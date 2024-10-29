Сезон святкового шопінгу вже не такий, як колись. Забудьте часи, коли треба було чекати на Чорну п'ятницю чи Кіберпонеділок: покоління Z починає готуватися до зимових свят ще в червні.

Але на перший план тепер виходить новий гравець: штучний інтелект. Від порівняння цін та узагальнення відгуків до створення персоналізованих ідей для подарунків, штучний інтелект змінює процес і купівлі, і продажу.

У 2025 свята перетворилися на цілорічний танець алгоритмів між споживачами й машинами. Покупці використовують інструменти ШІ, щоб швидше й ефективніше знаходити вигідні пропозиції, а бренди покладаються на дані й автоматизацію, щоб персоналізувати кожен клік, кожну рекламу й кожен електронний лист.

Через це святковий сезон стає довшим, гучнішим і цифровим, як ніколи, а щоб досягти успіху, потрібно розуміти не лише, що люди купують, а й як вони мислять, як переглядають контент і як шукають інформацію зараз, коли в усі сфери життя включається ШІ.

У цьому матеріалі ми розглянемо, як ШІ змінює святковий маркетинг, як покоління Z переосмислює сезон шопінгу, і що робити брендам, щоб не втрачати актуальності та прибутку.