або додавання товару до кошика, а не лише CTR.
- Впровадження рекомендацій: скільки пропозицій, згенерованих ШІ, перетворюються на фактичні продажі?
- Час до конверсії: ШІ має тенденцію скорочувати процес ухвалення рішень, тому слідкуйте за цим скороченням.
|Показник
|Формула
|Опис
|Середня вартість замовлення (AOV)
|Загальний дохід ÷ Кількість замовлень
|Показує, скільки кожен покупець витрачає на одне замовлення.
|Збільшення конверсії
|(Конверсії кампанії зі штучним інтелектом – вручну) ÷ вручну × 100%
|Вимірює покращення завдяки оптимізації зі штучним інтелектом.
|Час до конверсії
|Клік → Тривалість покупки
|Коротше = швидший шлях до ухвалення рішення.
Підказка: створіть «дешборд продуктивності ШІ». Навіть просте щотижневе відстеження AOV та збільшення конверсії показує, наскільки ефективно автоматизація допомагає вашій команді та приносить результати.
Розділ 9
Як поєднати ШІ з людською творчістю та довірою
ШІ може аналізувати дані, прогнозувати тенденції та створювати тисячі варіантів реклами за лічені секунди. Але принаймні поки що він не може відчути емоції за святковими подарунками чи зрозуміти, чому хтось купує свічку не через певний запах, а через історію.
Ось чому наступний етап святкового маркетингу полягає не в заміні людей алгоритмами, а в поєднанні ефективності машин з людською емпатією.
Зберігайте людський аспект у персоналізації
ШІ може сегментувати вашу аудиторію до мікромоментів, але справжній зв'язок все одно виникає завдяки тону та автентичності. Замість віддавати написання всієї емейл-кампанії ШІ, скористайтеся ним, щоб запропонувати різні варіанти чи заголовки, а тоді відшліфуйте текст, щоб він звучав так, як має звучати ваш бренд.
Підказка: давайте ШІ змогу подавати ідеї, а не транслювати їх. Використовуйте його для створення перших чернеток або варіантів A/B, але завжди додавайте власний емоційний елемент, перш ніж натискати кнопку «опублікувати».
Чесно пишіть про використання ШІ
Споживачі, особливо покоління Z, цінують чесність. Якщо ваш чатбот, віртуальний стиліст або система рекомендацій використовує штучний інтелект, чітко на це вказуйте. Люди більш відкриті до ШІ, коли розуміють, як він працює та як захищені їхні дані.
Підказка: додайте до своїх каналів взаємодії з потенційними клієнтами короткий опис, наприклад, «Працюємо з ШІ, щоб знайти найкращі пропозиції». Так створюється довіра там, де могла б бути підозріливість.
Використовуйте дані етично
ШІ працює на основі даних, а довіра — на прозорості. Уникайте надмірного відстеження та зосередьтеся на персоналізації за згодою покупців, використовуючи інформацію, якою вони охоче діляться, як-от вішлісти чи поведінку в Інтернеті.
Підказка: перевіряйте свій збір даних раз на сезон. Видаліть непотрібні поля та чітко поясніть користувачам, як їхні дані покращують взаємодію з контентом.
Віддайте ШІ важку роботу, а не емоції
Автоматизація дозволяє вашій команді зосередитися на творчості. Нехай ШІ аналізує ефективність, оптимізує бюджети чи пише описи продуктів, щоб команда могла розповідати історії та викликати емоції.
Підказка: запровадьте «квоту людської творчості». На кожен ресурс, створений ШІ, має бути один елемент, створений людиною, що зосереджується виключно на оповіді чи дизайні.
Коротше кажучи: штучний інтелект — ваш другий пілот. Він може знайти шлях серед цілих хмар даних, але ви все одно самі визначаєте пункт призначення.
Розділ 10
Погляд у майбутнє: чого очікувати від ШІ та святкового маркетингу
Межа між шопінгом, спілкуванням та сторітелінгом швидко розмивається. До наступного святкового сезону на основі ШІ працюватимуть не лише рекомендації, а й весь процес купівлі. Ми побачимо розумніший візуальний пошук («знайди подарунки, схожі на це»), гіперперсоналізовані процеси шопінгу та креативні кампанії, що розвиваються в режимі реального часу залежно від настрою та контексту аудиторії.
Технології також стануть більш розмовними. ШІ-асистенти, як Руфус від Amazon чи Спаркі від Walmart, вже змінюють те, як люди переглядають, порівнюють і купують товари. У 2026 році очікуйте ще більше голосових та візуальних інструментів для пошуку, подарункових гідів з прогнозуванням та персоналізації на основі попередньої інформації, де штучний інтелект запам’ятовує ваші попередні рішення та складає список на свята ще до того, як ви почнете шукати подарунки.
Хай там як, ключовий принцип не зміниться: найбільшого успіху досягнуть бренди, які видаватимуться найбільш людяними. Ті, хто поєднують точність ШІ з емпатією, гумором і творчістю, отримають лояльність клієнтів, яку не зможе зімітувати жоден алгоритм.
На свята на перше місце завжди виходить зв'язок. Тепер, маючи під рукою штучний інтелект, маркетологи можуть застосувати нову суперсилу: здатність зробити кожну взаємодію індивідуалізованою, не відмовляючись від великих масштабів. Не забувайте: ШІ може передбачити, чого хоче ваша аудиторія, але саме від вашого бренду залежить де, що ця аудиторія відчує.